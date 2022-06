Kritik der Woche (31): Der Aufmarsch

Der lin­ke Papy­Ros­sa-Ver­lag steht in der Pahl-Rugen­stein-Tra­di­ti­on. Er zählt zu den inter­es­san­te­ren die­ses Seg­ments und deckt vor allem gesell­schafts­theo­re­ti­sche Fel­der ab. In Jörg Kro­nau­ers Der Auf­marsch gibt der Autor – der auch für die „Jun­ge Welt“, „Jung­le World“ oder das DKP-Blatt schreibt – einen kom­pri­mier­ten und fak­ten­sat­ten Über­blick über die His­to­rie, die poli­ti­schen, öko­no­mi­schen, mili­tä­ri­schen und stra­te­gi­schen Hin­ter­grün­de der bei­den glo­ba­len Grund­kon­flik­te unse­rer Epoche.

Der ers­te Teil, der den Gegen­satz zwi­schen den USA und Ruß­land oder im wei­te­ren Sin­ne den zwi­schen dem Wes­ten und Ruß­land the­ma­ti­siert, erlangt nicht nur durch sei­ne Aktua­li­tät Bri­sanz, er kann sich auch auf lang­jäh­ri­ge Vor­stu­di­en beru­fen, die Kro­nau­er in frü­he­ren Büchern ver­öf­fent­lich­te (Ukrai­ne über alles 2014, Meinst Du, die Rus­sen wol­len Krieg? 2018). Die Fra­ge nach dem Krieg hat­te Kro­nau­er sei­ner­zeit natür­lich ver­neint, nun stellt die Ant­wort ihn vor Probleme.

Es gelingt ihm jedoch anhand von unge­zähl­ten Details die tie­fe­ren Ursa­chen des Krie­ges und damit auch die NATO-Mit­ver­ant­wor­tung wesen­haft sicht­bar zu machen. Fein säu­ber­lich geteilt in poli­ti­sche und wirt­schaft­li­che Aggres­sio­nen einer­seits und in mili­tä­ri­sche ande­rer­seits, vor dem Hin­ter­grund viel­fa­cher vom Wes­ten tor­pe­dier­ter Annä­he­rungs­ver­su­che Ruß­lands, wird in der immensen Viel­falt an Aspek­ten, die das Ein­zel­er­eig­nis rela­ti­vie­ren und ein­ord­nen, den­noch eine rote Linie erkenn­bar, die auf Kon­fron­ta­ti­on zuläuft. Sicht­bar wird die gan­ze Wucht der jahr­zehn­te­lan­gen mili­tä­risch-stra­te­gi­schen Ein­krei­sung Ruß­lands, aber auch die Frag­wür­dig­keit bis­he­ri­ger Poli­tik der Sank­tio­nen und der inne­ren Ein­mi­schung. Kro­nau­ers Ana­ly­se reicht bis ins Früh­jahr 2022 hin­ein, wenn er etwa den Aus­schluß Ruß­lands aus dem SWIFT the­ma­ti­siert, womit sich der Wes­ten womög­lich sein eige­nes Grab gegra­ben habe.

Denn hier kommt der zwei­te Big Play­er ins Spiel: Chi­na. Soll­ten Ruß­land und Chi­na durch die west­li­chen Aggres­sio­nen in die stra­te­gi­sche Part­ner­schaft getrie­ben wer­den – etwa durch ein inter­nes Ban­ken­kom­mu­ni­ka­ti­ons­netz – dann könn­te der Wes­ten bald in der Mar­gi­na­li­tät enden. Folg­lich sei es Ziel der US-Poli­tik, nicht nur einen Keil zwi­schen Euro­pa (Deutsch­land) und Ruß­land, son­dern auch zwi­schen Chi­na und Ruß­land zu trei­ben. Die bis­he­ri­gen Mit­tel erwie­sen sich frei­lich meist als kon­tra­pro­duk­tiv. Bei­de Gigan­ten kom­men auch aus ver­schie­de­nen his­to­ri­schen Strö­men: Wäh­rend Ruß­land ins 20. Jahr­hun­dert zurück­strebt und die alten Posi­tio­nen ver­tei­digt, will Chi­na aus dem 20. Jahr­hun­dert her­aus eine Zukunfts­macht werden.

Das Kon­glo­me­rat aus „Wirt­schafts­krieg, Sank­tio­nen und Pro­pa­gan­da“ – Kro­nau­er drö­selt es akri­bisch auf –, der Umgang mit Hong­kong oder der Uigu­ren-Fra­ge, der Kul­tur­kampf, die neu­en Bünd­nis­se etwa im „Indo-Pazi­fik“ usw. haben bis­her wenig Erfolg gezei­tigt. Ergo wird die mili­tä­ri­sche Kon­fron­ta­ti­on vor­an­ge­trie­ben, krie­ge­ri­sche Sze­na­ri­en – etwa um Tai­wan oder die Chi­na vor­ge­la­ger­ten Insel­grup­pen – wer­den immer wahr­schein­li­cher, und ein sieg­rei­cher Aus­gang für den Wes­ten rückt mit der wei­te­ren Stär­kung Chi­nas in grö­ße­re Fer­ne. Geo­stra­te­gi­sche Über­le­gun­gen machen so man­ches poli­ti­sche Ereig­nis verstehbar.

In einem drit­ten Teil geht es um die prak­ti­sche Fra­ge eines kom­men­den Krie­ges zwi­schen den Groß­mäch­ten, der unaus­weich­lich scheint. Die west­li­che Repres­si­ons­po­li­tik zwingt die bei­den öst­li­chen Mäch­te trotz zahl­rei­cher inter­ner Zwis­te und Dif­fe­ren­zen immer wei­ter zusam­men. Schon kann man die USA dabei beob­ach­ten, die eige­ne Mili­tär­stra­te­gie zur Dis­kus­si­on zu stel­len. Im Nach­hin­ein könn­te sich die Ost­po­li­tik des Wes­tens als kolos­sa­ler Feh­ler her­aus­stel­len. Kro­nau­er sam­melt in sei­nem Buch wie in einem Kom­pen­di­um die Tat­sa­chen und die Fak­ten, nur sehr sel­ten greift er inter­pre­tie­rend oder welt­an­schau­lich lei­tend ein, so daß sich das Buch bes­tens als umfas­sen­de Infor­ma­ti­ons­quel­le eig­net, gera­de statt­fin­den­de und kom­men­de Kon­flik­te, Krie­ge und Kata­stro­phen zu verstehen.

– – –

Jörg Kro­nau­er: Der Auf­marsch – Vor­ge­schich­te zum Krieg. Ruß­land, Chi­na und der Wes­ten. Köln: Papy­Ros­sa 2022. 207 S., 14,90 € – hier bestel­len.