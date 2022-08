Netzfundstücke (135) – Durchbruch, Rot, Umwelt

Seit dem viel­be­ach­te­ten Abbruch des Inter­views mit einem ZDF-Jour­na­lis­ten mei­det der Lan­des­chef der Thü­rin­ger AfD, Björn Höcke, die Kame­ras und Mikro­pho­ne der eta­blier­ten Medi­en. Eine der weni­gen Aus­nah­men ist das jähr­li­che Som­mer­inter­view im MDR, das im Gegen­satz zur gän­gi­gen »Ent­hül­lungs­re­por­ta­ge« den Vor­teil hat, live über­tra­gen zu werden.

Die typi­schen Mit­tel der psy­cho­lo­gi­schen Mani­pu­la­ti­on kön­nen hier nur ein­ge­schränkt zum Ein­satz kom­men – kein sinn­ent­stel­len­der Schnitt, kei­ne bedroh­li­che Musik. Auch in die­sem Jahr konn­te Höcke punk­ten und lie­fer­te ein Anschau­ungs­bei­spiel dafür, wie man kei­nen Fuß­breit nachgibt.

Die eige­ne Posi­ti­on ist die Selbst­ver­ständ­li­che, die Gren­ze des Ver­tret­ba­ren legt man selbst fest. Distan­zie­ren? Wovon? Und wes­halb soll­te man das tun? Höcke demons­triert, wie man kei­ne Zuge­ständ­nis­se macht. Die Ener­gie­kri­se: haus­ge­macht. Das deut­sche Volk: unverhandelbar.

Edwin Erich Dwin­ger: »Er publi­zier­te in der Wei­ma­rer Repu­blik, in der Zeit des Natio­nal­so­zia­lis­mus und in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land. Sei­ne Wer­ke wur­den in über zwölf Spra­chen über­setzt und erreich­ten eine Gesamt­auf­la­ge von zwei Mil­lio­nen Exem­pla­ren. Er gilt als ›Pro­to­typ eines natio­na­lis­ti­schen und faschis­ti­schen Schrift­stel­lers‹«, heißt es auf Wikipedia.

Mit ande­ren Wor­ten aus­ge­drückt: Prä­di­kat »beson­ders wert­voll«. Auf dem Som­mer­fest in Schnell­ro­da stand Dwin­ger im Mit­tel­punkt des Lite­ra­tur­ge­sprächs zwi­schen Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kubit­schek und IfS-Lei­ter Erik Leh­nert, bei dem sie das Lebens­werk Dwin­gers vor­stell­ten, von dem ein­zig noch sein Jahr­hun­dert­do­ku­ment Zwi­schen Weiß und Rot noch ver­füg­bar ist.

In Zwi­schen Weiß und Rot schil­dert Dwin­ger aus eige­nem Erle­ben die blu­ti­ge Geschich­te des rus­si­schen Bür­ger­krie­ges 1917–1920. Im Jahr 2001 leg­te der öster­rei­chi­sche Ares Ver­lag das Buch neu auf und gab Kubit­schek die Gele­gen­heit, es mit einem Vor­wort zu versehen.

Hier das Gespräch zu einem Autor, der im moder­nen Deutsch­land wei­test­ge­hend in Ver­ges­sen­heit gera­ten ist:

Eine inte­gra­le uni­ver­sal­ge­schicht­lich-öko­lo­gi­sche Umwelt­ge­schich­te könn­te zu einer Schu­le des Den­kens in der Wei­se wer­den, daß sie den Gesamt­zu­sam­men­hang zwi­schen der mensch­li­chen der mensch­li­chen Kul­tur und den Natur­be­din­gun­gen, inner­halb derer sich die­ser Kul­tur­pro­zeß abspielt, thematisiert.

Mit dem letz­ten Fund­stück geht es tief hin­ein in die Theo­rie und zu einem Ansatz, der bis heu­te wenig Beach­tung in der umwelt­ge­schicht­li­chen Dis­zi­plin gefun­den hat, ihr jedoch das Instru­men­ta­ri­um für »his­to­ri­sche Erzäh­lun­gen« und die Erklä­rung sozia­ler Pro­zes­se an die Hand geben würde.

Obi­gen Apell for­mu­lier­te der Uni­ver­sal­ge­lehr­te Rolf Peter Sie­fer­le im Jahr 1993 in einem Auf­satz für die wis­sen­schaft­li­che Zeit­schrift GAIA mit dem Titel »Die Gren­zen der Umwelt­ge­schich­te«. Sie­fer­les Anlie­gen war es, dem sich zu die­sem Zeit­punkt durch­set­zen­den »umwelt­hy­ge­ni­schen« Per­spek­tiv­wan­del, also einem Wan­del hin zu Ansät­zen, die der nor­ma­ti­ven Vor­stel­lung von einer »hei­len, gesun­den und har­mo­nisch-gleich­ge­wich­ti­gen Natur«, die durch mensch­li­che Akti­vi­tät gestört wird, anhän­gen, ein rezi­pro­kes Mensch-Umwelt­ver­hält­nis entgegenzusetzen:

Hier wer­den viel­mehr Kul­tur und Natur als eine funk­tio­na­le Ein­heit gese­hen, die kei­ne pri­vi­le­gier­te Wir­kungs­rich­tung besitzen.

Damit bewegt sich Sie­fer­le auf den Pfa­den des alten kon­ser­va­ti­ven Umwelt­ver­ständ­nis­ses, das die ers­ten deut­schen Umwelt­schutz­ver­bän­de des 19. Jahr­hun­derts her­vor­brach­te, auch wenn er die rech­te Sicht auf die Öko­lo­gie um ihre »umwelt­hy­ge­ni­sche« Pro­blem­iden­ti­fi­ka­ti­on einer ver­fal­len­den, zer­stör­ten Natur durch das Indus­trie­sys­tem ganz bewußt ablehnt.

Der kul­tu­rell kon­kre­ti­sier­te Mensch ist eine Fort­set­zung der Natur; zugleich aber auch ihre Ent­ge­gen­set­zung. Die Umwelt­kri­se ist daher eine Natur­kri­se, aber auch eine Kri­se einer bestimm­ten Kultur.

Von rechts betrach­tet bie­tet das von Sie­fer­le skiz­zier­te, uni­ver­sal­ge­schicht­lich-öko­lo­gi­sche Modell die Mög­lich­keit, den Sta­tus quo aus einer kon­ser­va­tiv-öko­lo­gi­schen Per­spek­ti­ve her­aus zu kri­ti­sie­ren, und sei­ner Insta­bi­li­tät ein Kul­tur-Natur-Sys­tem ent­ge­gen­zu­set­zen, das die »Flüch­tig­keit« der Moder­ne durch eine »dau­er­haf­te« Sta­bi­li­tät ersetzt.

Für die Sie­fer­le-Leser und die theo­rie­af­fi­nen Rech­ten unter Ihnen ein lesens­wer­ter Anstoß, der Anknüp­fungs­punk­te bie­tet und rechts auf frucht­ba­re­ren Boden fal­len könn­te als er es in der umwelt­his­to­ri­schen Dis­zi­plin vermochte.

DIE GRENZEN DER UMWELTGESCHICHTE