München 72 – Show, Attentat, Pfusch

kei­ne Ideo­lo­gie, kei­ne Uni­for­men und kei­ne stren­gen Sicher­heits­maß­nah­men – also nicht wie in Ber­lin 1936. Zwar war das Olym­pi­sche Dorf umzäunt, Ein­gangs­kon­trol­len wur­den aber nur lax gehand­habt. Hei­ter­keit geht vor Sicher­heit, lau­te­te die Devise.

Die Men­schen mach­ten sich einen Spaß dar­aus, die Sper­ren zu über­win­den. Sport­ler und Fans über­stie­gen Zäu­ne und betra­ten das Gelän­de durch den Aus­gang, da nur am Ein­gang kon­trol­liert wur­de. Für die Sicher­heit soll­te ein unbe­waff­ne­ter Ord­nungs­dienst sor­gen. Bewaff­ne­te Poli­zis­ten soll­ten den hei­te­ren Ein­druck durch ihre Gegen­wart nicht stören.

Die Ver­gan­gen­heit blieb prä­sent. Mit Wil­li Dau­me reprä­sen­tier­te ein Mann das Natio­na­le Olym­pi­sche Komi­tee (NOC), der 1936 im deut­schen Natio­nal­ka­der der Bas­ket­ball­mann­schaft gestan­den hat­te. Es waren die Ange­hö­ri­gen der Kriegs­ge­nera­ti­on, die an den ent­schei­den­den Stel­len der Orga­ni­sa­ti­on der Spie­le mit­wirk­ten: in Poli­tik und Ver­wal­tung, in der Poli­zei, im NOC, als Betreu­er und Trai­ner. Sie woll­ten zei­gen, daß mit Tugen­den wie Effi­zi­enz und Orga­ni­sa­ti­ons­ta­lent die­se Groß­ver­an­stal­tung rea­li­siert wer­den konnte.

Der Gra­fi­ker Otto »Otl« Aicher – ver­hei­ra­tet mit Inge Scholl, der Schwes­ter von Hans und Sophie Scholl – design­te die Spie­le. Er erfand das Mas­kott­chen, den Dackel »Wal­di«, eben­so wie die Sport-Pik­to­gram­me, die jeder sofort soll­te ver­ste­hen kön­nen. Das offi­zi­el­le Logo, ein Strah­len­kranz mit über­la­ger­ter Spi­ra­le, ent­warf Coor­dt von Mann­stein. Chef­spre­cher im Olym­pia­sta­di­on wur­de der belieb­te Schau­spie­ler Joa­chim Fuchsberger.

1968, bei den Spie­len in Mexi­ko-Stadt, waren die bei­den deut­schen Teil­staa­ten erst­mals mit getrenn­ten Mann­schaf­ten ange­tre­ten. Auch in Mün­chen gab es zwei deut­sche Mann­schaf­ten mit je eige­ner Fah­ne und Hym­ne. Bis­her waren die Sport­ler aus bei­den deut­schen Staa­ten gemein­sam ange­tre­ten. Wäh­rend Abge­sand­te von BRD und DDR in Bonn über den Grund­la­gen­ver­trag ver­han­del­ten, weil­te Bun­des­kanz­ler Wil­ly Brandt in Mün­chen. Sei­ne pri­va­ten Besu­che bei Wett­kämp­fen dien­ten auch poli­ti­schen ­Zwe­cken – am 19. Novem­ber soll­ten Bun­des­tags­wah­len statt­fin­den. Er woll­te mit der Olym­pia­de der Welt­öf­fent­lich­keit das moder­ne Deutsch­land vor­stel­len und für des­sen poli­ti­schen Vor­ha­ben werben.

Die Kos­ten für das Spek­ta­kel betru­gen zwei Mil­li­ar­den DM, davon ent­fie­len allein 1,3 Mil­li­ar­den auf die Neu­bau­ten. Die Stadt war bereit für die Auf­nah­me von Hun­dert­tau­sen­den Gäs­ten. Ins­ge­samt wur­den 4,5 Mil­lio­nen Besu­cher gezählt. Tau­sen­de Hos­tes­sen umsorg­ten Sport­ler und Gäs­te. Eine von ihnen, die 29jährige Dol­met­sche­rin ­Sil­via Som­mer­lath, mach­te dabei die Bekannt­schaft des schwe­di­schen Thron­fol­gers, der seit 1973 als König Carl XVI. Gus­taf das Land regiert. 1976 hei­ra­te­te das Paar.

Die Spie­le began­nen am 26. August mit der Eröff­nungs­fei­er. Die Zere­mo­nie des Fackel­laufs, seit 1936 im Olym­pia-Pro­gramm, hat­te man über­nom­men. Für den Ein­zug der Natio­nal­mann­schaf­ten wur­den eigens Lie­der kom­po­niert, in denen sich Kul­tur und Geschich­te der betref­fen­den Län­der wider­spie­gel­ten. »Deutsch­land orga­ni­siert die Unge­zwun­gen­heit«, kom­men­tier­te ein US-Jour­na­list den ers­ten Tag der Olympiade.

Die ers­te Gold­me­dail­le errang am 27. August in der Dis­zi­plin Pis­to­len­schie­ßen ein Schwe­de. Unan­ge­foch­te­ner Publi­kums­lieb­ling der Spie­le war der US-ame­ri­ka­ni­sche Schwim­mer Mark Spitz, der in Mün­chen ins­ge­samt sie­ben Gold­me­dail­len gewann.

1936 war eben­falls ein US-Ame­ri­ka­ner popu­lärs­ter Sport­ler gewe­sen: der schwar­ze Leicht­ath­let Jes­se Owens, der vier Gold­me­dail­len errang. Die west­deut­schen Sport­ler faß­ten nicht rich­tig Tritt: kein Gold in den ers­ten vier Tagen.

Dann hol­te am 31. August die Lever­ku­se­ne­rin Hei­de Rosen­dahl im Weit­sprung die ers­te Gold­me­dail­le für die Bun­des­re­pu­blik. Der Bann war gebro­chen. Am »Gold­sonn­tag«, dem 3. Sep­tem­ber, gewan­nen bun­des­deut­sche Sport­ler drei Gold­me­dail­len inner­halb von 70 Minu­ten: Klaus Wol­fer­mann im Speer­wurf, Bernd Kan­nen­berg im 40-Kilo­me­ter-Gehen und Hil­de­gard Falck im 800-Meter-Lauf. Am 4. Sep­tem­ber errang die 16jährige Ulri­ke Meyf­arth Gold im Hochsprung.

Publi­kum und Orga­ni­sa­to­ren waren eupho­risch, aber dann ereig­ne­te sich das, womit nie­mand gerech­net hat­te. Am 5. Sep­tem­ber über­stie­gen um 4.15 Uhr acht paläs­ti­nen­si­sche Ter­ro­ris­ten der Orga­ni­sa­ti­on »Schwar­zer Sep­tem­ber« den Zaun zum Olym­pi­schen Dorf, dran­gen in die israe­li­sche Unter­kunft ein, erschos­sen zwei Sport­ler und nah­men neun wei­te­re als Gei­seln. Sie for­der­ten die Frei­las­sung von 256 ihrer Gesin­nungs­ge­nos­sen aus israe­li­schen Gefäng­nis­sen, außer­dem die Frei­las­sung von Andre­as Baa­der und Ulri­ke Mein­hof. Die israe­li­sche Regie­rung lehn­te die Erpres­sung ab.

Die deut­schen Ver­ant­wort­li­chen reagier­ten hilf­los. Die Mög­lich­keit eines Anschlags war nie bedacht wor­den. Es gab kei­ne spe­zi­el­le Ein­satz­trup­pe. Man war scho­ckiert und para­ly­siert. Aus den »hei­te­ren Spie­len« waren »töd­li­che Spie­le« gewor­den. Die Wett­kämp­fe wur­den »bis zur Klä­rung der Lage« unterbrochen.

Die Ter­ro­ris­ten for­der­ten, mit den Gei­seln in ein ara­bi­sches Land aus­ge­flo­gen zu wer­den, aber kein Staat woll­te sie auf­neh­men. Die Behör­den ver­schwie­gen den Ter­ro­ris­ten die­se Absa­gen und plan­ten einen Hin­ter­halt. Per Hub­schrau­ber flog man Ter­ro­ris­ten und Gei­seln zum Flug­platz in Fürs­ten­feld­bruck: Dort war­te­te angeb­lich eine Luft­han­sa-Maschi­ne zum Weiterflug.

Die Sicher­heits­kräf­te erfuh­ren erst an die­sem Abend, daß es sich um acht Ter­ro­ris­ten han­del­te – man war von fünf aus­ge­gan­gen und hat­te daher vor Ort nur fünf schlecht aus­ge­rüs­te­te Scharf­schüt­zen pos­tiert. Um 22.37 Uhr gab die Ein­satz­lei­tung am Flug­platz Feu­er­er­laub­nis. Der Schuß­wech­sel in der Dun­kel­heit dau­er­te andert­halb Stun­den. Am Ende waren alle Gei­seln und fünf Ter­ro­ris­ten tot, drei wur­den fest­ge­nom­men. Ein Poli­zist kam eben­falls ums Leben.

Ulrich Wege­ner, Ver­bin­dungs­of­fi­zier zum Bun­des­grenz­schutz, war Augen- und Ohren­zeu­ge der Kata­stro­phe von Fürs­ten­feld­bruck. 14 Tage nach dem Fias­ko beschloß das Bun­des­ka­bi­nett, eine Spe­zi­al­ein­heit gegen ter­ro­ris­ti­sche Bedro­hun­gen auf­zu­stel­len: die GSG 9. Wege­ner soll­te sie füh­ren. Sie bewähr­te sich erst­mals im Okto­ber 1977 bei der Befrei­ung der Gei­seln aus der ent­führ­ten Luft­han­sa-Maschi­ne »Lands­hut« in Mogadischu.

Daß man auf einen Ter­ror­an­schlag mise­ra­bel vor­be­rei­tet und die Poli­zei nicht rich­tig aus­ge­rüs­tet war, gestand die Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land erst knapp 20 Jah­re spä­ter öffent­lich ein, als sie den Hin­ter­blie­be­nen der ermor­de­ten Israe­lis eine Ent­schä­di­gung in Höhe von drei Mil­lio­nen Dol­lar zahl­te. 2017 wur­de im Münch­ner Olym­pia­park eine Gedenk­stät­te für die Opfer des Anschlags errichtet.

Die Spie­le wur­den am 6. Sep­tem­ber für die Trau­er­fei­er unter­bro­chen. Avery Brunda­ge, der Prä­si­dent des IOC, ver­kün­de­te: »The games must go on!« Kurz dar­auf wur­den die Wett­be­wer­be fort­ge­setzt. Im Olym­pi­schen Dorf patrouil­lier­ten nun schwer­be­waff­ne­te Poli­zis­ten. Die Besu­cher aber dräng­ten wei­ter ins Stadion.

Am 10. Sep­tem­ber, wie­der ein Sonn­tag, hol­te die bun­des­deut­sche 4‑mal-100-Meter-Staf­fel der Frau­en Gold: End­läu­fe­rin Hei­de Rosen­dahl (West) sieg­te gegen Rena­te Ste­cher (Ost). Auch der Boxer Die­ter Kot­tysch und die Hockey­mann­schaft gewan­nen Gold für die Bun­des­re­pu­blik. Beim Mara­thon­lauf gelangt dem 16jährigen Nor­bert Süd­haus eine Köpe­ni­ckia­de. Er über­wand die Absper­run­gen und gelang­te unbe­merkt auf die Lauf­stre­cke – weit vor dem füh­ren­den US-Läu­fer Frank Shor­ter. Als Süd­haus ins Sta­di­on ein­lief, hielt das Publi­kum ihn für den füh­ren­den Shor­ter. Unter dem Bei­fall des Publi­kums dreh­te er eine Run­de und lief wie­der hin­aus. Als Shor­ter das Ziel erreich­te, war es ruhig, kein Jubel bran­de­te auf. Süd­haus hat­te ihm die Show gestohlen.

Die Schluß­fei­er am 11. Sep­tem­ber wur­de impro­vi­siert. In einer Schwei­ge­mi­nu­te gedach­te man der Ermor­de­ten. Am Ende ver­lie­ßen die Staats­ober­häup­ter unter Poli­zei­be­glei­tung das Sta­di­on. Wie groß die Ner­vo­si­tät war, zeig­te die Nach­richt von einem nicht iden­ti­fi­zier­ten Flug­zeug, das sich angeb­lich dem Sta­di­on näher­te. Eine Alarm­rot­te der Luft­waf­fe stieg auf und don­ner­te über das Sta­di­on. Es stell­te sich als Fehl­mel­dung her­aus. Die »hei­te­ren« hat­ten sich in die »zwie­späl­ti­gen Spie­le« gewandelt.

