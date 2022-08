Herbst, Empörung, Grundsätze (2): Lenkung

Wir wer­den weder mythi­sche Bil­der sehen noch aber­mals “den wich­tigs­ten Tag in der deut­schen Geschich­te seit dem Fall der Mau­er” erle­ben. Die Pro­tes­te wer­den sich an Dyna­mik, Gewalt­po­ten­ti­al, grund­sätz­li­cher Infra­ge­stel­lung des Sys­tems und tota­li­tä­rer Visi­on nicht ein­mal im Ansatz mit dem gleich­set­zen las­sen, was die Lin­ke 1968 begann und bis heu­te abzieht.

Man soll­te sich zur Ver­deut­li­chung noch ein­mal Bil­der von den Ran­da­len, Zer­stö­run­gen, Plün­de­run­gen und Kör­per­ver­let­zun­gen anschauen, für die wäh­rend des G20-Tref­fens in Ham­burg vor fünf Jah­ren Anti­fa-Mobs aus ganz Deutsch­land und Euro­pa ver­ant­wort­lich zeich­ne­te. Bemer­kens­wert ist das Neben­ein­an­der von bru­ta­ler Gewalt, Rück­sichts­lo­sig­keit, Par­ty­stim­mung und media­ler Sor­ge, man kön­ne die durch­ge­dreh­ten Aus­läu­fer der eige­nen Welt­an­schau­ung in einem fal­schen Licht präsentieren.

Etwas auch nur in Ansät­zen Ähn­li­ches ist weder je auf einer der Pegi­da-Demons­tra­tio­nen noch spä­ter im Rah­men oder am Ran­de oder über­haupt im Zusam­men­hang mit den Coro­na-Maß­nah­men-Pro­tes­ten und Quer­den­ker-Demos vor­ge­fal­len. Jour­na­lis­ten, die mir gegen­über behaup­te­ten, das aggres­si­ve Poten­ti­al von rechts sei min­des­tens ver­gleich­bar, konn­ten nie Bild- oder Film­be­le­ge beibringen.

Aber die­se Jour­na­lis­ten hat­ten und haben den Zugang zur ver­öf­fent­lich­ten Mei­nung – sie “machen” sie, sie prä­gen das Bild, sie voll­zie­hen das, was der Sozio­lo­ge Han­no Kes­ting in sei­nem lei­der nur noch anti­qua­risch erhält­li­chen Buch Öffent­lich­keit und Pro­pa­gan­da fol­gen­der­ma­ßen beschrieb:

Öffent­li­che Mei­nung als ver­öf­fent­lich­te Mei­nung ist mit­hin von Anfang an und von vor­ne­her­ein Pro­pa­gan­da. Sie ist ein Ver­such der Legi­ti­ma­ti­on – sei es eines Regimes, sei es bestimm­ter Hand­lun­gen einer Regie­rung, sei es schließ­lich oppo­si­tio­nel­ler Grup­pen und gan­zer Schich­ten. Sie zielt dar­auf, das Han­deln poli­ti­scher Eli­ten so dar­zu­stel­len, als lie­ge es im Inter­es­se zumin­dest der Mehr­heit der Bevöl­ke­rung – als sei das Han­deln klei­ner Tei­le mit dem Wol­len gro­ßer Mas­sen der Bevöl­ke­rung iden­tisch. Öffent­lich­keit und Pro­pa­gan­da gehö­ren also zusammen.

Man kann die­se Fest­stel­lung auf die ein­fa­che For­mel brin­gen, daß die öffent­li­che Mei­nung und die ver­öf­fent­lich­te Mei­nung fast den­kungs­gleich sei­en. Die Fol­ge­rung dar­aus ist für uns ver­hee­rend: Ohne wenigs­tens einen Teil-Zugang zu den Leit­me­di­en wird das, was wir auf der Stra­ße, im öffent­li­chen Raum, im Wahl­kampf tun, nie so dar­ge­stellt wer­den, wie wir es meinen.

Wer dies begrif­fen hat, muß abwä­gen und aus drei Mög­lich­kei­ten wählen:

Man ver­sucht wei­ter­hin, durch vor­bild­li­ches Ver­hal­ten die media­le Bericht­erstat­tung zu sei­nen Guns­ten zu dre­hen, hofft also auf Fair­neß und auf Maß­stä­be, die jen­seits des welt­an­schau­li­chen Krie­ges gül­tig wären. Unse­re Erfah­rung lehrt uns: Dar­auf zu hof­fen, wäre naiv. Man erzwingt media­le Auf­merk­sam­keit durch nadel­stich­ar­ti­ges Fehl­ver­hal­ten. Die­se Metho­de der Pro­vo­ka­ti­on haben wir, hat die AfD solan­ge sehr erfolg­reich ange­wen­det, bis sie abge­schlif­fen war. Aber sie ist immer noch viru­lent, bloß for­dert sie ein ordent­li­ches Maß an Krea­ti­vi­tät, Trai­ning und Glück. Man baut Par­al­lel­struk­tu­ren auf, freie Medi­en, und hofft auf Wel­len der Ent­frem­dung vom Staat und sei­nen pro­pa­gan­dis­ti­schen Macht­mit­teln. Die­ser Weg ist mitt­ler­wei­le ein­ge­schla­gen wor­den, mit allem Vor­be­halt, der Kon­ser­va­ti­ven zu eigen ist und der sie dar­an hin­dert, den kaput­ten Staat aufzugeben.

Die­se knap­pe Skiz­ze legt Schluß­fol­ge­run­gen nahe, denn wir soll­ten stets vom denk­bar Schlimms­ten aus­ge­hen. Rech­nen wir also damit, daß Medi­en und Poli­tik schlim­me Bil­der ver­brei­ten wer­den, sobald die Dyna­mik der Herbst­pro­tes­te bis­her zöger­li­che Tei­le ergreift und der har­te Kern zur Mas­se wird.

Rech­nen wir mit ein­zel­nen Aus­ras­tern, mit unschö­nem Gebrüll, mit flei­schi­gen Hän­den, die Kame­ras nie­der­drü­cken, mit ver­wa­ckel­ten Bil­dern flie­hen­der Jour­na­lis­ten, über­wun­de­nen Bau­git­tern und mit Was­ser­wer­fern, die in der Däm­me­rung blau­licht­um­fla­ckert gegen die Infan­te­rie von rechts in Stel­lung gehen und ihre Sal­ven zum Schut­ze der Volks­ver­tre­ter abfeu­ern müssen.

Sal­ven: Womög­lich erin­nert sich der ein oder ande­re an die Sor­gen, die Bun­des­in­nen­mi­nis­te­rin Nan­cy Fae­ser bereits im Juli äußer­te. Sie warn­te davor, daß es im Herbst und im Win­ter auf­grund von Lie­fer- und Ver­sor­gungs­eng­päs­sen, Über­teue­rung und wirt­schaft­li­chem Kol­laps zu Stra­ßen­pro­tes­ten und Unru­hen wür­de kom­men kön­nen. Wört­lich sag­te sie:

Natür­lich besteht die Gefahr, dass die­je­ni­gen, die schon in der Coro­na­zeit ihre Ver­ach­tung gegen die Demo­kra­tie her­aus­ge­brüllt haben und dabei oft­mals Sei­te an Sei­te mit Rechts­ex­tre­mis­ten unter­wegs waren, die stark stei­gen­den Prei­se als neu­es Mobi­li­sie­rungs­the­ma zu miss­brau­chen versuchen.

Außen­mi­nis­te­rin Anna­le­na Baer­bock stieß ins glei­che Horn, als sie in einem Inter­view die Not­wen­dig­keit sta­bi­ler Ener­gie­ver­sor­gung für Deutsch­land zur Vor­aus­set­zung für die Wah­rung des sozia­len Frie­dens machte.

Die Kana­di­er haben gesagt, ‚wir haben vie­le Fra­gen‘, da haben wir gesagt, ‚das kön­nen wir ver­ste­hen, aber wenn wir die Gas­tur­bi­ne nicht bekom­men, dann bekom­men wir kein Gas mehr, und dann kön­nen wir über­haupt kei­ne Unter­stüt­zung für die Ukrai­ne mehr leis­ten, weil wir dann mit Volks­auf­stän­den beschäf­tigt sind.

Man könn­te bei­de offen­her­zi­gen Äuße­run­gen sprach­lich und inhalt­lich ana­ly­sie­ren. Im Fal­le Faser wür­de man ein selt­sa­mes Ver­ständ­nis von Oppo­si­ti­on, Demons­tra­ti­ons­recht und abwei­chen­der Mei­nung fest­stel­len sowie eine Fixie­rung auf einen wohl für jede Stö­rung im Umbau­be­trieb ver­ant­wort­li­chen Rechtsextremismus.

Baer­bock könn­te man maß­lo­se Über­trei­bung, ein­fachs­te Spra­che und eine spe­zi­el­le Logik nach­wei­sen – anders las­sen sich schein­bar zwangs­läu­fi­ge Schluß­fol­ge­run­gen wie “über­haupt kei­ne Unter­stüt­zung mehr” und “Volks­auf­stän­de” gar nicht lesen.

Der Punkt ist aber ein ande­rer: Wir grü­bel­ten in einem hier ver­öf­fent­lich­ten Gespräch ohne rech­tes Ergeb­nis dar­über nach, war­um die­se bei­den Minis­te­rin­nen (und neben ihnen etli­che ande­re, die das auf­grif­fen) den Volks­auf­stand so nahe­leg­ten. Nah­rung bekom­men die­se Über­le­gun­gen dadurch, daß vor ein paar Tagen Bun­des­kanz­ler Scholz ver­si­cher­te, nie­mand habe die Absicht, auf Demons­tran­ten zu schießen.

Die Wort­wahl ist ver­wun­der­lich, selbst im Kon­text klingt der Satz nicht bes­ser, er war nicht als geschmack­los-iro­ni­sche Anspie­lung auf die berühm­te Nicht-Absicht gemeint, eine Mau­er zu errich­ten. Wie aber dann?

Wir soll­ten eine Mög­lich­keit nicht für abwe­gig hal­ten: daß die­ser Staat auf die Gele­gen­heit war­tet, die Oppo­si­ti­on mit der Begrün­dung zu zer­schla­gen, ihr Poten­ti­al rich­te sich gegen den Staat und sei­nen Bestand. Damit wir uns rich­tig ver­ste­hen: Es könn­te sein, daß die regie­rungs­na­hen War­nun­gen vor einem “hei­ßen Herbst” etwas her­auf­be­schwö­ren hel­fen, des­sen Ver­lauf die Not­stands­ge­setz­ge­bung aktiviert.

Man kann Inter­net­sei­ten abschal­ten, Par­tei­en ver­bie­ten, Häu­ser durch­su­chen, Arbeits­mit­tel beschlag­nah­men, Anfüh­rer ein­sper­ren und sozia­le Gefü­ge zer­stö­ren. So zu den­ken, sol­che Kon­se­quen­zen in Pla­nun­gen ein­zu­be­zie­hen, muß für uns selbst­ver­ständ­lich sein. Denn der Anspruch der vier rele­van­ten Regie­rungs­par­tei­en Deutsch­lands und die Vor­stel­lung der län­der- und kon­ti­nen­tüber­grei­fen­den Groß­kon­zer­ne und Len­kungs­be­hör­den gehen in die­sel­be Rich­tung: ohne Stö­rung die For­mie­rung der Mas­sen­ge­sell­schaft abzu­schlie­ßen, den Umbau, den Gre­at Reset.

Angepaß­ter Indi­vi­dua­lis­mus, Gehor­sam in Ver­ein­ze­lung, Funk­tio­nie­ren und Kon­su­mie­ren als Pri­vi­leg, mora­lisch ruhig, pseu­do­acht­sam, in jeder Hin­sicht flach, vor allem aber hand­zahm und geschlif­fen: Wir schi­cken nicht mehr Win­ne­tou und Old Shat­ter­hand ins Ren­nen.

Es könn­te also klü­ger sein, nicht zu demons­trie­ren, nicht zu pro­vo­zie­ren, son­dern etwas wei­ter im Wind­schat­ten an Struk­tu­ren wei­ter­zu­bau­en, die jen­seits der vor­ge­se­he­nen Bah­nen für Sta­bi­li­tät sor­gen. Aber es wird zu Demons­tra­tio­nen kom­men, und viel­leicht hat der Staat sie doch nicht ein­ge­preist. So oder so: Wir sind bes­ser dabei. War­um? Weil es sich so gehört, weil wir viel­leicht etwas zurecht­bie­gen, ver­bes­sern, ein­däm­men, anhei­zen kön­nen. Und weil man dabei sein will, wenn sich ein Sys­tem zur Kennt­lich­keit entstellt.

Wenn wir dar­über hin­aus den Leu­ten erklä­ren konn­ten, was sie gera­de erle­ben, wer­den wir unser Soll erfüllt haben.

