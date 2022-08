Unheimliche Wokeness

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Man sehe sich belie­bi­ge Lehr­bü­cher dar­auf­hin an oder die Prä­sen­ta­tio­nen der üppig mit öffent­li­chen Gel­dern aus­ge­stat­te­ten Pro­pa­gan­da- bzw. Deu­tungs­be­hör­den, etwa der Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bil­dung oder ihrer Lan­des­fi­lia­len.

So viel Ideo­lo­gie wie gegen­wär­tig war nie, abge­se­hen von den Zei­ten tota­li­tä­rer Herr­schaft. Ist’s gar bereits wie­der tota­li­tär? Min­des­tens hat – kurio­ser­wei­se mit dem Dau­er­be­kennt­nis zu Dis­kurs­ethik, Tole­ranz, Viel­falt und Bunt­heit – stets nur eine Les­art zu gel­ten. Der Dis­kurs endet, wenn Aus­sa­gen und Men­schen all­zu reflex­ar­tig und pau­schal als natio­na­lis­tisch, ras­sis­tisch, extre­mis­tisch, also als poli­tisch aus­sät­zig mar­kiert werden.

Wer streit­bar auf­tritt, wird nicht etwa als inspi­rie­ren­der Teil­neh­mer der kri­ti­schen Dis­kus­si­on begrüßt, son­dern, im Gegen­teil, per se davon aus­ge­schlos­sen. Die AfD, bei all ihren bizar­ren inne­ren Que­re­len, steht als ein­zi­ge tat­säch­lich oppo­si­tio­nel­le Kraft einer Art Ein­heits­front gegen­über, der es nicht um par­la­men­ta­risch oder jour­na­lis­tisch zu füh­ren­den Streit, son­dern durch­weg um Dif­fa­mie­rung geht.

Die immer noch jun­ge AfD gilt den eta­blier­ten, ihre staat­li­che Macht ver­wal­ten­den Par­tei­en als wider­lich, als qua­si­fa­schis­tisch und als polit­ge­ne­tisch zur Ent­ar­tung prä­de­sti­niert. Daher kennt die Häme der Funk­tio­nä­re und Angepaß­ten ihr gegen­über kei­ne Gren­zen: Solan­ge sie nicht ver­schwin­det, soll sie sich, so die Hoff­nung der selbst­er­klärt anstän­di­gen Demo­kra­ten, mög­lichst bla­mie­ren; und ver­schwin­det sie nicht von selbst, sieht man sich legi­ti­miert, mit Exek­tu­tiv­or­ga­nen nach­zu­hel­fen und einen Bann über sie zu ver­hän­gen: Verfassungsfeindlich!

Vogel­frei dann in dem Sin­ne, daß jeder, der zu der Par­tei hält, eine erfolg­rei­che oder ein­träg­li­che Kar­rie­re min­des­tens im Bereich des öffent­li­chen Diens­tes ver­ges­sen kann. Wer für die AfD arbei­tet, also als zuge­hö­rig kennt­lich ist, hat bei­spiels­wei­se längst Schwie­rig­kei­ten, eine Woh­nung mie­ten zu kön­nen. Denun­zia­ti­on, Ver­hin­de­rung und Blo­ckie­rung der ohne­hin Ver­fem­ten gel­ten als tap­fe­re „Zivil­cou­ra­ge“, obwohl sie der Unter­stüt­zung staat­li­cher Herr­schafts­mit­tel stets gewiß sein kön­nen. Wer gegen die AfD auf­trumpft, ist allein dadurch in Selbst- wie Fremd­wahr­neh­mung ein guter Demokrat.

Nun ist die Ideo­lo­gi­sie­rung des Lan­des von oben das eine. Indok­tri­niert der Par­tei­en­staat die Bevöl­ke­rung, ver­sucht er, sich der unlieb­sa­men Kon­kur­renz durch den Ein­satz sei­ner Exe­ku­tiv­or­ga­ne zu ent­le­di­gen, gera­de weil er einen Zulauf in ihrer Rich­tung befürch­tet, ist das an sich ratio­nal und machia­vel­lis­tisch nach­voll­zieh­bar, nur eben gera­de nicht im Sin­ne der per­ma­nent beschwo­re­nen Demokratie.

Die AfD ist als Geg­ner aus­ge­macht, die Rech­ten sind Geg­ner Geg­ner und „Rechts“ sind ein und das­sel­be, und es schallt der Ruf: „Wir sind mehr!“ Man kann das schmit­tia­nisch ver­ste­hen. Von Stein­mei­er bis zum Con­ne­wit­zer Anti­fa-Vor­pos­ten gibt es eine völ­li­ge Inter­es­sen­über­ein­stim­mung gegen­über dem ein­zig kraft­vol­len Widerpart.

Dafür wur­den aller­lei Events erson­nen, indi­rekt über Ver­ei­ne staat­li­cher Erfül­lungs­hel­fer finan­ziert. So fin­den sich auf der Web­site der sich als cool emp­fin­den­den Legen­de „Jamel rockt den Förs­ter“ sowohl Fir­men als auch freie Initia­ti­ven, nicht zuletzt aber min­des­tens eine minis­te­ri­el­le Stel­le. Schirm­her­rin sind eine Minis­ter- und ein Land­tags­prä­si­den­tin. Offen­bar gilt die­se Melan­ge als „Zivil­ge­sell­schaft“. Zivil­ge­sell­schaft wie­der­um ist ein stets posi­tiv kon­no­tier­ter Begriff für Initia­tiv­zu­sam­men­schlüs­se, die sich als durch­weg „eher links“ emp­fin­den und sich staat­li­cher För­de­rung sicher sein dürfen.

Schwie­ri­ger zu beschrei­ben ist hin­ge­gen ein kom­ple­xe­res Phänomen:

Durch staat­li­che Pro­pa­gan­da viel­leicht ange­regt, mehr noch aber aus sich selbst her­aus ein poli­ti­sches Selbst­ver­ständ­nis erzeu­gend, scheint es „von unten auf“ eine selbst­re­fe­ren­ti­el­le Bewe­gung ganz eige­ner Auto­poie­sis zu geben, die sich eigen­dy­na­misch ideo­lo­gi­siert – die durch­aus wuch­ti­ge Mas­se der immer for­cier­te­ren „woken“ Lebens­kul­tur, vor­zugs­wei­se in den „neu­en urba­nen Schich­ten“ der Leis­tungs- und Ent­schei­dungs­trä­ger sowie im Troß ihrer jun­gen Nachahmer.

In die­ser Strö­mung, der bereits alle Par­tei­en, ja selbst die soge­nann­ten Christ-Demo­kra­ten Bei­fall zol­len, gibt es Grund­ver­ein­ba­run­gen, die wie Glau­bens­be­kennt­nis­se oder Offen­ba­rungs­wis­sen nicht mehr hin­ter­geh­bar sind. Dazu gehört grund­sätz­lich die Über­zeu­gung, daß der Mensch poli­tisch und welt-anschau­lich ganz neu ein­zu­stel­len ist, wenn man ihm nur die Bedin­gun­gen dafür einrichtet.

Um ein gro­bes Bei­spiel die­ser Den­kungs­art zu geben:

Wenn nur die Schu­le und mit ihr Bil­dung und Erzie­hung gerecht, also nie­der­schwel­lig, inklu­siv, indi­vi­du­ell dif­fe­ren­ziert u. ä. gestal­tet sind, dann ist der Mensch, der als Absol­vent dar­aus her­vor­geht, selbst ein mus­ter­gül­tig guter Bür­ger, der von selbst ein­sieht, daß sogar die Welt durch ihn end­lich, also final eine bes­se­re wer­de, eine gesun­de, öko­lo­gi­sche, sozi­al aus­ge­wo­ge­ne, dis­kri­mi­nie­rungs­freie Welt mit glei­chen Chan­cen für die Ent­fal­tung aller. Urge­recht dann end­lich. Um das zu gewähr­leis­ten, ist jede Schul­bil­dung gegen­wär­tig bereits wie­der imma­nent poli­ti­sche Bildung.

Wenn es den neu­en guten Men­schen bis­lang so urhar­mo­nisch und rous­se­auis­tisch nicht gege­ben hat, so liegt das nach neu­er Her­lei­tung ein­fach dar­an, daß die Men­schen in einer bis­her unzu­rei­chend gestal­te­ten Gesell­schaft tra­gi­scher­wei­se eben noch nicht „woke“, also nicht poli­tisch und mora­lisch geweckt, erleuch­tet, erlöst wor­den sind, was nun aber end­lich mit den Mit­teln genau der rich­ti­gen Poli­tik rea­li­siert wer­den kann. End­lich ler­nen wir, was wir so nie ganz begrif­fen hat­ten, daß näm­lich alle Men­schen­rech­te dau­er­haft auf­zu­rich­ten und zu sichern sind. Jetzt und für immer.

Die­se lich­te Hoff­nung prägt das Out­fit wie den Lebens­stil der „woken“ Groß­ge­mein­de, die nicht nur gut drauf ist, son­dern mit aller­lei Ritua­len, Sym­bo­len, Codes, Moden und Maschen die­se letzt­gül­tig gute Welt in sich schon wie sek­ten­ar­tig prak­ti­ziert, was eben bedeu­tet: Es hält sich, wer zur wach­sen­den Schar der Bes­ser­men­schen gehö­ren will, gefäl­ligst an ein paar eher­ne Grund­sät­ze, deren wich­tigs­ter als Mot­to über allem steht: GEGEN RECHTS!

Was aber ist „rechts“? Ganz ein­fach kraft Aus­schluß­ver­fah­ren alles, was nicht „woke“ ist, neu­er­dings eben auch Win­ne­tou, die Moh­ren-Apo­the­ken da und dort, die Stea­kes­ser und Koh­len­di­oxid-Sün­dern. Was die „woke“ Bewe­gung will, braucht sie nicht erläu­tern, denn der gute Mensch sieht das von selbst ein.

Wer aber statt­des­sen von sich aus – etwa durch genau­es Emp­fin­den und belehrt von Lebens­er­fah­run­gen – Vor­be­hal­te gegen die all­zu schö­ne neue Welt hat, wer sei­ne archai­schen Antei­le des durch­aus pro­duk­tiv Ego­is­ti­schen, Bösen, Mephis­to­phe­li­schen, ja Luzi­fe­ri­schen nicht über bestimm­te poli­ti­sche Exer­zi­ti­en aus­zu­mer­zen bereit ist, der gilt der woken Bewe­gung als defekt. Denn er sieht nicht von selbst ein, was die Jün­ger der Erwe­ckung als unmit­tel­bar selbst­er­klä­rend empfinden.

Aller­dings dürf­te die­ser ver­meint­lich bes­se­re und pro­gres­si­ve­re Teil der Mensch­heit schon zuwei­len gestreßt sein von all den Rol­len­spie­len, die durch­zu­hal­ten sind, wenn man sich Illu­sio­nen sug­ge­rie­ren muß, um ein Dasein als sinn­erfüllt zu emp­fin­den, daß in vivo gar nicht so total sinn­voll sein mag.

Immer wie­der stößt man sich doch am ande­ren und sogar an sich selbst und wird von der Ein­sicht gekränkt, selbst im woken Zustand und in der woken Com­mu­ni­ty ein Män­gel­we­sen zu sein – nied­rig an Gelüs­ten, arm an Hoff­nung, immer wie­der genarrt, hin­ge­äfft und ent­täuscht, und zwar von den ande­ren und den viel­fa­chen Nöten, ja Grau­sam­kei­ten des Lebens, das viel, viel mehr ist als ein poli­ti­sches Modell oder Sys­tem, näm­lich das gro­ße Dra­ma selbst, in dem nicht nur Ham­let versagt.

Das Leben hat noch jede Gesell­schaft und Kul­tur letzt­lich wild über­wu­chert; es ist vita­ler als alle Ideen, die dar­um gestrickt wurden.

Nur kann man die­se als quä­lend emp­fun­de­ne Ahnung ver­drän­gen. Und man kann das Böse, das einen an sich sel­ber so kränkt und stört, abspal­ten und pro­ji­zie­ren auf den ganz ande­ren, auf den Rech­ten näm­lich oder gar den als patho­lo­gi­schen Fall ange­se­he­nen Nazi-Untermenschen.

Zudem benö­tigt das ideell erschöpf­te Sys­tem und benö­tig­ten ins­be­son­de­re die hoch­be­zahl­ten Exe­ku­tiv­or­ga­ne die Kon­struk­ti­on einer laten­ten, ja neu­er­dings gestei­gert gefähr­li­chen rechts­ex­tre­mis­ti­schen Bedro­hung zu ihrer Selbst­le­gi­ti­ma­ti­on. Die Viel­zahl der links­dre­hen­den und staat­lich sub­ven­tio­nier­ten Hilfs­ver­ei­ne und Stif­tun­gen spin­nen an der Legen­de mit.

Bequem dar­an: Jede sub­stan­ti­el­le und tief­ge­hen­de Kri­tik kann als rechts­ex­trem wirk­sam dis­qua­li­fi­ziert wer­den, inso­fern jeder, der mit Argu­men­ten gegen eine sich als anti­fa­schis­tisch ver­ste­hen­de Ord­nung auf­tritt, sogleich in den Geruch des Faschis­mus gerät. Rechts ist dabei stets rechts­ex­tre­mis­tisch, so die schnel­le Gleich­set­zung. Oder: Was rechts ist, wächst sich tumor­ar­tig unwei­ger­lich und zwangs­läu­fig ins Rechts­ex­tre­mis­ti­sche aus.

Mag sein, daß die­ser sogar staat­lich gestütz­te Vor­gang – Stei­ge­rung der selbst­er­klärt Guten durch die Stig­ma­ti­sie­rung der ver­meint­lich Grund­bö­sen – eben die Aus­ge­schlos­se­nen, die rech­ten Out­laws, sogar befreit. Nicht nur, weil es sich ver­meint­lich unge­nier­ter lebt, wenn der Ruf erst rui­niert ist, son­dern weil die, die drau­ßen sind, sich eben nicht jenen poli­ti­schen Buden­zau­ber vor­ma­chen müs­sen, der zur Bedin­gung gehört, drin­nen und unter­ein­an­der akzep­tiert zu bleiben.

Und eben aus die­sem Grun­de ist der neue Spie­ßer ein woker Spie­ßer und der Kri­ti­ker und Rebell eher ein Typ aus der rech­ten Sze­ne, ob nun mit intel­lek­tu­el­len oder sub­kul­tu­rel­len Prä­gun­gen, ob nun Sezes­sio­nist oder Fuß­ball­fan. Sol­che kom­men ganz ohne die Schirm­herr­schaft von Minis­ter- und Bun­des­prä­si­den­ten aus. Sie ste­hen im bele­ben­den Regen der Schwie­rig­kei­ten, an denen sie wach­sen; sie wer­den eben nicht gepam­pert und gepäp­pelt wie die lin­ke Jugend und der Jame­ler Förster.

Mag auch sein, in den Fünf­zi­gern und Sech­zi­gern konn­te die Lin­ke vorm Hin­ter­grund eines dis­kre­di­tier­ten und all­zu engen All­tags-Kon­ser­va­tis­mus inter­es­san­te Gegen­ent­wür­fe wagen, aber nun, längst zur Macht gekom­men, ist sie so eta­bliert wie lang­wei­lig, und die bele­ben­den Impul­se müs­sen von anders­wo aus­ge­hen. Die eins­ti­gen Häre­ti­ker haben eine Kir­che gegrün­det, die viel ver­hieß, sich aber doch als dumpf und bedrü­ckend her­aus­stellt, obwohl sie immer noch ganz flott wir­ken möch­te. Was man dort soll, ist all­zu oft nicht mehr das, was man eigent­lich durch­aus von sei­ner Natur aus wollte.

Aber im Gegen­satz zur Läh­mung der Alt­lin­ken ist die Eigen­dy­na­mik der woken neu­en Fröm­mig­keit erstaun­lich – end­zeit­fi­xier­te Fla­gel­lan­ten in Gestalt von „Fri­days for Future“ und „Letz­ter Genera­ti­on“. Die Polit­kul­tur der Ber­li­ner Repu­blik brach­te eine angst­be­setz­te und Welt­ende-fixier­te Jugend her­vor. Die sich einem für jugend­lich gehal­te­nen Geschmack anbie­dern­den und die Schu­len infil­trie­ren­den Pro­pa­gan­da-Kam­pa­gnen ver­fin­gen nicht; viel­mehr ergab sich eine Leer­stel­le, die von einer Kli­ma­schutz-Bewe­gung gefüllt wird, die ihrer­seits weni­ger Auf­bruchs­stim­mung als Depres­si­on aus­löst. Wo die alte Lin­ke Befrei­ung erhoff­te, ängs­tet sich die woke Bewe­gung eher vor der Zukunft, mobi­li­siert die­se Furcht aber zum Fanatismus.

Den­noch ist Hoff­nung rar. Des­halb wird um so vehe­men­ter die Escha­to­lo­gie einer Kli­ma­ret­tung ver­kün­digt. Bis­lang jedoch wer­den die­se Ver­hei­ßun­gen in der Indus­trie- und Kon­sum­ge­sell­schaft nicht erfüllt. Offen­bar kann die Erlö­sung auch in die­sem Fall nicht von die­ser Welt sein, zudem selbst die eif­rigs­ten Kli­ma-Jün­ger bei ihrem Wunsch nach radi­ka­ler Umkehr durch ihre eige­nen hedo­nis­ti­schen Bedürf­nis­se gehin­dert sind.

Im Gegen­satz zu poli­ti­schen Reli­gi­ons­sur­ro­ga­ten weiß das Chris­ten­tum, daß der Mensch hie­nie­den aus Grün­den einer ihm wesens­ei­ge­nen Schuld immer fehl­ge­hen wird und nie ankommt. Es ver­fügt über gro­ße Erzäh­lun­gen, die ver­mit­teln, was bis­her noch jeder erle­ben und erlei­den muß­te. Schon gar nicht wird poli­tisch und gesell­schaft­lich und eben­so­we­nig tech­nisch oder öko­lo­gisch letzt­lich irgend­wo Ret­tung sein. Wir irren wei­ter und blei­ben erlösungsbedürftig.

Der Mensch wird immer ein Suchen­der und oft genug ein Ver­lo­re­ner und Ver­zwei­fel­ter sein. Er lei­det nicht nur an dem ihm zuge­mes­se­nen kör­per­li­chen Schmerz und der Aus­sicht auf den eige­nen Tod, son­dern über­haupt an Aus­sichts­lo­sig­kei­ten und dem Man­gel an Sinn. Oft genug klebt er am Ersatz. Und den­noch quä­len ihn Leid, Sor­ge und Furcht.

Die sel­te­ne Aus­nah­me vom Tra­gi­schen erle­ben wir stets als nur vor­läu­fi­gen und kurz­fris­ti­gen Zustand der Gna­de. Vor die­ser Ein­sicht gilt es nicht weg­zu­ren­nen, davon befreit kei­ne Traum­welt; es gilt viel­mehr, genau das aus­zu­hal­ten und dabei das Mög­li­che zu wagen, was in sei­nen For­men durch­aus erstaun­lich sein kann, als tech­ni­sche Leis­tung etwa, als Reich­tum oder als Ruhm und Lie­bes­glück, aber immer doch ein Weni­ger-als sein wird, das Frus­tra­tio­nen erzeugt, weil wir immer bedürf­tig blei­ben. Doch mehr als vom Man­gel sind wir vom Über­fluß gefährdet.

Die alte Faust­re­gel gilt wei­ter­hin: Die Rech­te weiß um die Gefah­ren der Ent­grenzt­heit des Men­schen; die Lin­ke aber will eben ent­gren­zen, bis sie ein hei­li­ger Schre­cken über­fällt, wenn sie erkennt, was damit ange­rich­tet wer­den kann. Ver­moch­te sie den Men­schen nicht auf ihrem Kurs zu hal­ten, setz­te sie ihn selbst gefan­gen, bis­her stets in alp­traum­haf­ten Gesell­schaf­ten, der düs­te­ren Kehr­sei­te ihrer all­zu strah­len­den Uto­pien. Sie gelang­te nie je zur Befrei­ung, son­dern unaus­weich­lich zur gesell­schaft­li­chen Selbst­ge­fan­gen­schaft in tota­li­tä­ren Staaten.