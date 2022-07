Faktenlage (16): vor dem heißen Herbst

Poli­tisch gespannt blickt das gesam­te rech­te und patrio­ti­sche Lager auf den kom­men­den Herbst/Winter 2022. Ener­gie­kos­ten, Infla­ti­on und der Zusam­men­bruch gan­zer Indus­trie­sek­to­ren, die auf­grund man­geln­der Gas­ver­sor­gung nicht mehr pro­du­zie­ren könn­ten, sind nicht mehr nur apo­ka­lyp­ti­sche Sze­na­ri­en, die von Oppo­si­tio­nel­len an die Wand gemalt werden.

Auch die inter­ne Ver­wal­tungs­ko­or­di­na­ti­on und Kom­mu­ni­ka­ti­on der Bun­des­mi­nis­te­ri­en berei­tet sich auf erns­te Kri­sen­sze­na­ri­en vor. Die Offen­heit, mit der eine Außen­mi­nis­te­rin Anna­le­na Baer­bock von „dro­hen­den Volks­auf­stän­den“ spricht, Robert Habeck über „Gas-Not­fall­plä­ne“ auf EU-Ebe­ne ver­han­delt und die Innen­mi­nis­te­rin Nan­cy Fae­ser bereits prä­ven­tiv vor von „rechts unter­wan­der­ten“ Mas­sen­pro­tes­ten warnt, ist schon bemerkenswert.

Braut sich hier tat­säch­lich etwas zusam­men oder erlebt ins­be­son­de­re die AfD ihr „Coro­na-Déjà-vu“ und die erwar­te­te Kri­sen­dy­na­mik wird durch staat­li­che Geld­ge­schen­ke und dem Ein­schwö­ren auf einen „Ener­gie­spar-Patrio­tis­mus“ abgebremst?

Wäh­rend im März und April die öffent­li­che Auf­merk­sam­keit noch auf die Unmit­tel­bar­keit des Ukrai­ne-Krie­ges und die Bil­der des Kon­flikts prä­sent waren, erle­ben wir nun eine zuneh­men­de Ver­schie­bung in die kon­kre­te Lebens­rea­li­tät der Men­schen. Die mate­ri­el­len und öko­no­mi­schen Fol­gen die­ses Kon­flikts haben die Abs­trak­ti­ons­ebe­ne ver­las­sen und sind in den All­tag eingedrungen.

Inner­halb weni­ger Mona­te ist das The­ma Kosten/Löhne zum wich­tigs­ten Pro­blem in der Wahr­neh­mung der Öffent­lich­keit gewor­den. Eine ähn­lich hohe Pro­blem­wahr­neh­mung zeig­te sich zuletzt in der Finanz- und Wirt­schafts­kri­se 2008/2009.

Für die meis­ten Men­schen sind die aktu­el­len Ver­hält­nis­se schon jetzt mit Ein­schrän­kun­gen ver­bun­den. Dabei wird in nahe­zu allen Umfra­gen deut­lich, daß es den Bür­gern vor­wie­gend um bana­le Grund­be­dürf­nis­se geht und kei­ne poli­ti­schen Spe­zi­al­pro­jek­te wie die Beschleu­ni­gung zum Aus­bau alter­na­ti­ver Ener­gie­quel­len. Die höchs­te Prio­ri­tät haben Ener­gie­ver­füg­bar­keit und Bezahl­bar­keit. Erst dahin­ter kom­men alle wei­te­ren spe­zi­el­len Themenkomplexe.

Die aktu­el­le Pro­blem­wahr­neh­mung ist dem­nach exis­ten­zi­ell und kei­ne poli­ti­sche Nischen­an­ge­le­gen­heit. Immer­hin sind 86 % davon über­zeugt, daß die Regie­rung kei­ne zuver­läs­si­ge Ener­gie­ver­sor­gung, weder für die pri­va­ten Haus­hal­te noch für die Indus­trie, garan­tie­ren kann.

Die indi­vi­du­ell-per­sön­li­che Gewiß­heit für die Kri­se und anste­hen­de Vor­be­rei­tung auf här­te­re Zei­ten sind in der aktu­el­len Kol­lek­tiv­men­ta­li­tät längst ange­kom­men. Die Fra­ge ist nur, wann dies auch zu einem Umschwen­ken in den poli­ti­schen Wahl­prä­fe­ren­zen und Moti­va­tio­nen führt.

Auch in der Bewer­tung der per­sön­li­chen als auch all­ge­mei­nen Wirt­schafts­la­ge kön­nen wir einen Trend beob­ach­ten, der zwar mehr­heit­lich immer noch eine gewis­se öko­no­mi­sche Zufrie­den­heit zum Aus­druck bringt, aber gleich­zei­tig mit deut­li­chen pes­si­mis­ti­schen Erwar­tun­gen ver­knüpft ist. Eine rela­ti­ve Mehr­heit der Bevöl­ke­rung von 48 % geht davon aus, daß sich ihre eige­ne per­sön­li­che wirt­schaft­li­che Lage inner­halb der kom­men­den Jah­re ver­schlech­tern wird, wäh­rend die aktu­el­le Situa­ti­on noch über­wie­gend posi­tiv bewer­tet wird.

74 % der Bür­ger sind laut INSA Umfra­ge davon über­zeugt, daß die Wirt­schaft dem­nächst in eine rezes­si­ve Pha­se kom­men und die Arbeits­lo­sig­keit anstei­gen wird. 83 % pro­gnos­ti­zie­ren wei­te­re Preis­stei­ge­run­gen und höhe­re Lebens­hal­tungs­kos­ten im Alltag.

Auch das Stim­mungs­bild gegen­über den Russ­landsank­tio­nen scheint sich zu wen­den. Fast jeder Zwei­te denkt, daß die Sank­tio­nen Deutsch­land mehr scha­den als Ruß­land. Nur eine Min­der­heit von 12 % glaubt noch an einen stär­ke­ren Scha­den für Ruß­land. Noch im April sprach sich eine knap­pe Mehr­heit von 50 % für einen Ener­gie­boy­kott gegen­über Russ­land aus. Die­ses Bild scheint sich inner­halb der letz­ten drei Mona­te voll­ends umge­kehrt zu haben. Ener­giesank­tio­nen und Krieg tref­fen inner­halb eines äußerst kur­zen Zeit­rau­mes auf immer weni­ger Ver­ständ­nis in der Bevölkerung.

In der Par­tei­prä­fe­renz sehen wir ein­mal mehr die sozio­öko­no­mi­sche Zuspit­zung und auch mate­ri­el­le Pola­ri­sie­rung in der Gesell­schaft deut­lich. In einer kürz­lich erschie­nen You­Gov Umfra­ge wur­den die Fra­gen nach per­sön­li­chen Ein­schrän­kun­gen im all­täg­li­chen Leben und gene­rel­len Aus­wir­kun­gen der Preis­stei­ge­run­gen nach Par­tei­prä­fe­ren­zen aufgeschlüsselt.

Grund­sätz­lich zeigt sich, daß über alle Par­tei-Anhän­ger­schaf­ten hin­weg eine gro­ße Mehr­heit von unmit­tel­ba­ren Aus­wir­kun­gen der Preis­stei­ge­run­gen auf das All­tags­le­ben betrof­fen ist. Doch bei rea­len Ein­schrän­kun­gen wie bspw. dem Ein­kauf im Super­markt wer­den die Unter­schie­de deut­li­cher. 84 % der AfD-Anhän­ger geben hier an, daß sie beim Ein­kau­fen stär­ker auf die Prei­se ach­ten und bereits Ver­zicht üben müssen.

Im grü­nen Wohl­stands­mi­lieu geben jedoch nur 68 % an, daß sie sich bei Ein­käu­fen selbst beschrän­ken. Somit über­rascht es auch nicht, daß auch in den Umfra­gen zum Ener­gie­boy­kott stets die Anhän­ger der Grü­nen einen schär­fe­ren Kurs gegen Ruß­land unter­stüt­zen. Sie sind öko­no­misch abge­si­chert und haben mehr Pla­nungs­si­cher­heit für die nächs­te Abschlagsrechnung.

Der­weil wird unter den Grü­nen-Anhän­gern wei­ter­hin auch die kos­ten­in­ten­si­ve und kaum rea­li­sier­ba­re Poli­tik der Ener­gie­wen­de befür­wor­tet. Die aktu­el­le Bun­des­re­gie­rung scheint aber aktu­ell (anders als noch in der Coro­na­kri­se) weni­ge finan­zi­el­le Unter­stüt­zungs­an­ge­bo­te zu unterbreiten.

Ver­zichts­ap­pel­le und Absichts­er­klä­run­gen, daß nie­mand allein gelas­sen wer­den wür­de (Olaf Scholz: „You´ll never walk alo­ne“) sind aktu­ell Beleg einer wenig über­zeu­gen­den Kom­mu­ni­ka­ti­ons­stra­te­gie und poli­ti­schen Hilfslosigkeit.

Das 9€-Ticket scheint bei vie­len ledig­lich auf­schie­ben­de Wir­kung für den öko­no­mi­schen Kipp­punkt zu haben. Der Tan­kra­batt kommt nicht bei den Ver­brau­chern an. Ver­si­cher­te in der gesetz­li­chen Kran­ken­ver­si­che­rung müs­sen künf­tig mit höhe­ren Bei­trä­gen rech­nen, und gegen die stei­gen­de Infla­ti­on sind alle geld­po­li­ti­schen Instru­men­te ausgeschöpft.

In den letz­ten Jah­ren beschrieb die Poli­tik­wis­sen­schaft den Auf­stieg des Rechts­po­pu­lis­mus meist als ein kul­tu­rell codier­tes Kon­flikt­sys­tem („Cul­tu­ral Back­lash“) zwi­schen einem pro­gres­siv-libe­ral­intel­lek­tu­el­len Milieu und einer kon­ser­va­tiv-reak­tio­nä­ren Gegen­be­we­gung, in der öko­no­mi­sche Varia­blen für eine rech­te Wahl­ent­schei­dung kor­re­lier­ten, aber noch nicht die ent­schei­den­de Moti­va­ti­on darstellten.

Mit der kom­men­den Kri­se könn­te die mate­ri­ell-öko­no­mi­sche Per­spek­ti­ve durch­aus mehr Gewicht bekom­men und eine Art Kri­sen­wech­sel­wir­kung zwi­schen dem „woken“ Kul­tur­kampf und einer wach­sen­den sozia­len Kluft her­vor­ru­fen. In den Dua­lis­mus zwi­schen den Glo­ba­li­sie­rungs­kri­ti­kern und Befür­wor­tern fügt sich eine neue Ebe­ne des mate­ri­el­len Besitz­stands­kamp­fes ein.

Die gro­ße Fra­ge bleibt jedoch, ob die­se ein­deu­ti­gen Befun­de aus nahe­zu allen Umfra­gen der letz­ten Wochen auch in poli­ti­sches Zustim­mungs­ka­pi­tal trans­fe­riert wer­den kön­nen. Daß gesell­schaft­li­che und sozia­le Kri­sen­mo­men­te kei­nen Auto­ma­tis­mus ent­hal­ten, der eine oppo­si­tio­nel­le Rechts­par­tei wie die AfD stärkt, soll­te spä­tes­tens seit der Coro­na­kri­se gelernt wor­den sein.

Die bevor­ste­hen­den öko­no­mi­schen Ver­wer­fun­gen sind jedoch kein exo­ge­nes Ereig­nis wie die Coro­na­pan­de­mie, son­dern betref­fen kon­kre­te Ver­ant­wort­lich­kei­ten von poli­ti­schen Ent­schei­dungs­trä­gern und sie bau­en auf dem fach­po­li­ti­schen Grün­dungs­my­thos der AfD als wirt­schaft­li­che Kompetenzpartei.

Den­noch sehen wir aktu­ell kei­nen voll­stän­di­gen Par­al­lel­ver­lauf zwi­schen den Par­tei­wahl­um­fra­gen und der wach­sen­den Unzu­frie­den­heit. In den letz­ten Wochen lässt sich zwar bei allen Umfra­ge­insti­tu­ten ein mini­ma­ler Posi­tiv­trend für die AfD kon­sta­tie­ren, aber der Umfra­ge­durch­bruch bleibt bis­her aus.

Die öko­no­mi­schen Mei­nungs­bil­der geben allein noch kei­nen Auf­schluss über eine mög­li­che zu anti­zi­pie­ren­de poli­ti­sche Ver­än­de­rungs­kraft. Auch in der Coro­na­kri­se waren die wirt­schaft­li­chen Erwar­tun­gen von der Bevöl­ke­rung ähn­lich nega­tiv ein­ge­schätzt wie jetzt. Aller­dings zeig­te sich in den gene­rel­len Zufrie­den­heits­wer­ten mit der dama­li­gen Bun­des­re­gie­rung über das gesam­te Jahr 2020 eine deut­li­che Mehr­heit, die mit der Arbeit der Bun­des­re­gie­rung zufrie­den war, was die The­se zu bestä­ti­gen scheint, daß die aktu­el­le Kri­se Fol­ge eines poli­ti­schen Ver­sa­gens sein wird, mit dem Ent­schei­der auch direkt zu Adres­sa­ten einer oppo­si­tio­nel­len Kri­tik wer­den können.

Die Stim­mungs­la­ge ist somit weit­aus dyna­mi­scher und vola­ti­ler als zu Coro­na-Zei­ten. Dar­auf wird sich poli­tisch ein­zu­stel­len sein.

Für die AfD erge­ben sich jetzt drei Chancen:

1. Der Per­spek­tiv­wech­sel vom fer­nen Krieg in der Ukrai­ne auf die unmit­tel­ba­ren Aus­wir­kun­gen der wirt­schaft­li­chen Situa­ti­on in der Bevöl­ke­rung und Indus­trie. Damit wäre auch der inner­par­tei­li­che Kon­flikt um die Posi­tio­nie­rung im Russ­land-Ukrai­ne Kon­flikt ent­schärft. Die außen­po­li­ti­sche Akzent­set­zung der letz­ten Mona­te ist der Par­tei offen­sicht­lich nicht gelun­gen. Die gro­ße Welt­po­li­tik wird für die AfD vor­erst eher ein fach­po­li­ti­sches Spe­zi­al­the­ma blei­ben und erscheint wenig kampagnenfähig.

2. Die sozi­al- und wirt­schafts­po­li­ti­sche Pro­fil­schär­fung und Auf­bau fach­po­li­ti­scher Kom­pe­tenz – Kri­sen bie­ten einer Par­tei immer auch die Mög­lich­keit, ihre eige­nen Kom­pe­tenz­wer­te zu opti­mie­ren. Die the­ma­ti­sche Mul­ti­di­men­sio­na­li­tät von Coro­na bot wenig Chan­cen auf eine fach­po­li­ti­sche Kom­pe­tenz­bil­dung. Die Sozi­al- und Wirt­schafts­po­li­ti­ker in der AfD haben zumeist aus der zwei­ten Rei­he agiert. Jetzt bie­tet sich die Mög­lich­keit, sprech­fä­hi­ge Per­so­nen auf­zu­bau­en und nach vorn zu stellen.

3. Com­mu­ni­ty-Orga­ni­sa­ti­on und Bür­ger­nä­he – 44 % der Deut­schen kön­nen sich vor­stel­len, im Herbst auf die Stra­ße zu gehen. Das ist fast eine Ver­drei­fa­chung im Ver­gleich zur Coro­na­kri­se, wo nur 16 % Demons­tra­ti­ons­be­reit­schaft signa­li­siert haben. Die AfD wird sicher kein akti­ver Initia­tor die­ser Pro­tes­te sein. Den­noch hat die Par­tei eine Viel­zahl an Wahl­kreis­bü­ros, regio­na­le Infra­struk­tur, Wahl­kreis­mit­ar­bei­ter und Mitglieder.

Es ist nicht ent­schei­dend, ob die AfD direkt als Akteur im Zen­trum der Pro­tes­te auf­tritt, son­dern daß sie Ver­net­zungs- und Bera­tungs­an­ge­bo­te, Hilfs­netz­wer­ke und regio­na­le Anlauf­zen­tren schafft. Es geht dar­um, Sicht­bar­keit und Berüh­rungs­punk­te her­zu­stel­len. Die Par­tei muss schließ­lich rea­lis­tisch aner­ken­nen, daß ihr gro­ße Mas­sen­mo­bi­li­sie­run­gen mit meh­re­ren tau­send Demons­tra­ti­ons­teil­neh­mern nicht mehr gelin­gen. Hier braucht es orga­ni­sa­to­ri­sche und logis­ti­sche Flexibilität.