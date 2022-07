Wann wird es wieder richtig Winter?

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Wann je erleb­ten wir zuletzt ein Jahr, in dem wir von des­sen Mit­te aus kaum sicher abzu­se­hen ver­moch­ten, wie es endet. Gut, das weiß man nie, aber dies­mal dräut apo­ka­lyp­ti­sches Grol­len in der Luft.

Böse Ahnun­gen … – Immer noch bes­ser als trä­ger trü­ge­ri­scher Frie­den. Der Som­mer 1914 etwa war über­aus ange­nehm, wie wir unter ande­rem von Ste­fan Zweig wis­sen. Sel­ten hät­te er „einen erlebt, der üppi­ger, schö­ner, und fast möch­te ich sagen, som­mer­li­cher gewe­sen. Sei­den­blau der Him­mel durch Tage und Tage, weich und doch nicht schwül die Luft, duf­tig und warm die Wie­sen, dun­kel und fül­lig die Wäl­der mit ihrem jun­gen Grün; heu­te noch, wenn ich das Wort Som­mer aus­spre­che, muß ich unwill­kür­lich an jene strah­len­den Juli­ta­ge denken …“

Aber wer von den sport­li­chen Ker­len an der Donau oder am Wann­see oder sonst­wo in der Som­mer­fri­sche 1914 wird geahnt haben, wo ihn der Herbst des Jah­res lie­gen sehen wird?

So dra­ma­tisch soll­te es nicht kom­men; unaus­ge­spro­chen ent­schei­det sich jedoch gegen­wär­tig viel an der Fra­ge, wie man zu fol­gen­dem ein­fa­chen Aus­sa­ge­satz steht: Die Ukrai­ne war und ist Rußland. –

Nicht im direk­ten, aber im erwei­ter­ten Zusam­men­hang damit ringt die Ber­li­ner Repu­blik nun mit ihren jahr­zehn­te­lang gewach­se­nen Illusionen:

Wie soll­te man mit sozi­al­de­mo­kra­ti­schen Gerech­tig­keits­be­grif­fen und lin­ker Fun­da­men­tal­kri­tik an fos­si­len wie radio­ak­ti­ven Ener­gie­trä­gern kurz­fris­tig umsteu­ern in Rich­tung Ein­schrän­kung und Man­gel vor der begin­nen­den Win­ter­rei­se? Wer lan­ge nichts begriff, weil Wün­sche mehr gal­ten als Tat­sa­chen, wird Ent­schei­den­des mit Blick auf Gas- und Strom­rech­nun­gen sofort erken­nen. Die aprio­ri­sche Spra­che der Mathe­ma­tik ist nicht nur in Kri­sen­zei­ten die klarste.

Win­ter­käl­te, das erin­nert bei­na­he anhei­melnd an Pie­ter Brueg­hels „Rück­kehr der Jäger im Schnee“ und „Win­ter­land­schaft mit Eis­läu­fern und Vogel­fal­le“. Droht neu­er­lich eine klei­ne Eis­zeit, weil der deut­sche Wohl­stand auf bil­li­gem rus­si­schen Gas und Öl basier­te, deren wei­te­rer Zustrom in Fra­ge steht? Wäh­rend auf dem Grund der Ost­see eine Röh­re liegt, die genutzt wer­den könn­te. Mag sein, sie wird noch genutzt – in der Wei­se, wie Anton Tsche­chow 1904 notierte:

Wenn Sie im ers­ten Akt eine Pis­to­le an die Wand gehängt haben, soll­te sie im fol­gen­den abge­feu­ert wer­den. Andern­falls legen Sie sie nicht dort ab.

Aber so, wie es schon lan­ge kei­ne rich­ti­gen Win­ter mehr gab, gibt es auch kei­ne „rich­ti­gen“ Sozi­al­de­mo­kra­ten, Grü­nen und Libe­ra­len mehr, fin­den sie alle sich doch in einer Par­tei neu­en Typs, einer Art Ein­heits­front für die mora­li­sche Umer­zie­hung einer nach Regie­rungs­maß­ga­be rück­ab­zu­wi­ckeln­den Nati­on versammelt.

Nur eine Bei­spiel: For­der­te heu­te einer öffent­lich den Abriß der Ber­li­ner Sie­ges­säu­le, errich­tet im Zuge der Krie­ge zur deut­schen Reichs­ei­ni­gung, weil er dar­in jetzt ein unzu­mut­ba­res Sym­bol des deut­schen Impe­ria­lis­mus und preu­ßi­schen Mili­ta­ris­mus erken­nen möch­te, wür­de er doch mor­gen alle Ein­heits­par­tei­ler hin­ter sich ver­sam­melt wis­sen – mit dem Effekt, daß die Säu­le noch die­ses Jahr umge­legt würde.

Es wür­de gesche­hen, weil der­zeit alles umge­legt oder umbe­nannt wird, was sich – vom Sarot­ti-Mohr bis bis zu his­to­ri­schen, aber plötz­lich unlieb­sa­men Stra­ßen­na­men – irgend­wie in einen Zusam­men­hang mit Impe­ria­lis­mus, Natio­na­lis­mus, Kolo­nia­lis­mus, Ras­sis­mus usw. usf. kon­stru­ie­ren läßt.

Mich wun­dert, daß von den Lin­ken, Grü­nen, Sozi­al­de­mo­kra­ten und Libe­ra­len der Ein­heits­front für Gerech­tig­keit, Geschichts­be­wäl­ti­gung und Can­cel-Cul­tu­re noch nie­mand dar­auf kam. Jetzt, da doch so gut wie alles aus­ge­räumt wird, was in irgend­ei­ner Ver­bin­dung mit „Schuld“ zu brin­gen ist, also mit jener Geschich­te, die neben aller Schmach nicht zuletzt Stär­ke und Reich­tum des Lan­des eben­so begrün­de­te wie das, was mal für Hoch­kul­tur gehal­ten wurde.

Genau dar­aus sind die gegen­wär­tig angeb­lich wich­ti­gen The­men gemacht: Geschichts­re­vi­si­on, Kul­tur­re­vo­lu­ti­on mit Bil­der­sturm und Umbe­nen­nun­gen, über­haupt Umde­kla­rie­ren des vor Jah­ren noch Natür­lichs­ten, des natür­li­chen Geschlechts beispielsweise.

Teil­wei­se läuft es unfrei­wil­lig komisch: Ohne ihren von den übli­chen Betrof­fen­heits­re­fle­xen beglei­te­ten Anti­se­mi­tis­mus-Skan­dal, aus­ge­löst von einem Bild, das vor­her nie­man­den inter­es­sier­te, hät­te der „Docu­men­ta Fif­teen“ in Kas­sel über das Feuil­le­ton hin­aus gar kei­ne Auf­merk­sam­keit erregt.

Die Fehl­leis­tung einer Neu­ro­se, auch einer gesell­schaft­li­chen, besteht wesent­lich dar­in, daß man das eigent­lich Not­wen­di­ge nicht zu erle­di­gen ver­mag, weil man die Erfor­der­nis­se dazu selbst ver­drängt, dafür aber Ver­schie­bun­gen in Rich­tung bizar­rer Zwangs­hand­lun­gen vor­nimmt. Eigent­lich müß­te die Nati­on geschützt und geret­tet, min­des­tens sta­bi­li­siert wer­den, aber wäh­rend dies Vor­dring­li­che angst­be­setzt ver­mie­den wird, arbei­tet man mit um so gestei­ger­te­rem Enga­ge­ment und in ner­vö­ser Ver­zet­te­lung an irr­sin­ni­gen The­men. Die Phra­se ersetzt dabei die kla­re Rede, das Als-ob die Wirk­lich­keit, der Tick und die Marot­te das not­wen­di­ge und sinn­vol­le Handeln.

Viel­leicht wäre es also hilf­reich, wür­de es tat­säch­lich mal wie­der rich­tig Win­ter, und sei’s in Erman­ge­lung des neu­er­dings so bösen rus­si­schen Erd­ga­ses. Viel­leicht lehr­te uns das, wor­um es eigent­lich geht. Wür­de­los, wie unse­re Regie­rung Ruß­land einer­seits den „bru­ta­len Angriffs­krieg“ vor­wirft und sich täp­pisch als Kriegs­geg­ner auf­baut, ander­seits aber ängst­lich in die Röh­re horcht, ob Mos­kau hof­fent­lich, hof­fent­lich das Gas wie­der auf­dreht. Schwie­rig, den Nach­barn zwei Häu­ser wei­ter zu beschimp­fen, gleich­zei­tig aber dar­auf zu drän­gen, von ihm wei­ter ver­sorgt zu werden.

Zunächst dringt schon mal ent­ge­gen aller BRD-Selbst­ge­rech­tig­keit und BRD-Selbst­ge­fäl­lig­keit schmerz­lich die simp­le Erkennt­nis durch, daß nicht Deutsch­land Ruß­land – neu­er­dings stets per­so­ni­fi­ziert mit Putin – die Gren­zen des Kom­forts auf­zei­gen kann, son­dern Putin die­se Gren­zen das adi­pö­se und ver­zär­tel­te Deutsch­land erken­nen läßt.

O weh, nur noch 19 Grad Cel­si­us in den bis­lang sozia­lis­tisch über­heiz­ten Büros des auf­ge­bläh­ten öffent­li­chen Diens­tes! Das ist doch ein guter Anfang. – Wie lan­ge wird es dau­ern, bis grü­ner Was­ser­stoff die Büro­kra­ten wärmt? Und was kos­tet uns das? Abge­se­hen davon, daß 19 Grad im Win­ter luxu­ri­ös genug sind.

Weil am deut­schen Wesen immer noch die Welt gene­sen soll, neu­er­dings auf links­grün-mora­lis­ti­sche Wei­se, schien es der Ber­li­ner Eli­te über­haupt nicht vor­stell­bar, daß nicht allein sie den Gang der Ereig­nis­se bestimmt.

Dar­in, daß „der Rus­se“ so plump wie aggres­siv und blö­de wäre, irr­ten die deut­schen Natio­nal­so­zia­lis­ten eben­so wie die arro­gan­ten Expo­nen­ten der grünso­zi­al-libe­ra­len deut­schen Repu­blik, die neu­er­dings ein ras­sis­ti­sches Zerr­bild von Ruß­land und den Rus­sen ent­wer­fen, das in man­chem dem Ruß­land-Kli­schee einer Ära ähnelt, die man doch gründ­lich aufarbeitet.

„Der Rus­se“ jedoch nimmt nach mehr­fach wie­der­hol­ter War­nung sei­ne macht­po­li­ti­schen Inter­es­sen wahr, die im feind­se­li­gen Brüs­se­ler NATO-Haupt­quar­tier wie gleich­falls in Ber­lin all­zu lan­ge müde belä­chelt wur­den. Sei­ne mili­tä­risch hoch­wirk­sa­me Bei­stands­leis­tung für den Syri­en sta­bi­li­sie­ren­den Baschar al-Assad war dafür nur ein ers­tes Ach­tungs­zei­chen. Und eine ers­te Macht­pro­be. Über Kants „Zum ewi­gen Frie­den” soll­ten poli­ti­sche Grund­le­gun­gen von Machia­vel­li über Hob­bes bis Schmitt nicht ver­ges­sen werden.

Die mili­tä­ri­sche Aus­dau­er und Lei­dens­fä­hig­keit Ruß­lands mögen bes­ser nicht unter­schätzt wer­den, schon gar nicht von einer über­fluß­ver­wöhn­ten Gesell­schaft, die die Super-Markt-Rega­le am Abend eben­so bers­tend gefüllt sehen will wie am Mor­gen und für die neun­zehn Grad Raum­tem­pe­ra­tur bereits als kalt gelten.

Mag sein, man hat in Ber­lin noch zu ler­nen, daß aus dem Osten nicht nur der Gene­ral Win­ter kommt, son­dern daß sich über die Tra­di­ti­ons­li­nie Tau­rog­gen, Bis­marck, Rapal­lo dif­fe­ren­ziert und modern nach­den­ken lie­ße. Durch­aus im Sin­ne einer Gene­ral­re­vi­si­on der deut­schen Rol­le in der Euro­päi­schen Union.

Selbst der neu­er­dings als Rus­sen­knecht geschmäh­te, weil betont prag­ma­tisch han­deln­de Ger­hard Schrö­der wirk­te in die­ser Wei­se, deut­sche Inter­es­sen sichernd, gegen die zwangs­ver­ord­ne­ten atlan­ti­sche Grundvereinbarungen.

Demo­kra­tie wird letzt­lich nir­gend­wo die Poli­tik eines dring­lich not­wen­di­gen Ver­zichts zuguns­ten von Natur und Mit­ge­schöp­fen durch­set­zen kön­nen, eben­so­we­nig wie Ver­nunft je demo­kra­tisch durch­setz­bar ist. Demo­kra­tie sichert ledig­lich ein ruhi­ges Mit­tel­maß bei aus­rei­chend gesi­cher­ter Ver­sor­gungs­la­ge: Schön­wet­ter-Demo­kra­tie. Wir jedoch tre­ten neu­er­lich in ein Zeit­al­ter der Extre­me ein. Genau dar­in mag die beschwo­re­ne „Zei­ten­wen­de“ bestehen.

Mitt­ler­wei­le lau­fen die phy­si­ka­li­schen Ver­än­de­run­gen in der Erd­at­mo­sphä­re mit der Geschwin­dig­keit expo­nen­ti­el­ler Ver­läu­fe ab. So sind sie end­lich für jeden augen­fäl­lig. Eine kon­ven­tio­nell lin­ke, also auf wei­te­ren Maxi­mal­ver­brauch ori­en­tier­te Poli­tik wird auf die ein­tre­ten­den Ver­än­de­run­gen kei­ne Ant­wor­ten fin­den, so inno­va­tiv sie sich auch gibt. Alles, was acht Mil­li­ar­den Men­schen für sich ver­stoff­wech­seln, hat Fol­gen, und selbst das Elek­tro­au­to ist für die Bio­sphä­re kein Segen.

Wirk­sa­mer Wider­stand ist allein dem Reak­tio­när mög­lich – und gera­de nicht dem grün­lin­ken Anpas­ser. Die Spie­ßer steht bereits seit gut zwan­zig Jah­ren links. Wenn Kri­tik über­haupt noch Sinn haben soll­te, kommt sie allein von rechts, so wie es his­to­risch und öko­no­misch bedingt lan­ge Jahr­zehn­te gab, in denen lin­kes Den­ken die Initia­ti­ve hat­te. Das Pen­del schlug längst zurück. Jetzt, da die Ver­un­si­che­run­gen, ja die Ängs­te ein apo­ka­lyp­ti­sches For­mat gewin­nen, beginnt viel­leicht ja Bewe­gung – in der Suche nach Sicherheiten:

Die lägen in der zu rekon­stru­ie­ren­den Kul­tur und deren Insti­tu­tio­nen, im phi­lo­so­phi­schen und theo­lo­gi­schen Nach­den­ken jen­seits der bloß tages­po­li­ti­schen Beweg­nis­se und in einer Radi­kal­kri­tik des neu­ro­ti­schen Irr­wuch­ses von Bil­der­sturm, Sprach­ver­hun­zung, Gen­der­wahn und her­zu­stel­len­der All­ge­rech­tig­keit und Gleich­schal­tung. Gegen Ideo­lo­gi­sie­rung, wie sie seit ca. fünf­zehn Jah­ren for­ciert durch den Par­tei­en­staat betrie­ben wird, braucht’s – lei­der – eine wirk­sa­me Gegen­ideo­lo­gie und so klu­ge wie schar­fe Polemik.

Eine heil­sa­me Fol­ge der dra­ma­ti­schen 2022er Kri­se mag dar­in lie­gen, daß die Poli­tik wie­der zu The­men fin­det, um die es tat­säch­lich geht: Schutz des Frie­dens und der Grund­be­dürf­nis­se, Bewah­ren eines Mini­mums an Hoff­nung und Zuver­sicht, Siche­rung des Zusam­men­halts derer, denen Deutsch­land noch kein Fremd­wort ist.

Rechts wird man immer allein auf sich gestellt blei­ben. Das kann man anneh­men – als Beob­ach­ter, als Impuls­ge­ber, als Sta­chel im fau­len Fleisch der offi­zi­el­len Politik.