Salman Rushdie – Fatwa und Lektüre

Vor­ges­tern gab es den ver­mut­lich ers­ten erfolg­rei­chen Ver­such, sie durch­zu­füh­ren. War­um aber has­sen vie­le Mus­li­me den Mann und das Buch?

Ich habe die „Sata­ni­schen Ver­se“ gele­sen, als alle sie gele­sen haben – irgend­wann um das Jahr 1990 her­um – und außer der gran­dio­sen Ein­gangs­sze­ne, dem himm­li­schen Sturz der bei­den Prot­ago­nis­ten Gibre­el Farish­ta und Sala­din Cham­cha und der Vor­stel­lung pesti­len­zia­li­schen Mund­ge­ruchs, ist mir nichts geblieben.

Kurz: das Buch blieb ein Rät­sel, die Suche nach der Fra­ge, wes­halb nun das gan­ze Thea­ter, blieb wei­test­ge­hend unbe­ant­wor­tet. Und ich habe mich gequält, wahr­lich gequält, die 500 Sei­ten zu bewäl­ti­gen. Das mag auch an der Über­set­zung gele­gen haben, denn nun, nach der Zweit­lek­tü­re, 25 Jah­re spä­ter und dies­mal auf Eng­lisch, ist mir mei­ne dama­li­ge Reak­ti­on unbe­greif­lich. Dies­mal habe ich es ver­schlun­gen! – ohne es voll­kom­men ver­stan­den zu haben. Aber doch ein biß­chen besser …

Was dem geüb­ten Leser sofort auf­fal­len soll­te, ist die wah­re Grö­ße die­ses Meis­ter­wer­kes. Rush­die schwelgt in der Spra­che und reizt die unend­li­chen Mög­lich­kei­ten des Eng­li­schen auf ganz phan­tas­ti­sche Wei­se aus. Es ist, als läse man ein epi­sches Gedicht, ein phi­lo­so­phi­sches Werk und einen End­los­witz zugleich.

Das Grin­sen will nicht aus dem Gesicht wei­chen ob der unge­zähl­ten herr­li­chen Bos­haf­tig­kei­ten gegen alle und alles, das Stau­nen fin­det kein Ende ob der uner­gründ­li­chen Tie­fen und des über­bor­den­den Wis­sens, die see­li­sche Befrie­di­gung ist immens, ob der ara­bes­ken Schön­hei­ten, der Sprach­wun­der, der kathe­dra­len Archi­tek­tur. Es ist ein Jahr­hun­der­t­ro­man in der Tra­di­ti­on eines James Joy­ce, eines Arno Schmidt, eines Bor­ges, eines Gogol …

Das alles darf man behaup­ten, auch wenn man das Unge­nü­gen der eige­nen Leser­schaft begreift. Um dem Buch bis in die feins­ten Kapil­la­ren fol­gen zu kön­nen, müß­te man nicht nur des Eng­li­schen tadel­los mäch­tig sein, müß­te man nicht nur wenigs­tens Grund­kennt­nis­se der indi­schen und ande­rer Spra­chen haben, man müß­te auch mit der Geschich­te Groß­bri­tan­ni­ens, Indi­ens, Paki­stans, Ara­bi­ens intim ver­traut sein, man müß­te Lon­don und Bom­bay gut ken­nen, man müß­te im Stoff ver­schie­dens­ter theo­lo­gi­scher, his­to­ri­scher und phi­lo­so­phi­scher Dis­kur­se meh­re­rer Reli­gio­nen – vor allem natür­lich des Islam – ste­hen, man müß­te die Welt­li­te­ra­tur überblicken.

Die Ein­stiegs­hür­de ist sehr hoch und schon an die­sem Punkt ahnt man, daß von den Mil­lio­nen auf­ge­reg­ten Pro­tes­tie­ren­den in aller Welt, kaum ein ein­zi­ger das Buch gele­sen haben dürf­te, ja, daß selbst ein Aya­tol­lah Kho­mei­ni kaum geahnt haben dürf­te, was er da ver­bie­tet und über wen er die Todes­stra­fe verhängte.

Nun also ist die Zeit, das Buch noch ein­mal zu behan­deln, sich der „Rush­die-Affä­re“ zu ent­sin­nen, ihre Mecha­nis­men auf­zu­zei­gen, bren­nend aktu­el­le Fra­gen zu stel­len. Denn was 1988/89 geschah, ist die Blau­pau­se für meh­re­re Fol­ge­ka­ta­stro­phen gewor­den – von denen eini­ge noch in der Zukunft liegen.

Das Buch

Es sind drei wesent­li­che Erzähl­strän­ge zu unter­schei­den. Zum einen die Geschich­te der bei­den Prot­ago­nis­ten, indi­scher Schau­spie­ler, die nach einem Flug­zeug­ab­sturz die Iden­ti­tä­ten des Erz­engels Gabri­el und des Satans anneh­men. Zum zwei­ten die Geschich­te eines mit­tel­al­ter­li­chen ara­bi­schen Pro­phe­ten namens Mahound und drit­tens die Geschich­te einer wun­der­sa­men Pil­ger­wan­de­rung eines indi­schen Dor­fes, ange­führt durch eine Hei­li­ge mit dem Namen Ayesha.

Ver­bun­den wer­den die­se wech­seln­den Geschich­ten meist durch Träu­me. Das zu wis­sen ist wich­tig, denn was vie­le Mus­li­me als anstö­ßig emp­fan­den, sind letzt­lich Träu­me eines Geis­tes­kran­ken in einem fik­tio­na­len Werk. Schon die Namens­ge­bung zeigt Rush­dies Ziel­rich­tung: Es war der Erz­engel Gabri­el, der Moham­med den hei­li­gen Koran dik­tier­te; die Kreuz­fah­rer nann­ten den Pro­phe­ten abwer­tend Mahound („fal­scher Pro­phet“); Aye­sha war Moham­meds Lieb­lings­frau, die er als Sechs­jäh­ri­ge hei­ra­te­te und mit der er drei Jah­re spä­ter die Ehe voll­zo­gen haben soll.

Trotz­dem ist es viel­mehr ein moder­nes Buch, das die Fra­ge des Iden­ti­täts­ver­lus­tes durch Reli­gi­ons­ver­lust und Migra­ti­on eben­so the­ma­ti­siert wie die zuneh­men­de Belie­big­keit des Ichs in der post­mo­der­nen Welt. Es behan­delt die Fra­ge nach dem Sein des moder­nen Men­schen im Ange­sicht des Todes Gottes.

Das Pro­blem

Hät­ten die Mus­li­me das Buch ver­ste­hend gele­sen, dann wäre es ihnen mög­lich gewe­sen, es auch für eige­ne mis­sio­na­ri­sche Zwe­cke zu nut­zen. Anschei­nend war der Insult jedoch zu groß, um die pro­is­la­mi­schen, prore­li­giö­sen Unter­tö­ne ver­neh­men zu kön­nen und zu begrei­fen, daß hier ein Suchen­der hät­te viel­leicht auf­ge­fan­gen wer­den können.

Statt­des­sen arbei­te­te man sich an den „Belei­di­gun­gen“ ab. Derer gab es frei­lich meh­re­re. Da sind zuvör­derst die soge­nann­ten „Sata­ni­schen Ver­se“ – wie alles bei Rush­die hat die­ser Begriff eine viel­fa­che Bedeu­tung –, die auf eine kora­ni­sche Epi­so­de zurück­ge­hen. Dem­nach hat Moham­med – und die His­to­ri­zi­tät des Ereig­nis­ses wird all­ge­mein aner­kannt – sei­nen Anhän­gern die Anbe­tung drei­er paga­ner vor­is­la­mi­scher weib­li­cher Gott­hei­ten – Lat, Uzza, Manat – aus macht­stra­te­gi­schen Grün­den und nach gabrie­li­scher Offen­ba­rung gestat­tet, die­se Ord­re spä­ter aber als vom Satan ein­ge­flüs­ter­te wider­ru­fen (vgl: Sure 53 Vers 20ff.).

Es gab dem­nach einen tri­ni­ta­ri­schen Moment im frü­hen Islam, von dem der tra­dier­te Islam als stren­ger Mono­the­is­mus nichts wis­sen und auch nicht dar­an erin­nert wer­den will.

Des­wei­te­ren ist die Namens­ge­bung als sol­che pro­vo­ka­tiv, denn daß sich hin­ter Mahound Moham­med ver­birgt, ist offen­sicht­lich. Auch Moham­meds nächs­te Gefähr­ten spie­len eine oft unrühm­li­che Rol­le, und der Pro­phet selbst, so wird insi­nu­iert (und es ent­spricht evtl. sogar der his­to­ri­schen Wahr­heit), bekommt just jene Offen­ba­run­gen, die ihm in der jewei­li­gen poli­ti­schen Situa­ti­on am ehes­ten helfen.

Beson­ders anstö­ßig muß­ten Mus­li­me die legen­dä­re Bor­dell­sze­ne emp­fin­den. Dort neh­men die zwölf Huren des Freu­den­hau­ses in Jahi­lia (Mek­kas Name in vor­is­la­mi­scher Zeit) die Namen der zwölf Frau­en des Pro­phe­ten an, um den Umsatz anzu­kur­beln. Die blas­phe­mi­sche ero­ti­sche Vor­stel­lung belebt tat­säch­lich das Geschäft ungemein.

Rush­die wen­det hier einen cle­ve­ren para­doxa­len Psy­chotrick an, ein sati­ri­sches Grund­mus­ter: Stel­le dir jetzt kei­nen blau­en Ele­fan­ten vor. Indem er den Huren die Namen der zwölf Frau­en des Pro­phe­ten gibt, zwingt er (mus­li­mi­sche) Leser, sich das Unvor­stell­ba­re vor­zu­stel­len: Die Vor­stel­lung erhitzt die Gemü­ter viel­leicht des­we­gen so stark, weil die eige­ne sexu­el­le Phan­ta­sie am Undenk­ba­ren erregt wird.

Wenig Gegen­lie­be dürf­te auch die Apost­asie der Hel­den her­vor­ge­ru­fen haben, die laut Scha­ria die Todes­stra­fe zur Fol­ge hat. So stopft sich Gibre­el Farish­ta etwa besin­nungs­los mit Schwei­ne­fleisch, Speck und Schin­ken voll, nach­dem ihm die Nicht­exis­tenz Got­tes auf­ge­gan­gen ist.

Wie wenig das Buch in mus­li­mi­schen Krei­sen bekannt war, zeigt auch der Vor­trag Ahmed Deedats. (Wer den intel­lek­tu­el­len Zustand der isla­mi­schen Welt in wei­ten Krei­sen begrei­fen will, der ist gut bera­ten, den welt­be­rühm­ten isla­mi­schen Fern­seh­pre­di­gern zu fol­gen, die eine immense Zuhö­rer­schaft haben.) Die graue Emi­nenz die­ser Gil­de war Ahmed Deedat.

Er ver­faß­te eine Schrift „How Rush­die foo­led the West“, in der er das Werk zer­stört zu haben mein­te. Sei­ne Haupt­ar­gu­men­te zeu­gen vom kom­plet­ten Unver­ständ­nis für Lite­ra­tur, vor aus­ver­kauf­ten Hal­len tour­te er um die Welt und zitier­te unter tosen­dem Bei­fall „uner­träg­li­che“ Schimpf­wör­ter wie „shit“ oder Laut­wör­ter und der­glei­chen. Gin­ge es danach, müß­te die hal­be Welt­li­te­ra­tur ver­bo­ten wer­den, und fast die gan­ze restliche …

Die Fat­wa

Lan­ge vor Kho­mei­nis Fat­wa zeich­ne­ten sich Pro­ble­me mit dem Roman ab – sie müs­sen als Vor­ge­schich­te ver­stan­den werden.

Schon befreun­de­te Lek­to­ren warn­ten Rush­die vor mög­li­chen Kon­se­quen­zen. Beim gera­de eröff­ne­ten indi­schen Able­ger des „Penguin“-Verlagshauses lehnt man die Über­set­zung und Druck­le­gung ab. Indi­en steht vor einer ent­schei­den­den Wahl und Rajiv Gan­dhi kann es nicht ris­kie­ren, die über 100 Mil­lio­nen Mus­li­me des Lan­des zu brüs­kie­ren. Zehn mus­li­mi­sche Län­der fol­gen bald, in Süd­afri­ka gelingt es der mus­li­mi­schen Min­der­heit, genü­gend Druck auszuüben.

Kaum ist das Buch in Groß­bri­tan­ni­en erschie­nen, gibt es in Lei­ces­ter und Brad­ford – Städ­ten mit gro­ßen mus­li­mi­schen Gemein­den – Mas­sen­pro­tes­te. Es kommt zu Auto­dafès, Rush­die-Stroh­pup­pen wer­den ver­brannt. Ein lang ange­stau­ter Frust bricht sich Bahn. Wie über­all wird auch hier das Buch instru­men­ta­li­siert. Gele­sen hat es ver­mut­lich kaum ein Demons­trant, die For­de­run­gen, es zu ver­bie­ten, wer­den trotz­dem mit aller Macht skan­diert. Dar­auf­hin zie­hen ers­te Buch­ket­ten das Werk zurück.

Die Ver­lei­hung des ange­se­he­nen Whit­bread-Awards im Novem­ber 1988 dürf­te noch ein­mal Öl ins Feu­er gegos­sen haben. Nun kommt es zu Mas­sen­pro­tes­ten und ers­ten Todes­dro­hun­gen – das Buch fun­giert als Kata­ly­sa­tor einer selbst­be­wuß­ter wer­den­den mus­li­mi­schen Kom­mu­ne. In Paki­stan gibt es der­weil die ers­ten Toten.

Erst jetzt, im Febru­ar 1989 schal­tet sich der Iran ein. Das Ende des Ira­nisch-Ira­ki­schen Krie­ges liegt weni­ge Mona­te zurück und lebt in innen­po­li­ti­schen Kon­flik­ten wei­ter, im Liba­non wer­den bri­ti­sche Gei­seln durch die schii­ti­sche His­bol­lah gehal­ten, die Bezie­hun­gen zu Groß­bri­tan­ni­en sind jung und mäch­tig ange­spannt, als der Aya­tol­lah die Fat­wa, das Todes­ur­teil gegen Rush­die und all jene, die an der Ver­brei­tung des Buches betei­ligt sind, ausspricht.

Eine Geist­li­che Stif­tung setzt eine Kopf­prä­mie von 1 Mio. Dol­lar aus. Rush­die ist nun Frei­wild. Die öffent­li­che Wir­kung ist umfas­send. Plötz­lich steht fast die gesam­te mus­li­mi­sche Sphä­re in Flam­men, Sun­nis und Schii­ten demons­trie­ren auf der gan­zen Welt, Wut und Haß in unvor­stell­ba­rem Aus­ma­ße wer­den gegen­über Rush­die, Groß­bri­tan­ni­en, den USA, der gan­zen west­li­chen Welt vor­ge­tra­gen und Isra­el sowieso.

Flag­gen bren­nen, Bücher bren­nen, Men­schen bren­nen. Ver­ein­zel­te kri­ti­sche Stim­men gehen in der Hys­te­rie unter oder wer­den zum Ver­stum­men gebracht. Der Wes­ten reagiert geschockt und verschüchtert.

Weni­ge Tage dar­auf bie­tet der ira­ni­sche Prä­si­dent Cha­mei­ni dem Autor an, sich zu ent­schul­di­gen, was die­ser umge­hend und offen­sicht­lich unter Schock ste­hend – er ist bereits unter Staats­schutz abge­taucht – auch tut. Aber erneut schal­tet sich Kho­mei­ni ein, indem er die Ent­schul­di­gung zurückweist:

Es ist die Pflicht jedes Mus­lims, alles, was er hat, ein­zu­set­zen, sein Leben und sei­nen Reich­tum, um Rush­die in die Höl­le zu schicken.

Nun zieht Groß­bri­tan­ni­en sei­nen erst seit weni­gen Mona­ten in Tehe­ran sta­tio­nier­ten Bot­schaf­ter zurück und bricht die diplo­ma­ti­schen Bezie­hun­gen zum Iran ab. Der wie­der­um wei­tet die Fat­wa auf muti­ge Jour­na­lis­ten aus. Die bri­ti­sche Regie­rung distan­ziert sich nun vom Buch, fin­det es „belei­di­gend“, ent­schul­digt sich bei den Mus­li­men und zieht sich auf die Mei­nungs­frei­heit zurück. Die Gei­sel­ver­hand­lun­gen sind nun auf Eis und dro­hen mit der Kata­stro­phe zu enden.

In Bel­gi­en wird das geis­ti­ge Ober­haupt der mus­li­mi­schen Gemein­de ermor­det – er hat­te sich gegen die Fat­wa aus­ge­spro­chen. In Eng­land kommt es zu Stra­ßen­schlach­ten, Über­set­zer und Her­aus­ge­ber in ande­ren Län­dern wer­den ermor­det oder angegriffen …

Im Juni 1989 stirbt Kho­mei­ni. Nie­mand wagt die Fat­wa auf­zu­he­ben, sie erhält damit Per­ma­nenz. Der ira­ni­sche Prä­si­dent Raf­sand­scha­ni bekräf­tigt stattdessen:

Was Aya­tol­lah Kho­mei­ni sag­te, war eine Vor­schrift der Scha­ria und nicht sei­ne per­sön­li­che Mei­nung. Es gibt nie­man­den im Iran, der die­se Vor­schrift zurück­neh­men woll­te oder könnte.

Ein offen­sicht­lich ent­nerv­ter Rush­die gibt sei­ne Kon­ver­si­on zum Islam bekannt, erfährt jedoch wenig Unter­stüt­zung. Selbst alte Freun­de wen­den sich von ihm ab. Wenig spä­ter wird er die Kon­ver­si­on als Feh­ler begreifen:

Ever sin­ce I made my com­pro­mi­se with the Mus­lim scho­l­ars I’ve been fee­ling sick, sick at heart and in my sto­mach. This isn’t me. … One of the mul­lahs I met with is on TV, vili­fy­ing homo­se­xu­als. One of the scho­l­ars I met with has writ­ten an arti­cle say­ing it is okay to slap your wife if she is dis­obe­dient. What have I done?

Erst 1998 wird die Fat­wa vom ira­ni­schen Staat auf­ge­ho­ben. Wikipedia:

Im Febru­ar 2016 mel­de­te die ira­ni­sche Nach­rich­ten­agen­tur Fars, daß vier­zig staat­li­che ira­ni­sche Medi­en zum Jah­res­tag der Fat­wa das Kopf­geld für den Tod Rush­dies um 600.000 Dol­lar – auf ins­ge­samt mitt­ler­wei­le fast 4 Mil­li­on Dol­lar – erhöht hatten.

Die Fra­gen

Man hät­te sich die Aus­führ­lich­keit spa­ren kön­nen, wenn das The­ma nicht hoch­ak­tu­ell wäre. Es gibt erschre­cken­de Par­al­le­len zur soge­nann­ten Moham­med-Kri­se, als 2005 ver­schie­de­ne Kari­ka­tu­ren des Pro­phe­ten in einer däni­schen Zei­tung zu welt­wei­ten Hys­te­rien führ­ten. Seit­her wis­sen wir, daß der modus ope­ran­di sich jeder­zeit wie­der­ho­len oder, wie bei „Char­lie Heb­do“, auch radi­ka­li­sie­ren kann.

Einer­seits erweist sich die mus­li­mi­sche Welt, der „real exis­tie­ren­de Islam“ (Rush­die), als kon­di­tio­nier­bar und damit erpreß­bar, ande­rer­seits beweist sie in wei­ten Tei­len ihre Zivi­li­sa­ti­ons­fer­ne, sofern man Zivi­li­siert­heit als Affekt­be­herr­schung ver­steht. Einer wei­test­ge­hend buch- und buch­sta­ben­gläu­bi­gen Kul­tur fällt es offen­bar schwer, lite­ra­ri­sche und fik­tio­na­le Tex­te als sol­che zu ent­zif­fern, den Fik­tio­nen­ver­trag, der am Anfang eines jeden Kunst­wer­kes als Selbst­ver­ständ­lich­keit steht, einzugehen.

Aber auch für den Wes­ten steht viel auf dem Spiel. Er ist eben­so erpreß­bar gewor­den. Die Angst sitzt den west­li­chen Län­dern tief in den Kno­chen, eine Angst, die das höchs­te west­li­che Gut – die Mei­nungs­frei­heit – immer öfter und oft auch im vor­aus­ei­len­den Gehor­sam – in Fra­ge stellt. Ver­schwän­de das Recht auf die freie Mei­nungs­äu­ße­rung, dann wäre das Pro­jekt Auf­klä­rung end­gül­tig geschei­tert und mit ihm jeg­li­che Form der Demokratie.

Wür­de heu­te – es wäre wich­ti­ger denn je – noch jemand ein sol­ches Buch wagen? Wür­de es einen Ver­lag finden? …

Bei­den Sei­ten ste­hen schwe­re Lern­auf­ga­ben bevor. Der Wes­ten muß vor allem sei­ne Nai­vi­tät und sein ekla­tan­tes Unwis­sen able­gen, die sich exem­pla­risch in Gün­ter Grass‘ Brief an Rush­die aussprechen:

Jesus Chris­tus lieb­te Pro­vo­ka­tio­nen; wes­halb ich auch sicher bin, daß jener Mann namens Moham­med, der uns als Pro­phet über­lie­fert ist, die Roma­ne des Schrift­stel­lers Sal­man Rush­die und ins­be­son­de­re die Sata­ni­schen Ver­se mit Ver­gnü­gen gele­sen hätte.

Ob wir wol­len oder nicht, wir müs­sen uns mit dem Islam all­um­fas­send und affekt­frei aus­ein­an­der­set­zen, denn nur nach die­ser all­um­fas­sen­den Aus­ein­an­der­set­zung wird es mög­lich sein, die frei­heit­li­che Posi­ti­on zu ver­tei­di­gen und die intrinsi­schen Schwie­rig­kei­ten die­ser Reli­gi­on zu begrei­fen und bewer­ten zu können.

Selbst gut­ge­mein­te Ver­tei­di­gun­gen wie die des ser­bi­schen Schrift­stel­lers Dra­gan Veli­kic, der in den Sata­ni­schen Ver­sen ein Buch sieht, „in dem kein ver­nünf­ti­ger Mensch eine Häre­sie fin­den kann“, müs­sen durch­schaut wer­den, denn ob Häre­sie oder nicht: Es gilt, unser Recht auch auf Häre­si­en zu ver­tei­di­gen! Was, so muß man sich doch fra­gen, geht es meist illi­te­ra­te Mus­li­me in Paki­stan an, ob Ex-Mus­lim Sal­man Rush­die in Eng­land ein Buch schreibt oder Nicht-Mus­lim Kurt Wes­ter­gaard in Däne­mark eine Kari­ka­tur zeich­net oder ob in Chi­na ein Sack Reis umfällt?

Dank der vie­len Stei­ne, die man Rush­die in den Weg leg­te, wur­den die Sata­ni­schen Ver­se das, was sie ver­die­nen: ein Best- und Longseller