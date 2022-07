Kleine Verhältnisse

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Mut­ter wie Vater wuch­sen dort als Kin­der in Land­ar­bei­ter­fa­mi­li­en auf, kamen also aus klei­nen Ver­hält­nis­sen, die sie präg­ten, eben­so wie spä­ter mich.

Wäh­rend die Fami­lie mei­nes Vaters bran­den­bur­gisch-meck­len­bur­gi­sche Wur­zeln hat­te, waren die Eltern mei­ner Mut­ter Polen, ihr Vater Josef ein Bin­nen­mi­grant aus dem Ruhr­ge­biet, von wo aus es ihn, arbeits­los gewor­den, in den frü­hen Zwan­zi­gern nach Ost­el­bi­en zog, die Mut­ter Brom­ka eine frü­he Wirt­schafts­im­mi­gran­tin aus dem einst rus­si­schen Polen, die 1919 ille­gal die Gren­ze nach Deutsch­land über­quer­te. Auch damals gab es dafür Schleuser …

Der Not wegen ver­ließ sie als drei­zehn­jäh­ri­ges Kind die zer­stör­te, aus­ge­hun­ger­te Hei­mat, das Dorf Alexandrowsk/Piasky, über das die öst­li­chen Fron­ten des Ers­ten Welt­krie­ges hin­weg­ge­schwenkt waren. Ein sehr frü­her Abschied, für immer; sie sah ihr Dorf und ihre Leu­te nie wieder.

Erst in den Neun­zi­gern und so erst nach ihrem Tod such­ten und fan­den wir unse­re pol­ni­schen Ver­wand­ten müt­ter­li­cher­seits, die Nach­fah­ren der Geschwis­ter mei­ner Oma – noch immer am glei­chen Ort lebend, erz­ka­tho­lisch und natio­na­lis­tisch, PiS-Wäh­ler, herz­lich und immens gast­freund­lich, sehr gerührt. Sie kann­ten den Namen der emi­grier­ten Brom­ka alle und führ­ten uns ans Grab ihrer Mut­ter, mei­ner pol­ni­schen Urgroß­mutter. Vie­le Gebe­te, vie­le Gesän­ge. Und Vodka.

Seit­her habe ich eine sen­ti­men­ta­le Bezie­hung dort­hin, obwohl ich lei­der über­haupt kein Pol­nisch spre­che und den von mir ver­ehr­ten Witold Gom­bro­wicz nur in deut­scher Über­set­zung lese.

Brom­ka schlug sich qua­si mit Kin­der­ar­beit auf den gro­ßen Gütern durch, lern­te nach und nach die deut­sche Spra­che und war schließ­lich bei einem Bau­ern in Bölz­ke bei Put­litz in Stel­lung, als sie dann Josef Chma­row­ski, mei­nen Groß­va­ter, kennenlernte.

Der Duis­bur­ger Stahl­ko­cher tip­pel­te über Land, im Gepäck nicht viel mehr als drei schö­ne wei­ße fran­zö­si­sche Hem­den, und such­te in der Zeit von Ruhr­be­set­zung und Infla­ti­on nach einer Arbeit im bran­den­bur­gi­schen Nir­gend­wo. Auch er hat­te sei­ne Hei­mat aufgegeben.

Obwohl er aus der Indus­trie kam, wur­de er schnell ein anstel­li­ger Land­ar­bei­ter, selbst wenn es zuerst nicht danach aus­sah: Als der Bölz­ker Bau­er Karl Stren­ge sich hin­knie­te, um Kar­tof­feln zu racken, nahm er den Hut ab, weil er dach­te, der wol­le beten. Er lern­te die pol­ni­sche Magd ken­nen, die bei­den hei­ra­te­ten spä­ter und zogen sechs Kin­der groß. Das zar­tes­te und zer­brech­lichs­te Mäd­chen davon, dünn und schwarz­haa­rig, wur­de mei­ne Mutter.

Ab Kriegs­en­de 1945, mei­ne Mut­ter war damals neun, mein Vater zehn Jah­re alt, nah­men bei­de, jeder für sich, die Chan­cen wahr, die die sowje­ti­sche Besat­zungs­zo­ne und die spä­te­re DDR ihnen boten. Den Hor­ror der ers­ten Nach­kriegs­ta­ge (Mei­ne Groß­mutter wur­de ver­ge­wal­tigt, als sie die Rus­sen in deren Lan­de­s­pra­che begrüß­te.) ver­dräng­ten sie offenbar.

Bei­de wur­den zur „Ober­schu­le“ geschickt, sie nach Kyritz, er nach Bad Wils­nack, bei­de mach­ten Abitur, mei­ne Mut­ter unter Schwie­rig­kei­ten, weil sie erst schlimm am Heim­weh, dann aber noch schlim­mer an Tuber­ku­lo­se litt und ihren Bil­dungs­weg mit lan­gen Heil­stät­ten­auf­ent­hal­ten in Hohen­el­se bei Rheins­berg und in Treu­en­briet­zen unter­bre­chen mußte.

Schließ­lich wur­den bei­de über ein Stu­di­um an der Päd­ago­gi­schen Hoch­schu­le Güs­trow Leh­rer, mei­ne Mut­ter für die Fächer Mathe­ma­tik und Phy­sik, mein Vater für Bio­lo­gie und Che­mie. An der Schu­le mei­nes Hei­mat­dor­fes D. lern­ten sie sich als jun­ge Kol­le­gen ken­nen. Sie hei­ra­te­ten wäh­rend ihrer Som­mer­fe­ri­en in Binz, als ihr Zelt dort noch ganz allein in den Ost­see-Dünen stand.

Nach der heim­li­chen Hoch­zeit gab es Enten­klein-Gemü­se­brü­he in einem Imbiß-Lokal, danach besuch­ten sie die Vor­stel­lung eines klei­nen Wan­der­zir­kus, wo man ihnen – als Hoch­zeits­ge­schenk – den Ein­tritt spen­dier­te und die rot­plü­schi­ge Ehren­lo­ge anbot. Mei­ne Mut­ter berich­te­te immer wie­der davon, wie die Flö­he aus den abge­wetz­ten Pols­tern ihr wei­ßes Hoch­zeits­kleid okku­pier­ten und wie sie das die Vor­stel­lung über sehr artig durch­hielt. Das selt­sa­me Hoch­zeits­fo­to mei­ner Eltern zeigt einen Mann vom Zir­kus im Eis­bär­kos­tüm zwi­schen den bei­den frisch Vermählten.

Mein Groß­va­ter väter­li­cher­seits, so schwer­hö­rig wie schweig­sam, als Sol­dat und Gefrei­ter von 1939 bis 1945 durch­weg an der Front, bis ihn ein Steck­schuß an den See­lower Höhen gera­de so noch ret­te­te, kauf­te dem jun­gen Paar von sei­nem erspar­ten Geld ein nahe­zu rui­nö­ses Büd­ner-Haus, das die bei­den dann ihr Leben lang immer wei­ter aus­bau­ten. Dort wur­de ich groß. Als ich gebo­ren wur­de, pflanz­te mei­ne Mut­ter einen Nußbaum.

Ein klei­nes Haus. Was für eine Gebor­gen­heit. Gera­de im Win­ter: Die sum­men­de Wär­me der Bri­ketts, der Rauch überm First, die Gewiß­heit, hier sind Schutz und Für­sor­ge, wenn man, die Woll­klei­dung naß, sei­nen Schlit­ten nach Hau­se zog. Und das Gefühl, daß dafür gesorgt wer­den muß­te. Anfeu­er­holz hacken und Koh­len rein­ho­len, wenn noch Eis­blu­men das Fens­ter­glas deck­ten, den Ofen anhei­zen, das Essen, den Tee zube­rei­ten und dabei hin­ter­grün­dig doch wis­sen: Ganz selbst­ver­ständ­lich ist das nicht. Und Zeit braucht alles. Ein Huhn lebt sei­ne Jah­re, pickt sei­nen Wei­zen, freut sich über klein­ge­schnit­te­nen Löwen­zahn und legt uns eine Men­ge Eier, bis es geschlach­tet wer­den darf.

Nichts wur­de ein­fach so „ver­braucht“, nur weil man es ver­brau­chen woll­te. Ent­we­der es war not­wen­dig oder es ging um Genuß, aber der soll­te gewür­digt wer­den. Ich habe lan­ge nicht ver­stan­den, was der Satz „Iß mit Ver­stand Jun­ge, schlin­ge nicht ein­fach so.“ bedeu­ten soll­te. Scho­ko­la­de soll­te ich nicht so weg­ras­peln, son­dern erst mal ein wenig lut­schen … – Wie­so nur? Wie­so die­ses: „Freu dich, aber sei froh, daß du’s hast. Man muß es wertschätzen.“

Ein­fa­ches Leben. Aber nie hat­te ich das Gefühl, daß mir etwas fehlt. Von dem, was nötig war, gab es genug, vom Unnö­ti­gen hin­ge­gen wenig.

Spä­ter hat mich beein­druckt, wel­che Prio­ri­tä­ten mei­ne Eltern setz­ten, nach­dem sie ihr beschei­de­nes DDR-Leh­rer­ge­halt erhiel­ten. Mei­ne Mut­ter hol­te als ers­tes ihre Mut­ter Brom­ka nach, der es schlecht ging, weil sie sich von ihrem Mann Josef getrennt hat­te, der in den Fünf­zi­gern in die Wis­mut gegan­gen war und sich dort mit einer ande­ren Frau ein­ließ. Seit­dem leb­te mei­ne Groß­mutter in unse­rem Dorf. Ihr pol­ni­sches Idi­om habe ich noch immer im Ohr, ihr bei­na­he scha­ma­nisch anmu­ten­des Ver­hält­nis zur Natur präg­te mich.

Von ihrem Geld kauf­te sich das Jung­leh­rer-Paar zunächst zwei­er­lei – zum einen Möbel aus den Hel­ler­au­er Werk­stät­ten, von deren kul­tur­ge­schicht­li­cher Bedeu­tung sie aller­dings nichts wuß­ten, zum ande­ren Bücher, Bücher, Bücher.

Wäh­rend mein Vater Enzy­klo­pä­dien und Nach­schla­ge­wer­ke in die Rega­le stell­te, in der DDR so biblio­phil wie preis­wert auf­ge­legt, las mei­ne Mut­ter vor­zugs­wei­se Belletristik.

Die bei­den unter­schie­den sich nicht nur in die­ser Nei­gung. So innig und ver­ständ­nis­voll sie als Paar mit­ein­an­der umgin­gen, poli­tisch waren sie nahe­zu Geg­ner. Wäh­rend mei­ne Mut­ter sich grund­sätz­lich mit der DDR und der SED iden­ti­fi­zier­te, hat­te sie sich doch vor 1945 gemein­sam mit ihren fünf Geschwis­tern als „Pola­cken­kind“ arg zurück­ge­setzt gefühlt, blieb mein Vater – im Gegen­satz zu sei­ner san­gui­ni­schen Frau intro­ver­tiert und zurück­hal­tend – ein stil­ler Anti­kom­mu­nist, obwohl er selbst alles ande­re als pri­vi­le­giert auf­ge­wach­sen war. Wur­de er gran­tig, zog er sich zurück und spiel­te Schach gegen sich selbst. Das beruhigte.

Ins­be­son­de­re das, was die DDR öko­no­misch und land­wirt­schaft­lich anfing, erschien ihm ratio­nal betrach­tet unver­nünf­tig; von Anfang an bearg­wöhn­te er die ideo­lo­gi­schen Lebens­lü­gen, an denen das Land schließ­lich ja tat­säch­lich zer­brach. Mei­ne Mut­ter fuhr hef­tig hoch, wenn ihr Mann monier­te, Kom­mu­nis­ten hät­ten stets ande­ren Leu­ten deren Besitz weg­ge­nom­men, den dann aber nicht ver­ant­wor­tungs­voll genutzt, son­dern ver­kom­men las­sen. Was allen gehör­te, gehör­te nun mal kei­nem. Daß ganz Bäcker­bro­te, weil sie wegen der Sub­ven­tio­nen spott­bil­lig waren, an das Vieh ver­füt­tert wur­de, sei doch pervers!

Aber nach außen stan­den die bei­den zuein­an­der; sie foch­ten ihre Dif­fe­ren­zen nur am Küchen­tisch immer mal wie­der aus. Dicke Luft, jedoch aus­schließ­lich beim poli­ti­schen Zwist.

Ob sie sich lieb­ten? – Sicher ist, sie hiel­ten zusammen.

Als mei­ne Mut­ter nach der Wen­de als „sys­tem­nah“ ange­fein­det und schließ­lich, mitt­ler­wei­le als SED-Mit­glied zur Schul­lei­te­rin avan­ciert und so Che­fin ihres Man­nes, aus dem Beruf gedrängt wur­de, stand mein Vater ganz selbst­ver­ständ­lich zu ihr. Nie eine nach­ge­tra­ge­ne Beleh­rung, nie ein „Das habe ich dir doch immer gesagt.“

Aber zurück zu den Bücher­re­ga­len aus Dresden-Hellerau:

Ich habe all die Bücher mei­nes Vaters durch­ge­blät­tert; und als ich lesen konn­te, beschränk­te ich mich nicht mehr auf die Illus­tra­tio­nen und Tafeln, son­dern las. Den DDR-Brock­haus/­Leip­zig-Aus­ga­ben „Welt­ge­schich­te“ und „Deut­sche Geschich­te“ ver­dan­ke ich einen his­to­ri­schen Grund­kurs aus einer Zeit, in der ich als Jun­ge weni­ger um mich zu bil­den als aus kind­li­cher Neu­gier schmö­ker­te. Was ich in den dicken Wäl­zern so fand, erschien mir ein­fach spannend.

Als ich, spä­ter selbst Leh­rer, noch Geschich­te unter­rich­ten durf­te, fie­len mir immer wie­der die Schwarz-Weiß-Bil­der aus den Tafeln die­ser Enzy­klo­pä­dien ein. Die Sys­te­ma­tik der Bän­de ver­schaff­te mir eine erst Über­sicht über Ereig­nis­se und Gesamtzusammenhänge.

Nicht allein das:

Es gab in den Rega­len „Bio­lo­gie selbst erlebt“, „Phy­sik selbst erlebt“, „Che­mie selbst erlebt“, Bän­de, die für Leh­rer wie für Kin­der geeig­net waren, weil sie Expe­ri­men­te anreg­ten, die man mit ein­fa­chen Mit­teln sel­ber durch­füh­ren konn­te. Alles so klug wie gewitzt illus­triert, so daß es mit Lust und Erfolg nach­zu­ma­chen war.

Ist schon ein Spaß, im Tüm­pel selbst auf­ge­fan­ge­nes Sumpf­gas, Methan, mit lei­sem Zisch abzu­fa­ckeln, ein­fa­che elek­tri­sche Schal­tun­gen allein hin­zu­be­kom­men oder in einer pneu­ma­ti­schen Wan­ne, die mir Vater aus der Schu­le mit­brach­te, ein klei­nes Aqua­ri­um zu gestal­ten, das ich von einer prall auf­ge­pump­te Fuß­ball­bla­se aus über eine Trink­röhr­chen-Pipe­line mehr recht als schlecht belüf­te­te. Die Pflan­zen, die Post­horn­schne­cken und die Stich­lin­ge dafür hol­te ich aus der Löck­nitz, mit einem Draht-Kescher aus einem Damen­strumpf von Mut­ter. Was­ser­flö­he gab es in den Teichen.

Die Stich­lin­ge bau­ten ein aus Pflan­zen­fa­sern gebau­tes Nest und betrie­ben ech­te Brut­pfle­ge. Das Männ­chen bewach­te es und fächel­te fri­sches, sauer­stoff­rei­che­res Was­ser zu. Beein­dru­cken­der als ein Naturfilm.

Kam ich selbst nicht wei­ter, hal­fen die Eltern. Hock­te ich zu viel drin­nen, flog ich raus: Nimm dir das Rad, besu­che dei­ne Freun­de! Zudem waren ihre Vor­be­rei­tungs­räu­me in der Dorf­schu­le sehr gut aus­ge­stat­tet. Im Bio­lo­gie- und Che­mie- sowie im Phy­sik-Vor­be­rei­tungs­raum von Mut­ter oder Vater ging ein Regen­nach­mit­tag schnell vor­bei: Optik-Expe­ri­men­tier­satz, eine Men­ge für Elek­trik und Elek­tro­nik und erst recht Che­mi­ka­li­en für alles mög­li­che. Sie lie­ßen mich an alles her­an, wenn ich nur gut auf­räum­te danach. Was für eine Fül­le an Ein­drü­cken für das Sen­so­ri­um eines Heranwachsenden.

Das Mikro­sko­pie­ren mit Frisch­prä­pa­ra­ten brach­te mir mein Vater schon bei, als ich noch im Kin­der­gar­ten war, so daß ich stau­nen konn­te, wie viel mehr als das nur Sicht­ba­re es noch geben moch­te. Schon ein Zwie­bel­häut­chen oder ein Trop­fen Teich­was­ser auf dem Objekt­trä­ger ent­hält einen gan­zen Kos­mos. Die Welt dehn­te sich also nicht nur ins Gro­ße und Wei­te, son­dern gleich­falls in Klei­ne und Aller­kleins­te hin­ein. Wun­der gab es da wie dort.

Zu Hau­se oder in der Schu­le fand sich alles: Atlan­ten, Glo­ben, Stern­kar­ten, Her­ba­ri­en, Dau­er­prä­pa­ra­te fürs Mikro­skop und Bücher sowie­so. Es wur­de vor­ge­le­sen, es wur­den unauf­dring­lich Emp­feh­lun­gen gege­ben, es wur­de über­haupt per­ma­nent mit­ein­an­der gere­det. Anre­gun­gen über Anre­gun­gen. In den Hort muß­te ich nie; der Begriff Ganz­tags­schu­le hät­te mich das Fürch­ten gelehrt, denn die Aben­teu­er war­te­ten anderswo.

Wäh­rend ich ihm zusah, tusch­te mein Vater am Abend groß­for­ma­ti­ge Appli­ka­tio­nen, also Anschau­ungs­mit­tel für sei­nen Bio-Unter­richt: Quer­schnit­te von Blü­ten, Ein­zeller und Algen, Früch­te- und Samen­stän­de. Alles mit Was­ser­far­ben, dann behut­sam mit Aus­zieh­fe­der schwarz kon­tu­riert und sau­ber beschrif­tet. Was nur ging, hol­te er aus der Natur. Andau­ernd waren wir mit den Rädern unter­wegs, um Pflan­zen­tei­le, Vogel­fe­dern, alte Nes­ter und Gewöl­le zu besorgen.

Ich ver­dan­ke die­ser Prä­gung und den Impul­sen ande­rer ein­drucks­vol­ler Leh­rer wesent­li­che Ori­en­tie­run­gen und aller­lei wich­ti­ge Zugänge.

Noch mehr aber beein­druck­te mich die Lebens­art der Eltern, zum einen ihre ste­te Auf­merk­sam­keit für die klei­nen Din­ge in ihrer Lebens­um­welt, zum ande­ren deren Würdigung.

Teil­wei­se bis ins heu­te bizarr Anmu­ten­de: Als zu Hau­se in den Sieb­zi­gern auf das Drän­gen mei­ner Mut­ter end­lich ein WC ein­ge­baut wur­de, schüt­tel­te mein Vater den Kopf dar­über, daß für das Weg­s­pü­len selbst des klei­nen Geschäfts ein paar Liter Trink­was­ser in die Gru­be geplem­pert wur­den. Er woll­te wei­ter das uralte Plumps­klo benut­zen und hin­ter den Schup­pen pin­keln; Mut­ter ver­bot es zeternd.

Kar­tof­feln, die zur Ern­te­zeit von den Trak­tor­hän­gern der LPG pur­zel­ten, sam­mel­te er auf, um sie wenigs­tens noch für die Hüh­ner zu dämp­fen. Mei­ne Mut­ter blaff­te ihn an, als er mit einer gro­ßen Kohl­rü­be ankam, die er gleich­falls irgend­wo auf­ge­sam­melt hat­te: Gibt doch einen klas­se Ein­topf, soll­te man nicht weg­schmei­ßen, ’ne Kohl­rü­be. Guter Wru­cken­ein­topf, so mit Rindfleisch.

Sie füt­ter­ten im Win­ter die Vögel und bestimm­ten hin­term Küchen­fens­ter freu­dig die Arten­viel­falt am Vogel­haus – ein Spek­trum, das es in der heu­te auf­ge­räum­ten Land­schaft mei­ner Hei­mat so längst nicht mehr gibt. Sie nah­men ihre Bestim­mungs­bü­cher auf die Rad­fahr­ten am frei­en Sonn­tag mit und schlu­gen die Pflan­zen und Insek­ten nach, um deren Namen zu kennen.

Und sie freu­ten sich am meis­ten, wenn sie ohne die Fach­li­te­ra­tur alles benen­nen und wie­der­erken­nen konn­ten. Gegen­sei­tig beschrie­ben sie sich Eigen­hei­ten und Lebens­wei­se der Mitgeschöpfe.

Was für ein qua­li­fi­zier­ter Pro­vin­zia­lis­mus, dach­te ich spä­ter. Ein paar Ver­se Gott­fried Ben­ns paß­ten dar­auf, aus sei­nem Gedicht „Melan­cho­lie“:

„Du mußt aus dei­ner Gegend alles holen,

denn auch von Rei­sen kommst du leer zurück,

ver­läßt du dich, begin­nen Kapriolen

und du ver­lierst dir Stück um Stück.

Von Blu­men mußt du sol­che wählen,

die blühn am Zaun und halb im Acker schon,

die in das Zim­mer tun, die Lau­te zählen

des Lebens Lau­te, sei­nen Ton:

ver­min­dert oder gro­ße Terzen –

ein Käl­t­li­ches ver­starrt die Herzen.“

Ja, die Eltern hol­ten aus ihrer Gegend alles, aus der immer etwas drö­gen Natur einer sprö­den deut­schen Rand­re­gi­on, der Pri­gnitz. Gott­fried Benn war gleich­falls Pri­gnit­zer, wenn­gleich nur von Geburt, was ich immer bedauerte.

“In mei­nem Eltern­haus hin­gen kei­ne Gainsboroughs

wur­de auch kein Cho­pin gespielt

ganz amu­si­sches Gedankenleben

mein Vater war ein­mal im Thea­ter gewesen

Anfang des Jahrhunderts

Wil­den­bruchs »Hau­ben­ler­che«

davon zehr­ten wir

das war alles.” (“Teils-Teils”)

Wenn die Eltern doch mal reis­ten, immer in ihren Som­mer­fe­ri­en, dann zunächst wei­ter­hin mit die­sem klei­nen Zelt, das sie schon in Binz zwi­schen den Dünen auf­ge­schla­gen hat­ten. Über­haupt ging es immer ans Was­ser, das in der Pri­gnitz, dem tro­cke­nen Alt­mo­rä­nen­ge­biet, nun mal fehlt. Ohne mor­gens, gera­de aus dem Zelt raus, in einem See zu schwim­men, war’s kei­ne Urlaub. See und See­le. Sie ver­stan­den nicht, wie man im Som­mer ins Gebir­ge fah­ren konnte.

Als ich etwas grö­ßer war, kauf­ten sie ein „Steil­wand­zelt“ und nah­men mich mit. Und so sah ich zum ers­ten Mal als klei­ner Jun­ge das Meer. Aber ich erfuhr auf dem Zelt­platz in Neuglob­sow am Gro­ßen Stech­lin gleich­falls von Theo­dor Fon­ta­ne und in Feld­berg vom so famo­sen wie unglück­li­chen Erzäh­ler Hans Fal­la­da. Mein Vater brach­te mir das Schwim­men bei, als ich fünf war. Spä­ter absol­vier­ten wir unse­re Ret­tungs­schwim­mer-Prü­fun­gen lan­ge gemeinsam.

Weit weg waren wir nie. Aber immer dicht dran. Am Eigentlichen.

Mit vier­zehn schon kam ich von zu Hau­se fort, in das Inter­nat einer Erwei­ter­ten Ober­schu­le. Aber das Dorf­kind, das ich mal war, blieb ich. Der einst, 1964, von mei­ner Mut­ter gepflanz­te Nuß­baum über­schirmt an mei­nem Eltern­haus bei­na­he ein Drit­tel des Hofes und spen­det im Som­mer küh­len Schatten.