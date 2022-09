Herbst, Empörung, Grundsätze (3): Partei

Die­se Kon­kur­renz zeigt sich bereits, etwa dort, wo der ehe­ma­li­ge AfD-Poli­ti­ker André Pog­gen­burg, der Publi­zist Jür­gen Elsäs­ser, der Orga­ni­sa­tor der “Frei­en Sach­sen” Mar­tin Kohl­mann und der Dis­si­dent Anselm Lenz gemein­sam in Leip­zig demons­trie­ren wol­len und dabei “Die Lin­ke” her­aus­for­dern, die am sel­ben Tag auf dem­sel­ben Platz mit Gre­gor Gysi auf­tre­ten wird.

Natür­lich ist die AfD struk­tu­rell um Wel­ten stär­ker, aber sie wirkt in Sach­sen trä­ger als etwa die “Frei­en Sach­sen”, deren Unver­fro­ren­heit und Direkt­heit die Anfän­ge der AfD wider­spie­geln. Die­se “Frei­en Sach­sen” sind kein Geg­ner, son­dern der Hin­weis auf ein Poten­ti­al, das die AfD an ihre ori­gi­nä­re Auf­ga­be erin­nern und sie aus ihrem Par­tei­staat-Modus auf­schre­cken soll­te. Sie muß kämp­fen und darf nicht nur ihren Sta­tus als star­ke Oppo­si­ti­on verwalten.

Es gibt nur zwei Berei­che jen­seits der ganz per­sön­li­chen und dadurch unpo­li­ti­schen Ver­net­zung in Nach­bar­schaft und Freun­des­kreis, auf denen wir in den kom­men­den Mona­ten über­haupt mit Aus­wei­tung rech­nen dür­fen: ers­tens dort, wo sich Wäh­ler erst­mals in ihrem Leben vom Kar­tell der Alt­par­tei­en abwen­den wür­den, wenn sich eine zugleich kämp­fe­ri­sche und ver­trau­ens­wür­di­ge Alter­na­ti­ve prä­sen­tier­te. Zwei­tens inner­halb sys­tem­re­le­van­ter Strukturen.

Die­se Ziel­set­zung ist beschei­den, aber rea­lis­tisch. Denn wer von Sys­tem­stür­zen fabu­lier­te und den Bür­gern die Lee­rung des Bun­des­tags und sei­ne ret­ten­de Neu­be­set­zung in Aus­sicht stell­te, mag Auf­wal­lung her­vor­ru­fen und für den Moment stür­mi­schen Applaus ern­ten. Aber das war schon zu Hoch­zei­ten von Pegi­da und noch ein­mal im Zuge der Quer­den­ker-Tage vor allem in Ber­lin kein ver­ant­wor­tungs­be­wuß­tes Han­deln. Es pro­du­zier­te Ent­täu­schung und ließ Frus­trier­te zurück.

Deutsch­land ist nicht die Ukrai­ne, Ber­lin ist nicht Kiew, der deut­sche Par­tei­en­staat ist für jeden, der ihn aus­beu­ten möch­te, eine siche­re Bank. Es wird in der deut­schen Haupt­stadt kei­nen Euro-Mai­dan geben, es wird kei­ne Unter­stüt­zung von außen ein­tref­fen, weder medi­al noch finan­zi­ell oder auf diplo­ma­ti­scher Ebene.

Es geht auch in den kom­men­den Mona­ten nicht um Alles oder Nichts. Es geht um Mehr oder Weni­ger, um wei­te­re Ver­schie­bun­gen zu unse­ren Guns­ten, um Sta­bi­li­sie­rung und Kon­so­li­die­rung, um Aus­bau und Mobi­li­sie­rung, um die Sicht­bar­keit der Alter­na­ti­ve und um Zuver­sicht, daß es noch nicht zu spät sei.

Die­se Ziel­set­zung wird frucht­bar und mobi­li­sie­rend wir­ken, wenn wir begrei­fen, daß sie das Ende einer bald drei­jäh­ri­gen Lethar­gie ein­läu­tet. Die Auf­ga­be der AfD ist der fried­li­che, aber vehe­men­te Kampf um Mehr­hei­ten, und nun kann und wird sie Gehör fin­den. Der Augen­blick ist da, das Zeit­fens­ter öff­net sich.

Daß die AfD das Zeug dazu hat, Macht­fra­gen zu stel­len, bewei­sen die vie­len Direkt­man­da­te, die sie in Thü­rin­gen und Sach­sen, in Tei­len Bran­den­burgs und Sach­sen-Anhalts auch bei den letz­ten Wah­len in direk­ter Kon­kur­renz zu den Kan­di­da­ten der Alt­par­tei­en holte.

Im Wes­ten kann es nur um Sta­bi­li­tät und um die Siche­rung der Frak­ti­ons­struk­tu­ren in den Land­ta­gen gehen, außer­dem um die Klä­rung der Fra­ge, wel­chen Kurs man wagen oder eben nicht wagen möch­te. Wer die Bot­schaft des Rie­sa­er Par­tei­tags nicht begrif­fen hat, kann es mit sei­ner eige­nen Par­tei nicht gut mei­nen. Nie­mand aus dem alten Bun­des­vor­stand, der unter Meu­then Kar­rie­re machen woll­te und sich an den Säu­be­run­gen gegen die eige­ne Basis betei­lig­te, wur­de erneut gewählt. Meu­thens Abgang soll­te die letz­te Häu­tung gewe­sen sein.

Nun geht es um Zuwachs, um die Beset­zung des einen gro­ßen The­mas: Wie sieht eine Poli­tik zum Woh­le des deut­schen Vol­kes aus? Wer ist die­ses Volk und was ist sein Wohl? Die­se Fra­ge muß von den­je­ni­gen beant­wor­tet wer­den, die mit­hil­fe ihrer Par­tei nur ein Ziel haben kön­nen: Den Amts­eid abzu­le­gen und nicht gegen, son­dern end­lich für Deutsch­land an die Arbeit zu gehen.

Kampf um jede Stim­me, um das gan­ze Wider­stands­po­ten­ti­al, um Ent­teu­fe­lung alter­na­ti­ver Poli­tik: Es wird schlech­te Bil­der geben, schlech­te Pres­se, es wird zu Unter­stel­lun­gen kom­men, zu Orgi­en der Arro­ganz der­je­ni­gen, die sich für klü­ger, ent­spann­ter, dis­zi­pli­nier­ter und rei­fer hal­ten als die­je­ni­gen, die auf die Stra­ße gehen. In die­sen Spalt muß die AfD ihre Kei­le trei­ben. Die­je­ni­gen, die etwas anrich­ten und die­je­ni­gen, die es aus­zu­ba­den haben, müs­sen ein­an­der noch frem­der werden.

AfD-Man­dats­trä­ger und Funk­tio­nä­re wer­den in Ver­su­chung gera­ten, sich selbst auf die Sei­te die­ser “Ver­stän­di­ge­ren” zu schla­gen und öffent­lich mit dem Fin­ger auf “Feh­ler” in der eige­nen Par­tei ver­wei­sen. Es gibt die­se bil­li­ge Form der Anbie­de­rung an die Macht und an die Deu­tungs­ho­heit der Medi­en. Sie ist all­zu­mensch­lich und blüht dort, wo das Selbst­ver­trau­en, das Bewußt­sein für die Auf­ga­be und das Steh­ver­mö­gen fehlen.

Gefähr­li­cher, zum Ver­zwei­feln ver­fäng­lich ist das, was wir als “Funk­tio­närs­ver­nunft” bezeich­nen. Es gibt eine plötz­li­che Über­nah­me von Voka­beln, Gewohn­hei­ten, von Flüs­ter­ton und staats­tra­gen­der Argu­men­ta­ti­on durch Par­tei­leu­te, die das Par­tei­en­sys­tem zu “tra­gen” beginnen.

Sie ver­ges­sen dar­über zwei­er­lei: ers­tens ihre Wäh­ler und zwei­tens die so not­wen­di­ge Ein­ord­nung einer Par­tei als blo­ßes Mit­tel, nie aber als Zweck. Woher die­se Funk­tio­närs­ver­nunft rührt? Aus der Kor­rum­pie­rungs­macht der Struk­tur und aus einem Har­mo­nie­be­dürf­nis des Neu­lings, der in ein sät­ti­gen­des Gefü­ge tritt. Wer etwa Björn Höcke in den ver­gan­ge­nen Jah­ren etwas genau­er zuge­hört hat, wird bemerkt haben, daß gera­de er vor die­ser Har­mo­nie­fal­le warnt.

Es ist nicht die Auf­ga­be der Oppo­si­ti­on, Har­mo­nie zu ver­brei­ten. Es ist nicht die Auf­ga­be der Oppo­si­ti­on, Berufs­grup­pen­so­li­da­ri­tät mit den­je­ni­gen zu üben, die unser Land in den Ruin trei­ben. Es ist noch nicht ein­mal Auf­ga­be der Oppo­si­ti­on, unter den Bedin­gun­gen einer völ­lig fal­schen Poli­tik Almo­sen für die eige­ne Wäh­ler­schaft zu for­dern und sie zu beklat­schen, wenn sie gespen­det wurden.

Es geht nicht um Abmil­de­rung, Ver­ständ­nis und Har­mo­nie, es geht nicht dar­um, sich im Erreich­ten ein­zu­rich­ten. Es geht um eine ande­re Poli­tik, um min­des­tens die Rück­erobe­rung von Nor­ma­li­tät, eigent­lich aber um die Stil­le­gung hybri­der Struk­tu­ren, um die Siche­rung des Bestands.

Macht­fra­gen also. In Nie­der­sach­sen wird der Herbst die AfD ins Par­la­ment heben. Ent­schei­dend ist jedoch, ob es gelin­gen kann, Wer­te jen­seits der 30 Pro­zent zu errin­gen und sich noch tie­fer im Land zu ver­an­kern. In Sach­sen und in Thü­rin­gen (vor allem dort, mit einem eben nicht von außer­par­tei­li­cher Har­mo­nie geblen­de­ten Höcke an der Spit­ze) ist die­ser Schritt mög­lich, in Sach­sen-Anhalt und Bran­den­burg viel­leicht auch.

Ent­schei­dend wird sein, daß die Empö­rung über die nati­ons­ver­ges­se­ne Poli­tik der Alt­par­tei­en in eine Wahr­neh­mung der Alter­na­ti­ve umge­lenkt wird. Die Bot­schaft lau­tet: Es gibt ein Auf­fang­be­cken für den Pro­test und den Zorn, einen ers­ten, sehr nahe­lie­gen­den Schritt aus der Ent­täu­schung – die Aus­wan­de­rung aus der poli­ti­schen Hei­mat, die längst kei­ne mehr ist.

Die Chan­cen für die AfD ste­hen gut, sich selbst als die ein­zi­ge, in sich geschlos­se­ne Oppo­si­ti­on und als glaub­wür­di­ge Alter­na­ti­ve FÜR Deutsch­land zu zei­gen. Sah­ra Wagen­knecht möch­te seit Jah­ren Die Lin­ke in die­sel­be Rich­tung bewe­gen, aber nach ihrer geschei­ter­ten Macht­pro­be ist klar­ge­wor­den, daß sie das nicht schaf­fen wird. Die Lin­ke ist aus dem Rennen.

In Sach­sen und Thü­rin­gen und dar­über hin­aus spricht das Vor­feld aus Bür­ger­initia­ti­ven, Pro­test­bünd­nis­sen und regio­na­len Initia­ti­ven längst die­sel­be Spra­che wie die Par­tei. Hier kann es zu dem kom­men, was Bene­dikt Kai­ser in sei­nem stra­te­gi­schen Buch über Die Par­tei und ihr Vor­feld als Mosa­ik beschreibt: zu einer Arbeits­tei­lung, die unab­ge­spro­chen funk­tio­niert, weil sie so naheliegt.

Wo Hand­wer­ker­ver­bän­de, Beleg­schaf­ten insol­ven­ter Betrie­be, Selb­stän­di­ge aus Innen­städ­ten in Brie­fen und auf Demons­tra­tio­nen ein Ende der Zer­stö­rung ihrer Wirt­schafts­fä­hig­keit for­dern, muß die Par­tei weder mit­for­mu­lie­ren noch den Vor­rei­ter spie­len. Sie muß nahe­lie­gen, sie muß sich als Mög­lich­keit ver­an­kern, muß sicht­bar sein und hel­fen, muß den Mut auf­brin­gen und die Zuver­sicht wecken, die dort noch feh­len, wo Bür­ger erst­mals das wagen, wor­auf sie ger­ne ver­zich­tet hätten.

Paro­len, Bil­der, Per­sön­lich­kei­ten, Akti­on und Wen­de­stim­mung: Die AfD hat mit ihren Appa­ra­ten, ihren Mög­lich­kei­ten, Pri­vi­le­gi­en, Mit­teln, ihrem recht gesi­cher­ten Sta­tus die Auf­ga­be, die gan­ze Kla­via­tur zu bespie­len. Sie muß auf­hö­ren, für den Papier­korb zu arbei­ten und Fleiß­punk­te im par­la­men­ta­ri­schen Betrieb zu sam­meln. Sie muß Wahl­kreis­bü­ros zu Rück­zugs­räu­men für den Pro­test aus­bau­en und neue eröff­nen. Sie muß Säle fül­len, Prä­senz zei­gen und die Abwie­ge­lungs­tref­fen der Macht stören.

Die AfD muß dort sein, wo sich Krei­se für sie öff­nen, die das von sich selbst nie dach­ten. Sie hat alles Recht dazu und muß es selbst­be­wußt in Anspruch neh­men. Denn sie hat noch nie dazu­ge­hört und hat sich noch nie am Auf­fä­che­rungs­trick der Par­tei­en in Regie­rung und Schein­op­po­si­ti­on beteiligt.

In der AfD bün­deln sich Hoff­nun­gen. Sie darf sie nicht enttäuschen.

