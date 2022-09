Netzfundstücke (136) – Tolkien und Schieske

»Evil cannot create anything new, they can only corrupt and ruin good forces have invented or made.«

Als Ama­zon vor rund einem hal­ben Jahr den ers­ten Trai­ler zu sei­ner ange­kün­dig­ten Herr-der-Rin­ge-Serie Die Rin­ge der Macht ver­öf­fent­lich­te, wur­de die­ses Zitat mas­sen­haft als Kom­men­tar unter das Video gepostet.

Die Lieb­ha­ber des von J.R.R Tol­ki­en geschaf­fe­nen Reichs Mit­tel­er­de waren erbost: Jede Befürch­tung, die man seit der Ankün­di­gung der Serie durch Ama­zon hin­sicht­lich der Umset­zung heg­te, schien sich durch das ein­mi­nü­ti­ge Ankün­di­gungs­film­chen zu bewahrheiten.

Diver­si­fi­zie­rung, dicke Schich­ten künst­li­cher CGI-Plas­te, depla­zier­tes weib­li­ches Empower­ment und eine selbst­ge­fäl­li­ge Miß­ach­tung der Vor­la­ge; jeder wei­te­re ver­öf­fent­lich­te Film­schnip­sel unter­mau­er­te, daß Ama­zon all die­se Schän­dun­gen an Tol­ki­ens Lebens­werk vor­ge­nom­men hatte.

Die tie­fe Ver­an­ke­rung Tol­ki­ens Geschich­ten in der euro­päi­schen Mytho­lo­gie und Tra­di­ti­on, das Bri­ti­sche in sei­ner Welt: Abge­ris­sen, nichts an Ama­zons Zucker­wat­te-Bom­bast ist in irgend­ei­ner Form noch bri­tisch geschwei­ge denn mythisch. Schlim­mer noch, es ist ein ganz bewuß­ter Angriff auf die­se Tradition.

Es hagel­te Kri­tik, was die übli­che, den gro­ßen Mul­ti­me­dia-Häu­sern vor­ge­la­ger­te Medi­en­front, mobi­li­sier­te: Ein Hau­fen Ras­sis­ten, frau­en­feind­li­cher Haß­ver­bre­cher und !Rus­sen! wür­de sich gegen ein wun­der­schö­nes Mach­werk wen­den und arbei­te dabei noch mit einem fal­schen Zitat: »Evil can­not crea­te anything new, they can only cor­rupt and ruin good for­ces have inven­ted or made«, stam­me gar nicht von Tolkien.

»Some peop­le are mad about peop­le of colour being in the seri­es, to which I say: fuck off you racist.[…] ›Evil can­not crea­te anything new, they can only cor­rupt and ruin what good for­ces have inven­ted or made.‹ The quo­te is attri­bu­t­ed to JRR Tol­ki­en. You may have also seen this writ­ten in Rus­si­an. Many, many times. […] Howe­ver, this quo­te isn’t from the Pro­fes­sor at all. Dr. Sara Brown, facul­ty chair of the Lan­guage & Lite­ra­tu­re M.A. pro­gram at Signum Uni­ver­si­ty, dis­co­ve­r­ed that the ori­gin in fact seems to be from the web­site TVTro­pes. It does not appe­ar in any of Tolkien’s works«, schrieb ein Ben Sledge für das kana­di­sche PC-Spie­le-Blog The­Ga­mer.

Stimmt, es ist kein Ori­gi­nal­zi­tat von Tol­ki­en, aber dumm nur, daß es eine inhalt­li­che Zusam­men­fas­sung einer aus­führ­li­che­ren Beschrei­bung der Wesen­haf­tig­keit des Bösen von Tol­ki­en aus dem Sil­ma­ril­li­on ist, in dem er Mel­kor, Herr Sau­rons und damit ein dem Dunk­len Herr­scher von Mordor über­ge­ord­ne­tes Übel, wie folgt beschreibt:

»Sin­ce he [Mel­kor] had no love even for the things that he had hims­elf made, he came at length to reck not at all how things had come into being, con­si­de­ring neit­her their natures nor their pur­po­ses. Thus he desi­red only to pos­sess things, to domi­na­te them, deny­ing to all minds any free­dom out­side his own will, and to other crea­tures any value save as they ser­ved his own plans. Thus it was seen in Arda that the things made or desi­gned by Mel­kor were never ›new‹ (though at first he stro­ve to make them so) but were imi­ta­ti­ons or mocke­ries of works of others.«

Scha­de The­Ga­mer, net­ter Versuch…

Seit­dem die Serie am Frei­tag, den 02. Sep­tem­ber, »erst­aus­ge­strahlt« wur­de, sind die Kri­ti­ken ver­nich­ten­der gewor­den. konflikt-Autor Bru­no Wol­ters resü­mier­te zur ers­ten Fol­ge in einem Twitter-Faden:

Fünf Minu­ten geschaut. Es ist grau­sig. Wer­de es spä­ter aus­füh­ren, falls ich die Fol­ge been­den soll­te. #Rings­Of­Power — Bru­no Wol­ters (@BrunoWolters) Sep­tem­ber 2, 2022

Wol­ters steht mit die­ser Kri­tik alles ande­re als allein da: Selbst die­je­ni­gen, die an der PoC­wer­dung Mit­tel­er­des weni­ger Anstoß neh­men, kri­ti­sie­ren Ama­zons Mil­li­ar­den­pro­jekt für sei­ne abge­schmack­te Inter­pre­ta­ti­on und künst­li­che visu­el­le Umset­zung, wodurch es lei­der an die zahl­rei­chen mit­tel­mä­ßi­gen Fan­ta­sy­ver­fil­mun­gen, die das Ange­bot der Strea­ming­diens­te bevöl­kern, als an die drei Jack­son-Fil­me anknüpft.

Anders als das Feuil­le­ton und der Gefäl­lig­keits­jour­na­lis­mus der Film­kri­tik­pres­se, die mit Lob für die Bling-Bling-Fast-Food-Grüt­ze nicht spar­ten, hagel­te es auf den Film­platt­for­men wie IMDb (lus­ti­ger­wei­se in Besitz von Ama­zon) ein »Grot­ten­schlecht« nach dem ande­ren. Die Rezen­si­ons­funk­ti­on auf Prime stell­te Ama­zon auf­grund »ras­sis­ti­schen Review Bom­bings« gleich ganz ein.

Beim Jun­g­eu­ro­pa Ver­lag hat man die­se Kata­stro­phe mit Ansa­ge von Anfang an kri­tisch beglei­tet. Ver­le­ger Phil­ip Stein und Jung­au­tor Vol­ker Zier­ke sind selbst gro­ße Lieb­ha­ber der Geschich­ten des Katho­li­ken und »Reak­tio­närs« Tol­ki­en und ihnen schwan­te, wie so vie­len Tol­ki­en-Puris­ten, ob der Rin­ge der Macht Übles.

Sehr inter­es­sant und lesens­wert ist in die­sem Zusam­men­hang außer­dem Engels Arti­kel in der Sezes­si­on 94 »Heroi­sches Schei­tern – Tol­ki­ens Reich« (hier lesen).

Und kurz vor Ver­öf­fent­li­chung der ers­ten bei­den Fol­gen von den Rin­gen der Macht stell­ten sich Stein und Zier­ke die Fra­ge, ob ein Boy­kott der Serie etwas aus­tra­gen könne:

Zier­ke sah den Erfolg eines Boy­kotts eher skep­tisch. Sehr wahr­schein­lich hat er recht damit und es wird dem Erbe Tol­ki­ens dien­li­cher sein, den ideel­len Kern sei­nes Wer­kes durch eige­ne Publi­ka­ti­on zu bewah­ren und gegen die Anma­ßun­gen der Medi­en­in­dus­trie zu ver­tei­di­gen, als auf die Macht des Nicht-Ein­schal­tens zu hoffen.

Mit Tol­ki­en, Euro­pa und die Tra­di­ti­on. Zivi­li­sa­ti­on im Spie­gel des Ima­gi­nä­ren (hier bei Antai­os bestel­len) aus der Feder von Armand Ber­ger hat man das bei Jun­g­eu­ro­pa bereits getan – ein Buch zur rech­ten Zeit.

Um ein Resü­mee aus die­sem Schla­mas­sel zu zie­hen: Wäh­rend die einen unbe­irrt dar­an arbei­ten, alles Schö­ne und Gute in den Dreck zu zie­hen, gibt es einen letz­ten Rest, der die »Rück­kehr des Königs« noch nicht auf­ge­ge­ben hat – ein klei­ner, aber den­noch gewich­ti­ger Rest.

Am 11. Sep­tem­ber wird in Cott­bus ein neu­er Ober­bür­ger­meis­ter gewählt. Die Stadt in Süd­bran­den­burg ist von her­vor­ge­ho­be­ner Bedeu­tung für unser Milieu. Hier ist der mit­ten in der Innen­stadt gele­ge­ne Bür­ger­treff­punkt »Müh­le Cott­bus« behei­ma­tet, hier kana­li­siert der Ver­ein Zukunft Hei­mat seit 2015 den Wider­stand gegen die kata­stro­pha­le Poli­tik der Eta­blier­ten und hier gewann die AfD bei den Land­tags­wah­len 2019 zwei Direkt­man­da­te – ein­zig­ar­tig für eine deut­sche Großstadt.

Eines die­ser bei­den Man­da­te hol­te der Feu­er­wehr­mann Lars Schies­ke. Nun tritt er für sei­ne Hei­mat­stadt als Ober­bür­ger­meis­ter­kan­di­dat an und hat reel­le Chan­cen, ins Rat­haus ein­zu­zie­hen. Cott­bus wird seit gerau­mer Zeit von den Fol­gen der Flücht­lings­wel­le 2015 heim­ge­sucht: stei­gen­de Gewalt und sexu­el­le Über­grif­fe im öffent­li­chen Raum häu­fen sich. Dar­über hin­aus sorg­ten die Coro­na-Maß­nah­men für Unver­ständ­nis. Die Cott­bu­ser Stadt­ge­sell­schaft ist in Aufruhr.

Seit Schies­ke sei­nen Hut in den Ring gewor­fen hat, avan­ciert die OB-Wahl zum poli­ti­schen Groß­ereig­nis in der Regi­on. Mitt­ler­wei­le kon­kur­rie­ren ein­schließ­lich Schies­ke sie­ben Kan­di­da­ten um das Amt.

Die Rele­vanz der Wahl für die AfD zeigt sich dar­über hin­aus in einem der bes­ten Wahl­wer­be­spots, die die Par­tei bis­her wohl zustan­de gebracht hat und der außer­dem ver­deut­licht, daß es nicht unbe­dingt ein Mil­lio­nen­bud­get und eine teu­re PR-Agen­tur braucht, um zu überzeugen.

Viel­mehr rei­chen ein paar ent­schlos­se­ne Leu­te mit Ein­satz­wil­len, dem rich­ti­gen Auge und dem Ver­ständ­nis für die eige­ne Wäh­ler­schaft, um erfolg­rei­che poli­ti­sche Arbeit zu leisten:

Für die Lage­be­spre­chung hat­te ich die Gele­gen­heit, mit Schies­ke kurz nach der Bekannt­ga­be sei­ner Kan­di­da­tur über sei­ne Zie­le für Cott­bus zu sprechen:

Eines hat Schies­ke mit sei­ner Kan­di­da­tur min­des­tens erreicht: In einer Woche schau­en alle Augen auf Cottbus.