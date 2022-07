Netzfundstücke (132) – Aufgeblättert, Troll, Nahrung

Was macht man? Lesen! Für mei­ne Som­mer­pau­se habe ich mir unter ande­rem Chris­toph Ran­sy­m­ayrs Der Fall­meis­ter (hier von Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kubit­schek rezen­siert) ein­ge­packt. Im letz­ten Jahr war es Die letz­te Welt, die ich beim Bau­meln der See­le in der Hit­ze las.

Also wie­der Rans­mayr im Urlaub, ein paar wei­te­re Bücher hat er noch geschrie­ben. Man könn­te es zum Ritu­al machen, aber viel­leicht wer­de ich sei­nes über­frach­te­ten Stils auch irgend­wann über­drüs­sig. Zumin­dest Der flie­gen­de Berg liegt noch in mei­nem »Ungelesen«-Stapel.

Rans­mayrs Bücher haben der­weil als Rei­s­e­lek­tü­re einen ent­schei­den­den Vor­teil: Sie fas­sen nicht 800 Sei­ten plus und pas­sen daher in jedes Gepäck. Uwe Tell­kamps Der Schlaf in den Uhren hin­ge­gen ist mit sei­nen 904 Sei­ten schon ein Gepäckstück.

Im Buch­haus Losch­witz hält die­ser stol­ze Umfang logi­scher­wei­se nie­man­den von der Lek­tü­re ab. Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza, Buch­händ­le­rin und Ver­le­ge­rin Susan­ne Dagen sowie Lite­ra­tur­wis­sen­schaft­ler Gün­ter Scholdt kom­men in der 14. Fol­ge von »Auf­ge­blät­tert. Zuge­schla­gen« hin­sicht­lich der Uhren zu einem ein­hel­li­gen Urteil: Tell­kamp habe ein Kunst­werk und zeit­gleich eines der anstren­gends­ten Bücher der letz­ten Jah­re geschrieben.

Außer­dem emp­fiehlt Kositza Edgar Sel­ges Hast du uns end­lich gefun­den, und Scholdt stol­pert über Ulri­ke Guer­ots strik­ten Libe­ra­lis­mus in Wer schweigt, stimmt zu:

Alle vor­ge­stell­ten Bücher erhal­ten Sie natür­lich direkt hier, bei Antaios.

– – –

Die innen­po­li­ti­sche Lage in Deutsch­land den Punkt erreicht zu haben, an dem Kon­ten­sper­run­gen unbe­que­mer Per­so­nen ein­fach auf Zuruf voll­streckt wer­den. Das jüngs­te Opfer, das sich nun auf der ste­tig wach­sen­den Lis­te der iso­lier­ten Finanz­pa­ri­as wie­der­fin­det, ist der Schrift­stel­ler und Jour­na­list Alex­an­der Wallasch.

Nach­dem der ehe­ma­li­ge Focus-Jour­na­list Boris Reit­schus­ter vom Zah­lungs­dienst­leis­ter PayPal gesperrt wur­de, berei­te­te Wal­l­asch auf Twit­ter sei­ne Leser­schaft schon ein­mal auf ein mög­li­ches PayPal-Aus vor:

Falls Paypal mich auch sperrt, auch ich habe nur die Kon­to-Alter­na­ti­ve und kei­ner­lei Wer­be­ein­nah­men. Ich freue mich über jede Unter­stüt­zung. Danke.

Die »Kon­to-Alter­na­ti­ve«, die Wal­l­asch bei der Sola­ris­bank hielt, wur­de von der lin­ken Anschmier­gue­ril­la schnell aus­fin­dig gemacht und auf Twit­ter sug­ges­tiv-denun­zia­to­risch ange­schrie­ben: »Schaut mal, wen ihr da als Kun­den habt.«

Die Sola­ris­bank reagier­te prompt: #Ist­Be­reit­sA­nUn­ser­Team­Wei­ter­ge­lei­tet. Kon­ten­sper­rung ging noch nie schnel­ler in Deutschland.

Hier schil­dert Wal­l­asch den Fall:

MEINE BANKKONTEN WURDEN GESPERRT

– – –

Die­ses Jahr schei­nen wir mit jeder Keh­re-Aus­ga­be das The­ma der Stun­de zu tref­fen. Hat­ten wir Anfang des Jah­res mit »Res­sour­cen­knapp­heit« vor dem Hin­ter­grund des Rus­sisch-ukrai­ni­schen Krie­ges bereits unbe­ab­sich­tigt einen Voll­tref­fer gelan­det, erscheint die Aus­ga­be Num­mer 10 zum The­ma »Nah­rung« in Zei­ten sich zuspit­zen­der Bau­ern­pro­tes­te in den Nie­der­lan­den erneut im rich­ti­gen Moment.

Im Heft geht es unter ande­rem um das dün­ne Eis, auf dem unser Nah­rungs­mit­tel­über­fluß steht, um eine mög­li­che Nah­rungs­aut­ar­kie, indus­tri­el­les Essen und den Acker als Energiesenke.

Was es bedeu­tet, wenn unse­re ele­men­tars­te Ver­sor­gung zusam­men­bricht, braucht nur einen Blick nach Sri Lan­ka werfen.

Es ist uns nicht zu wün­schen, daß im Jahr 2100 bei einer vor­aus­sicht­li­chen Welt­be­völ­ke­rung von zehn Mil­li­ar­den das Boden­er­trags­ge­setz nach Tho­mas R. Mal­thus sei­ne Gül­tig­keit beansprucht.

Die Aus­ga­be kann wie immer hier über Antai­os bestellt wer­den oder zeich­nen Sie doch gleich hier ein Abo unse­rer kon­ser­va­tiv-öko­lo­gi­schen Zeitschrift.

Für mich geht es nun in den Urlaub und in Rans­mayrs Welt, in der Trink­was­ser und Land ein knap­pes Gut sind. Wir sehen uns hier in drei Wochen wieder.