Spektakel und Sommerfest

Wir werden weder mit einem Sommerfest noch mit der Berichterstattung darüber die Frage lösen, was authentisch ist und was Spektakel.

Wor­an das liegt? An der Lage der Din­ge, die, denkt man über sie nach, ganz furcht­bar ist. Sie ist furcht­bar, weil die Bewe­gungs­ge­set­ze der Gesell­schaft unse­rer Zeit es ver­moch­ten und immer gründ­li­cher ver­mö­gen, das, was wir ein­an­der sein könn­ten, durch Ver­wer­tungs­ver­dacht zu rui­nie­ren. Immer steht die Fra­ge im Raum: Was will der ande­re gewin­nen, wenn er sich bei uns betei­ligt, was haben wir ihm abge­nom­men, wenn er wie­der geht?

Ist das schwer zu ver­ste­hen? Unser Som­mer­fest lie­fert Beispiele:

1. Der ehe­ma­li­ge Lin­ke und Dra­ma­turg Anselm Lenz, ein krea­ti­ver Kopf und vor allem ein Bür­ger mit sel­te­nen Eigen­schaf­ten, setz­te sich am Fest-Sonn­tag mit dem AfD-Frak­ti­ons­chef Chris­toph Berndt (Bran­den­burg) auf ein Podi­um, um über den Coro­na-Maß­nah­men-Staat und den Wider­stand dage­gen zu dis­ku­tie­ren – mode­riert von Mar­tin Licht­mesz, der sich in unse­ren Rei­hen als akri­bi­scher Beob­ach­ter und Pro­to­kol­lant des Aus­nah­me­zu­stands her­vor­ge­tan hat.

War­um luden wir Lenz ein? Aus dem­sel­ben Grund wie Berndt: weil bei­de sich kon­se­quent gegen die Angst­er­zäh­lung der wohl ers­ten Pan­de­mie wand­ten, deren töd­li­che Bedroh­lich­keit man den Men­schen ein­re­den, ein­bläu­en, ein­imp­fen muß­te. Uns lei­te­te im Hin­blick auf die­ses Podi­um der Wunsch, an die Mikro­pho­ne drei Män­ner zu set­zen, deren Erfah­rung mit der Kri­mi­na­li­sie­rung von Pro­test, Oppo­si­ti­on und abwei­chen­der Mei­nung sich vie­len Lesern mit­tei­len sollte.

Daß die­se Dis­kus­si­ons­auf­stel­lung einer jener Momen­te war, der vor und nach unse­rem Fest ganz im Sin­ne einer “Gesell­schaft des Spek­ta­kels” skan­da­li­siert wur­de, war jeden­falls in der Vor­be­rei­tung kein Motiv für uns. Wir haben das ver­meint­lich Skan­da­lö­se dar­an weder ein­kal­ku­liert noch dar­auf spe­ku­liert. Aber natür­lich irri­tier­ten der abtrün­ni­ge Lenz und der Gras­wur­zel-Poli­ti­ker Berndt die Geg­ner (Geg­ner, die eben­so wie wir ins poli­ti­sche Spek­ta­ku­lum inte­griert sind und ihre Rol­le zu spie­len haben).

2. Der ehe­ma­li­ge Poli­ti­ker und mitt­ler­wei­le lang­jäh­ri­ge Jour­na­list Mathi­as Brod­korb hat­te als ein­zi­ger Medi­en­ver­tre­ter außer­halb der mit uns sym­pa­thi­sie­ren­den frei­en Publi­zis­ten eine Akkre­di­tie­rung für unser Som­mer­fest erhal­ten. War­um? Viel­leicht hat er nicht so sau­blöd ange­fragt wie die ande­ren, son­dern bes­ser vor­be­rei­tet, sub­stan­ti­ell kri­tisch, bereit zur Dis­kus­si­on über Sicht­wei­sen, Per­spek­ti­ven, uner­klär­li­ches Anders-Sein, das also, was abweicht.

Ohne, daß jemand bis­her eine hal­be Zei­le von dem hat lesen kön­nen, was Brod­korb zu Papier brin­gen wird, bewer­tet das uns feind­lich gegen­über­ste­hen­de Milieu des­sen jour­na­lis­ti­sche Her­an­ge­hens­wei­se als Kon­sens­stö­rung: zu uns kön­ne man nur rei­sen, wenn man mit einer “Hal­tung” auf­tre­te. Die­se emp­foh­le­ne Wahr­neh­mungs­hal­tung ken­nen wir genau: Sie ist vor allem die Hal­tung einer Vor­ver­ur­tei­lung. Sie sieht selek­tiv denun­zia­to­risch, folgt dem Rudel, käut wie­der, wagt kei­nen frei­en Blick, lutscht am Aus­ge­lutsch­ten, bringt den fer­ti­gen Arti­kel sozu­sa­gen zur Recher­che mit, wie­der­holt Chiffren.

Brod­korb ist kei­ner von uns, mit­nich­ten, und viel­leicht ist sein Bei­trag, der irgend­wann über die­ses Fest geschrie­ben sein wird, viel unge­müt­li­cher für uns als der immer­glei­che Senf, mit dem ande­re Publi­zis­ten her­vor­tre­ten. Sie schrei­ben im Grun­de von­ein­an­der ab, wagen nichts, tun viel­mehr alles, um sich von den Leit­ham­meln ja nicht zu unterscheiden.

Brod­korb in Schnell­ro­da: Spe­ku­lier­ten wir auf einen Skan­dal? Nein, wie­so soll­ten wir die Anwe­sen­heit von Jour­na­lis­ten the­ma­ti­sie­ren? Bloß war klar: Selbst jour­na­lis­ti­sche Anwe­sen­heit wür­de, bevor ein Wort gefal­len und ein Satz geschrie­ben wäre, bereits als “State­ment” inter­pre­tiert wer­den, Recher­che ohne über­deut­lich anti­fa­schis­ti­sche Hal­tung nicht ins Hygie­nekon­zept der Geg­ner passen.

3. Ukrai­ne: Selbst­re­dend konn­te unser Som­mer­fest ohne ein Podi­um zu die­sem The­ma nicht aus­kom­men. Wir luden Dr. Dani­el Zer­bin (MdL in NRW) und Dr. Hans-Tho­mas Till­schnei­der (MdL in Sach­sen-Anhalt) ein, Gegen­po­le mit Berüh­rungs­flä­chen. Leh­nert mode­rier­te. MdB Sebas­ti­an Mün­zen­mai­er war vor­ge­se­hen gewe­sen, hat­te aber am Vor­tag abgesagt.

Der Saal war über­füllt, die Luft zum Schnei­den, die Dis­kus­si­on hart genug, die Stand­punk­te deut­lich ver­schie­den. Über eines aber herrsch­te Ein­mü­tig­keit: daß über den Ukrai­ne-Krieg nicht spre­chen soll­te, wer vom Ukrai­ne-Kon­flikt nichts wis­sen wol­le. In den Gesprä­chen nach der Debat­te wur­de oft selbst­kri­tisch geäu­ßert, daß man sogar als kri­tisch geschul­ter Medi­en­kon­su­ment auf­grund des offi­zi­el­len Trom­mel­feu­ers aus Pro­pa­gan­da, Begriff­set­zung und Ver­teu­fe­lung fast ver­ges­sen habe: Auch die­ser Krieg hat eine Vorgeschichte.

– – –

Drei Bei­spie­le – so wenig reicht für eine Skan­da­li­sie­rung aus, und nun haben wir noch gar nicht auf das im Feuil­le­ton immer wie­der auf­ge­spieß­te Lite­ra­ri­sche Trio ver­wie­sen, das Susan­ne Dagen und Ellen Kositza am Sonn­tag vor gro­ßem Publi­kum zusam­men mit dem Gast und Ver­le­ger Kon­rad Weiß bestritten.

Der eigent­li­che Skan­dal spiel­te sich indes vor dem Ein­laß auf unser Fest­ge­län­de und vor der Tür in den Vor­trags­saal des Gast­ho­fes ab: Zwar waren weni­ger als zehn Anti­fa-Typen da (die den­noch zuge­stan­den beka­men, für zwei Stun­den die Orts­durch­fahrt mit einem Info­stand auf der Mit­te der Stra­ße zu blo­ckie­ren); hart ging es uns aber an, daß vier als Jour­na­lis­ten auf­tre­ten­de Foto­gra­fen jeden, wirk­lich jeden Teil­neh­mer aus nächs­ter Nähe foto­gra­fie­ren durf­ten und daß die­se Bil­der­ga­le­rien nun im Netz ver­öf­fent­licht sind.

Die Ein­satz­lei­tung der Poli­zei, die mit viel zu vie­len Kräf­ten unse­re Ver­an­stal­tung vor dem gewalt­be­rei­ten hal­ben Dut­zend schüt­zen zu müs­sen ver­mein­te, unter­band die­ses Foto­gra­fie­ren nicht: Es gehö­re zur Frei­heit der Pres­se. Wir stel­len das seit Jah­ren infra­ge. Jeder Bild­be­richt über unser Fest käme näm­lich mit fünf, sie­ben, zehn Auf­nah­men aus – der Ein­laß, die Stell­wän­de, das Zelt, ankom­men­de Teil­neh­mer, der Gast­hof, ein Bücher­tisch, Prominenz.

Por­trät­auf­nah­men von ein­zel­nen Teil­neh­mern gehö­ren über­haupt nicht zu die­ser Dar­stel­lungs­frei­heit, die von den Foto­gra­fen rekla­miert wird. Dies wird bereits dar­aus deut­lich, daß sie die­se Por­träts gar nicht ver­öf­fent­li­chen dür­fen. War­um schie­ßen sie sie dann über­haupt? Sie schie­ßen sie, weil sie die Bil­der­ga­le­rien natür­lich trotz­dem ver­öf­fent­li­chen – bloß ist es kei­nem von uns mög­lich, die­se anonym ins Netz gestell­ten Gale­rien genau die­sem oder jenem Foto­gra­fen zuzuordnen.

Das ist schon der gan­ze Trick. Er wird seit Jah­ren ange­wandt und wird von den staats­ab­hän­gi­gen Medi­en nicht thematisiert.

– – –

Zurück zum Ver­wer­tungs­ver­dacht: An der “Gesell­schaft des Spek­ta­kels” haben wir uns mit unse­ren Buch­mes­se-Auf­trit­ten, mit Aktio­nen, mit pro­vo­kan­ten Reden und pro­mi­nent besetz­ten Ver­an­stal­tun­gen betei­ligt, obwohl wir von einem schlich­ten Som­mer­fest aus­gin­gen. Wir wer­den es wie­der tun, wer­den wie­der ein Fest orga­ni­sie­ren, zum Stein des Ansto­ßes wer­den – und dabei zuse­hen kön­nen, wie unse­re Geg­ner nicht ihre, son­dern unse­re Fah­ne wie­der ein Stück wei­ter nach oben ziehen.

Jen­seits von sol­chen Erwä­gun­gen, weit ent­fernt davon, war unser Som­mer­fest wirk­lich ein Fest für unse­re Leser. Über 400 kamen, über 20 Hel­fer sorg­ten für einen rei­bungs­lo­sen Ablauf. Der Wirt schenk­te aus, der Metz­ger stopf­te, als es knapp wur­de, nächt­lich Würs­te nach, der Platz-Chef roll­te Fäs­ser, “fröh­li­che Patrio­ten” schnit­ten Kuchen auf, spül­ten Tas­sen, beleg­ten Bro­te und regel­ten den Verkehr.

Im Saal stets jeder Platz besetzt, neun mit­ge­schnit­te­ne Ver­an­stal­tun­gen, ein breit­ge­fä­cher­tes Pro­gramm, eng getak­tet – man­cher wünsch­te sich aus­ufern­de Debat­ten ohne zeit­li­chen Rah­men: Das wäre mal was. Im gro­ßen Fest den klei­nen Kreis: Sol­ches wünsch­ten sich im Nach­gang etli­che, bloß geht das nicht mit 400 Gästen.

Ich darf nun den Ter­min fürs kom­men­de Jahr nen­nen, bit­te vor­mer­ken: Wir fei­ern am 15. und 16. Juli und wer­den für das gesam­te Pro­gramm und für Essen und trin­ken wie­der 30 €, viel­leicht auch 35 € neh­men – das rech­nen wir durch, sobald wir alle Aus­ga­ben von die­sem Jahr unter­ein­an­der geschrie­ben haben. Das Mot­to bleibt das­sel­be – Steigerungsformen: