Einfach leben

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Aus­nahms­wei­se rol­le ich dann die Yoga-Mat­te ein und dafür einen ein­fa­chen schaf­wol­le­nen Tep­pich aus, auf den ich vor die geblüm­ten Les­e­couch sogar ein Tisch­chen stel­le, das ansons­ten unterm gro­ßen Küchen­tisch ver­staut bleibt.

Mei­ne Woh­nung liegt – ein Glücks­fall – etwa im Schnitt­punkt der Raum­dia­go­na­len eines lang­ge­streck­ten fünf­stö­cki­gen DDR-Plat­ten­baus. So lebe ich in der Abwär­me der mich umwoh­nen­den ali­men­tier­ten Fern­hei­zungs­ver­sor­ger und bin ansons­ten – im Woh­nen wie im Leben – gut isoliert.

Unter mir zwei Geschos­se Beton­bau­wei­se WBS 70, über mir eben­falls. Ich mag’s kühl, 18 Grad Cel­si­us emp­fin­de ich als Opti­mum. Die wur­den bis­her selbst an raren Win­ter­ta­gen stets erreicht, zumal durch mei­nen Mini­f­lur ein Rohr ver­läuft, das wegen der Wär­me­be­dürf­nis­se mei­ner Nach­barn im Win­ter bestän­dig so brüll­heiß ist, daß ich’s kaum anfas­sen kann. Es heizt effi­zi­ent. Ich ver­ste­he mich also als Sym­bio­nt der Bür­ger­geld- und Wär­me­zu­schlags­emp­fän­ger, also der Min­dest­si­che­rungs­emp­fän­ger rundum.

Zum Hin­ter­grund mei­nes Wär­me­be­zu­ges über die Nach­bar­schaft schrieb die F.A.Z. am 10. August unterm Titel „Das Hartz-IV-Pro­blem beim Gas­s­pa­ren“:

„Die Poli­tik denkt dar­über nach, wie Min­dest­si­che­rungs­emp­fän­ger dazu ani­miert wer­den kön­nen, Gas zu spa­ren. Bis­her ist für sie der Anreiz gering, da für Hartz-IV-Bezie­her, Rent­ner in Grund­si­che­rung, Asyl­be­wer­ber und ande­re Leis­tungs­emp­fän­ger das Job­cen­ter die Heiz­kos­ten über­nimmt. Das Geld stammt vom Bund und den Kom­mu­nen. Die Grup­pe umfasst fast 7 Mil­lio­nen Per­so­nen, 8 Pro­zent der Bevöl­ke­rung.” Ich par­ti­zi­pie­re also.

Und ich dusche von jeher gern kalt, klar. Nicht aus Spar­sam­keit, son­dern um erfrischt zu sein. – Was man für die Ver­wen­dung wie­der­ent­de­cken und in alte Rech­te ein­set­zen soll­te – den guten alten Seifenlappen.

Irgend­wann besuch­te mich der Agent eines frei­en Strom­an­bie­ters. Er ver­sprach, mir ein gutes Ange­bot unter­brei­ten zu kön­nen, garan­tiert bes­ser als jenes der Stadt­wer­ke; ich möge ihm mal mei­ne letz­te Abrech­nung zei­gen. Als er mei­ne Ver­brauchs­zif­fern sah, stell­te er fest: Ach, Sie leben gar nicht ganz­jäh­rig hier? – Doch, ent­geg­ne­te ich. – Lei­der, bei die­sen Monats­be­trä­gen kön­ne er kein Ange­bot machen; bil­li­ger als fünf­zehn Euro wür­de es mit sei­nem Anbie­ter auch nicht.

Ja, ich weiß, mit so schma­lem öko­lo­gi­scher Fuß­ab­druck ist nur unter­wegs, wenn man allein lebt. Aller­dings könn­te man auch allein zum Ver­schwen­der wer­den. Ich bin nicht tugend­haft, aber ich ver­su­che mit wenig aus­zu­kom­men, weil das eine Mög­lich­keit ist, die Welt zu scho­nen, von der auch ich eine gro­ße Men­ge ver­brau­che. Mit weni­ger aus­zu­kom­men, ohne sich eigent­lich Wich­ti­ges zu ver­sa­gen, ermög­licht mir in mei­nem Leben Übersicht.

Weil es für mich ein Vehi­kel der Frei­heit ist, nut­ze ich für alle Stre­cken unter drei­ßig Kilo­me­ter das Rad, ein ein­fa­ches Gefährt der auf simp­le Model­le spe­zia­li­sier­ten Ber­lin-Bran­den­bur­gi­schen Fahr­rad­wer­ke.

Ich sur­re damit mor­gens über die Hal­te­stel­len­platt­form der Stra­ßen­bahn, wo der zwar mul­ti­eth­ni­sche, aber uni­for­miert durch­mas­kier­te Trupp der Neun-Euro-Nah­ver­kehrs­teil­neh­mer war­tet, ste­he nie im Stau, weil für das Rad irgend­wo immer eine Pas­sa­ge frei ist. Flott an allen und allem vorbei …

Und ich atme tief durch – Rad­fah­ren als eine Vari­an­te west­eu­ro­päi­scher Medi­ta­ti­on: Bin ich am See ent­lang Rich­tung Arbeits­stel­le und Innen­stadt unter­wegs, scheint mit der Luft die Land­schaft wie ein Mate­rie­strom durch mich hin­durch­zu­ge­hen. Sprit­kos­ten oder Nah­ver­kehrs­ta­ri­fe fal­len inner­städ­tisch also über­haupt nicht an. Bei­des mit­hin auf Null – Hei­zung und Kraftstoff.

So, wie wir frü­her im Osten an unse­ren Autos repa­rier­ten, was jetzt der­art auto­nom an den über­züch­te­ten und hoch­sen­si­blen Model­len nicht mehr mög­lich ist, eig­ne­te ich mir für das Rad basa­le Schrau­ber­kennt­nis­se an: Tech­nik und Werk­zeug sind über­sicht­lich. Fei­nes Besteck, dazu alt­be­währ­tes deut­sches Artil­le­ris­ten­öl. Eine anhei­meln­de Jun­gen­welt. Zum Auto habe ich kein Ver­hält­nis, das Fahr­rad aber pfle­ge und put­ze ich, stets dar­auf bedacht, daß die Schal­tung genau rich­tig schnickt und schnackt und alles Tech­ni­sche har­mo­nisch zusammenspielt.

Klar, ein redu­ziert ein­fa­ches und über­sicht­li­ches Leben erscheint eher ohne Fami­lie mög­lich; vor allem ent­fällt das Chauf­fie­ren von Kin­dern zur Ganz­tags­schu­le und all den Pro­jek­ten und Events. Offen­bar fah­ren Kin­der nicht mehr all­zu häu­fig Rad; tat­säch­lich begeg­nen mir mor­gens vor allem Wal­dorf­schü­ler auf ihrem Velo.

Kei­ne Fami­lie zu haben, kei­ne Kin­der, das gilt Kon­ser­va­ti­ven als frag­wür­dig, nur ver­lief mein Leben, teils zwangs­läu­fig, teils selbst so gewählt, etwas aben­teu­er­lich. Hät­te ich mei­ne Kin­der irgend­wie durch das Spie­gel­land der Screens gut beglei­ten und ihnen Erleb­nis­se ermög­li­chen kön­nen, über die sie das Eigent­li­che berührt? Min­des­tens bezweif­le ich es. Schon bei der Erzie­hung von frem­der Eltern Kin­der stieß ich an kul­tu­rell beding­te Gren­zen. Gut, man­che inspi­rier­te ich nach­hal­tig. Wenige.

Als Soli­tär lebe ich beschei­den jen­seits der „hedo­nis­ti­schen“ Tret­müh­le, ohne das über­haupt als spar­sam zu emp­fin­den, und bin von den ange­kün­dig­ten Preis­ex­plo­sio­nen ent­fern­ter und indi­rek­ter betrof­fen. Dafür obliegt mir die Ver­ant­wor­tung, mich spä­ter allein durch­brin­gen zu müs­sen, wenn das Fahr­rad viel­leicht vom Rol­la­tor ersetzt ist und ich in der gro­ßen Kohor­te mei­ner Boo­mer-Alters­ge­nos­sen damit zu den Dis­coun­tern unter­wegs bin.

Apro­pos Discounter:

Mei­ne Ernäh­rung ist brot- und kar­tof­fel­ba­siert, so wie seit der Kind­heit ver­traut. Für ein gutes Brot lege ich – mit dem Rad – gern lan­ge Stre­cken zurück, denn ech­tes Bäcker­brot ist sehr, sehr sel­ten gewor­den. Pas­sa­ble Kar­tof­feln weni­ger – bevor­zugt meh­lig kochend, da ich Pri­gnit­zer bin. Ergän­zend Boh­nen und Lin­sen, bewähr­te Trappernahrung.

Alko­hol trin­ke ich nicht (mehr), son­dern aus­schließ­lich Was­ser sowie schwar­zen oder grü­nen Tee. Luxu­ri­ös, in einem Land zu leben, in dem aus jedem Hahn kon­trol­lier­tes Trink­was­ser kommt. Mein Tee aller­dings ist exklu­siv, und für ihn fil­te­re ich das kal­ki­ge Leitungswasser.

Die aus­ge­such­ten Tees lie­fert ein Ver­sen­der streng rück­stands­über­prüft und nicht nur mit Bio‑, son­dern sogar mit Fair-Tra­de-Sie­gel. Die Kilo­pa­ckun­gen sind erschwing­lich, denn das Unter­neh­men wid­met sich mit Bedacht nur einer über­sicht­li­chen Zahl von Sor­ten, die­sen aber mit Akri­bie. Es heißt, die Frau­en, die den Tee pflü­cken, wären für indi­sche Ver­hält­nis­se ver­gleichs­wei­se glück­lich.

Ich trin­ke bei­de Vari­an­ten – schwarz wie grün – gern stark und so über­do­siert, so daß ich sie Gäs­ten kaum anbie­ten könn­te. Unge­zu­ckert, klar, so daß etwas Süßes um so bes­ser dazu paßt. Es müs­sen nicht immer Nuß­tört­chen und Pud­ding­schne­cke sein, ein Mar­me­la­den- oder Honig­bröt­chen tun’s auch.

Essen: Viel Käse sowie Quark mit Lein­öl oder mit Zwie­beln, Salz und Pfef­fer, häu­fig Joghurt mit Früch­ten und Nüs­sen, sai­so­nal Toma­ten, auf­merk­sam gewürzt und mit viel Oli­ven­öl, ech­ten Schafs­kä­se dazu.

Was bleibt noch? Klei­dung mag ich so robust wie prak­tisch; ein Sak­ko brau­che ich nicht, Kra­wat­ten eben­so­we­nig. Ich ver­ste­he, daß die Kul­tur der­glei­chen da und dort vor­aus­setzt, aber ich bin da und dort so gut wie nie. Wenn doch, lei­he ich mir flott was aus. Selbst an einem teu­ren und sich eli­tär wäh­nen­den Inter­nat gelang­te ich in einen Zustand rela­ti­ver Nar­ren­frei­heit, der es mir erlaub­te, über­all in Shirt oder Pull­over aufzulaufen.

Gut, ich besit­ze Hem­den, aber ich habe ehr­lich gesagt noch nie eines gebü­gelt. Nur bei den Grenz­trup­pen, weil man unge­bü­gelt nicht in den Aus­gang durf­te. Haupt­feld­we­bel Wendt hat­te ein stren­ges Auge drauf.

Ich benö­ti­ge ein FAZ- oder NZZ-Abon­ne­ment und lese die Zei­tun­gen neu­er­dings online, an einem Tablet, das ein Kol­le­ge abzu­ge­ben hat­te, für drei­ßig Euro. Er wünsch­te sich wegen des gesprun­ge­nen Dis­plays ein neu­es, aber das alte leis­tet zuver­läs­sig seit Jah­ren alles, was ich von ihm erwar­te. Mei­nen Lap­top stellt die Arbeits­stel­le; nie­man­den stört es bis­lang, wenn ich dar­an etwa die­sen Text schreibe.

Klar, ich habe ein Smart­pho­ne, nicht das neus­te, aber eines mit mir ver­trau­tem Betriebs­sys­tem. Damit bin ich lei­der ver­wach­sen, so wie die meis­ten ande­ren Men­schen auch, nur fas­se ich es als Werk­zeug und nicht als Fetisch auf.

Bücher ver­sa­ge ich mir nie, wenn mich ihr Inhalt wirk­lich inter­es­siert. Ich hebe sie danach nur in sel­te­nen Fäl­len auf, rei­he sie also nicht wie Tro­phä­en auf ein Bord, son­dern stel­le sie in eine die­ser neu­er­dings fürs Bücher­ver­schen­ken genutz­ten eins­ti­gen Tele­fon­zel­len, die die moder­nen Anti­qua­ria­te ablös­ten, seit das Buch sei­nen kul­tu­rel­len Wert weit­ge­hend verlor.

Nur weil ich mei­ne hilfs­be­dürf­ti­ge Mut­ter in der Pri­gnitz ver­sor­gen möch­te, brau­che ich ein Auto. Alter Golf, unver­wüst­lich. Er war­tet vorm Plat­ten­bau und springt zuver­läs­sig an. Die ers­ten paar Male hört man dann, wie die Brem­sen den Rost ver­schlei­fen, dann läuft alles ruhig. Die Rück­bank habe ich umge­klappt und eine NVA-Pla­ne dar­über­ge­wor­fen, weil ich wegen des elter­li­chen Grund­stücks öfter was vom Bau­markt holen muß.

Für gei­zig hal­te ich mich nicht; bedürf­ti­gen Bekann­ten gegen­über bin ich hof­fent­lich frei­gie­big genug. Wün­sche, die ich hege, habe ich mir nie ver­sagt, aller­dings jen­seits der Kind­heit kraft Impuls­kon­trol­le stets über deren Sinn­haf­tig­keit und Gebrauchs­wert nachgedacht.

Seit mein Vater mir zu mei­ner enor­men Freu­de das ers­te Taschen­mes­ser schenk­te, habe ich immer eines dabei. In der Sei­ten­ta­sche des Ruck­sacks steckt zudem stets ein Leatherman-„Multitool“. Für klei­ne Aben­teu­er reicht das.

Eine qua­si­phi­lo­so­phi­sche Schwä­che hege ich für Uhren, weil mich die Zeit, die ver­ge­hen­de, fas­zi­niert. Ich bevor­zu­ge jedoch klas­sisch ein­fa­che Model­le mit Zei­ger und Stri­chen, ohne allen Schnick­schnack. Alles wirk­lich Ele­gan­te ist schlicht. Ich bin kein Pilot, benö­ti­ge also kei­ne Flie­ger­uhr. Mir gefal­len Uhren, die um die Mit­te des letz­ten Jahr­hun­derts her­ge­stellt wur­den. Dafür gehe ich zu einem bei­na­he acht­zig­jäh­ri­gen Uhr­ma­cher, der genug altes Gerät davon am Lager hat und eine ech­te Glas­hüt­te aus DDR-Pro­duk­ti­on für hun­dert­fünf­zig Euro rund­erneu­ert ver­kauft. Zwan­zig Euro Trink­geld drauf, weil die Maschi­ne dann durch­läuft wie eine gute Lok.

Tat­säch­lich mes­se ich – etwa beim Rad­fah­ren oder beim Sport – wenn über­haupt, dann nur die Zeit; ande­re Wer­te, Stre­cken etwa, gar noch phy­si­sche oder phy­sio­lo­gi­sche Wer­te inter­es­sie­ren mich nicht, denn die sind, wie sie sind; ich möch­te sie nicht wis­sen und mich schon gar nicht dar­an berauschen.

Mit den notier­ten Din­gen ist die mich umge­ben­de Objekt­welt bei­na­he voll­stän­dig umris­sen, feh­len noch die Möbeln, die meis­ten, abge­se­hen von der neu­en blüm­chen­bun­ten Les­e­couch, aus einer Scheu­ne in B. Sie stan­den dort wohl schon über eine Genera­ti­ons­län­ge im Stroh, hal­ten aber, reak­ti­viert, wei­ter­hin län­ger als nur ein Men­schen­le­ben. Als das Feder­ge­stell mei­nes Bau­ern­bet­tes mir zu durch­ge­le­gen erschien, zog ich mit dem Akku­schrau­ber dicht neben­ein­an­der star­ke Bret­ter ein und ver­plank­te so die Basis. Super­fest, super­hart, wun­der­ba­rer Schlaf.

Übrig noch: Digi­tal- und DAB-Radio für Deutsch­land­funk, MDR-Kul­tur und Klas­sik­sen­der, selbst ein­ge­schraub­te Küche, erst­klas­si­ger WMF-Was­ser­ko­cher aus Stahl fürs gefil­ter­te Teewasser.

Klar, licht, funk­tio­nal und geräu­mig soll es sein. Das gibt mir Sicher­heit. Klei­ne Zwangs­neu­ro­se, zu der ich ste­he. Ich wische ganz gern öfter mal feucht durch, obwohl an sich nichts schmut­zig ist. Nebel­feucht – schö­nes Wort.

Im Wohn­zim­mer der Zwei­raum­woh­nung gibt’s neben der Les­e­couch nur den Schreib­tisch mit Stuhl, bei­des aus der Scheu­ne in B., ein Regal für aller­lei, ansons­ten mit­ten im Raum, der sich zum Bal­kon öff­net, die Yoga­mat­te. Über­haupt wich­tig: Der Blick aus den Fens­tern. Die DDR plan­te geräu­mig, so bli­cke ich ins Wei­te und habe viel Him­mel rundum.

Viel mehr als das Innen­in­te­ri­eur ist es das Sicht­feld nach drau­ßen, was das Woh­nen bestimmt. Des­we­gen ver­ste­he ich nicht, wes­halb sich in Immo­bi­li­en­ex­po­sés stets das Klo und sogar Eck­steck­do­sen foto­gra­fiert fin­den, nur sel­ten aber ein Bild offen­bart, wor­auf man aus der Woh­nung her­aus schaut. Ich bli­cke vom Bal­kon auf spie­len­de Migran­ten­kin­der, die sich auf der Wie­se des eins­ti­gen Wäsche­plat­zes tum­meln. Es gibt ein paar trotz des gegen­wär­ti­gen Dorn­sa­van­nen­kli­mas aus­dau­ern­de Win­ter­lin­den mit orni­tho­lo­gi­scher Rest­po­pu­la­ti­on. Bes­ser solch ein Blick­feld, als aus einer edlen Woh­nung in der Innen­stadt auf die gegen­über­lie­gen­de Trau­fe zu starren.

Gute Blei­stif­te und ein weich schrei­ben­der Feder­hal­ter, faden­ge­hef­te­te Notiz- und Tage­bü­cher. Wein für Besu­cher, die ja zudem eine auf­ge­dreh­te Hei­zung erwar­ten dürfen.

Ach ja, und pas­sa­bles WLAN. Bei­na­he ver­ges­sen, herrje.

Es gibt Ret­tung vor der Kos­ten­ex­plo­si­on und den „Volks­auf­stän­den“ – das ein­fa­che Leben. Mit­un­ter sage ich mir Gün­ter Eichs Gedicht „Inven­tur“ auf. Es liegt mir. Ja, es kommt aus schwie­ri­ger Zeit, aber mag sein, daß wir uns sol­chen wie­der näher.