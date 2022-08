Herbst, Empörung, Grundsätze (1): Wellen

Man muß kein Hell­se­her sein, um das zu pro­gnos­ti­zie­ren. Bei Horn­bach, Obi und Hage­bau kos­tet eine Ton­ne Braun­koh­le, auf Palet­te gelie­fert, 1650 bis 1800 € – im Win­ter, vor neun Mona­ten also, waren es noch 250 €. Betrie­be erhal­ten Besuch von Leu­ten, die danach fra­gen, wel­che Sum­me man benö­ti­ge, um nach einem Pro­duk­ti­ons­stop “sozia­le Här­ten” abzu­fe­dern. Der Lei­nen­her­stel­ler, bei dem wir unse­re wert­vol­len Ein­bän­de für die 600 Lesern vor­be­hal­te­ne Mäan­der-Rei­he bezie­hen, ist auf­grund der Ener­gie­preis-Explo­si­on nicht mehr kon­kur­renz­fä­hig und hat die Pro­duk­ti­on eingestellt.

Wir haben sofort für die ver­blei­ben­den Bän­de der Rei­he das Lei­nen gehor­tet, es liegt im Lager bereit, aber weil wir das für das Papier der Buch­pro­jek­te des nächs­ten hal­ben Jah­res eben­falls so gemacht haben und in Vor­leis­tung gin­gen, sind wir nun auch dar­auf ange­wie­sen, daß es in den nächs­ten Mona­te gut klap­pen möge mit dem Ver­sand, denn auch unse­re Sub­stanz ist kein Füll­horn. Die Alter­na­ti­ve wäre gewe­sen, den nächs­ten Preis­schub der Papier­in­dus­trie zu akzep­tie­ren – kaum kal­ku­lier­bar, ein Ende der Ent­wick­lung ist nicht abzusehen.

Wir spre­chen hier über das Luxus­pro­dukt “Buch”, das – so hof­fen wir – für vie­le unse­rer Leser noch lan­ge zum täg­li­chen Bedarf gehört. In die­se Bran­che haben wir einen Ein­blick, ein Guck­fens­ter, und was wir hören und sehen und mit­ge­teilt bekom­men, sieht nicht so aus, wie man es sich wünscht: ruhi­ge, sta­bi­le Arbeits­be­din­gun­gen auf einem Qua­li­täts- und Prä­zi­si­ons­ni­veau, das einer über­rei­fen Indus­trie- und Dienst­leis­tungs­ge­sell­schaft ange­mes­sen ist, vor allem aber einem Land, das für die Güte sei­ner Ware (nicht mehr: für sei­ne Groß­pro­jek­te) noch immer Welt­ruhm genießt.

Ein Auf­stand ist unum­gäng­lich. Spre­chen wir also von der Ober­flä­che, spre­chen wir von den Hin­ter­grün­den, spre­chen wir über das, was pas­sie­ren müß­te. Spre­chen wir von dem, was geschah und geschieht: Die Zer­stö­rung der Bezie­hun­gen Deutsch­lands zu Ruß­land ist nicht die ers­te, son­dern die vier­te zer­set­zen­de Wel­le, mit der unser Land zurecht­kom­men muß, wenn wir nur die letz­ten 15 Jah­re betrachten.

Die ers­te Wel­le war die Ban­ken- und Euro-Ret­tung (2008 bis 2011), in deren Ver­lauf Deutsch­land Ver­bind­lich­kei­ten in Höhe von hun­der­ten Mil­li­ar­den Euro garan­tier­te und von vorn­her­ein damit rech­nen muß­te, daß es zu einer Mini­mie­rung des Risi­kos und einer Ablö­sung der Garan­tien (Stich­wor­te: ESM, Target2 usf.) nie­mals kom­men würde.

Die zwei­te Wel­le war die Mas­sen­ein­wan­de­rung, deren Vor­läu­fer mit dem Bemü­hen um Laut­lo­sig­keit kana­li­siert und abge­lei­tet wur­den, bevor der Damm brach. Die Vor­gän­ge von 2015 damals waren unter ande­rem so scho­ckie­rend, weil sie die abs­trak­te Ebe­ne der Zah­len und Bilan­zen und absur­den Ver­schul­dungs­zif­fern ver­lie­ßen und fünf Aspek­te verdeutlichten:

ers­tens die Macht der Pro­pa­gan­da, der Umdeu­tung von Begrif­fen und der sug­ges­ti­ven Bild­spra­che – alles nur mög­lich auf­grund einer sub­ti­len und fast lücken­lo­sen Gleich­schal­tung der steu­er­fi­nan­zier­ten und der gro­ßen regie­rungs­na­hen Häuser;

zwei­tens die Ein­mü­tig­keit der Alt­par­tei­en in ihrem Agie­ren gegen das Wohl des deut­schen Vol­kes: Die Flut jun­ger Män­ner wur­de nicht mehr als unab­wend­ba­res Ver­häng­nis, son­dern als gewoll­te Berei­che­rung verkauft;

drit­tens den selbst­zer­stö­re­ri­schen und zugleich begeis­ter­ten Gehor­sam, den der Durch­schnitts­bür­ger unter dem Ein­fluß der Pro­pa­gan­da die­ser gegen ihn gerich­te­ten Poli­tik entgegenbrachte;

vier­tens die völ­li­ge Hilf­lo­sig­keit der Oppo­si­ti­on, die zwar im Zusam­men­hang mit der irrever­si­blen Über­frem­dung ein Wider­stands­mi­lieu aus­bil­de­te, letzt­lich aber zuse­hen muß­te und bis heu­te nichts dage­gen tun kann. Denn der Vor­gang der mas­sen­haf­ten Ein­wan­de­rung in unse­re Sozi­al­sys­te­me, die Land­nah­me an sich, die Aus­brei­tung Frem­der Kul­tur nicht als inter­es­san­te Nische, son­dern mit Anspruch auf All­tags­do­mi­nanz – das alles hat ja nicht abge­nom­men, es läuft auf dem Niveau einer jähr­li­chen Groß­stadt ein­fach immer weiter;

fünf­tens die Skru­pel­lo­sig­keit, mit der Par­tei­en, Behör­den, Zivil­ge­sell­schaft und Medi­en die­se Oppo­si­ti­on ein­hel­lig dif­fa­mier­ten und kri­mi­na­li­sier­ten, ohne daß die staat­li­che Gewal­ten­tei­lung oder die media­le Macht­kon­trol­le noch irgend­wie hem­mend oder mäßi­gend gewirkt hätten.

Die drit­te Wel­le waren (und sind) die Maß­nah­men, die auf­grund der Erzäh­lung von der töd­li­chen Bedro­hung durch das Coro­na-Virus über uns ver­hängt wur­den. Ent­mün­di­gung, Aus­set­zung von Grund­rech­ten, Zer­stö­rung von Exis­ten­zen und von Selb­stän­dig­keit mit einem Feder­strich, Ent­wür­di­gung, Quä­le­rei, Angst­po­li­tik und letzt­lich Droh­ku­lis­sen zur Durch­set­zung von min­des­tens frag­wür­di­gen, sicher­lich sinn­lo­sen, eher gefähr­li­chen Impfungen:

Dies alles ging weder in einem gro­ßen Geläch­ter noch in einer bra­chia­len Ent­la­dung unter, son­dern wur­de aus­ge­hal­ten und aus­ge­stan­den und trieb absur­de Blü­ten des Zurecht­kom­mens und der Ver­ein­ze­lung, wie auf einer heil­lo­sen Flucht ohne Führung.

Die vier­te Wel­le – nun schiebt sie sich vor unse­ren Augen auf, und wir wis­sen, daß sie auf eine waid­wun­de und noch ein­mal dün­ner gewor­de­ne Schicht tref­fen wird, auf die­je­ni­gen näm­lich, denen nicht “gehol­fen” wer­den kann und die sich nicht “hel­fen” las­sen wol­len, son­dern ihrer Arbeit nach­ge­hen, etwas schaf­fen, auf­bau­en und hin­ter­las­sen, und zwar zum Woh­le ihrer Fami­lie und weit dar­über hinaus.

Wir machen uns berech­tig­te Sor­gen. Sor­gen um die Zukunft unse­rer Kin­der und Enkel, Sor­gen um den Fort­be­stand unse­rer Betrie­be, Sor­gen um unser Land. Am 8. Dezem­ber 2021 haben Sie geschwo­ren, dass Sie Scha­den vom deut­schen Volk abwen­den wer­den. Wir appel­lie­ren an Ihre Ehre: Erfül­len Sie die­sen Schwur! Wir reden hier nicht von 1 oder 2 °C weni­ger Raum­tem­pe­ra­tur oder ob Schwimm­bä­der ihre Was­ser­tem­pe­ra­tur sen­ken müs­sen. Wir reden hier vom Ster­ben Deutsch­lands! Das erken­nen vie­le Men­schen in unse­rem Land, war­um Sie nicht?

Die­se Auf­for­de­rung brach­ten vor drei Tagen sechs Innungs­meis­ter des Saa­le­krei­ses in einem Offe­nen Brief an Bun­des­kanz­ler Scholz vor. Sie haben damit einem kur­zen Satz den Zugang zu einer Deu­tung geöff­net, die neben den vier genann­ten Wel­len auch Ereig­nis­se erfas­sen, die wei­ter in der Ver­gan­gen­heit liegen.

Vor allem ver­deut­licht der Brief, der ins­ge­samt sehr lesens­wert ist und hof­fent­lich Nach­ah­mer fin­det, einen wesent­li­chen Punkt: Es geht nicht um einen Auf­stand für die gefähr­de­te Kon­sum­frei­heit und für die Ein­lö­sung eines Wohl­stands­ver­spre­chens, auf das sich der Bun­des­bür­ger ver­ließ. Das, was geschieht, berührt längst eine tie­fe­re Ebe­ne, und dar­um muß es gehen, wenn wir uns auf den kom­men­den Herbst und Win­ter vorbereiten.

Denn das haben wir nun ent­schie­den: mit unse­ren Kräf­ten und Bezie­hun­gen und als nicht unwich­ti­ger Kno­ten­punkt des Wider­stands­ge­flechts dafür zu sor­gen, daß die Pro­tes­te nach­hal­tig, unver­söhn­lich und grund­sätz­lich wer­den. Wir wer­den dort sein, wo man uns braucht.

