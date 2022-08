“Das Verteufelte kehrt wieder” – ein Briefwechsel (1)

Am Ende sind wir bei­de zynisch gewor­den, das ist legi­tim und ange­mes­sen, letzt­lich aber bloß ein Flucht­im­puls. Also set­ze ich noch ein­mal an: Wir dür­fen den­je­ni­gen, die geschmei­di­ger sind als ein Schluck Was­ser zumin­dest als Beob­ach­ter nichts durch­ge­hen las­sen. Ich mei­ne damit: Fas­sungs­los wahr­neh­mend müs­sen wir immer wie­der von der Abwen­dung zu einem Stand­punkt zurück­fin­den, von dem aus wir kon­struk­tiv sein kön­nen und “das Öffent­li­che” nicht aus dem Blick verlieren.

Wir sind ja nicht die ein­zi­gen, die begrei­fen, daß unser Land zugrun­de gerich­tet wird. Unser Wider­stand dage­gen soll­te (abge­se­hen von der Ord­nung, die man um sich her­um schaf­fen kann) dar­in bestehen, daß wir die Sache auf den Punkt zu brin­gen ver­su­chen. Noch will ich poli­tisch sein in dem Sin­ne, daß ich nicht für mich nach Wegen suche, son­dern für unser Land.

Ein Bei­spiel: Sind Wehr­haf­tig­keit und Opfer­be­reit­schaft Tugen­den, die nur für Ukrai­ner oder Rus­sen gel­ten, wäh­rend wir Deut­sche sie uns seit Jahr­zehn­ten und wei­ter­hin aberzie­hen? Wie ist das mit der natio­na­lis­ti­schen Auf­la­dung eines Ver­tei­di­gungs­kamp­fes? Ist so etwas situa­tiv gestat­tet? Kennt jemand die For­men und die Ritua­le einer sol­chen Auf­la­dung in der Ukrai­ne, und wie ist das, wenn »der Wes­ten« die­se Män­ner roman­ti­siert und allen Erns­tes behaup­tet, hier kämpf­ten Leu­te für die Wer­te eben­die­ses Westens?

Ich will also nach dem fra­gen, was zu uns – gera­de zu uns Rech­ten – an Fra­ge­stel­lun­gen aus die­sem Kon­flikt und Krieg zurückkommt.

Gruß!

Götz

– – –

Burg Schre­cken­stein, 7. Juli 2022

Lie­ber Götz,

Du stellst rhe­to­ri­sche Fra­gen – doch auch dabei kommt es auf den Stand­punkt, die Per­spek­ti­ve an: Aus der Sicht des hie­si­gen Par­tei­en­kar­tells und sei­ner PsyOps-Medi­en sind die meis­ten Dei­ner Fra­gen mit einem Ja zu beant­wor­ten – ande­re dür­fen und sol­len, was den Deut­schen selbst­ver­ständ­lich ver­wehrt zu blei­ben hat, das ist ein alter Hut.

Für uns Dis­si­den­ten bil­den die Kämp­fe in der Ukrai­ne in meh­rer­lei Hin­sicht ein Pro­blem, auch über die kon­kre­ten mate­ri­el­len Fol­gen des EU-Wirt­schafts­krie­ges gegen Ruß­land hin­aus. Über die rea­le Lage in der Ukrai­ne wis­sen wir nicht genug, inso­fern ist die Fra­ge nach der dor­ti­gen Wehr- und Opfer­be­reit­schaft, der natio­na­lis­ti­schen Auf­la­dung jen­seits schie­rer Pro­pa­gan­da nicht seri­ös zu beantworten.

Was wir jedoch zwei­fels­oh­ne erken­nen, das ist ein höchst rea­ler Krieg, der mit jenen Schar­müt­zeln der »west­li­chen Wer­te­ge­mein­schaft« in Afgha­ni­stan, sogar den dyna­mi­schen Sezes­si­ons­krie­gen im vor­ma­li­gen Jugo­sla­wi­en Anfang der 1990er Jah­re wenig Gemein­sam­kei­ten hat. Die »Spe­zi­al­ope­ra­ti­on« der Rus­sen hat sich längst zu einem klas­si­schen Abnut­zungs­krieg aus­ge­wei­tet, der einen lan­gen Atem und Durch­hal­te­fä­hig­keit auf allen Ebe­nen erfordert.

Wir Deut­schen sind dazu kaum mehr in der Lage: Die Moral der akti­ven Trup­pe wur­de und wird aus bekann­ten Grün­den zer­setzt, deren Kern bei allen Arme­en der Welt stets in der eige­nen Tra­di­ti­on lag und liegt. Über den Ausrüstungs‑, Muni­ti­ons- und Per­so­nal­stand ist kein Wort mehr zu verlieren.

Mit der Abschaf­fung der Wehr­pflicht hat man sich nicht nur einer natio­nal­er­zie­he­ri­schen Insti­tu­ti­on beraubt, son­dern auch der Sol­da­ten, die in einem Kriegs­fall schnell reak­ti­viert wer­den könn­ten, um über­haupt auf die nöti­ge Mann­stär­ke zu kom­men und Ver­lus­te an der Front zu erset­zen. Und mit einer édu­ca­ti­on com­mu­ne in unse­ren Schu­len, Uni­ver­si­tä­ten und Medi­en, die ganz auf ein nega­ti­ves Selbst­bild aus­ge­rich­tet ist, läßt sich kei­ne Wehr­be­reit­schaft in der »Bevöl­ke­rung« her­vor­ru­fen, von »Volk« gar nicht zu sprechen.

Für Ener­gie­wen­de und fran­zö­si­schen Atom­strom, freie Geschlechts­wahl und isla­mi­sche Reli­gi­ons­aus­übung, für Abtrei­bungs­wer­bung und Ren­ten­si­che­rung, Oben-ohne-Schwim­men und Frau­en­be­schnei­dung wird hier­zu­lan­de kei­ner das eige­ne Leben einsetzen.

Daß den­noch auch in vie­len Deut­schen die Sehn­sucht nach einem posi­ti­ven Selbst­bild glimmt, ist unbe­strit­ten. Wir wer­den die­se Sehn­sucht drin­gend brau­chen, wol­len wir uns wie­der aus Rui­nen erhe­ben, noch ist sie leicht anzu­fa­chen. Aller­dings glau­be ich nicht, daß wir Dis­si­den­ten gro­ßen Ein­fluß dar­auf haben.

Viel­mehr wird es für die herr­schen­de Klas­se und ihre Deri­va­te in Par­tei­en und Medi­en recht bald zum Schwur kom­men, und ich bin mir sicher, daß sie dann die »natio­na­le« Kar­te zu zie­hen ver­su­chen, wie man es schon ein­mal unter unse­rem Kriegs­kanz­ler Schrö­der und sei­nem grü­nen Vize Jockel Fischer 2005 aus dem regie­rungs­na­hen Ber­tels­mann-Impe­ri­um her­aus anging.

Wir wer­den sehen, ob dies das nächs­te Mal gelingt. Gelän­ge es, dann gerie­ten wir, das Ande­re Deutsch­land, in eine miß­li­che Lage – was tun, wenn Gangs­ter den deut­schen Fun­ken für ihre Zwe­cke mißbrauchen?

À bien­tôt!

Ivor

– – –

Schnell­ro­da, 10. Juli

Lie­ber Ivor,

Du kennst mei­nen Impuls, immer dann, wenn man merkt, daß man als Macht­lo­ser über Macht­fra­gen zu spre­chen beginnt, damit lie­ber nicht zu begin­nen, son­dern zu Hand­hab­ba­rem zu grei­fen: im Gar­ten zur Har­ke, am Schreib­tisch zum Schrif­ten­fä­cher für die Form des nächs­ten Buches und zum Manuskript.

Ich schrieb das ja neu­lich in einem Bei­trag über eine Vor­trags­rei­se nach Bel­grad. Als mir dort jun­ge Zuhö­rer die Fra­ge nach Euro­pa stell­ten, ant­wor­te­te ich:

Wenn jemand davon erzählt, wie er Euro­pa von rechts gestal­ten wol­le, dann kommt es mir vor, als sprä­che er über die Mensch­heit oder über das Leben, das Uni­ver­sum und den gan­zen Rest (um Dou­glas Adams zu zitie­ren) – über eine Bezugs­grö­ße jeden­falls, die noch weni­ger in unse­rer Reich­wei­te liegt als bereits unse­re Natio­nen. Euro­päi­sche Poli­tik ist ange­sichts des Zustands unse­rer je eige­nen Län­der (und vor allem Deutsch­lands) auf einer Lei­ter die obers­te Spros­se, nach der man nicht grei­fen kann und an der man sich folg­lich nicht bewei­sen muß.

Die­ser Umstand spielt seit jeher allen Bau­meis­tern von Nicht-Orten in die Kar­ten: Man muß bloß etwas behaup­ten, muß bloß Bescheid wis­sen, muß nicht ein­mal wirk­lich wol­len, und vor allem muß man nie kon­kret werden.

Groß­raum­ge­sprä­che sind für die Macht­lo­sen in Vasal­len­staa­ten, also für uns, ein Glas­per­len­spiel. Den­noch müs­sen wir die Fra­ge stel­len und beant­wor­ten, wie es soweit hat kom­men kön­nen. Wie lan­ge ist die­ser Kon­flikt geschürt wor­den, wem nützt er, was wird durch die ver­meint­lich ein­deu­ti­gen Front­ver­läu­fe fest­ge­zurrt? Wel­chem über­ge­ord­ne­ten Inter­es­se folgt das Ver­hal­ten der »Macht­ha­ber« in unse­rem Land? Kön­nen, müs­sen wir uns auf eine Sei­te schlagen?

Ant­wor­ten dar­auf sind für die inne­re Hygie­ne von Wich­tig­keit, und sie sind das klei­ne Fähn­chen, das sicht­bar auf­ge­zo­gen wird, wenn über der Repu­blik, der »west­li­chen Welt« das gro­ße Ban­ner der Alter­na­tiv­lo­sig­keit weht. Ich schau­te gebannt auf die Ver­tei­di­ger des Asow-Stahl­werks in Mariu­pol und hal­te zugleich und nach wie vor den rus­si­schen Angriff für die legi­ti­me Reak­ti­on auf eine jahr­zehn­te­lan­ge Ein­krei­sung und näher­rü­cken­de Bedro­hung, von der ich, um den Bogen zu span­nen, im Fal­le der US-ame­ri­ka­ni­schen Angrif­fe auf den Irak und Afgha­ni­stan nichts bemerkt hat­te, nichts also, was die­se Über­fäl­le gerecht­fer­tigt hätte.

Aber die­se Hal­tung beant­wor­tet nicht die Fra­ge, die wir vor allem stel­len soll­ten: Gibt es aus deut­scher Sicht Freund und Feind in die­sem Krieg oder nicht, und wenn ja: Ist es nicht legi­tim oder sogar not­wen­dig, die­se Posi­tio­nie­rung als Alter­na­ti­ve zur Alter­na­tiv­lo­sig­keit zu for­mu­lie­ren und zu ver­tre­ten – auch dann, wenn wir wis­sen, daß es bloß Rhe­to­rik ist?

Gruß in die Nacht!

Götz

– – –

(Teil 1 des Brief­wech­sels mit Ivor Clai­re, der aus Loth­rin­gen stammt und in Deutsch­land an einem Pri­vat­gym­na­si­um Sport und Deutsch unter­rich­tet. Ver­öf­fent­licht in der 109. Sezes­si­on – hier ein­se­hen und bestel­len.)