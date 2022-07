Ambivalenz

Was der Win­ter brin­gen wird, viel­leicht schon der Demons­tra­ti­ons­herbst, der dunk­ler ist als der Som­mer, wis­sen wir nicht. Wir ken­nen aber die Beweg­lich­keit und die Rück­sichts­lo­sig­keit der “Offe­nen Gesell­schaft” deut­schen Zuschnitts: Ihre Mischung aus Repres­si­on, Mas­sen­for­mie­rung und Ange­bot ist extrem erfolg­reich. Sie hat das Star­re durch Fle­xi­bi­li­tät ersetzt und kann noch immer Lebens­chan­cen bereit­stel­len, die in ande­ren Län­dern nicht denk­bar sind oder zu einem hohen Preis erkauft wer­den müssen.

Abpuf­fe­rung von Wider­stands­po­ten­tia­len durch poli­ti­sche Geschen­ke, den Druck vom Kes­sel neh­men, den man selbst aufs Feu­er gescho­ben hat – das ist das eine. Wir kön­nen es bekla­gen und für unge­recht befin­den, daß die­sel­ben Leu­te, die zunächst für die Schief­la­ge oder sogar Kata­stro­phe ver­ant­wort­lich sind, im zwei­ten Schritt abmil­dernd und kor­ri­gie­rend ein­grei­fen und so den Unmut über ihr Ver­sa­gen in Zustim­mung für ihre Groß­zü­gig­keit ver­wan­deln kön­nen. Sie kön­nen es, weil sie an der Macht sind.

Bes­ser wäre es, Macht­mit­tel zur Lin­de­rung oder Mil­de­rung von lan­ge ange­bahn­ten Kri­sen stün­den nicht mehr zur Ver­fü­gung: Erst Ver­schär­fun­gen von Lagen und Zustän­de von Aus­sichts­lo­sig­keit wer­den jene unver­söhn­li­chen Stim­mun­gen her­vor­ru­fen, die der Motor jeder ech­ten Wen­de sind.

Ande­rer­seits will man dem ein­fa­chen Mann sol­che Lagen gera­de nicht zumu­ten: Es ist unstatt­haft und zu leicht, von Ver­schär­fung zu spre­chen, wenn man selbst sol­che Ver­schär­fun­gen nicht zuerst, son­dern sehr, sehr spät zu spü­ren bekä­me. Aber: Viel­leicht unter­schät­zen wir die­sen “ein­fa­chen Mann” ein­fach immer. Viel­leicht ist er unan­fäl­li­ger als wir uns das den­ken kön­nen, viel­leicht zäher und von sehr viel weni­ger intel­lek­tu­el­ler Ambi­va­lenz geplagt.

Uns, dies muß ein­mal gesagt wer­den, pla­gen ambi­va­len­te Bli­cke auf die Din­ge, uns plagt das Unein­deu­ti­ge, die Fra­ge nach dem rich­ti­gen Leben im Fal­schen, und plagt die Not­wen­dig­keit, mit den rich­ti­gen Fra­gen immer tie­fer zu boh­ren und mit die­sem Fra­gen nicht aufzuhören.

Natür­lich ken­nen auch wir Publi­zis­ten und Maga­zi­ne, deren Geschäfts­mo­dell dar­in besteht, jede Unmuts­re­gung zu Ent­schei­dungs­schlach­ten um die Frei­heit hoch­zu­schrei­ben, zu Ent­schei­dungs­ta­gen und Epo­chen­brü­chen, und die Teil­neh­mer an einer Demons­tra­ti­on zum revo­lu­tio­nä­ren Subjekt.

Soll sein – bloß bleibt das an der Ober­flä­che und ermü­det die Hoff­nung. Ist es nicht ehr­li­cher, gründ­li­cher nach­zu­schau­en und in Wider­sprü­chen zu den­ken? Sol­len wir, der Dyna­mik wegen, jeden Wider­stands­lärm als den Büh­nen­auf­tritt Ver­bün­de­ter beklatschen?

Ein Bei­spiel, pul­ver­dampf­ver­ne­belt zunächst, bei genaue­rem Hin­se­hen aber min­des­tens ambivalent:

Die Nie­der­lan­de haben Geset­ze beschlos­sen, die einem Drit­tel ihrer Bau­ern das Wirt­schaf­ten unmög­lich machen könn­ten. Begrün­det wird die­se Ent­schei­dung mit einer für das Welt­kli­ma not­wen­di­gen Redu­zie­rung der Emis­sio­nen, die aus den dicht­ge­dräng­ten Vieh­be­stän­den der Fleisch-Export-Nati­on Hol­land aufsteigen.

Gase stei­gen aus Stäl­len auf, in denen mas­sen­haf­te Ver­nut­zung von Tier­le­ben für den Mas­sen­kon­sum so effek­tiv wie mög­lich orga­ni­siert ist. Tier­fa­brik, Mas­sen­trans­port, Groß­schlach­te­rei­en mit Kapa­zi­tä­ten von zehn‑, fünfzehn‑, zwan­zig­tau­send Stück Vieh am Tag: Wenn sechs unter Klar­sicht­fo­lie ver­pack­te Schnit­zel das Fünf­tel einer Hand­wer­ker­stun­de kos­ten, kann von Acht­sam­keit, Sorg­falt, Wür­di­gung, kurz: von Lebens­mit­tel nicht mehr die Rede sein.

Das anony­me Stück Vieh, die Weg­stre­cke quer durch Län­der, die Mas­sen­ab­fer­ti­gung im Schlacht­vor­gang, die Keu­lung gan­zer Bestän­de bei Befall, die Ver­pa­ckungs­in­dus­trie und die Dis­tri­bu­ti­on – das alles ist eben­so ein­ge­preist wie die wort­wört­lich mit Gewür­zen über­tünch­te Geschmack­lo­sig­keit des Flei­sches und die Tat­sa­che, daß von die­sen Pro­duk­ten über ein Vier­tel nicht ver­zehrt, son­dern als über­flüs­si­ger Kon­sum mit üppi­ger Ges­te ent­sorgt wird.

Wir soll­ten das Argu­ment, hier müs­se die CO2-Bilanz ver­bes­sert wer­den, als Teil eines gro­ßen Ver­blen­dungs­zu­sam­men­han­ges ver­wer­fen: Es gibt einen grü­nen Kapi­ta­lis­mus, ein grü­nes Kli­en­tel­in­vest­ment in nur ver­meint­lich »sau­be­re« Pro­zes­se, einen grü­nen Mas­sen­kon­sum, der nur auf­grund einer grü­nen Pro­pa­gan­da­ma­schi­ne­rie schon beim Ein­kauf das gute Gefühl von Nach­hal­tig­keit, glo­ba­ler Ver­ant­wor­tung, Rei­fe, eben von Wokeness, von kri­ti­scher Auf­merk­sam­keit vermittelt.

Die grü­ne Mas­sen­pro­duk­ti­on benö­tigt den grü­nen Mas­sen­kon­sum, die Ver­schwen­dung, die Kurz­le­big­keit der Ware, die Not­wen­dig­keit des Ersat­zes, die Weg­werf­men­ta­li­tät, das Pein­ge­fühl beim Anblick in die Jah­re gekom­me­ner Güter. Dies alles soll ja so blei­ben, bloß wird es mit dem guten Gewis­sen auf­ge­la­den, daß es sich doch um etwas ganz ande­res han­de­le, um eine Form des Kon­sums näm­lich, die die dro­hen­de Kata­stro­phe im Blick hat.

Fleisch kau­fend die Pflan­zung eines Bäum­chens am Ufer des Ama­zo­nas för­dern – das soll es sein.

Weiß jemand, wie vie­le »Däni­sche Las­ten­fahr­rä­der« in Groß­stadt­kel­lern vor sich hin ros­ten, weil ihr Ein­satz als Auto­er­satz doch nicht das hielt, was er ver­sprach? Wie vie­le mit gigan­ti­schem Ener­gie­ein­satz zusam­men­ge­schraub­te E‑Autos rol­len, weil jemand die Kauf­prä­mie ein­strich und dafür sei­nen bloß ein paar Jah­re zuvor mit eben­so gigan­ti­schem Ener­gie­auf­wand her­ge­stell­ten Die­sel abstieß? Ist nicht jedes Auto, das zwei Jahr­zehn­te läuft, öko­lo­gi­scher als jeder grün ange­prie­se­ne Ersatz, jedes im Dorf gemäs­te­te, geschlach­te­te und in sei­ne Där­me gestopf­te Schwein ein Ener­gie­spen­der, jedes indus­tri­ell her­ge­stell­te, vega­ne Stück “Fleisch” eine Energiesenke?

Es gibt kaum etwas Ver­lo­ge­ne­res als die Umwelt­bi­lanz der grü­nen Indus­trie und wohl kaum etwas Pro­fes­sio­nel­le­res als die PR-Maschi­ne, die eine sol­ches Lügen­ge­bäu­de unsicht­bar zu machen versteht.

Wir soll­ten einer­seits die­se Lügen Lügen nen­nen, ohne uns ande­rer­seits zu denen zu gesel­len, die von der men­schen­ge­mach­ten Zer­stö­rung orga­ni­scher Gleich­ge­wich­te und Balan­cen nichts wis­sen wol­len und die Ver­tei­di­gung ihrer Frei­heit am Grill, beim Buchen bil­li­ger Fern­rei­sen und im jähr­li­chen Aus­tausch ihrer Gar­de­ro­be für eine Wider­stands­leis­tung halten.

Die­se so oft so unbe­schei­de­nen Men­schen sind eben­so unacht­sam wie der gro­ße Kom­plex, der ihnen ermög­licht, was sie jahr­zehn­te­lang soll­ten und nun nicht mehr auf die­sel­be Wei­se sol­len, also doch wei­ter­hin, bloß anders.

Die Bau­ern auf den Stra­ßen Hol­lands: Wir haben sie wahr­ge­nom­men und ihren Antrieb, ihre Exis­tenz­angst, ihre Empö­rung ver­stan­den. Wir ver­wer­fen ihren wider­stän­di­gen Furor nicht, wenn sie Stra­ßen blo­ckie­ren und Eng­päs­se her­bei­füh­ren. Es kann jetzt nicht ein­fach so wei­ter­ge­hen, lau­tet die Botschaft.

Ihr Trei­ben ist uns näher als das radi­kal­öko­lo­gi­scher Akti­vis­ten, die ihre Hand­flä­chen auf Stra­ßen­kreu­zun­gen kle­ben und SUV-Rei­fen auf­ste­chen, um den Ver­kehr zum Still­stand zu brin­gen – das näm­lich ist abge­si­cher­ter Mut, pro­fi­tie­rend von den Trans­fer­leis­tun­gen der hart arbei­ten­den Mit­tel­schicht, die auch den Ver­sor­gungs­ap­pa­rat radi­ka­ler Tei­le der links­grü­nen Bla­se mit­zu­fi­nan­zie­ren hat.

Ambi­va­len­zen: die Land­wir­te ver­ste­hen, aber ihre Wirt­schafts­form ableh­nen, ihren Hil­fe­ruf ver­neh­men, aber ihre fun­da­men­ta­le Unfrei­heit als Teil­stück in Ver­nut­zungs­ket­ten wahr­neh­men, Lage­sym­pa­thie emp­fin­den, mehr nicht.

Es muß drit­te Wege geben, es muß.