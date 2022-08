Scheils deutscher Donner und die Gestalt des Reiches

Die­ses Büch­lein liest sich wie eine drin­gend nöti­ge Hin­füh­rung auf den Brief­wech­sel (Volks­tod – Volks­auf­er­ste­hung), den ich mit Mar­tin Bark­hoff im vor­ver­gan­ge­nen Jahr über das Schick­sal Deutsch­lands geführt habe.

Die Scheu vor dem Reichs­be­griff erwies sich als so groß, daß er in kei­nem Doku­ment der Nach­kriegs­re­ge­lun­gen vor­kommt und dar­über hin­aus aus Begriff selbst aus dem Gedächt­nis der Deut­schen getilgt wur­de, jeden­falls aus dem Bereich der poli­ti­schen Selbst­ver­ständ­lich­keit verbannt.

Dies schreibt Scheil fast zum Schluß sei­nes Buches. War­um ist das so? Der Reichs­be­griff ist, wich­tig zum Ver­ständ­nis sei­nes Groß­essays, ja nicht bloß durch den NS “ver­brannt” – auch wenn als “poli­ti­sche Bil­dung” gilt, dies zu behaup­ten – son­dern stellt als Begriff selbst seit der Auf­lö­sung des Alten Rei­ches 1796 unun­ter­bro­chen “die deut­sche Frage” .

US-Prä­si­dent Fran­k­lin D. Roo­se­velt dekre­tier­te 1944, so zitiert Scheil, “die­ses Wort ‘Reich’ und alles, wofür es steht, (ist) aus­zu­mer­zen”. War­um? Es steht für mehr als bloß den (von Roo­se­velt erwähn­ten) “Inbe­griff von Natio­na­li­tät”. Es steht für weit mehr!

Ste­fan Scheil schrei­tet bezeich­nen­der­wei­se den Weg der Reichs­klein­odi­en (Reichs­kro­ne, Hei­li­ge Lan­ze und Reichs­schwert) über die Jahr­hun­der­te ab. Wie­der fra­ge ich: war­um tut er das? Auf der his­to­ri­schen Ober­flä­che läßt sich sehen, daß sie wan­dern: von Nürn­berg nach Wien (1796), 1871 gelingt es dem re-instal­lier­ten deut­schen Kai­ser nicht, sie von Öster­reich-Ungarn zurück­zu­er­hal­ten, 1938 wer­den sie pro­pa­gan­da­t­räch­tig nach Nürn­berg zurück­ge­führt, um dann 1946 auf Befehl der ame­ri­ka­ni­schen Mili­tär­ver­wal­tung mit einem Pan­zer­kon­voi nach Wien ver­bracht zu wer­den, wo sie bis heu­te in der Schatz­kam­mer der Wie­ner Hof­burg liegen.

Geht es um den “Sym­bol­wert” des Reichs­schat­zes? Um eine Art Zei­chen­be­zie­hung zwi­schen “sym­bo­lisch auf­ge­la­de­nen” Gegen­stän­den und der poli­ti­schen Struk­tur eines bzw. meh­re­rer (Stich­wor­te: “Klein­staa­te­rei”, “groß- und klein­deut­sche Lösung” etc.) Staa­ten der Deutschen?

Wesent­lich mehr kann ein gegen­wär­ti­ger His­to­ri­ker, respek­ti­ve nach dem “sym­bo­lic turn”, der aus der Geschichts- eine dekon­struk­ti­vis­ti­sche Kul­tur­wis­sen­schaft unter vie­len gemacht hat, nicht herausbekommen.

Ste­fan Scheils kapla­ken liest sich mei­nes Erach­tens des­halb so elek­tri­sie­rend, weil er – ohne daß er irgend­ei­ne alte oder neu­mo­di­sche Groß­theo­rie der His­to­ri­ker­zunft sehen läßt – die­se “Sym­bo­le­be­ne” an vie­len Stel­len über­schrei­tet. Das Reich ist weder sym­bo­lisch, geschwei­ge denn fak­ten­his­to­risch, noch poli­tisch (also als Macht­fra­ge) zu fas­sen, und auch nicht, füge ich zur Sicher­heit noch hin­zu, “reli­gi­ös” im Sin­ne des alten katho­li­schen “Hei­li­gen Römi­schen Rei­ches Deut­scher Nation”.

In unse­rem Brief­wech­sel faßt Mar­tin Bark­hoff “das Reich” als geis­ti­ge Gestalt. Das phy­si­sche Deut­sche Reich ist Aus­druck eines lang­an­dau­ern­den Gesche­hens, in dem die Men­schen­ge­nera­tio­nen und Macht­for­men ein­an­der ablö­sen, aber etwas Höhe­res durch­ge­tra­gen wird – auch dann und gera­de dann, wenn geo­po­li­tisch das Reich bedroht ist oder gar ganz aufgelöst.

Man kann sich die­ses Höhe­re schön greif­bar vor­stel­len, wenn man sich ein­mal die zwei­te Bit­te des Vater­un­sers (“dein Reich kom­me” oder “zu uns kom­me dein Reich”) vergegenwärtigt:

Das Reich ist “nicht von die­ser Welt” (Joh 18, 36), und doch bestän­dig “inwen­dig in uns” (Luk 17, 21). Wir haben als Men­schen in die­ser Span­nung tätig dazu bei­zu­tra­gen, daß es kom­me. Von sol­cher Art ist in einem geis­ti­gen (wie­der: nicht reli­giö­sen, also an Insti­tu­ti­on und Kon­fes­si­on gebun­de­nen) Sin­ne auch das Deut­sche Reich.

Wie­so nun wie­der­um das so ist, las ich unlängst in Rudolf Stei­ners Zeit­ge­schicht­li­chen Betrach­tun­gen (eine hun­dert Jah­re alte Folie, die der Leser auf die Ereig­nis­se im Osten, die Ereig­nis­se des jet­zi­gen Krie­ges, legen möch­te und sehen, was sich da ver­wirk­licht). Da schreibt er:

Man muß sich dar­über doch klar sein – dar­auf sei noch­mals hin­ge­wie­sen -, daß die in Mit­tel­eu­ro­pa zusam­men­ge­dräng­te Bevöl­ke­rung unter einem ganz andern Gesichts­win­kel zu beur­tei­len ist, weil da die Men­schen exis­ten­zi­ell bedrängt sind, wäh­rend das­je­ni­ge, was rings­her­um ist – nur soweit es krieg­füh­ren­de Mäch­te sind selbst­ver­ständ­lich – für eine lan­ge Zeit noch, wenigs­tens bis gewis­se Zustän­de ein­tre­ten, falls der Krieg noch jah­re­lang dau­ert – nur staat­lich und poli­tisch beur­teilt wer­den muß. Für Mit­tel­eu­ro­pa han­delt es sich um das Geis­tes­gut, um die See­len­ent­wick­lung, um das, was in Jahr­hun­der­ten pro­du­zier­tes Geis­tes­gut ist. (GA 173a, S. 54)

Man kann an der “exis­ten­zi­el­len Bedräng­nis” der Deut­schen (damals wie heu­te) wie der Arzt an einem Krank­heits­sym­ptom able­sen und abspü­ren, daß die Not eine see­li­sche Ursa­che hat. Wer nur “staat­lich und poli­tisch” inter­pre­tiert, stellt die­se gewis­ser­ma­ßen the­ra­peu­ti­sche Bezie­hung nicht her.

Gera­de die Deut­schen haben eine son­der­li­che, als Volk indi­vi­du­el­le und indi­vi­dua­ti­ve (sich von ande­ren Völ­kern unter­schei­den­de) Bezie­hung zum Reich, in wel­che die christ­li­che Vor­stel­lung vom “Reich Got­tes” von Beginn an hin­ein­ge­spielt hat, und ohne die der “Reichs­ge­dan­ke” kalt bleibt. Im Reich, das da war und das da kom­men soll, bewah­ren wir einen Wär­me­strom auf. Gegen den kön­nen die gehirn­wa­schen­den und see­len­ver­dre­hen­den Roo­se­velts die­ser Welt nur quan­ti­ta­tiv etwas aus­rich­ten (wie Scheil meint: das Reich ist “aus dem Bereich der poli­ti­schen Selbst­ver­ständ­lich­keit ver­bannt”, die aller­meis­ten Deut­schen füh­len und ver­ste­hen es nicht mehr), aber nicht qualitativ.

Von die­ser Qua­li­tät spürt man eini­ges in Der deut­sche Don­ner. Die titel­ge­ben­de Meta­pher (mehr als nur eine “sym­bo­li­sche” Meta­pher, eher: eine “sym­pto­ma­to­lo­gi­sche”) stammt von Hein­rich Hei­ne, der 1834 fol­gen­de Wor­te notiert hat:

Der deut­sche Don­ner ist frei­lich auch ein Deut­scher und ist nicht sehr gelen­kig und kommt etwas lang­sam her­an­ge­rollt; aber kom­men wird er, und wenn Ihr es einst kra­chen hört, wie es noch nie­mals in der Welt­ge­schich­te gekracht hat, so wißt, der deut­sche Don­ner hat end­lich sein Ziel erreicht.

Die­ser his­to­risch offen­ge­las­se­ne Satz muß weiß Gott nicht auf den II. Welt­krieg als fina­les Moment bezo­gen blei­ben, auch wenn ihm bis­lang die­se Deu­tung aus dem Bewußt­sein der “poli­ti­schen Bil­dung” her­aus auto­ma­tisch zuge­kom­men ist.

Ste­fan Scheil: Der deut­sche Don­ner. Deutsch­lands Kampf mit sich und der Welt 1796–1945 – hier bestel­len.

Mar­tin Bark­hoff und Caro­li­ne Som­mer­feld: Volks­tod – Volks­auf­er­ste­hung – hier bestel­len.