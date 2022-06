Sommerfest (30./31. Juli): Das haben wir vor

Über 350 Leser haben sich für die bei­den letz­ten Juli-Tage bereits ange­mel­det, wir pla­nen längst in grö­ße­rem Maß­stab als im ver­gan­ge­nen Jahr.

Zur Erin­ne­rung: Wir luden im ver­gan­ge­nen Som­mer zu einer gro­ßen Pau­se vom staat­lich ver­ord­ne­ten Still­stand ein, und zwar nicht zu einem inhalts­schwe­ren Kon­greß, son­dern zu einem unkom­pli­zier­ten und gehalt­vol­len Fest. Es waren groß­ar­ti­ge Tage, wie auch nicht: kein Mas­kenzwang mehr, kein Abstands­bal­lett, alle atme­ten durch.

Auf viel­fa­chen Wunsch wie­der­ho­len wir die­ses Fest heu­er (wie Mar­tin Licht­mesz sagen wür­de, der natür­lich kommt!), begin­nen am Sams­tag, den 30. Juli, um 11 Uhr und enden am Sonn­tag, den 31. Juli, um 14 Uhr. Unkom­pli­ziert wird es, weil wir mit Ihrer ver­bind­li­chen Anmel­dung um die Über­wei­sung von 30 € bit­ten. Die­ser Bei­trag beinhal­tet unser Vor­trags­pro­gramm sowie Würst­chen und Geträn­ke, Kuchen und beleg­te Bröt­chen. (Wer dar­über hin­aus kuli­na­risch kom­pli­zier­ter antre­ten möch­te, Schnit­zel zu Bei­spiel oder sogar Pom­mes Schran­ke, wird im Gast­hof “Zum Schäf­chen” fün­dig – gegen Bares).

Wer noch auf­sprin­gen möch­te: Noch haben wir die Anmel­de­lis­te nicht geschlos­sen, obwohl wir die zunächst aus­ge­ru­fe­ne Ober­gren­ze von 300 Besu­chern längst über­schrit­ten haben. Wir kön­nen aber man­ches anders auf­bau­en und auf die­se Wei­se Platz schaffen.

Mel­den Sie sich per Mail an unter anmeldung(at)staatspolitik.de oder tele­fo­nisch den Tag über unter 034632–904396. Nach 16 Uhr läuft der Anrufbeantworter.

Was wird inhalt­lich gebo­ten? Man kann sich in unse­ren Ver­lags­räu­men umse­hen, Bücher betrach­ten, anfas­sen, kau­fen, ande­re Leser ken­nen­ler­nen und mit unse­ren Autoren ins Gespräch kommen:

Hei­no Bos­sel­mann und Mar­tin Licht­mesz wer­den anwe­send sein, Simon Kieß­ling und Lorenz Bien auch, Sophie Lieb­nitz, Rudolf Prey­er, Felix Dirsch und Moritz Schol­ty­sik eben­so, natür­lich Erik Ahrens (Kon­flikt­ma­ga­zin) und Jonas Schick (Die Keh­re) und selbst­re­dend die Gast­ge­ber: Ellen Kositza, Erik Leh­nert und ich.

Eng wird es dort, wo wir unser Pro­gramm ablau­fen las­sen wer­den: Der Saal im Gast­hof faßt 200 bis 220 Hörer – wenn wir etwas spar­sa­mer bestuh­len und mehr Steh­plät­ze anbie­ten kön­nen, mag es auch mit 250 Leu­ten gehen. Wich­tig wird die Tugend der Selbst­lo­sig­keit sein: Nie­mand soll­te sich an sei­nem Platz fest­ket­ten, höf­li­cher Wech­sel von Ver­an­stal­tung zu Ver­an­stal­tung ist angesagt.

Wir wer­den wie­der Hin­wei­se auf Aus­flugs­zie­le in der Umge­bung ver­tei­len – Bade­stel­len, his­to­ri­sche Anla­gen, Wein­quel­len, Him­mel­sor­te: das Fest für zwei Stun­den ver­las­sen, wenn es zu voll oder zu bunt wird – das süd­lichs­te Sach­sen-Anhalt mit Unstrut­tal und Quer­fur­ter Plat­te ist eine selt­sam unter­schätz­te Gegend.

Nun also zum Programm:

Der frü­he Sams­tag­nach­mit­tag war­tet mit einer Podi­ums­dis­kus­si­on zum Krieg in der Ukrai­ne auf: Die AfD-Poli­ti­ker Sebas­ti­an Mün­zen­mai­er (MdB), Dr. Hans-Tho­mas Till­schnei­der (MdL) und Dr. Dani­el Zer­bin (eben­falls MdL) debat­tie­ren, Leh­nert moderiert.

(MdB), (MdL) und (eben­falls MdL) debat­tie­ren, Leh­nert moderiert. Sams­tag, spä­ter Nach­mit­tag: “Öko­lo­gie und Mili­tanz” ist das The­ma, das sich der Chef­re­dak­teur der Zeit­schrift “Die Keh­re”, Jonas Schick , und Mar­tin Licht­mesz für ihr Gespräch vor­ge­nom­men haben. Letz­te­rer schreibt in Vor­be­rei­tung auf die­se Dis­kus­si­on gera­de eine Arti­kel-Serie für unser Netz-Tage­buch – die Tei­le 1 bis 3 sind bereits erschienen.

, und für ihr Gespräch vor­ge­nom­men haben. Letz­te­rer schreibt in Vor­be­rei­tung auf die­se Dis­kus­si­on gera­de eine Arti­kel-Serie für unser Netz-Tage­buch – die Tei­le 1 bis 3 sind bereits erschienen. Erik Leh­nert und ich wer­den den Schrift­stel­ler Edwin Erich Dwin­ger vor­stel­len. Zunächst hat­ten wir ein Gespräch über Ernst Nol­tes Werk ange­kün­digt, aber Dwin­ger bie­tet sich an, weil wir im Zusam­men­hang mit sei­ner Tri­lo­gie über sei­ne Gefan­gen­schaft in der Sowjet­uni­on nach 1918 viel über den wenig bekann­ten Ver­lauf des I. Welt­kriegs im Osten und die ukrai­ni­sche Opti­on nach 1917 erzäh­len kön­nen. Erhält­lich ist von ihm ledig­lich sein berühm­tes­tes Buch: Zwi­schen Weiß und Rot – der sicher­lich bes­te Roman über den rus­si­schen Bür­ger­krieg. Leh­nert und ich sind am Sams­tag dran, frü­her Abend.

vor­stel­len. Zunächst hat­ten wir ein Gespräch über Ernst Nol­tes Werk ange­kün­digt, aber Dwin­ger bie­tet sich an, weil wir im Zusam­men­hang mit sei­ner Tri­lo­gie über sei­ne Gefan­gen­schaft in der Sowjet­uni­on nach 1918 viel über den wenig bekann­ten Ver­lauf des I. Welt­kriegs im Osten und die ukrai­ni­sche Opti­on nach 1917 erzäh­len kön­nen. Erhält­lich ist von ihm ledig­lich sein berühm­tes­tes Buch: Zwi­schen Weiß und Rot – der sicher­lich bes­te Roman über den rus­si­schen Bür­ger­krieg. Leh­nert und ich sind am Sams­tag dran, frü­her Abend. Den Sonn­tag wer­den wir mit einer Dis­kus­si­on über die Leh­ren aus dem Coro­na-Maß­nah­men-Staat und die Kri­mi­na­li­sie­rung der Pro­test­be­we­gun­gen begin­nen. Auf dem Podi­um wird neben dem Frak­ti­ons­chef der AfD im bran­den­bur­gi­schen Land­tag, Chris­toph Berndt , der Dra­ma­turg und Situa­tio­nist Anselm Lenz Platz neh­men, der im Zuge sei­ner viel­fäl­ti­gen Tätig­kei­ten in Ber­lin auf offe­ner Stra­ße ver­haf­tet wor­den war. Die Mode­ra­ti­on über­nimmt Mar­tin Lichtmesz.

, der Dra­ma­turg und Situa­tio­nist Platz neh­men, der im Zuge sei­ner viel­fäl­ti­gen Tätig­kei­ten in Ber­lin auf offe­ner Stra­ße ver­haf­tet wor­den war. Die Mode­ra­ti­on über­nimmt Mar­tin Lichtmesz. Lite­ra­ri­sches ver­han­deln auch Susan­ne Dagen (Buch­haus Losch­witz) und Ellen Kositza, die zusam­men mit dem Ver­le­ger Kon­rad Weiß (Karo­lin­ger) das lite­ra­ri­sche Trio bil­den und ins­ge­samt drei Neu­erschei­nun­gen bespre­chen wer­den. Die­se Ver­an­stal­tung wird auf jeden Fall am Sonn­tag­vor­mit­tag stattfinden.

Das sind fünf Blö­cke. Zwi­schen ihnen ist Platz für kür­ze­re Prä­sen­ta­tio­nen und Gesprä­che mit eini­gen unse­rer Autoren. Den Ablauf­plan mit Uhr­zei­ten wer­den wir Ihnen vor Ihrer Anrei­se noch zusen­den, damit Sie pla­nen können.

Also: Mel­den Sie sich per Mail an unter anmeldung(at)staatspolitik.de oder tele­fo­nisch den Tag über unter 034632–904396. Wir kön­nen noch etwa 50 wei­te­re Plät­ze ver­ge­ben. Ende Juli sehen wir uns dann! Wir freu­en uns darauf!