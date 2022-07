Staatssicherheit ohne Stasi

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Sehr geehr­ter Herr Bos­sel­mann, da ich (ins­be­son­de­re nach mei­ner Inter­net­re­cher­che zu Ihrer Per­son) für mich das Recht bean­spru­che zu ent­schei­den, mit wem ich kom­mu­ni­zie­ren möch­te, ist dies mei­ne letz­te Mit­tei­lung an Sie. (…)

So der Lei­ter einer Berufs­schu­le, an der ich mich bewor­ben hat­te. Und vor­ab: Mir geht es im Fol­gen­den nicht dar­um, das wür­de­los zu bejam­mern, son­dern eine Sym­pto­ma­tik zu beschrei­ben. Bit­te kei­ne Betrof­fen­hei­ten, son­dern kühl blei­ben. Ich bin hier nur das tri­via­le Fall­bei­spiel für die zuneh­men­de Ten­denz der Block­par­tei­en-Regie­run­gen, gegen die Oppo­si­ti­on dezisio­nis­tisch durchzuziehen.

Der for­cier­te Ein­satz des Ver­fas­sungs­schut­zes gegen die AfD und natio­nal­kon­ser­va­ti­ve sowie rech­te Kräf­te steht dafür. Oppo­si­ti­on gibt es aus­schließ­lich noch von rechts, daher das ideo­lo­gisch orches­trier­te Kes­sel­trei­ben. Als die Tele­kom 2003 ihre Kam­pa­gne mit dem Spot „Ich leb online“ begann, klang das wit­zig. Nur leben wir alle mitt­ler­wei­le tat­säch­lich online, ins­be­son­de­re die poli­ti­schen Kon­trol­leu­re und Block­war­te. Frü­her bemerk­te man, wenn man beglotzt und aus­ge­späht wur­de, jetzt nicht mehr.

Mal his­to­risch ausgeholt:

Paß­te man der DDR poli­tisch nicht in die Norm, kon­fron­tier­ten einen frü­her oder spä­ter die Staats- und Par­tei­or­ga­ne. Man saß irgend­wann grau­en Ent­schei­dungs­trä­gern gegen­über, in einem inqui­si­to­ri­schen Gespräch: „Jun­ge, du bist ja wie Bier­mann! Wo stehst du eigent­lich?“ – So in etwa 1981 gesche­hen, als ich in der zehn­ten Klas­se war.

Dabei wur­de einem der erfor­der­li­che ideo­lo­gi­sche Stand­punkt erläu­tert und die Dif­fe­renz auf­ge­zeigt, in der man sich dazu befand. Je nach dem, was man dann im Akt ein­ge­üb­ter Selbst­kri­tik vor­brach­te, wur­den einem die Instru­men­te gezeigt, die zum Ein­satz kämen, ver­hielt man sich wei­ter­hin nicht konform.

Gab man sich ein­sich­tig, beug­te man den Kopf zum Nacken­biß, folg­ten den Ermah­nun­gen väter­lich klin­gen­de Ermu­ti­gun­gen und man soll­te sich neu bewäh­ren: Wir erwar­ten von dir … – Händedruck.

Oder es hielt plötz­lich ein PKW „Wart­burg“ neben einem: „Jun­ge, steig mal schnell ein!“ Man wuß­te sofort: Sta­si, in Zivil, jovi­al, aber kreuz­ge­fähr­lich, schwie­ri­ge Fahr­ge­mein­schaft. Wäh­rend sie mit einem in den Wald zu einem „kon­spi­ra­ti­ven Grund­stück“ kutsch­ten, über­leg­te man unter Span­nung, was die wis­sen konn­ten und was nicht und wie man sich – je nach ihrem preis­ge­ge­be­nen Kennt­nis­stand – dann dazu verhielt.

Man war allein, neben einem am Steu­er ein jun­ger sport­li­cher Typ in Leder­ja­cke, im Fond ein erns­ter älte­rer Anzugs­trä­ger. Sol­che stell­ten sich nicht vor. Plötz­lich an der Wald­zu­fahrt ein Ver­bots­schild: „Nur für Forst!“ Und der hin­ten bei­na­he seuf­zend: „Ach, heu­te sind wir mal Forst.“

Man wuß­te in den frü­hen Acht­zi­gern, daß sie einen selbst­ver­ständ­lich nicht ein­fach im dich­ten Kie­fern­forst ver­schwin­den las­sen woll­ten, son­dern daß hier nun eine schwie­ri­ge Jon­gla­ge begann. Also mög­lichst ers­tens nicht irgend­wie ver­knackt, zwei­tens nicht zur Mit­ar­beit erpreßt wer­den. Irgend­wie raus aus der Bre­douil­le, obwohl man so oder so in irgend­ei­nem Dilem­ma blieb. Bis die DDR unterging.

Nach der Wen­de las man von all den Hel­den­ta­ten, die es bei sol­chen Begeg­nun­gen von den Cha­ris­ma­ti­kern der Bür­ger­be­we­gung gege­ben haben soll­te. Bis dann viel­fach doch irgend­wel­che Akten auf­tauch­ten: Ibra­him Böh­me, Wolf­gang Schnur, Sascha Ander­son.

Heu­te braucht es kei­ne Akten mehr; heu­te gibt es Goog­le. Das „demo­kra­ti­sche“ Regime hat weder Füh­rungs­of­fi­zie­re noch infor­mel­le Mit­ar­bei­ter nötig; es ent­schei­det nicht anti­quiert nach Akten­la­ge, son­dern modern bei flot­ter Netzrecherche.

Kei­ne kon­spi­ra­ti­ven Umwe­ge mehr, denn vie­le sind ein offe­nes Buch, ich jeden­falls. Eine Vier­tel­stun­de reicht, um mich als „rechts­ex­tre­mis­tisch“ abzu­ha­ken, wenn man sich vorm Bild­schirm artig die links­grü­ne Cyber-Bril­le auf­ge­setzt hat.

Sie laden einen heu­te auch nicht vor, dazu ist man ihnen poli­tisch zu eklig. Man bekommt Beschei­de, so wie ich kürz­lich vom Bür­ger­be­auf­trag­ten, der für mich, den Hut in der Hand, im Bil­dungs­mi­nis­te­ri­um wegen mei­nes De-fac­to-Berufs­ver­bo­tes nach­zu­fra­gen wag­te, da mir selbst bei Hofe sowie­so kei­ne Audi­enz gewährt wird. Ihn selbst hat­te man mona­te­lang war­ten las­sen. Schließ­lich beschie­den ihm die lin­ken Bil­dungs­mi­nis­te­rin und ihr Staats­se­k­rekt­är mit Blick auf mei­ne Person:

Die von Ihnen ver­faß­ten Tex­te selbst sei­en nicht als unmit­tel­bar rechts­ex­tre­mis­tisch ange­se­hen wor­den. Auf­grund der ‚sub­ti­len Agi­ta­ti­on‘ sei Ihren Tex­ten aber eine deut­li­che rechts­ex­tre­mis­ti­sche Ziel­set­zung zuge­spro­chen wor­den. Die­se Ein­schät­zung des Schul­am­tes sei für das Bil­dungs­mi­nis­te­ri­um nachvollziehbar.

Damit hat es sich. Begrün­dungs­frei. „Rechts­ex­tre­mis­ti­sche Ziel­set­zung“ also, sogar per­fi­der­wei­se in „sub­ti­ler Agitation“.

Jeder Lei­ter kann heu­te wie ein Sta­si-Offi­zier über das Schick­sal eines Ange­stell­ten oder Bewer­bers befin­den. Was frü­her mal mit üblem Klang Denun­zia­ti­on hieß, gilt in der Ber­li­ner Repu­blik längst als Zivil­cou­ra­ge. So wie einst die Aus­sa­gen der Akten mit dem Leben selbst ver­wech­selt wur­den und das dort Gesam­mel­te als Tat­sa­che galt, ver­hält es sich heu­te mit Google-Informationen.

Eine mir gut bekann­te und über­aus befä­hig­te Lehr­amts­stu­den­tin konn­te ihr Refe­ren­da­ri­at nur begin­nen, nach­dem sich ein Ver­trau­ter zur Schein­ehe mit ihr bereit­ge­fun­den hat­te. Da sie in West­deutsch­land für die AfD aktiv gewe­sen und damit netz­prä­sent war, ging ohne ver­än­der­ten Nach­na­men für die jun­ge Frau gar nichts mehr.

Mit ihrem ursprüng­li­chen Fami­li­en­na­men wur­de sie über­all abge­wie­sen. Nach der aus tak­ti­schen Grün­den voll­zo­ge­nen Hei­rat lief alles ganz problemlos.

Wel­che Ver­ren­kun­gen doch, um fair, also allein mit Blick auf Per­son und Befä­hi­gung behan­delt zu wer­den. All die Dis­kri­mi­nie­rungs­ver­bo­te und die aus­ufernd-lang­wei­li­gen Daten­schutz­er­klä­run­gen ver­hin­dern nicht, daß man durch sämt­li­che Ros­te fällt, sobald man poli­tisch nicht zu den „Anstän­di­gen“ gehört.

Zwar gibt es for­mell noch Pres­se­frei­heit; wer aber publi­ziert, steht im Risiko.

Ja, man könn­te juris­tisch kla­gen, aber dank Zugriff auf die öffent­li­chen Mit­tel ver­mag die Exe­ku­ti­ve durch alle Instan­zen zu gehen, und vor allem hat sie viel, viel Zeit. Ob man zudem in Zei­ten der Neu-Ideo­lo­gi­sie­rung noch auf die Unab­hän­gig­keit der Jus­tiz ver­trau­en soll­te, dürf­te min­des­tens frag­lich sein.

Zwar regis­triert man nach exe­ku­ti­ver Ent­schei­dung bzw. Abwei­sung die umfas­sen­den Blo­cka­den, sie wer­den einem aber nicht unbe­dingt erläu­tert. Selbst die Sta­si war da zuwei­len offener.

Der Unter­schied: Die DDR folg­te einem päd­ago­gi­schen Impe­tus; sie woll­te erzie­hen oder umer­zie­hen und hoff­te auf die Ein­sich­ten in soge­nann­te Grund­über­zeu­gun­gen, die die Funk­tio­nä­re selbst rich­tig fanden.

Unse­re Bun­des- und Lan­des­funk­tio­nä­re sind jedoch eher von ihrem Gehalt kor­rum­piert als von der Leit­ideo­lo­gie der Ber­li­ner Repu­blik über­zeugt. Den­noch gilt man, sobald man als rechts oder gar „rechts­ex­tre­mis­tisch“ ein­ge­schätzt wur­de, als mali­gne Per­son, als schwer- oder uner­zieh­bar, gewis­ser­ma­ßen als poli­tisch Ver­hal­tens­ge­stör­ter, nicht the­ra­pier­bar, mit­hin zügig aus­zu­se­lek­tie­ren, min­des­tens aus dem öffent­li­chen Dienst.

Begrün­dun­gen nicht nötig, die Zuschrei­bung selbst reicht völ­lig, Goog­le als hin­rei­chen­des Beweis­mit­tel. Man hof­fe nicht auf Bei­stand. Wer für einen „Rechts­ex­tre­mis­ten“ ein­tritt, ist sogleich selbst ver­däch­tig. Kontaktschuld.

Inklu­si­on gilt für alle – außer für sol­che. Zwar kann man sich neu­er­dings sein Geschlecht selbst aus­su­chen, nicht aber sei­ne Auf­fas­sun­gen ver­tre­ten, schon gar nicht, wenn man die publi­ziert. Außer­dem beginnt sich die Zen­sur einzuarbeiten.

Um von den Staats­or­ga­nen als rechts­ex­tre­mis­tisch klas­si­fi­ziert zu wer­den, muß man sich längst nicht mehr Gewalt­ta­ten und Nazi-Bekennt­nis­se zuschul­den kom­men las­sen, nein, es reicht aus, wenn man for­mu­liert, was als ent­schie­den miß­lie­big gilt und somit von „Grund­ver­ein­ba­run­gen“ nicht gedeckt ist. Über die­se meist unver­ein­bar­ten Grund­ver­ein­ba­run­gen befin­det die Exe­ku­ti­ve, was bereits der poli­ti­schen Ver­fah­rens­wei­se in der DDR zu ähneln beginnt.

Um zum Out­law zu wer­den, reicht die Ver­bin­dung zu einem Bereich, der als „rechts­ex­tre­mis­tisch“ mar­kiert wur­de und im Fokus der Exe­ku­tiv­or­ga­ne, etwa des Ver­fas­sungs­schut­zes, steht. Nie­mand fragt dann, was man genau schreibt, son­dern nur, wo das geschieht. Gegen­über Schnell­ro­da: Kei­ne Tole­ranz! Obwohl ja „Tole­ranz“ und „Viel­falt“ ansons­ten die Heils­be­grif­fe der Ber­li­ner Pro­pa­gan­da-Repu­blik sind. Tole­rant ist die Mei­nungs­füh­rer­schaft nur unter ihres­glei­chen, also dort, wo es wegen Total­über­ein­stim­mung gar kei­ne Tole­ranz bräuchte.

Sie laden einen nicht mehr vor den Tisch der grau­en Ent­schei­dungs­trä­ger, sie fah­ren mit einem nicht mehr in den Wald („Ach, heu­te sind wir mal Forst.“), sie wol­len kei­ne Deals mehr schlie­ßen und einen zum Glück auch nicht mehr umer­zie­hen, son­dern ein­fach hin­ten her­um mit stil­ler Häme kalt­stel­len und ausknipsen.

Der neue still ste­ri­le Aus­schluß ist frei­lich immer noch viel bes­ser als einst in Baut­zen der gro­be Ein­schluß. Den­noch bleibt ein Geschmack von Sta­si, weil man als Kri­ti­ker (Sta­si-Jar­gon: „feind­lich-nega­tiv“) mög­lichst zer­setzt wer­den soll: kei­ne Anstel­lun­gen mehr, heim­lich alles abdich­ten, wenn der eine Name auf­taucht, zen­tra­lis­tisch von oben nach unten alle Funk­tio­nä­re in die Pflicht neh­men, kei­ne Ein­sprü­che und Relat­vie­run­gen zulas­sen, abwar­ten, bis der „Geg­ner“ sich tot­ge­lau­fen hat.

Also bleibt: Wei­ter­exis­tenz in der poli­ti­schen Par­al­lel­ge­sell­schaft, viel­leicht noch Obdach bei der AfD und so die Per­spek­ti­ve des distan­zier­ten Beob­ach­ters, die der Oppo­si­tio­nel­le ja stets inne­hat­te. Out­side the box. Zwangs­läu­fig. Drau­ßen vor der Tür. Man ler­ne das mit Wür­de zu tragen.

Als ich mich das letz­te Mal als Leh­rer bewarb und ein Schul­lei­ter im Kreis Meck­len­bur­gi­sche Seen­plat­te zunächst nur die Zeug­nis­se und Arbeits­zeug­nis­se geprüft hat­te, soll­te ich ihm tele­fo­nisch ver­spre­chen, daß ich mich bit­te nir­gend­wo anders mehr bewer­be und bereit bin, nur an sei­ner Schu­le zu arbei­ten, es bestün­de dort drin­gen­der Bedarf und er höre schon sicher her­aus, daß ich genau der rich­ti­ge Mann sei.

Auf sol­che Sen­ti­men­ta­li­tät von Eife­rern gebe ich nichts, ich bedan­ke mich und war­te ab, denn ich bin mitt­ler­wei­le sicher, daß nach dem Tele­fo­nat und nach der Mel­dung ans Schul­amt der Appa­rat eben­so ver­läß­lich ansprin­gen wird wie einst jener der Sta­si, wenn­gleich mit ver­än­der­ten Methoden.

Offen­bar bin ich vom Minis­te­ri­um an die Dienst­stel­len als „Rechts­ex­tre­mist“ durch­ge­stellt. Viel­leicht gibt es gar die Anwei­sung, Bewer­ber zu goo­geln: Vor­sicht, es sind Fein­de unter­wegs, die unse­re Schu­len infil­trie­ren, um dort dann sub­til zu agi­tie­ren. Wach­sam sein!

Selbst wenn man nie einen rechts­ex­tre­mis­ti­schen Satz for­mu­liert oder publi­ziert hat, kann man kraft Ent­schei­dung der Funk­tio­nä­re und ihrer Deu­tungs­be­hör­den als „rechts­ex­tre­mis­tisch“ gel­ten. Ist das erfolgt, wird nichts erläu­tert, denn wer die Macht aus­übt, der fühlt sich zum Urtei­len hin­läng­lich legitimiert.

Ist man erst als „rechts­ex­tre­mis­tisch“ anno­tiert, schließt das prak­ti­scher­wei­se noch mehr ein. Man gilt dann ja wohl als gewalt­be­reit, als anti­se­mi­tisch, als homo­phob, frem­den­feind­lich usw. usf.

Kaf­ka: Vor dem Gesetz. Eine ganz wich­ti­ge Para­bel für unse­re unmit­tel­ba­re Gegenwart.

Also ruft mich der sen­ti­men­ta­le und bedürf­ti­ge Schul­lei­ter, der mir vor ein paar Tagen noch das Ver­spre­chen abnö­ti­gen woll­te, aus­schließ­lich an sei­ner Schu­le ein­zu­stei­gen, nicht mehr an, son­dern for­mu­liert statt­des­sen eine Mail im Funktionärsjargon:

Sehr geehr­ter Herr Bosselmann, ich bedan­ke mich für Ihr Inter­es­se an einer Tätig­keit am Schul­cam­pus XY. In Vor­be­rei­tung des geplan­ten Gesprächs für die Stel­le habe ich jedoch fest­ge­stellt, daß Sie in per­sön­li­cher Hin­sicht für die Aus­übung des Leh­rer­be­rufs an der Schu­le XY nicht geeig­net sind. Das Bewer­ber­ge­spräch mit Ihnen wird daher nicht stattfinden. Mit freund­li­chen Grüßen

…

Schulleiter

Zusam­men­ge­faßt: Ich habe jedoch fest­ge­stellt, daß Sie in per­sön­li­cher Hin­sicht für die Aus­übung des Leh­rer­be­rufs nicht geeig­net sind. Ich habe das fest­ge­stellt. Ach so, er hat das also fest­ge­stellt, denkt man.

Weil ihm ein minis­te­ri­el­ler Groß­funk­tio­när Hin­wei­se gege­ben haben mag oder weil er kraft eige­ner Urteils­be­fä­hi­gung ein paar Sei­ten Goog­le-Ergeb­nis­se durch­kli­cker­te und nun stolz auf sei­ne Ent­schei­dungs­be­fug­nis­se ist, die wie­der­um von den gewich­ti­ge­ren Funk­tio­nä­ren nicht nur gedeckt wer­den, son­dern ihm das Lob ein­tra­gen, ein wach­sa­mer Demo­krat und sehr „cou­ra­giert“ zu sein. Lobens­wer­te Wachsamkeit.

Das ist sicher­lich so üblich. Unan­ge­neh­mer schon, wenn ein Schul­meis­ter­lein in der Seen­plat­te von fern und ohne einen über­haupt von Ange­sicht zu ken­nen im kla­ren Indi­ka­tiv fest­stellt, daß man „in per­sön­li­cher Hin­sicht“ nicht geeig­net ist.

Das wür­de einem in sol­cher Wen­dung, sol­chem „Wor­d­ing“ eben­so mit­ge­teilt wer­den, wenn man als Vor­be­straf­ter, als Kri­mi­nel­ler, als Pädo­phi­ler oder sonst­wie Per­ver­ser über­führt wor­den wäre.

Und genau das ist das Wesent­li­che: Man ist für die ein Kri­mi­nel­ler und Per­ver­ser. Des­halb schrei­ben sie einem eben nicht, daß man aus poli­ti­schen Grün­den nicht geeig­net sei, den Leh­rer­be­ruf aus­zu­üben. Das wäre mit Blick auf die etwa drei­ßig erfolg­reich aus­ge­wie­se­nen Jah­re zwar immer noch dreist, aber doch eine offe­ne Ansa­ge: Poli­tisch nicht geeig­net. Das gibt’s, gera­de in vor­mund­schaft­li­chen Staa­ten. In gewis­ser Wei­se min­des­tens sys­te­misch nachvollziehbar.

Aber nein, sie reden gar nicht vom Poli­ti­schen und Ideo­lo­gi­schen, wie es die Sta­si getan hät­ten, sie dia­gnos­ti­zie­ren einen sogleich als per­sön­lich miß­ra­ten, als abar­tig, als jeman­den, dem man nicht mit Her­an­wach­sen­den in Kon­takt brin­gen darf, weil er sie unwei­ger­lich „sub­til agi­tie­ren“ und ver­füh­ren würde.

„Rechts­ex­tre­mis­tisch“ mag zwar in sich als poli­ti­scher Begriff gel­ten, aber der soll im Gebrauch der Funk­tio­nä­re seman­tisch und kon­no­ta­tiv klar­stel­len: Die­ser Mann ist an sich ein Ver­bre­cher, er stinkt nach Drit­tem Reich. Und genau das ist übel. Gegen einen sol­che Anwurf zu kla­gen hie­ße bei­na­he, sich auf die ver­que­re Logik der Appa­rat­schiks einzulassen.

Ist man gekränkt? Ehr­lich gesagt wohl schon, obwohl man selbst um ein gutes berufs­prak­ti­sches Wir­ken über Jahr­zehn­ten weiß, in denen man im übri­gen nie dem­ago­gisch auf­trump­fen, son­dern deut­sche Spra­che und Lite­ra­tur, Geschich­te und Phi­lo­so­phie anre­gend ver­mit­teln woll­te. Was meist gelang. Und aner­kannt wur­de. Nie beklag­te sich eine Schul­lei­tung, an deren Haus ich unter­rich­te­te, über man­geln­de Loya­li­tät oder gar über poli­tisch frag­wür­di­ge Ein­fluß­nah­me, die mir als Skep­ti­ker sowie­so stets fernlag.

Nur hat man eben Kon­takt zu Schnell­ro­da. Und steht dazu, aus guten Grün­den. Zum Glück eine ideel­le Hei­mat! Das allein reicht aus, aus­ge­schlos­sen zu wer­den. Und des­we­gen soll­te man eben nicht gekränkt sein, durch­aus aber ver­är­gert – über eine Funk­tio­närs­trup­pe, die zu fei­ge und zu unfä­hig ist, einem ihr will­kür­li­ches Urteil auch nur ansatz­wei­se zu begründen.

Klar habe ich die bei­den erwähn­ten Schul­lei­ter freund­lich zurück­ge­fragt, wie sie denn zu ihren Fest­stel­lun­gen kämen, ich wäre per­sön­lich nicht geeig­net. Klar frag­te ich höf­lich im Minis­te­ri­um nach und bat um ein offen zu füh­ren­des Gespräch, selbst zu mei­nen Las­ten, wie ich beton­te. Immer­hin sehe ich mich als Teil des Pro­blems. Das Ergeb­nis: selbst­ge­rech­tes und ver­klemm­tes Schwei­gen, im Bewußt­sein, den Staa­tap­pa­rat hin­ter sich zu wis­sen. Macht­ar­ro­ganz eben.

Das ver­ste­hen sie gegen­wär­tig näm­lich als Cou­ra­ge. Was ver­birgt sich hin­ter der Arro­ganz von ein biß­chen Macht, die man als Schul­lei­ter oder Kul­tus­bü­ro­krat aus­übt? Zum einen Angst vor dem ande­ren, dem kri­ti­schen Den­ken, das einen Funk­tio­när befrem­det, geht es ihm in sei­ner poli­tisch her­me­ti­schen Welt doch gut.

Zum ande­ren die poten­ti­el­le, viel­leicht noch unbe­wuß­te Bereit­schaft, allen Her­ren zu die­nen, die Pos­ten und Pöst­chen ver­ge­ben und gut bezah­len. Man ist irgend­wo oben ange­kom­men und möch­te dort blei­ben. Selbst wenn die AfD die Wah­len gewän­ne, wür­den mit sehr weni­gen Aus­nah­men Schul­lei­ter doch Schul­lei­ter und Schul­rä­te Schul­rä­te blei­ben wol­len. Und sprä­chen dann eben wie­der mal ande­re Vor­ga­ben nach. Wendehälse.

Wir sind bereits ein­ge­tre­ten in eine his­to­ri­sche Extrem­si­tua­ti­on im Innen- wie Außen­po­li­ti­schen. Mag sein, die Angst vor neu­er­li­chen Wen­dun­gen ist berech­tigt. Es kün­digt sich nicht nur „eine neue Infek­ti­ons­wel­le im Herbst“ an, son­dern über­haupt Dynamik.

– – –

