Kritik der Woche (35): Wilderer

Im Sep­tem­ber folgt dann eine “Short­list” aus sechs Titeln, um die Wer­be­trom­mel hef­ti­ger zu rüh­ren und den Ver­kaufs­an­reiz zu steigern.

Wie gewohnt fin­den sich in der Lon­g­list etli­che mit­tel­mä­ßi­ge Titel und echt Nerv­tö­ten­des (etwa Dschin­ns von Fat­ma Ayd­e­mir, eine Anein­an­der­rei­hung von Migra­ti­ons­kli­schees, oder Blut­buch von “Kim de´l Hori­zon”, einem Trans­gen­der­men­schen, des­sen Buch in Gen­der­spra­che ver­faßt ist).

Zwei der nomi­nier­ten Bücher hin­ge­gen wur­den in den ver­gan­ge­nen Druck­aus­ga­ben der Sezes­si­on hoch­ge­blobt: Gabrie­le Ried­les In Dschun­geln. In Wüs­ten. Im Krieg und Rein­hard Kai­ser-Mühle­ckers Wil­de­rer. Letz­te­rem gilt unse­re Kri­tik der Woche.

– – –

Zeit­ge­nös­si­sche Roma­ne pfle­gen zeit­ge­nös­si­sche Befind­lich­kei­ten unter die Lupe zu neh­men. Das macht sie reiz­voll, aber zugleich so arm.

»Jun­ge Autoren« spie­geln Selbst­er­leb­tes: Wie es war, plötz­lich in einer Drei­er­be­zie­hung zu sein. Wie es sich anfühlt, wenn ande­re jene Dro­gen neh­men, wäh­rend man selbst bei die­sen bleibt. War­um Cowor­king-Spaces eine Lösung sein kön­nen, aber nicht müs­sen. Will man das wis­sen? Oder ist es nicht voll­kom­men egal?

In den Roma­nen des Schrift­stel­lers Rein­hard Kai­ser-Mühle­cker (*1982) geht es um ech­te, geer­de­te Exis­ten­zen, es geht um Exis­ten­ti­el­les. Das gelun­ge­ne Bei­spiel für den neu­en Hei­mat­ro­man: hier! Bereits in Sezes­si­on 24 (2008) hat­te Kubit­schek den Debüt­ro­man des Ober­ös­ter­rei­chers, Der Lan­ge Gang über die Sta­tio­nen, geprie­sen. Es war alles ande­re als eine fröh­li­che Geschich­te. Wie auch: Hei­mat asso­zi­iert in unse­rem Sprach­raum oft ein genu­in tra­gi­sches Schick­sal. Dies nun, Wil­de­rer, ist wie­der ein Buch, das den Leser über Tage nicht in Ruhe läßt.

Es ist die Fort­set­zungs­ge­schich­te von Frem­de See­le, dunk­ler Wald (2016), das man lesen soll­te, aber nicht muß, um sofort in den Spannungs­bogen von Wil­de­rer zu gelan­gen. Es geht um den jun­gen Jakob Fischer, einen miß­traui­schen Typen, grob­schläch­tig und kern­haft gut. Als Halb­wüch­si­ger hat­te der Bau­ern­sohn ein Kind ange­hängt bekom­men, das nicht sei­nes war. Jakobs eige­ner Vater war und ist ein Luf­ti­kus. Durch Leicht­sinn und Nach­läs­sig­keit hat er das Erbe von Jakobs Groß­va­ter ver­tän­delt. Ist er, der Vater, böse oder blöd? Es chan­giert, wie das gan­ze Per­so­nal in die­sem Buch. Die Mut­ter hat ihr Han­dy als Haupt­be­schäf­ti­gungs­uten­sil, glotzt, chattet.

Jakob, der Schwei­ger, will es bes­ser machen. Wie der Groß­va­ter einst. Der ist tot, und mit der Groß­mutter hat er auf­grund eines weit zurück­lie­gen­den Vor­falls gebro­chen. Angeb­lich hat sie ihr Erbe ohne­hin »der rech­ten Par­tei« ver­macht. (Wir wer­den sehen, was da dran ist.)

Am liebs­ten wäre Jakob ein »alt­mo­di­scher« Land­wirt, aber er weiß ja, daß ande­re Zei­ten herr­schen. Ihm ist sein Tun »unend­lich lie­ber, als vier­zig Stun­den in der Woche oder mehr arbei­ten zu gehen, wie er es frü­her zu tun gezwun­gen war.« Natür­lich plagt er sich als Selb­stän­di­ger deut­lich mehr Stun­den. Er nennt sein Leben nur nicht »Arbeit«.

Jakob trägt Kopf­hö­rer gegen den All­tags­lärm. Da ihn die übli­chen Mode­ra­to­ren mit ihren »Gute-Lau­ne-Stim­men« »zum Kot­zen brin­gen«, hört er den Klas­sik­sen­der. Dort geht es in den Wort­bei­trä­gen oft um Absur­des. Etwa um die Phi­lo­so­phie des Nichtstuns.

Da im Radio rede­ten sie von irgend­was mit Krea­ti­vi­tät und so Zeug, das […] Leu­te wie er, die im Schwei­ße ihres Ange­sichts ihr Brot ver­die­nen, für die die Gesell­schaft seit je nur Spott und Kri­tik übrig­hat­te, weil sie angeb­lich die Natur zer­stör­ten oder das Kli­ma […], sich nicht leis­ten konnten.

Jakob legt auf­wen­dig Fisch­tei­che an, spannt Zäu­ne gegen die Otter, legt Net­ze gegen die Rei­her. Er ver­sagt, die Mühe ist sinn­los. Er kann nicht unent­wegt die Tei­che bewa­chen – die Städ­ter, an die er die Tei­che ver­pach­tet, kön­nen es. Sie haben Zeit. Jakob – halb Autist, halb nai­ver Dorf­bub – ist flei­ßig, aber er hat ein paar Schwä­chen: das Bier und das Ding mit Tin­der. Und den gro­ßen Zorn, der nur sel­ten her­aus­platzt, aber wenn, dann richtig.

Jakob lernt Kat­ja ken­nen. Zufall, daß er ihr bereits auf Tin­der begeg­net war. Sie, etwas älter als er und »städ­tisch«, darf ein paar Wochen als Kunst­sti­pen­dia­tin in Jakobs Kaff ver­brin­gen. Was für eine sinn­lo­se Exis­tenz! »Ich ver­geu­de mei­ne Zeit mit etwas, das kein Mensch braucht«, gesteht Kat­ja, die brot­lo­se Künst­le­rin. Die bei­den tex­ten sich Nach­rich­ten (Jakob wort­karg und unbe­hol­fen, Kat­ja zuge­wandt und lieb) – und wer­den tat­säch­lich ein Paar.

Lebens­rausch: Die­se bei­den Unglei­chen fin­den sich, Kat­ja schnup­pert Land­luft und fin­det Gefal­len dar­an, der Hof blüht durch äußers­te Anstren­gung der bei­den auf, man stellt um auf »öko«, ein Sohn wird gebo­ren. Es könn­te ganz wun­der­bar sein. Auch, obwohl die nahe, neu­ge­bau­te Auto­bahn bestän­dig rauscht. Man kann es aus­blen­den. Aber es ist doch immer da, als Hintergrundgeräusch.

Jakob hat damals, heim­lich, Lan­da getö­tet, sei­ne Hün­din, weil sie trotz bes­ter Erzie­hung wil­der­te. Es gibt längst einen neu­en Hund, Axel. Er ist wie Lan­da sowohl Jakob als auch dem Leser ans Herz gewach­sen. Axel wird wil­dern – es ent­spricht sei­ner Natur. Jakob wird ihn stra­fen, weil es wie­der­um sei­ner Natur ent­spricht. Eine Handy­kamera wird es auf­neh­men, heim­lich. So sind die Zei­ten: Eigent­lich könn­te alles so schön sein. Aber es wird häßlich.

Was für ein mit­rei­ßen­der, tra­gi­scher Roman!

– – –

