Netzfundstücke (133) – Storch, Mut, Kositza

Wie hier in den letz­ten Fund­stü­cken geschrie­ben, bestand der bel­le­tris­ti­sche Teil mei­ner Lek­tü­re im vor der sen­gen­den Son­ne schüt­zen­den Baum­schat­ten aus einem Roman, der bereits im zurück­lie­gen­den Jahr erschie­nen ist: Chris­toph Rans­mayrs Der Fall­meis­ter.

Folgt man dem Urteil von Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza beim Live-Lite­ra­tur­ge­spräch von »Aufgeblättert.Zugeschlagen« auf dem Som­mer­fest des Ver­lags Antai­os in Schnell­ro­da, war der Rück­griff auf »älte­re« Lite­ra­tur kein Feh­ler gewe­sen, da es in die­sem Som­mer wohl an ordent­li­chem zeit­ge­nös­si­schem Lese­stoff mangele.

Im Gegen­satz zu mir, der ich nur ein Jahr zurück­ge­sprun­gen bin, griff Kositza mit Ilse Mol­zahns Der Schwar­ze Storch, das vom Wall­stein Ver­lag in die­sem Jahr neu auf­ge­legt wur­de, gleich 86 Jah­re in die Ver­gan­gen­heit zurück und ist gepackt: Auf­nah­me in ihre »Top Twenty«.

War­um es das Buch in ihre per­sön­li­che Bes­ten­lis­te geschafft hat, erklärt sie in der Run­de mit Ver­le­ger und Über­set­zer Kon­rad Weiß sowie der Dres­de­ner Buch­händ­le­rin Susan­ne Dagen, die mit Der Schnee­leo­pard und Hau­sers Aus­flug ihre eige­ne Som­mer­lek­tü­re vor­stel­len, ausführlich:

Den Schwar­zen Storch erhal­ten Sie wie immer direkt hier, bei Antaios.

Den Schnee­leo­par­den und Hau­sers Aus­flug hier natür­lich auch.

Betrüb­li­cher­wei­se kam auch das Som­mer­fest nicht ohne lei­di­ge Anti­fa-Pho­to­gra­phen aus. War die­se Spe­zi­es schon vor Coro­na anhand Kör­per­hal­tung, Habi­tus und kilo­schwe­rem Kame­ra­ge­hän­ge ohne gro­ßen Auf­wand aus­zu­ma­chen gewe­sen, ist die Iden­ti­fi­ka­ti­on auf die Ent­fer­nung seit Coro­na noch ein­fa­cher gewor­den: denn ohne fest­ge­zurr­te FFP2-Mas­ke scheint sich kei­ner die­ser noto­ri­schen Stal­ker mehr vor die Tür zu trauen.

Selbst wenn im 100-Meter-Umkreis kei­ne Men­schen­see­le steht, atmet man wei­ter­hin tap­fer durch die Aero­sol­brem­se. Mit dem Umge­hen des Ver­mum­mungs­ver­bots ist die­ses Ver­hal­ten nur begrenzt zu erklä­ren, schließ­lich ist man land­auf, land­ab bekannt und hat­te auch vor der Heim­su­chung durch das Virus kein Pro­blem damit, »Gesicht zu zei­gen«; also wohl doch eher Aus­druck von fes­ter Regie­rungs­treue und BRD-Kon­for­mi­tät – par­don, Soli­da­ri­tät! – als Wah­rung der eige­nen Anonymität.

Den­noch ist einem der Kame­ra­fo­kus unan­ge­nehm. Dreht sich das Macht­ge­fäl­le um und man selbst wird anstatt der Rech­ten, die man eif­rig »doku­men­tiert«, öffent­lich­keits­wirk­sam ins Ram­pen­licht gezerrt, ohne daß man dar­um gebe­ten hät­te, so reagiert man aus­ge­spro­chen allergisch.

Der bekann­ten Anti­fa-Pho­to­gra­phin Ste­pha­nie Hei­de (sie­he hier die Recher­che des Bür­ger­netz­werks Ein Pro­zent zu ihren Umtrie­ben) – erstaun­li­cher­wei­se übri­gens ohne Mas­ke unter­wegs – wur­de es näm­lich sicht­lich unwohl zumu­te, als Ellen Kositza beim Som­mer­fest den Spieß ener­gisch umdreh­te und Hei­de beglei­tet von einem Kame­ra­team zur Rede stellte:

Ers­ter Schnip­sel mei­nes Ver­suchs, mit der auf­dring­li­chen Anti­fa-Pho­to­gra­phin Ste­fa­nie Hei­de ruhig & freund­lich ins Gesprächs zu kom­men. Qua­li­tät der Auf­nah­me / des Tons lei­der grenz­wer­tig, da nur “von neben­her” auf­ge­nom­men. Fort­set­zung folgt. pic.twitter.com/Ziwo0bFUgc — Ellen Kositza (@EKositza) July 30, 2022

Der­weil im deut­schen Lite­ra­tur­be­trieb 2022 der Som­mer vor sich hin­schip­pert, gestal­tet man ihn in der rech­ten Publi­zis­tik Fran­zö­sisch: Fran­çois Bous­quet, Jean-Yves Le Gal­l­ou und Alain de Benoist: Mut oder Wie man einen Kul­tur­kampf insze­niert, Die Dämo­ni­sie­rung durch­bre­chen und Nach dem Wachs­tum – ein­mal Antai­os, ein­mal Jun­g­eu­ro­pa, ein­mal Oikos.

Die bei­den ers­ten Schrif­ten haben durch­aus einen the­ma­ti­schen Bezug zu den Anti­fa-Pho­to­gra­phen, die beim Som­mer­fest die Dorf­stra­ße bela­ger­ten. Denn die heroi­sche Auf­ga­be der Antifa-»Rechercheteams« besteht dar­in, die Dämo­ni­sie­rung, die kul­tu­rel­le Herr­schaft des Main­streams – wie sie Gal­l­ou bezeich­net – zu unter­füt­tern, indem sie den »Dämo­nen« Gesich­ter geben.

Um die­ses Herr­schafts­in­stru­ment stumpf wer­den zu las­sen, braucht es wie­der­um den Mut, den uns Bous­quet anrät. Dazu gehört unter ande­rem die Kon­fron­ta­ti­on, die Kositza mit Hei­de such­te: den Feind selbst­be­wußt stel­len. Und zen­tral: Wer sich auf die von ihm gesteck­ten Kor­ri­do­re ein­läßt, hat schon verloren.

Mut oder Wie man einen Kul­tur­kampf insze­niert erhal­ten Sie direkt hier bei Antai­os; genau­so hier Die Dämo­ni­sie­rung durch­bre­chen aus dem Hau­se Jun­g­eu­ro­pa und hier Nach dem Wachs­tum (Oikos).

Einer, des­sen Leben von die­sem Mut bestimmt war und der sich zeit­le­bens nie auf die Kor­ri­do­re des Main­streams ein­ge­las­sen hat, war Domi­ni­que Ven­ner, Le coeur rebelle.

»Das Bekennt­nis und den Stolz, die Ver­schla­gen­heit des Gue­ril­le­ros und den Humor des ver­lo­re­nen Pos­tens, sprü­hen­de Krea­ti­vi­tät und situa­ti­ve Intel­li­genz, wenn es um die Aus­wei­tung der Kampf­zo­ne geht«, all die­se von Bous­quet her­vor­ge­ho­be­nen Eigen­schaf­ten besaß Ven­ner. Er mach­te ernst mit dem Kulturkampf.

Gal­l­ou hat­te die Gele­gen­heit, ihn nicht lan­ge vor sei­nem Frei­tod in Not­re-Dame zur poli­ti­schen Lage Frank­reichs und Euro­pas Anfang des 21. Jahr­hun­derts zu interviewen: