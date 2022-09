Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Um noch ein­mal Ander­sens Mär­chen als treff­li­ches Gleich­nis auf­zu­ru­fen: Gor­bat­schow war nicht das Kind, das aus­sprach, der Kai­ser sei ja nackt; er war der Kai­ser selbst, der den Mut hat­te, die­se Pein­lich­keit an sich zu bemer­ken – jeden­falls in sei­ner ihm zuge­fal­le­nen Rol­le als Reprä­sen­tant des Sowjetsystems.

Nur lief er noch ein paar Jah­re wei­ter sei­nen eige­nen, also den gefähr­li­chen leni­nis­ti­schen Illu­sio­nen nach, ein roter Roman­ti­ker, der mein­te, kehr­te man nur kon­se­quent zu den Ursprün­gen der Sowjet­uni­on zurück, könn­te man einen Neu­an­satz wagen. Wer aber an den Beginn eines Alp­traums zurück­kehrt, träumt ihn noch mal, aller­dings anders – in die­sem Fall als Unter­gang, nicht als Neubeginn.

Wir Mit­te der Sech­zi­ger in den DDR-Sozia­lis­mus Hin­ein­ge­bo­re­nen waren 1985 um die zwan­zig Jah­re alt. Im Novem­ber 1982, kurz nach mei­ner Ein­be­ru­fung zu den Streit­kräf­ten, war Leo­nid Bre­schnew gestor­ben, das alte Gesicht der kran­ken UdSSR. Ein­ge­rückt in den Fern­seh­raum, ver­folg­ten wir die Trau­er­fei­er im naß­kalt grau­duns­ti­gen Mos­kau und hör­ten den Trau­er­marsch von Cho­pin.

Kei­ne drei Jah­re spä­ter las ich in einer Kaser­ne der Grenz­trup­pen im „Neu­en Deutsch­land“ Gor­bat­schows Rede auf den ver­stor­be­nen Tscher­nen­ko und spür­te, sen­si­bi­li­siert im Wahr­neh­men von poli­ti­schen Zwi­schen­tö­nen, irri­tiert einen ganz neu­en Duk­tus. Was ich zu die­sem Zeit­punkt aller­dings nicht anneh­men konn­te: Nur vier Jah­re spä­ter über­quer­te ich die dann bereits offe­ne Gren­ze an genau jener Stel­le der Elbe, wo ich sie von 1982 bis 1985 noch „gesi­chert“ hat­te – in Ergeb­nis des Wir­kens eben jenes Michail Gor­bat­schow, des­sen Rede mich so ver­blüfft hatte.

Zwi­schen­durch, in den letz­ten expres­sio­nis­tisch-wir­ren Jah­ren DDR-Sozia­lis­mus, erhitz­ten wir uns in Gesprä­chen über die Pere­stroi­ka und Glas­nost. Zunächst etwas hoff­nungs­be­sof­fen (“Gobi, Gor­bi!”) anneh­mend, es wol­le sich etwas Ent­schei­den­des bewe­gen. Was sich dann aber tat­säch­lich beweg­te, hat­ten wir so nicht erwar­tet. Stahl­be­ton läßt sich nun mal nicht umbau­en, schon gar nicht schnell; er reißt allen­falls und bricht zusammen.

Plötz­lich gab es sowje­ti­sche Bücher, plötz­lich gab es sowje­ti­sche Fil­me, die zeig­ten, daß das „Land Lenins“ eben nicht einer lich­ten Zukunft ent­ge­gen­schritt, son­dern ein Reich der Fins­ter­nis war. Ins­be­son­de­re “Die Vogel­scheu­che” beein­druck­te mich enorm. Einen Umbau wür­de es, ahn­ten wir bereits, nicht geben kön­nen, und der end­lich unver­stell­te Blick in die Geschich­te zeig­te mons­trö­se Ver­bre­chen und offen­bar­te har­te Lügen, u. a. jene über das Zusatz­pro­to­koll des Hit­ler-Sta­lin-Pak­tes und somit über Katyn. Wer nach­dach­te, war eher geschockt als befreit.

Alles, was jahr­zehn­te­lang so durch­ge­ro­chen hat­te, Sta­lins Ter­ror, der so aller­dings nur im Lenin­schen Betriebs­sys­tem mög­lich war, die depres­si­ve Sta­gna­ti­on unter Bre­schnew, das Elend, die Bru­ta­li­tät, der Wod­ka-Suff, all das, was, wur­de es behaup­tet, in der offi­zi­el­len DDR als „hys­te­ri­scher Anti­so­wje­tis­mus“ zurück­ge­wie­sen wur­de, erwies sich als: Wahr!

Der geschmäh­te Sol­sche­ni­zyn, beka­men wir kon­ster­niert mit, hat­te mit dem, was sei­ne Roma­ne beschrie­ben hat­ten, völ­lig Recht. Den „Archi­pel Gulag“ gab es, und gewis­ser­ma­ßen kreuz­ten wir als Schiff­jun­gen immer noch in sei­nen Gewäs­sern. Und ein ande­res wich­ti­ges Buch half uns spä­ter, den Sowjet­kom­mu­nis­mus end­lich rich­tig zu begrei­fen – Geor­ges Orwells „Farm der Tie­re“. Gran­di­os. Kein Wun­der, daß es den Band bei uns nicht gege­ben hatte.

Abge­se­hen von stets über­schätz­ten nur wirt­schaft­li­chen Schwie­rig­kei­ten und dem im nach­hin­ein viel­fach beklag­ten Man­gel: Allein schon mit die­ser Last, mit den zu Tage lie­gen­den Lebens­lü­gen, mit die­sem Lei­chen­ge­ruch, der den Sozia­lis­mus durch­zog, konn­te es kei­ne Wei­ter­ent­wick­lung geben. Aber noch bevor wir das rich­tig erkannt hat­ten, wur­de dem „sozia­lis­ti­schen Welt­sys­tem“ von Mos­kau aus der ideo­lo­gi­sche Stark­strom abge­stellt und die Bre­schnew-Dok­trin beendet.

Nur des­we­gen konn­te das begin­nen, was heu­te als „hel­den­haft“ mytho­lo­gi­siert wird, die Rei­he der – mit Aus­nah­me Rumä­ni­ens – „fried­li­chen Revo­lu­tio­nen“. Als klar war, die „Grup­pe der sowje­ti­schen Streit­kräf­te in Deutsch­land“ wür­de in den Kaser­nen blei­ben, gab es in der DDR kein Hal­ten mehr: Erst war im frü­hen Herbst 1989 die Bür­ger­be­we­gung auf der Stra­ße, im spä­ten dann „das Volk“, das, stets prag­ma­tisch, kei­ne neu­en Expe­ri­men­te wünsch­te, son­dern den Bei­tritt zur Bun­des­re­pu­blik. Bes­ser ein öko­no­misch bewähr­tes Modell als neue poli­ti­sche Träumereien.

Heu­te heißt es, gesucht wur­den Frei­heit und Demo­kra­tie. Mag ja sein, dies aber bit­te in Gestalt von D‑Mark, Super-Markt und Mit­tel­meer-Rei­sen. Bereits im Som­mer 89 hat­ten mei­ne Lands­leu­ten den Bot­schafts­gar­ten der Pra­ger Bot­schaft bela­gert wie spä­ter die Flücht­lin­ge Lam­pe­du­sa. Bis ihnen Hans Diet­rich-Gen­scher erschien. Spä­ter hieß es in Leip­zig: „Coca-Cola, Büch­sen­bier – Hel­mut Kohl wir dan­ken dir!“

Gor­bat­schow nahm all das hin und han­del­te in Strick­ja­cke mit dem gro­ßen Kanz­ler die Bedin­gun­gen einer Über­ga­be aus. Wir waren plötz­lich auf uns gestellt, regis­trier­ten nach dem jähen Ende des Kal­ten Krie­ges die welt­wei­te Ent­span­nung und atme­ten auf, aber wir fan­den uns in einer ganz ande­ren Welt wie­der. Aus unse­rem Land war das „Bei­tritts­ge­biet“ gewor­den. Die gro­ße “Aus­ein­an­der­set­zung der Sys­te­me“ hat­ten wir offen­bar ver­lo­ren. Was blieb? Sich an den Wes­ten zu hal­ten, also die Treu­hand wal­ten und die Loka­to­ren kom­men zu las­sen, die mit der Land­nah­me den Anschluß an den Markt ermöglichten.

Die Bun­des­re­pu­blik war über Jahr­zehn­te nicht nur das ganz ande­re Deutsch­land gewe­sen, nicht nur ein Sehn­suchts­ort aus dem West­fern­se­hen, son­dern auch der Feind. Der stell­te uns nun alle gewis­ser­ma­ßen als Neu­bür­ger ein, über­prüf­te unse­re Taug­lich­keit, und wir wur­den „frei“ als Bun­des­bür­ger für den Welt­markt geheu­ert. Inso­fern hat­ten wir uns ganz neu zu fin­den und auszurichten.

Ein Gedicht Vol­ker Brauns (* 1939) emp­fand ich frü­her als passend:

Das Eigen­tum

Da bin ich noch: mein Land geht in den Westen.

KRIEG DEN HÜTTEN FRIEDE DEN PALÄSTEN.

Ich sel­ber habe ihm den Tritt versetzt.

Es wirft sich weg und sei­ne mag­re Zierde.

Dem Win­ter folgt der Som­mer der Begierde.

Und ich kann blei­ben wo der Pfef­fer wächst.

Und unver­ständ­lich wird mein gan­zer Text

Was ich nie­mals besaß, wird mir entrissen.

Was ich nicht leb­te, werd ich ewig missen.

Die Hoff­nung lag im Weg wie eine Falle.

Mein Eigen­tum, jetzt habt ihrs auf der Kralle.

Wann sag ich wie­der „mein“ und mei­ne alle.

Mit Gor­bat­schow ende­te die trü­ge­risch welt­ge­schicht­li­che Pau­se, in der wir auf­ge­wach­sen waren. Die dua­le Welt, Ost und West, gab es nicht mehr. So schien es. Längst wis­sen wir: Die Pola­ri­tät blieb erhal­ten. Der Ukrai­ne-Krieg zeigt es.

Gor­bat­schow hat­te – dar­in eine tra­gi­sche Gestalt – einen neu­en Sozia­lis­mus inspi­rie­ren wol­len. Aber jenen Sozia­lis­mus, den wir erlebt hat­ten und der uns präg­te, hat­te es eben nur so, und zwar genau so geben kön­nen, wie er sech­zig Jah­re exis­tier­te – in der düs­te­ren sta­li­nis­ti­schen Unter­drü­ckungs­va­ri­an­te. Ein ande­rer war und ist nicht möglich.

Als wir in den Wes­ten kamen, erschien der uns als star­ker Sie­ger. Erst nach und nach beka­men wir mit, wie erschöpft die­ser Wes­ten war. Wäh­rend sich die DDR bei­na­he ver­zwei­felt dar­um bemüht hat­te, eine Nati­on zu wer­den, woll­te die Bun­des­re­pu­blik genau dies nicht mehr sein. Sie gab sich preis – der „euro­päi­schen Idee“, der Über­zahl kul­tu­rell kaum zu inte­grie­ren­der Migran­ten, dem Glo­ba­lis­mus. Wir bemerk­ten, wie inef­fi­zi­ent und ideo­lo­gisch über­frach­tet das Bil­dungs­sys­tem war, und das es das, was wir etwas ver­zagt erwar­tet hat­ten, so nicht mehr gab: Leis­tungs­ori­en­tie­rung und Leistungsgesellschaft.

Mitt­ler­wei­le leben wir sogar wie­der in einer weit­ge­hend durch­i­deo­lo­gi­sier­ten Gesell­schaft, die von einer „woken“ Kul­tur­re­vo­lu­ti­on geprägt wird, der sich die Ein­heits­front der selbst­er­klärt demo­kra­ti­schen Par­tei­en anschließt.

In der spä­ten Gor­bat­schow-Zeit implo­dier­te die Sowjet­uni­on. Die Rus­si­sche Föde­ra­ti­on, die dar­aus her­vor­ging, schei­ter­te in den Neun­zi­gern beim chao­ti­schen Ver­such, in eine Markt­wirt­schaft und in eine Demo­kra­tie nach west­li­chem Vor­bild zu wech­seln. Die Ära Jel­zin war ein Desas­ter, die weni­gen Jah­re der Frei­heit führ­ten eben nicht zu neu­er Sta­bi­li­tät, son­dern ver­stärk­ten Flieh­kräf­te. In gewis­ser Wei­se blieb Ruß­land das, was es immer gewe­sen war, eine frem­de Welt im Osten – auto­kra­tisch, melan­cho­lisch, eine unheim­li­che Wei­te – und so oder so beein­dru­ckend. Und sann man drü­ber nach, begann man eine der Melo­dien im Moll zu sum­men, die einem von frü­her ver­traut sind.

Daher klingt in mir öfter mal nach, womit wir bei einer Begeg­nung im dama­li­gen 121. Panzer­re­gi­ment in der Nähe von Lud­wigs­lust aus Laut­spre­chern beschallt wurden.