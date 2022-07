Kritik der Woche (34): Kristin Lavranstochter

Es gibt kei­nen Beweis, son­dern nur Indi­zi­en, daß die­ses Epos bis­lang nie aus dem Nor­we­gi­schen ins Deut­sche über­setzt wur­de. Wahr­schein­lich kur­sier­te das Werk bis­lang nur als Über­tra­gung aus dem Dänischen.

Was soll man sagen: Die alten Über­set­zun­gen sind wun­der­voll, die neue ist bravourös.

Die Auf­ma­chung ist es zudem; ein Lob­preis die­ser Buchgestaltung!

Man muß Und­set lesen, will man über einen euro­päi­schen Kanon verfügen.

Und­set war die zwei­te Frau, der (1928) der Lite­ra­tur­no­bel­preis ver­lie­hen wur­de. Vor ihr war es die Schwe­din Sel­ma Lager­löf (1909), nach ihr, erst (1938) die Ame­ri­ka­ne­rin Pearl S. Buck. Die­sen drei Frau­en ist gemein, daß sie kei­ne Femi­nis­tin­nen waren. Kein Wun­der, daß wie Und­set auch Buck und Lager­löf des­halb in den gän­gi­gen Frau­en­power-Kom­pen­di­en fehlen.

Dabei war Und­set in ihren frü­hen Jah­ren durch­aus eine Frau­en­recht­le­rin – spä­ter wand­te sie sie ent­schie­den gegen die Zie­le die­ser Bewe­gung. Und zwar nicht pole­misch, son­dern literarisch.

Sig­rid, gebo­ren 1882 im däni­schen Kalundborg (Pro­vinz See­land, frü­her Kah­len­burg), war die ältes­te von drei Töch­tern. Der Vater war ein renom­mier­ter nor­we­gi­scher Archäo­lo­ge, die Mut­ter, eine Aqua­rell­künst­le­rin, ent­stamm­te einer däni­schen Juristendynastie.

Sig­rid leb­te zunächst im Speck­gür­tels Oslos, muß­te aber durch die Krank­heit des Vaters (Syphil­lis) in eine Miets­ka­ser­ne der Haupt­stadt umzie­hen. Nach­dem der Vater gestor­ben war, brach Sig­rid die Schu­le ab und ver­dien­te eine Deka­de lang ihr Geld als Sekre­tä­rin der nor­we­gi­schen Nie­der­las­sung der deut­schen AEG. Sie emp­fand sich dort als „Büro­skla­vin“, arbei­te­te tags für Lohn und schrieb nachts. Ihr ers­tes Buch (ein Mit­tel­al­ter­stoff) wur­de von den Ver­la­gen abge­lehnt, man riet ihr zu „moder­nen“ Stoffen.

Ihr ers­ter ver­öf­fent­lich­ter Roman, Frau Mar­ta Oulie (1907), begann dann mit den Wor­ten: „Ich habe mei­nen Mann betro­gen“. Die roman­ti­sche Affai­re wird tra­gisch enden. Sämt­li­che Eman­zi­pa­ti­ons­ge­schich­ten der – auch spä­te­ren – Und­set enden glück­los. Es beginnt him­mel­hoch­jauch­zend und endet … soll man sagen, rea­lis­tisch? Zumin­dest uner­füllt, gemes­sen an den hoch­tra­ben­den Vorstellungen.

Aber blei­ben wir bei der hier vor­zu­stel­len­den Tri­lo­gie. Bei Kris­tin Lav­rans­toch­ter, der Nobelpreistrilogie.

Ich selbst habe fünf Mona­te benö­tigt, um sie von Alpha bis Ome­ga durch­zu­ar­bei­ten, wobei ich eine alte und die Neu­aus­ga­be par­al­lel gele­sen habe. Was für eine schö­ne Arbeit!

Hier lesend ein­zu­stei­gen glich einem anspruchs­vol­len Neben­job: Man will ja, aber hat man über­haupt die Zeit, sich so völ­lig hin­zu­ge­ben in die­se Sze­ne­rie? Wenn ja, muß man sich mit­neh­men las­sen. Man muß die Zügel fah­ren las­sen und sich dem Wust an Namen, Orten und Zusam­men­hän­gen hingeben.

Oh, man wird unglaub­lich ent­lohnt. Wir stei­gen hin­ab in das katho­li­sche 14. Jahr­hun­dert Nor­we­gens. Wir wer­den von Anfang an völ­lig mit­ge­ris­sen, weil die (stets ambi­va­len­te, oft irra­tio­na­le) Psy­cho­lo­gie der Cha­rak­te­re so lebens­echt ist und die Hand­lung so plot­reich und ver­blüf­fend. Der Roman Kris­tin Lav­rans­toch­ter glie­dert sich in drei Teile:

In Band 1 („Der Kranz“) ver­liebt sich die blut­jun­ge Kris­tin wäh­rend eines Auf­ent­halts im Klos­ter bei einem Aus­gang in den berüch­tig­ten Hau­de­gen Erlend. Damit wird die fami­liä­re Ord­nung aufs Äußers­te gestört. Eigent­lich hät­te sie den guten und sanf­ten Simon Dar­re hei­ra­ten sol­len. Kris­tin setzt sich durch, gegen alle Wider­stän­de. Sie setzt sich vor allem durch gegen das Votum ihrer Eltern. Ihr Vater ist der gute, star­ke, schö­ne, from­me und von Kris­tin sehr gelieb­te Lav­rans, die Mut­ter die von einem Geheim­nis ver­schat­te­te Ragnhild.

In Band 2 („Die Frau“) sieht sich die Kris­tin mit aller­lei Unge­mach kon­fron­tiert, das auch sie selbst ver­ur­sacht hat. Sie ist eine emi­nent trot­zi­ge Frau! Es gibt zum einen die vor­ehe­li­chen Kin­der Erlends – und sei­ne bezir­zen­de ehe­ma­li­ge “Buh­le”. Erlend selbst kommt nicht zur Ruhe und ver­strickt sich in krie­ge­ri­sche Konflikte.

Simon Dar­re, mitt­ler­wei­le mit Kris­tins jün­ge­rer Schwes­ter ver­hei­ra­tet, hat nie auf­ge­hört, Kris­tin zu ver­eh­ren. Er wird nun ihre wich­tigs­te Stüt­ze. Glas­klar ist übri­gens nichts in die­ser ger­ma­nisch-katho­li­schen Welt. Die Dar­stel­lung der Prot­ago­nis­ten lebt von ihrer Ambiguität.

In Band 3 („Das Kreuz“, eben erst erschie­nen) sehen wir Kris­tin als altern­de Frau. Alt jedoch nur für die mit­tel­al­ter­li­che Welt, in der sie lebt. Sie ist längst noch kei­ne fünf­zig. Als sie, nach der Geburt und Auf­zucht von sie­ben Kin­dern ins Klos­ter ein­tritt, hat sie etli­che ihrer Liebs­ten ster­ben gese­hen. Sie hadert mit Gott, mit der Lie­be und mit ihrer eige­nen Bestim­mung. Die Pest herrscht.

Manch­mal, so auch hier, spielt das eige­ne Ver­hal­ten ein­fach kei­ne Rol­le. Wir nen­nen es Schick­sal. Aber auch im Rah­men des­sen bleibt ein Spiel­raum. Kris­tin füllt ihn aus.

Ich habe die drei Bän­de drei­en mei­ner gro­ßen Kin­der geschenkt, aus eupho­ri­schem Über­schwang nach mei­nem Lese­ma­ra­thon. Sie haben es alle­samt begeis­tert auf­ge­so­gen, aber höchst unter­schied­lich geur­teilt. Es gab unge­heu­er viel Gesprächsstoff.

Genau so sol­len gute Bücher sein!

Sig­rid Und­set: Kris­tin Lav­rans­toch­ter: Der Kranz, 300 S., 22 Euro – hier.

Sig­rid Und­set: Kris­tin Lav­rans­toch­ter. Die Frau, 549 S., 24 Euro – hier.

Sig­rid Und­set: Kris­tin Lav­rans­toch­ter. Das Kreuz,576 S., 27 Euro – hier.