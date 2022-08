“Das Verteufelte kehrt wieder” – ein Briefwechsel (2)

Burg Schreckenstein, 11. Juli 2022 -- Lieber Götz, eine Flucht ins Private ist in Krisenzeiten nicht möglich, das hat uns Schiller in seinem Tell gezeigt.

Und auch eine Emi­gra­ti­on ins Aus­land schö­be den Zugriff Behe­mo­ths und Levia­thans auf uns selbst nur auf. Die ent­schei­den­de Fra­ge lau­tet, wer in der Bun­des­re­pu­blik einen Rüt­li­schwur able­gen kann und will, ob und wie über­haupt ein »neu­er Bund« mög­lich ist.

Wir müs­sen hier zunächst zwei Krö­ten schlu­cken: daß es, ers­tens, weder für uns noch irgend jemand ande­ren einen Weg zurück zu irgend­ei­nem Vor­her gibt; und zwei­tens, daß für einen Rüt­li­schwur Män­ner nötig sind, die in den Insti­tu­tio­nen des schwind­süch­ti­gen Staa­tes ein­ge­bun­den und in der Wirt­schaft tätig sind, also über Ein­sicht, Kennt­nis­se und Erfah­rung verfügen.

Damit befin­den wir uns bereits inmit­ten jener Gedan­ken­spie­le­rei­en oder Groß­raum­ge­sprä­che, von denen Du sprichst. Sie sind not­wen­dig, um uns über unse­re Lage und Mög­lich­kei­ten klar­zu­wer­den – wir dür­fen dabei frei­lich nicht so tun, als ver­füg­ten wir über Mit­tel und Kräf­te, die wir nicht haben.

Gibt es denn noch Leu­te, die wil­lens und fähig wären, einen neu­en »Kreis­au­er Kreis« zu bil­den? Wie wären sie zu iden­ti­fi­zie­ren, wie zusam­men­zu­füh­ren, ohne von den Scher­gen früh­zei­tig ver­nich­tet zu werden?

Die »gro­ße Lage« spielt hier, damals wie heu­te, eine ent­schei­den­de Rol­le, denn wir brau­chen uns kei­ner Illu­si­on hin­zu­ge­ben: Hier­zu­lan­de geschieht nichts, das nicht »von außen« zuge­las­sen oder beein­flußt wäre, und den USA geht es sowe­nig um das Wohl­erge­hen der Deut­schen wie den Rus­sen oder den Chinesen.

Damit sind wir auch bei Dei­ner Fra­ge nach einer Feind­be­stim­mung im aktu­el­len Krieg im Osten. De fac­to wird den Deut­schen mas­siv vor Augen geführt, wer der Feind sein soll, was zu den bekannt-absur­den Ver­ren­kun­gen führt: Ban­de­ra-Tra­di­tio­nen in der Ukrai­ne, vor einem Jahr noch Aus­ge­bur­ten des Schai­tans, bil­den jetzt die Basis euro­päi­scher Vor­ne­ver­tei­di­gung gegen rus­sisch-asia­ti­sche Hor­den, wäh­rend grü­ne und rosa­ro­te Wehr­dienst­ver­wei­ge­rer, Christ- und Frei­zeit­de­mo­kra­ten ihre fried­li­chen bun­des­deut­schen Scha­fe tap­fer auf einen Kampf gegen den alt bösen Feind einschwören.

Hier ist der Ver­such einer eige­nen Feind­be­stim­mung von uns Macht­lo­sen im aktu­el­len Krieg wohl ein Sand­kas­ten­spiel, das indes, betreibt man es rich­tig, die Grund­la­ge künf­ti­ger Ent­schei­dun­gen bil­den kann.

Von einer deut­schen Posi­ti­on aus zer­stört uns die Poli­tik der USA und der EU, aber auch die rus­si­sche Poli­tik ope­riert, ins­be­son­de­re ver­gan­gen­heits­po­li­tisch, so, daß sie uns mehr scha­det als nützt. Dar­aus ergibt sich für mich mit Blick auf die gege­be­nen Kräf­te­ver­hält­nis­se eine Linie, wie sie unser Cum-Ex-Scholz mit sei­nen beschränk­ten Fähig­kei­ten zu ver­fol­gen such­te: sich her­aus­hal­ten, ohne zu sehr anzuecken.

Wenn ich mir vor­stel­le, Black­Rock-Merz oder gar einer der pen­sio­nier­ten AfD-Obris­ten säße an sei­ner Stel­le, bin ich fast froh, daß der vor­ma­li­ge Jung­so­zia­list heu­te als Kanz­ler her­um­zu­ei­ern versucht.

Weder eine »Rote Kapel­le« noch die gefor­der­te Nibe­lun­gen­treue zur NATO kön­nen der­zeit die Opti­on einer deut­schen Dis­si­denz sein. Die drän­gen­de Fra­ge, was einem selbst in die­ser beschis­se­nen Lage an poli­ti­schen Hand­lungs­mög­lich­kei­ten bleibt, brennt mir wei­ter auf der Haut, aus mei­ner Rat­lo­sig­keit habe ich noch nicht herausgefunden.

Was also tun?

Schnell­ro­da, 12. Juli 2022

Lie­ber Ivor,

Dei­ne Skiz­ze der Lage wür­de, das war mir klar, ein für uns Deut­sche läh­men­des Bild abge­ben. Kannst Du Dich an die irre Sze­ne erin­nern, die sich am Rand jener Ber­li­ner Groß­de­mons­tra­ti­on vom 1. August 2021 abspiel­te, von der einer unse­rer Lands­män­ner beim vor­abend­li­chen Gang über das kom­men­de Schlacht­feld behaup­te­te, dies wür­de der wohl wich­tigs­te Tag der deut­schen Geschich­te seit dem 8. Mai 1945 werden?

Es schar­te sich damals ein Hau­fe vor den Ein­gän­gen der rus­si­schen und der ame­ri­ka­ni­schen Bot­schaft und fleh­te um Frie­dens­ver­trä­ge und um Erlö­sung von den Schul­der­zäh­lun­gen. Die­se Bitt­ge­su­che wur­den von den Ver­an­stal­tern auf­ge­grif­fen und ver­kün­det. Glaub mir, Ivor: Die­se Sze­ne ver­paß­te mir Gän­se­haut und eine Auf­wal­lung von Mit­leid. Die Hoff­nung die­ser Leu­te war spür­bar echt, sie war nicht abge­brüht oder kal­ku­liert, son­dern kam aus dem Her­zen, hat­te für die­je­ni­gen, die mit­wog­ten und mit­fleh­ten, tat­säch­lich die ver­dich­ten­de Kraft einer Stern­stun­de der Mensch­heit, war zugleich aber für fer­ne Beob­ach­ter wie mich irr­sin­nig wie ein Veitstanz.

Als die Spann­kraft nach­ließ, kam es zu Ernüch­te­rungs­sze­nen. Ver­zwei­felt wei­nen­de Demons­tran­ten, jähe Unbe­haust­heit im Potem­kin­schen Dorf, Scham: der Deut­sche als poli­ti­scher Roman­ti­ker mit der Gemüts­ver­fas­sung eines klei­nen Kin­des … Jede Sei­te ist die fal­sche – Meis­ter Klo­n­ovs­ky ver­wen­det die­ses Dik­tum gern, es paßt auch hierher.

Ich spre­che immer vom Wind­schat­ten, in den ich unser Land wün­sche, wenn mich einer nach dem poli­ti­schen Mini­mum fragt. Bloß ist Deutsch­land für den Wind­schat­ten zu groß, immer noch zu wesent­lich. Wir sind halt nicht Por­tu­gal oder Ungarn.

Laß uns also mal ein paar Wahr­neh­mun­gen auf der unte­ren Ebe­ne durch­de­kli­nie­ren und Schluß­fol­ge­run­gen aus ihnen zie­hen. Ich will mit einem The­men­kom­plex begin­nen, der Kon­junk­tur hat, seit es um Wehr­be­reit­schaft, Ver­tei­di­gung, Selbst­ver­sor­gung in abge­schnit­te­nen Räu­men und ums Über­le­ben an sich geht.

Ich sah einen Arte-Film über schwe­di­sche Prep­per und über die mili­tä­ri­sche Sei­te die­ser Kri­sen- und Kriegs­vor­be­rei­tung: die schwe­di­sche Heim­wehr. Die­ser Film berich­te­te ohne jede Her­ab­las­sung oder Dekon­struk­ti­on über das, was wir frü­her aus den Sur­vi­val-Büchern des Kon­di­tor­meis­ters Rüdi­ger Neh­berg nach­bas­tel­ten und beim Mili­tär lern­ten: Feu­er bei jedem Wet­ter (auch im Film wird die­ser idio­ti­sche Zufall wie­der­holt, daß man zwar kein Feu­er­zeug, aber einen Magne­si­umstein plus Scha­ber in der Hosen­ta­sche habe …), dazu Anlei­tung zum klei­nen Krieg, zum tota­len Widerstand.

Schwe­den dort, Deutsch­land hier. Was der Film zeigt, wird hier­zu­lan­de kri­mi­na­li­siert: zu ler­nen, wie man in einer in jeg­li­cher Hin­sicht nicht­aut­ar­ken Groß­stadt­woh­nung im Ernst­fall nicht friert und hun­gert, son­dern selbst­be­wußt dabei hel­fen kann, die Ord­nung auf­recht­zu­er­hal­ten; dann: zu üben, wie man vor dem Feind nicht »blank« dasteht, son­dern mit Waf­fen umzu­ge­hen weiß.

Es geht in der Doku­men­ta­ti­on tat­säch­lich um Wehr­sport, Vor­rats­hal­tung, auf Wochen oder Mona­te ange­leg­te Aut­ar­kie, iden­ti­tä­res Selbst­be­wußt­sein, Mobil­ma­chung, Ertüchtigung.

In Deutsch­land sind die­se Impul­se in jus­ti­tia­ble Kist­chen abge­legt wor­den: Reichs­bür­ger, Prep­per, Mili­ta­ris­ten, völ­ki­sche Sied­ler. Legen wir die 100 Mil­li­ar­den zusätz­li­cher Schul­den für die Auf­rüs­tung der Bun­des­wehr dane­ben: Sie sind doch ein Beweis dafür, daß sich die Gefähr­dungs­la­ge ver­schlech­tert haben muß!

Was läge also näher als eine prak­ti­sche und geis­ti­ge Auf­rüs­tung des Nor­mal­bür­gers, eine Kräf­ti­gung sei­nes Wider­stands­po­ten­ti­als? Es schält sich doch in einer sol­chen Lage ein bestimm­ter Typ her­aus: der­je­ni­ge näm­lich, der trotz allem dar­an fest­hält, unser Land sei etwas, das zu ver­tei­di­gen sich loh­ne. Die Fra­ge nach dem Volk wird laut: Wer wäre das »Wir« im Ernst­fall? An wen wür­de man sich rich­ten, wer wäre gefragt, wenn es nicht mehr um Dienst nach Vor­schrift geht?

Das Ver­teu­fel­te kehrt zurück: Koh­le­kraft­wer­ke, Män­ner, Waf­fen, sogar Söld­ner dürf­te man wie­der sein, wenn man auf der rich­ti­gen Sei­te kämpft und die Bösen jagt.

Du siehst, es ist wie stets mit mir: Man denkt nach, kommt ins Fabu­lie­ren, wird sar­kas­tisch. Dabei soll­te man ernst blei­ben: ja, Not­la­ge, Män­ner, Waf­fen, Aske­se, Ein­satz, Wir. Der gan­ze Rest ist zumin­dest dort, wo der Ernst­fall aus­ge­bro­chen, ein­ge­bro­chen, aus­ge­ru­fen ist, nicht mehr so wichtig.

Götz

Burg Schre­cken­stein, 13. Juli 2022

Lie­ber Götz,

die Ein­sicht in das, was ist, darf sich nicht nach dem Wün­schens­wer­ten rich­ten, das brau­che ich Dir eben­so­we­nig zu erklä­ren wie den Grund­satz, daß in der Ruhe die Kraft liegt – wer sich läh­men läßt oder kopf­los wird, ist ver­lo­ren. Wir haben das bei­de bei den sprin­gen­den Trup­pen gelernt.

Oder vor­neh­mer mit Goe­then: Es gibt kei­ne Lage, die sich nicht ver­edeln lie­ße, ent­we­der durch Leis­ten oder durch Dul­den. Man schanzt, wenn man sonst nichts tun kann, gräbt sich tie­fer ein, und sucht doch stets nach Mög­lich­kei­ten, die Initia­ti­ve zu gewin­nen und den Angriff zu wagen, auch wenn’s ein letz­tes Mal wäre.

Das Gute an der gegen­wär­ti­gen Zuspit­zung einer seit lan­gem schwe­len­den Kri­se ist ja, daß die »gro­ße Lage« nun tat­säch­lich in Fluß gera­ten ist wie seit 1989 nicht mehr, sie ist nur ris­kan­ter und gefähr­li­cher als damals. Das bie­tet wie­der­um Ent­wick­lungs­mög­lich­kei­ten auch für die »klei­ne Lage« der Dis­si­denz, die noch nicht abseh­bar sind.

Ich beob­ach­te inzwi­schen das­sel­be wie Du: Die Leu­te sind nicht dumm, sie wis­sen, was es geschla­gen hat – man hor­tet, knüpft Ver­bin­dung zu sei­nes­glei­chen, zum Bau­ern auch, zum Förs­ter und zum Jäger, legt sich Holz­öfen und Not­strom­ag­gre­ga­te zu und redet offen, wenn man sich kennt. Nur müs­sen all die­se Leu­te eben zudem ihren All­tag im Hier und Jetzt wei­ter­le­ben, hal­ten also den Ball nach außen hin wohl­weis­lich flach, wegen der von Dir ange­spro­che­nen Denun­zia­ti­on und Kri­mi­na­li­sie­rung sol­cher täti­gen Selbst­vor­sor­ge durch den okku­pier­ten Staat und sei­ne »zivil­ge­sell­schaft­li­chen« Lemuren.

Auch in die­ser Ruhe liegt Kraft, denn selbst wenn ich eine Eska­la­ti­on bis hin zu einem auf Kern­eu­ro­pa begrenz­ten Ein­satz ato­ma­rer Kampf­mit­tel für mög­lich hal­te, wer­den »wir« vor­erst wohl nicht auf unse­rem Boden gegen »den Rus­sen« kämp­fen müs­sen. Ich rech­ne hier viel­mehr mit der Ver­dich­tung (ver­zeih mir den Kalau­er) jenes Enzens­ber­ger­schen mole­ku­la­ren Bür­ger­kriegs zum »Ernst­fall«. Da kann sich das »Wir« dann lokal und regio­nal recht schnell zei­gen, mit allen guten und schlech­ten Seiten.

Den »bestimm­ten Typ«, von dem Du sprichst, gibt es ja noch immer, als Frei­wil­li­gen im Tech­ni­schen Hilfs­werk, bei den Feu­er­weh­ren und Ret­tungs­sa­ni­tä­tern, in Reser­vis­ten­ka­me­rad­schaf­ten und Sport­ver­ei­nen, aber auch, frei­lich in zuneh­men­der Ver­dün­nung, in den Streit­kräf­ten und bei der Poli­zei, die alle genau des­we­gen für die defor­mier­te poli­tisch-media­le Meu­te in Deutsch­land zum vor­ran­gi­gen Ziel der Zer­set­zung gewor­den sind.

Auf­er­stan­den aus Rui­nen und der Zukunft zuge­wandt – das muß unse­re Devi­se sein, das alte Ziel von Einig­keit und Recht und Frei­heit ist für das deut­sche Vater­land neu anzu­ge­hen, und dafür gilt es, auf »mole­ku­la­rer Ebe­ne«, wei­ter­zu­ar­bei­ten, sich vor­zu­be­rei­ten, nicht nur im per­sön­li­chen Umfeld, son­dern auch grundsätzlich:

Gibt es in Deutsch­land Kon­zep­te und Leu­te für den Wie­der­auf­bau einer Volks­wirt­schaft mit allen wich­ti­gen Spar­ten wie Ener­gie­ver­sor­gung, Land­wirt­schaft und Ver­kehrs­we­sen? Ver­folgt jemand Ansät­ze für eine zeit­ge­mä­ße Restruk­tu­rie­rung der Streit­kräf­te und ande­rer Exe­ku­tiv­or­ga­ne unter den aktu­ell und abseh­bar wei­ter­hin schwe­ren öko­no­mi­schen, per­so­nel­len und außen­po­li­ti­schen Bedin­gun­gen? Auf wel­che Über­le­gun­gen zur Reform des poli­ti­schen Sys­tems mit sei­nem kor­rup­ten Par­tei­en­re­gime kann rea­lis­tisch zurück­ge­grif­fen wer­den? Wel­che Exper­ti­sen braucht es, um den Kar­ren wie­der flott zu kriegen?

Das sind alles unge­heu­er kom­ple­xe und gro­ße Fra­gen, zugleich hin­rei­chend kon­kret – sie müs­sen ange­gan­gen wer­den, Tell hin oder her.

Vor­wärts also, und: nichts vergessen!

Ivor