Technische Störung – 5 Jahre Videobeweis

Daß er Vor­tei­le mit sich bringt, sei damit nicht geleug­net, eben­so­we­nig wie die trau­ri­ge Ein­sicht, daß er wohl unter den jet­zi­gen Bedin­gun­gen nicht wie­der ver­schwin­den wird, daß man ihn „ver­bes­sern“ wird und daß er wei­ter­hin den Kern des Fuß­balls aus­höh­len wird. Er ist einem hoch­in­va­si­ven Viren­pro­gramm ver­gleich­bar, das zwar recht sicher gegen Viren schützt, durch sei­ne Sys­tem­be­las­tung die­ses aber so sehr schä­digt, daß man es selbst zum Super-Virus erklä­ren könnte.

Sei­ne Vor­zü­ge sind offen­sicht­lich: kras­se Fehl­ent­schei­dun­gen des Schieds- und Lini­en­rich­ters wer­den oft­mals aus­ge­schlos­sen, ins­be­son­de­re dann, wenn metri­sche Maße ins Spiel kom­men oder wenn Din­ge pas­sie­ren, die nicht im Sicht­feld des Unpar­tei­ischen lie­gen. Eine Rem­pe­lei hin­ter sei­nem Rücken etwa oder eine deut­li­che Abseits­stel­lung wer­den erkannt, ein weit hin­ter der Tor­li­nie ein­schla­gen­der oder her­aus­ge­fisch­ter Ball gilt nun als Tor. Frei­lich sind sol­che Fäl­le äußerst sel­ten, könn­te man die Tech­nik auf Der­ar­ti­ges beschrän­ken, gäbe es weit weni­ger Gegen­ar­gu­men­te. Die Stö­rung des Spiel­flus­ses könn­te in sol­chen Fäl­len durch­aus akzep­tiert wer­den – sie käme ohne­hin nur sel­ten vor.

Pro­ble­ma­tisch ist der VAR in ers­ter Linie bei knap­pen oder flie­ßen­den Ent­schei­dun­gen und da der Sport ein sehr dyna­mi­scher ist, der sich aus zahl­rei­chen beweg­li­chen Gleich­zei­tig­kei­ten zusam­men­setzt, muß ein tech­ni­sches Sys­tem, das die je ein­zel­ne und her­aus­ge­ho­be­ne Akti­on bewer­tet, mit dem Wesen des Spiels, sei­ner Kom­ple­xi­tät und Beweg­lich­keit, Fluß, Flow, Flui­di­tät – der letzt­lich auch für die hohe Emo­tio­na­li­tät auf dem Feld und auf den Rän­gen ver­ant­wort­lich ist, die sich zudem wie­der­um per­ma­nent in die Dyna­mik ein­speist – kollidieren.

Der VAR zer­hackt die Emo­ti­on. Die Tat­sa­che ist alt­be­kannt. Ein Tor wird erzielt, die Spie­ler jubeln, das Sta­di­on tobt … und dann hebt der Schieds­rich­ter die Hand, ein unan­ge­neh­mer Koitus Inter­rup­tus, oft eine gefühl­te Ewig­keit dau­ernd und mit offe­nem Ergeb­nis. Erfährt man ihn mehr­fach in 90 Minu­ten, schlägt die Freu­de am Spiel in Frust um. Der Video­be­weis ist ein Liebestöter.

Man hat sich mitt­ler­wei­le dar­an gewöhnt, ihn zu akzep­tie­ren, wenn ein Spie­ler der angrei­fen­den Mann­schaft ein paar Mil­li­me­ter im Abseits gestan­den hat oder der Ball jeman­dem unver­se­hens an die Hand gesprun­gen ist. Die­se Mil­li­me­ter sind jedoch jen­seits der mensch­li­chen Wahr­neh­mungs­fä­hig­keit: in einem Spiel von zwei Mal elf Spie­lern und drei Schieds­rich­tern, von min­des­tens 24 Men­schen, nebst zehn­tau­sen­den Zuschau­ern viel­leicht, zehn­tau­sen­den Men­schen also, hat die Tech­nik das Ruder über­nom­men. Der inne­ren Fort­schritts­lo­gik gemäß, muß ein ein­mal ein­ge­schla­ge­ner Weg zu Ende gegan­gen wer­den, ein Abbre­chen oder gar Zurück gilt als undenk­bar, auf­tre­ten­de Para­do­xien wer­den durch neue tech­ni­sche Lösun­gen gere­gelt und per­p­etu­iert, erst der Sys­tem­crash auf­grund unauf­heb­ba­rer Wider­sprü­che ver­langt ein Neudenken.

Wir befin­den uns in einer Art von Zen­ons Para­dox. Achill hal­biert oder ver­kürzt jeweils die Stre­cke zur Schild­krö­te, aber wird sie nie errei­chen. Die Dif­fe­ren­zen wer­den immer fei­ner und klei­ner, aber ent­schie­den wer­den müs­sen sie doch. Gro­be Fehl­ent­schei­dun­gen wer­den wei­test­ge­hend aus­ge­schlos­sen, dafür kommt eine gro­ße Men­ge an klei­ne­ren hin­zu, die dem mensch­li­chen Auge bis dato oft­mals nicht auf­ge­fal­len sind. Wir dis­ku­tie­ren nun über Din­ge, die vor­dem inexis­tent oder zumin­dest irrele­vant waren. Je fei­ner die Tech­nik, umso dif­fi­zi­ler die Ent­schei­dun­gen. Die tech­ni­sche Lösung der intrinsi­schen Pro­ble­me ver­la­gert die­se nicht nur nach hin­ten, son­dern ver­mehrt sie ten­den­zi­ell auch numerisch.

Die schieds­rich­ter­li­che Ent­schei­dung ist dabei nicht auf­ge­ho­ben, sie wird nur in die Mikro­be­rei­che ver­scho­ben und dort gibt es wei­ter­hin Fehl­ent­schei­dun­gen en mas­se. Und das kann auch gar nicht anders sein, denn in einem kom­ple­xen Bewe­gungs­spiel voll­kom­me­ne Kor­rekt­heit errei­chen zu wol­len, ist wider­sin­nig. Die Zahl absur­der VAR-Ent­schei­dun­gen ist jetzt schon Legion.

Ab wann ist eine Grät­sche gesund­heits­ge­fähr­dend, wo exakt beginnt die Fuß­soh­le, wo beginnt ein Arm, wer berührt bei einem Preß­schlag zuerst Ball oder Geg­ner, wel­ches Kör­per­teil hat als das vor­ders­te zu gel­ten, was exakt ist eine absicht­li­che Hand­be­we­gung oder eine unna­tür­li­che Arm­hal­tung? Die­se und vie­le ande­re Fra­gen ken­nen kei­ne fes­ten defi­ni­to­ri­schen Fest­le­gun­gen, sie lie­gen erneut im Auge des Betrach­ters, der sie nun am Bild­schirm anstatt live zu bewer­ten hat.

Da wer­den Abseits­ent­schei­dun­gen von Haa­res­brei­te getrof­fen. Wer aber bestimmt exakt den Moment, in dem der Ball – ein dehn­ba­res Spiel­werk­zeug – den Fuß des Paß­ge­bers ver­las­sen hat? Eine Hun­derts­tel Sekun­de Unter­schied und die ver­meint­li­che Abseits­si­tua­ti­on wäre eine ande­re. Selbst der omi­nö­se Strich, der über glei­che Höhe ent­schei­den soll, hat noch immer eine Dicke und beein­flußt damit das Ergeb­nis, von mini­mal ent­stell­ten Kame­r­a­po­si­tio­nen ganz zu schweigen.

Und über­haupt: wer ent­schei­det über­haupt, wel­che Situa­ti­on ansichts­wür­dig ist oder nicht? Men­schen, in irgend­ei­nem Kabuff, meist ohne ver­gleich­ba­re Spiel­erfah­rung, vie­le Kilo­me­ter ent­fernt an Fern­seh­schir­men. Kann es sein, daß eine heim­li­che Sym­pa­thie für eine Mann­schaft oder ein schwe­len­der Kon­flikt mit einem Trai­ner oder tau­send ande­re Sachen den Wil­len, eine VAR-wür­di­ge Tat über­haupt wahr­zu­neh­men, beeinflussen?

So wirft die tech­ni­sche Lösung zahl­rei­che neue Fra­gen auf und es sind in Wahr­heit noch vie­le mehr. Der Fuß­ball ist in die Klau­en der Tech­nik gera­ten, die­se ist über­haupt erst Vor­aus­set­zung für jene unheil­vol­le Ent­wick­lung – nicht die Sport­ler, nicht die Fans ent­schei­den letzt­lich über ihren Ein­satz, sie hat sich unter Mit­hil­fe mensch­li­cher Hand­lan­ger – mit sicher oft gutem Wil­len – de fac­to selbst inthronisiert.

Dabei lebt der Sport von sei­nen Unwäg­bar­kei­ten. Als Frank Lam­pard 2010 im Ach­tel­fi­na­le der WM gegen Deutsch­land den Ball unter die Lat­te nagel­te und die­ser einen Meter hin­ter der Tor­li­nie auf­schlug, um Neu­er danach vor die Füße zu fal­len, da war die Unge­rech­tig­keit der mensch­li­chen Wahr­neh­mung mit den Hän­den zu fas­sen. Tor­li­ni­en­tech­nik – die kei­ne mensch­li­che Inter­pre­ta­ti­on ver­langt – hät­te dies ver­hin­dert. Hier scheint der Ein­satz der Tech­nik sinn­voll. Den­noch ver­liert der Fuß­ball auch dadurch etwas Wesentliches!

Ein Wem­bley-Tor ist nun nicht mehr mög­lich. Die Fuß­ball­ge­schich­te hät­te viel­leicht umge­schrie­ben wer­den müs­sen, die Eng­län­der hät­ten einen natio­na­le Iden­ti­tät stif­ten­den Mythos weni­ger … aber der Welt wäre auch ein mehr als fünf Jahr­zehn­te wäh­ren­der Streit, eine Dis­kus­si­on, ein ewi­ger Witz ver­lo­ren gegangen.

Der Fuß­ball lebt auch von sei­nen Mythen, den Erin­ne­run­gen, den Geschich­ten, Legen­den und Ver­zau­be­run­gen, die einen Eigen­wert besit­zen. Mara­donas „Hand Got­tes“ gehört zur Magie die­ses genia­len Spie­lers dazu, kein ande­rer hät­te dies tun kön­nen, kei­nem ande­ren wäre es ver­ge­ben wor­den, der VAR hät­te es ver­hin­dert und sogar die rote Kar­te zur Fol­ge gehabt, Argen­ti­ni­en wäre nicht Welt­meis­ter geworden …

Zum Fuß­ball gehört die schö­ne Unge­rech­tig­keit. Nicht im tech­ni­schen Sin­ne, denn man kann ihn auch mit all die­sen Des­il­lu­sio­nie­run­gen spie­len, aber Zau­ber geht par­ti­ell ver­lo­ren. Der Gewinn an Prä­zi­si­on wird durch einen viel grö­ße­ren Ver­lust an Magie, Mythos und Mehr­deu­tig­keit erkauft.

Zuletzt aber ist der Video­be­weis ein Tri­umph der social-jus­ti­ce-Ideo­lo­gie, des lin­ken und woken Gerech­tig­keits­wahns. Er soll uns sug­ge­rie­ren – und natür­lich wird nicht unter­stellt, daß dies allen Befür­wor­tern bewußt ist –, daß es so etwas wie eine abso­lu­te Gerech­tig­keit, daß es über­haupt Gerech­tig­keit gäbe und gebe. Die­se wird zur Norm und zum Telos erklärt. Der VAR ist Teil einer glo­ba­len Ent­wick­lung hin zur gro­ßen Uni­for­mie­rung, sein Geburts­jahr ist das Jahr 1984.

Dabei ist es gera­de ein Spiel wie der Fuß­ball, der – wie wir oben an den zahl­rei­chen neu­en Wider­sprü­chen und Unge­rech­tig­kei­ten gese­hen haben – nicht nur ohne Unge­rech­tig­keit nicht exis­tie­ren kann, die­se ist viel­mehr sei­ne tat­säch­li­che Sub­stanz und tief in sei­ne DNA ein­ge­schrie­ben, der uns zudem lehrt, daß die starr­sin­ni­ge Aus­rot­tung von Unge­rech­tig­kei­ten nur neue Unge­rech­tig­kei­ten her­vor­bringt. An die­sen kön­nen Hyper­sen­si­bi­li­sier­te genau­so oder sogar mehr lei­den, wie ehe­dem die Abge­här­te­ten – die „Befreiungs“ideologien der “LGBTQ+” oder „BLM“-Bewegung leben uns dies in der frei­es­ten aller Wel­ten para­dig­ma­tisch vor.

Hier offen­bart der VAR sein sozia­lis­ti­sches Ele­ment – ein Bei­spiel dafür, wie die Gerech­tig­keits­ideo­lo­gien ihr süßes Gift nahe­zu unbe­merkt bis in die unsicht­ba­ren Kapil­la­re der Gesell­schaft verteilen.

Die Unge­rech­tig­keit ist dem Fuß­ball des­halb ein­ge­schrie­ben, weil es sich um ein Wahr­schein­lich­keits­spiel han­delt. Denn alles, was eine Mann­schaft durch Stra­te­gie und Tak­tik, Phy­sis und Psy­che, durch indi­vi­du­el­le tech­ni­sche Fer­tig­kei­ten und Fin­ten errei­chen kann, ist, die Wahr­schein­lich­keit auf einen Sieg zu erhöhen.

Die „Unge­rech­tig­keit“ liegt im Tore-Prin­zip begrün­det. Auch 80% Ball­be­sitz und 30 Tor­schü­ße garan­tie­ren kei­nen Sieg: das Tor kann ver­ram­melt sein, es gelingt kein Erfolg und ein ein­zi­ger Gegen­stoß der an sich unter­le­ge­nen Mann­schaft, ein ein­zi­ger Tor­schuß, ein unge­schick­tes Foul, eine strit­ti­ge Schieds­rich­ter­ent­schei­dung kann sogar zur Nie­der­la­ge füh­ren. Woll­te man den Fuß­ball wirk­lich gerecht machen, dann müß­ten sol­che Sze­na­ri­en ver­un­mög­licht werden.

Es gibt nur einen Weg, den Fuß­ball aus die­ser Rich­tung zu ret­ten (sei­ne Pro­ble­me sind im Pro­fi­be­reich natür­lich viel­fäl­ti­ger): zurück zum Män­ner­sport – den natür­lich auch Frau­en spie­len und pfei­fen kön­nen – mit mann­haf­ten Ent­schei­dun­gen und Fehl­ent­schei­dun­gen, mit Manns­bil­dern, die flu­chend das Feld ver­las­sen, weil sie sich unge­recht behan­delt füh­len, und die die­se Wut her­un­ter­schlu­cken, um es beim nächs­ten Mal wie­der zu ris­kie­ren, da sie einen ima­gi­nä­ren Vor­ver­trag unter­schrie­ben haben – ver­gleich­bar dem Fik­ti­ons­ver­trag in der Lite­ra­tur –, mit die­sen Unwäg­bar­kei­ten umzu­ge­hen und sie akzep­tie­ren zu können.

In der Welt der Unge­rech­tig­kei­ten hilft zudem sehr oft die aus­glei­chen­de und zufalls­ver­teil­te Gerech­tig­keit; heu­te ich, mor­gen du, heu­te Geoff Hurst, mor­gen Frank Lampard …