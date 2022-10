Den Menschen lieben?

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Mit dem Wort Frei­heit geht es mir übri­gens ähn­lich. Und wenn ich „Frei­heit, Gleich­heit, Brü­der­lich­keit“ beschwo­ren höre, den­ke ich an Guil­lo­ti­ne und Jako­bi­ner-Ter­ror, der sich ein­ein­halb Jahr­hun­der­te spä­ter bol­sche­wis­tisch fort­ge­schrie­ben fand. Bes­ser weni­ger davon wagen. Die Kennt­nis der eige­nen Nachtseite(n) hilft ein Über­maß Hoff­nung vermeiden.

Soll man, muß man den Men­schen lie­ben? Die Lin­ke liebt ihn angeb­lich und fühlt sich immer­fort zu sei­ner Ret­tung, sei­ner mora­li­schen Erzie­hung und zur Gewähr­leis­tung sei­nes Wohls auf­ge­ru­fen – jeden­falls solan­ge er von ihr nicht als Rech­ter mar­kiert ist. Ihre revo­lu­tio­nä­re Atti­tü­de mag man in der Jugend auf roman­ti­sche Wei­se gran­di­os fin­den, erwach­sen gewor­den mutet sie eher affek­tiv-thea­tra­lisch und etwas naiv an.

Kenn­zeich­nend für die Lin­ke in Rot- wie Grün­va­ri­an­te: Sie kennt die Nacht­sei­te des Men­schen eben nicht; sie will sie nicht ken­nen und beflei­ßigt sich statt­des­sen eines anstren­gen­den Rol­len­spiels, in dem jeder so zu tun hat, als wäre er ethisch durch­weg grund­in­takt. Die „Zivil­ge­sell­schaft“: Das etwa klingt nach einer Ver­samm­lung der durch und durch Grund­gu­ten, so wie „zivil“ stets ja bes­ser anmu­tet als „mili­tä­risch“.

Die sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Vari­an­te der Men­schen­lie­be erscheint neben den lin­ke­ren Befrei­ungs­my­then als ein eher klein­bür­ger­li­ches Gequen­gel nach Las­ten­tei­lung, Hil­fe und vor allem „Teil­ha­be“, wobei sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Poli­ti­ker sich beson­ders unge­niert legi­ti­miert füh­len, zunächst sich selbst und anschlie­ßend ihre Kli­en­tel wei­test­ge­hend ohne eige­ne Leis­tung mit öffent­li­chen Mit­teln auszustatten.

Den Men­schen also lie­ben, Kain eben­so wie Abel? Bloß weil man zur glei­chen Gat­tung gehört?

Ich kann über den Men­schen stau­nen. Zu stau­nen ist aller­dings bereits dar­über, daß es über­haupt etwas gibt und nicht nichts, daß also das Sein als sol­ches exis­tiert, fer­ner dar­über, daß sich dar­in sogar Leben ent­fal­tet, Pflan­zen und Tie­re, und daß schließ­lich ein Wesen ent­stand, das alle Man­nig­fal­tig­keit in sich wider­spie­gelt, das im Sin­ne einer Frei­stel­le Distanz gegen­über der Welt und so ein Bewußt­sein vom eige­nen Selbst ent­wi­ckelt und alle Gren­zen zu über­schrei­ten bereit ist, die es natur­ge­ge­ben zunächst ein­zu­schrän­ken scheinen:

So ein­zig­ar­tig wie unheim­lich, in der Natur unbe­haust und unge­bor­gen, sich sogar nach der geschlos­se­nen Lebens­welt des Tie­res und der Pflan­ze (zurück)sehnend, dabei aller Mög­lich­kei­ten voll und zum Wun­der­volls­ten so wie zum Furcht­bars­ten befä­higt, fin­det sich die­ses Wesen ins Dra­ma der Frei­heit gestellt, das eben im Wider­streit des Guten und Bösen besteht.

Zurück zum Gan­zen: Schon eine unschein­ba­re Pflan­ze ist ein Wun­der, auf­stre­bend ins Licht, Pho­to­syn­the­se betrei­bend, ande­rer­seits mit dem wei­ßen Wur­zel­werk, sym­me­trisch zum grü­nen Blät­ter­dach, sich ein­tas­tend ins dunk­le Erd­reich. In bei­den Sphä­ren, im Licht wie im Dun­kel, als ein und das­sel­be Lebe­we­sen jeweils eine ande­re Exis­ten­zwei­se entwickelnd.

Pflan­zen zu bewun­dern und zu bestau­nen habe ich kei­ne Schwie­rig­kei­ten, Tie­re stim­men mich oft sen­ti­men­tal; der Mensch fast nie, allen­falls noch Kin­der. Schon weil sie in ihren ers­ten behü­te­ten Jah­ren nur ahnen kön­nen, in wel­che Ham­let­schen Tur­bu­len­zen sie gera­ten wer­den. Han­deln – aber wie? Noch erträu­men sie sich ein Leben, auf das so traum­haft nicht zu hof­fen ist. Die Kind­heit – mit Rai­ner Maria Ril­ke das „Land, das lan­ge zögert, eh es untergeht.“

Wenn man den Men­schen aber lie­ben soll­te, so kann das, mei­ne ich, nicht zuerst um sei­nes viel­fäl­ti­gen Kön­nens und Ver­mö­gens wil­len gesche­hen, son­dern viel­mehr mit Blick auf sei­ne Tra­gik. Eine wich­ti­ge Übung mag dar­in bestehen, Tra­gi­schem unver­trau­ert begeg­nen zu kön­nen, dies schon des­we­gen, weil es als Kern genau das eigent­lich Mensch­li­che ist.

Daß der Mensch die Kro­ne der Schöp­fung oder gar geschaf­fen nach dem Bil­de Got­tes wäre – dies nach­zu­voll­zie­hen fällt mir schwer. Und wenn es sich doch so ver­hiel­te, wäre es ein Pro­blem oder deu­te­te auf eine Art Soll­bruch­stel­le hin, die Phi­lo­so­phie und Theo­lo­gie zu prü­fen haben. Durch uns geht ein Riß, wäh­rend wir selbst der Riß sein mögen, der durch die Welt geht …

In der „Neu­en Zür­cher Zei­tung“ hat Kon­stan­tin Sak­kas das von ihm glei­cher­ma­ßen als hero­isch wie tra­gisch emp­fun­de­ne Dilem­ma des Men­schen beschrie­ben, der aus der Natur „her­aus­ragt“: „Der Mensch ist Pro­me­theus, der Vor­aus­den­ken­de, und Odys­seus, der Lis­ten­rei­che; bei­de muß­ten, um sich zu ret­ten, der Natur und sich selbst – Gewalt antun. Dar­in liegt die onto­lo­gi­sche Aus­zeich­nung, dar­in liegt die spe­zi­fi­sche Wür­de des Menschen.“

Daß dar­in auch eine tie­fe Schuld lie­gen mag, berührt Sak­kas, er möch­te sie jedoch nicht als Schuld auf­fas­sen, weil wir nicht anders han­deln kön­nen, als wir es – unse­rer spe­zi­fi­schen Natur nach – müssen.

Ich weiß, es ist dazu eigent­lich alles gesagt – in der Viel­zahl der Mythen und in den Reli­gio­nen, in den Lite­ra­tu­ren und Küns­ten. Wir wis­sen, wenn wir eini­ger­ma­ßen reflek­tiert sind, um unse­re lich­ten Mög­lich­kei­ten wie um unse­re fins­te­re Ver­wor­fen­heit. Nur die Musik fin­det dafür tie­fe Aus­drü­cke, da allein sie kei­ner tren­nen­den Begrif­fe bedarf. (Darf man ver­mu­ten, daß die Lin­ke – sie­he oben – ein gestör­tes Ver­hält­nis zur soge­nann­ten erns­ten Musik hat, sug­ge­riert sie, die Lin­ke, sich doch irrig ein­sei­tig den nur guten Men­schen, so wie sich jeder Lin­ke gleich selbst als Modell­ex­em­plar dafür ansieht. Wenn man’s schon nicht dumm nen­nen möch­te, so muß man es doch gefähr­lich finden.)

Um unse­re Tra­gö­die zu emp­fin­den, muß man nichts stu­die­ren, man braucht dazu nicht mal Bücher oder Zei­tun­gen lesen, inso­fern das ein­fa­che Leben selbst noch jeden belehrt, vie­le dabei unglück­lich macht, weni­ge wei­se wer­den läßt, bei allen jedoch ganz not­ge­drun­gen ein all­tags­phi­lo­so­phi­sches oder reli­giö­ses Nach­sin­nen aus­löst, meist eben nicht in den ver­meint­lich glück­se­li­gen, son­dern in spür­bar ver­zwei­fel­ten Momen­ten. Es ist stets als umfas­sen­de Gerech­tig­keit auf­ge­faßt wor­den, daß nie­mand von uns heil durch­kommt und wir im letz­ten Akt alle recht alt aussehen.

Die soge­nann­ten ein­fa­chen Men­schen, die, mit­ten im Leben und des­sen ele­men­ta­ren Kon­flik­ten ste­hend, am ehes­ten zur Klar­heit fin­den, wis­sen: Alles fremd, alles objek­tiv ver­ur­sach­te Elend muß man wie Hiob oder eben fata­lis­tisch zu tra­gen ler­nen, das selbst ver­ur­sach­te wie­der­um hat meist einen Grund, dem man abhel­fen kann, indem man dem eige­nen Unmaß, der Hof­fär­tig­keit und Anma­ßung Demut ent­ge­gen­setzt. In einer all­zu kon­stru­ier­ten Über­tra­gung, weil oben von Pflan­zen die Rede war: Es lebt sich auch als Kie­fer, auf san­dig ärm­li­chem Grund. Magno­li­en bil­den min­des­tens in Bran­den­burg kei­ne Wälder.

Einen Anlaß aller­dings mag es geben, den Men­schen wirk­lich zu lie­ben, obwohl es schwer­fällt, ihn als lie­bens­wert anzu­se­hen. Nicht sei­ne gemut­maß­te Wür­de, nicht ein­mal sein von der Auf­klä­rung behaup­te­ter Wert als Zweck an sich selbst ver­an­las­sen dazu, son­dern sei­ne Arm­se­lig­keit. Arthur Schopenhauer:

“Bei jedem Men­schen, mit dem man in Berüh­rung kommt, unter­neh­me man nicht eine objek­ti­ve Abschät­zung des­sel­ben nach Werth und Wür­de, zie­he also nicht die Schlech­tig­keit sei­nes Wil­lens, noch die Beschränkt­heit sei­nes Ver­stan­des und die Ver­kehrt­heit sei­ner Begrif­fe in Betrach­tung; da ers­te­res leicht Haß, letz­te­re Ver­ach­tung gegen ihn erwe­cken könn­te, son­dern man fas­se allein sei­ne Lei­den, sei­ne Noth, sei­ne Angst, sei­ne Schmer­zen ins Auge: da wird man sich stets mit ihm ver­wandt füh­len, mit ihm sym­pa­thi­sie­ren und statt Haß oder Ver­ach­tung jenes Mit­leid mit ihm emp­fin­den, wel­ches allein die Lie­be (aga­pe) ist, zu der das Evan­ge­li­um auf­ruft. Um kei­nen Haß, kei­ne Ver­ach­tung gegen ihn auf­kom­men zu las­sen, ist wahr­lich nicht die Auf­su­chung sei­ner angeb­li­chen ´Wür­de‘, son­dern umge­kehrt der Stand­punkt des Mit­leids der allein geeignete. (…)

Wenn man die mensch­li­che Schlech­tig­keit ins Auge gefaßt hat und sich dar­über ent­set­zen möch­te, so muß man als­bald den Blick auf den Jam­mer des mensch­li­chen Daseins wer­fen; und wie­der eben­so, wenn man vor die­sem erschro­cken ist, auf jene: da wird man fin­den, daß sie ein­an­der das Gleich­ge­wicht hal­ten, und wird der ewi­gen Gerech­tig­keit inne wer­den, indem man merkt, daß die Welt selbst das Welt­ge­richt ist.”

Ein pes­si­mis­ti­sches Welt- und Men­schen­bild, aber die­se Ansicht des Daseins und Soseins befreit. Sie erst ermög­licht es, den Men­schen in sei­nen schwie­ri­gen Geschi­cken unver­stellt anzu­schau­en und so zu erken­nen, daß er mit all sei­nen welt­ver­än­dern­den Kennt­nis­sen und Befä­hi­gun­gen, derer es ja bedarf, damit Indi­vi­du­en und Gat­tung über­haupt über­le­bens­fä­hig sind, letzt­lich ein ganz und gar Ver­lo­re­ner ist – mit dem schwie­ri­gen Vor­teil, um die­se Ver­lo­ren­heit immer­hin wis­sen zu kön­nen, sie min­des­tens zu fürch­ten und sich allen­falls dar­über hin­weg­zu­trös­ten, indem er sich in einen grö­ße­ren, höhe­ren Zusam­men­hang stellt als in jenen eher jam­mer­vol­len, der sich hie­nie­den für ihn ergibt.

Dabei muß er sich ent­we­der auf sei­ne eige­ne Exis­tenz und deren Ent­wurfs­mög­lich­kei­ten ein­las­sen, im Wis­sen auf Beschränkt­hei­ten und ent­ge­gen­ste­hen­de Wider­stän­de – oder auf ein Offen­ba­rungs­wis­sen, was in sich wie­der­um ein Wag­nis mehr ist: Kier­ke­gaard sieht daher kei­nen ande­ren Aus­weg als – „Cre­do quia absur­dum.“ – den „Sprung“ in den Glau­ben. Schön fin­de ich das Bild vom zuver­sicht­li­chen Schritt auf den Spie­gel des dunk­len tie­fen Was­sers, in der Hoff­nung oder gar Gewiß­heit, der Fuß tref­fe dort unter der opa­ken Ober­flä­che schon auf einen siche­ren Halt geben­den Stein.

Die All­ge­gen­wart des Himm­li­schen und Ewi­gen bzw. das Gespür dafür oder der Ver­laß dar­auf wur­de weit­ge­hend ver­lo­ren an die blo­ße Heu­tig­keit, der Glau­be an Erlö­sung scheint ersetzt von der Ori­en­tie­rung auf schnel­le Befrie­di­gung aller Bedürf­nis­se durch die Ver­spre­chen der indus­tri­el­len Waren­pro­duk­ti­on. Dabei wur­de ver­ges­sen, was an Gleich­ge­wicht und Ata­ra­xia (ἀταραξία) einst wohl mög­lich war. Und die guten wie bösen Geis­tern schei­nen aus unse­rem enge­ren Umkreis längst fort­ge­zo­gen zu sein. Mar­shall Salin spricht daher von gegen­wär­tig tran­szen­den­ta­lis­ti­schen statt vor­ma­lig imma­nen­tis­ti­schen Gesellschaften.

Zwar ver­bes­ser­te sich mit dem fas­zi­nie­ren­den wis­sen­schaft­lich-tech­ni­schen Fort­schritt das Lebens­ni­veau, aber die­ses bloß irdi­sche Glück wur­de mit furcht­ba­ren Opfern und enor­men öko­lo­gi­schen Tie­fen­schä­den eben­so erkauft wie mit Ent­frem­dung und Ver­ein­ze­lung, letzt­lich mit dem Her­aus­tre­ten aus alt­ver­trau­ten und bewähr­ten Bin­dun­gen in die von ande­ren immer wei­ter geschie­de­ne Indi­vi­dua­li­tät und Eigen­ver­ant­wor­tung – eine Befrei­ung, mit der für vie­le eher eine eis­kal­te Win­ter­ei­se begann, ein ver­schärf­tes Dra­ma der Freiheit.

Zu Beginn von Anton Tsche­chows „Der Kirsch­gar­ten“ wird mene­te­kel­haft auf die Bau­ern­be­frei­ung 1861 in Ruß­land ver­wie­sen, und am Ende des Stü­ckes fin­det sich das idyl­lisch anmu­ten­de Gut der Ran­jew­ska­ja ver­ramscht, die schö­nen Kirsch­bäu­me abge­hau­en. Zu Geld gekom­men ist der Enkel eines ehe­ma­li­gen Leib­ei­ge­nen der Fami­lie, der Kauf­mann Lopa­chin, der eben die Ver­wer­tung des Kirsch­gar­tens als Ter­rain für Dat­schen emp­fahl. Er ver­stand die neue Frei­heit zu nut­zen, kapitalistisch.

Für die alte Zeit steht der Die­ner Firs, ein 87-jäh­ri­ger Greis, der in einer schein­idyl­li­schen Abend­stim­mung bemerkt:

“Vor dem Unglück war es genauso.“

„Vor wel­chem Unglück?“ –

“Vor der Freiheit.“

Und der ewi­ge Stu­dent Tro­fi­mov erkennt die Kon­se­quenz des Liberalismus:

„Eine Gesell­schaft, in der jeder sein eige­ner Unter­neh­mer sein soll, jeder wach­sen und sich ver­schul­den muß auf Teu­fel komm raus. Und zur sel­ben Zeit haben immer mehr Leu­te nichts zu essen.“

In gewis­ser Wei­se the­ma­ti­siert Theo­dor Fon­ta­nes „Der Stech­lin“ die Weh­mut beim Über­gang zur Moder­ne ähn­lich. Der Pas­tor Loren­zen resü­miert dar­in: „Nicht so ganz unbe­dingt mit dem Neu­en. Lie­ber mit dem Alten, soweit es geht, und mit dem Neu­en nur, soweit es muß.“

Ent­zau­ber­te Welt: Wo frü­her das Mythi­sche, Hei­li­ge, Tran­szen­den­te noch gegen­wär­tig und zu grei­fen war, wal­te­te end­lich kal­te, aber ver­läß­li­che Sach­lich­keit in den „Ske­lett­hän­den ratio­na­ler Ord­nun­gen“ (Max Weber). Park­häu­ser statt hei­li­ger Haine … -

Die Stei­ge­rung des Lebens­kom­forts von immer mehr Mil­li­ar­den Men­schen – um den Preis der als gerecht­fer­tigt ange­se­he­nen Aus­rot­tung gan­zer Tier- und Pflan­zen­ar­ten – unter­mi­nier­te wie in Erfül­lung eines düs­te­ren Flu­ches schließ­lich die Exis­tenz der Gat­tung. Je sat­ter die Märk­te, um so elen­der die Mitgeschöpfe.

Was Scho­pen­hau­er oben notier­te, sein nega­ti­ves Men­schen­bild, das aber Mit­leid ermög­licht, immu­ni­siert gegen Uto­pis­men und Hoff­nungs­be­sof­fen­heit. Indem der Mensch gera­de nicht geadelt, nicht ver­göt­tert, nicht beschwärmt, son­dern in sei­nem Exis­ten­zia­len von Leid, Not und Sor­ge gezeigt wird, ist sein Kern erfaßt, der tat­säch­lich allen und jedem eig­net: Armseligkeit.

Schon alle Anzugs­ord­nung ver­sucht die zu dra­pie­ren. Sta­tus­sym­bo­le stüt­zen die inne­re Hin­fäl­lig­keit. Ins­be­son­de­re Poli­ti­ker sind auf ein so auf­ge­rüs­te­tes Außen­ske­lett ange­wie­sen. Ein cha­rak­ter­li­cher schwa­cher Wicht bedarf einer um so stär­ke­ren Karos­se. Man soll­te den Kai­ser bes­ser nie nackt sehen, obwohl er es wesent­lich stets ist, wie jeder andere.

Lin­kes Den­ken ist das Gegen­teil des­sen, was Scho­pen­hau­er, sehr gern die Stoi­ker und vor allem Sene­ca zitie­rend, emp­fiehlt. Gegen die an sich idea­lis­ti­schen Ent­wür­fe der Lin­ken bedarf es bestän­dig eines reak­tio­nä­ren Korrektivs.

Die „Indok­tri­na­ti­on in die Wokeness“ (Cur­tis Yar­vin) etwa gewann mitt­ler­wei­le die Wucht einer lin­ken bzw. neu-links­li­be­ra­len Kul­tur­re­vo­lu­ti­on, die sich eigen­dy­na­misch wei­ter ver­stärkt und so das Kon­tra einer Ten­denz zur illi­be­ra­len Demo­kra­tie selbst her­aus­for­dert. Der Hys­te­rie der Can­cel Cul­tu­re soll­te mit ruhi­ger Selbst­ge­wiß­heit begeg­net wer­den, sto­isch eben. Gelas­sen­heit und einen schlicht akku­ra­ten bis aske­ti­schen Stil kann man der poli­ti­schen Hys­te­rie und dem infan­ti­len Geplärr wirk­sam entgegenstellen.

Die Lin­ke geht zuver­läs­sig immer wie­der in die von ihr selbst gestell­te Fal­le des Illu­sio­nis­mus. Sieht sie ihre Ent­wür­fe, das Him­mel­reich auf Erden zu schaf­fen, unwei­ger­lich an den Tat­sa­chen schei­tern, ver­sucht sie sich an Kon­struk­tio­nen der Gewalt, die staat­lich und tech­nisch erzwin­gen, was natür­li­cher­wei­se so nicht sein will oder kann. Ihr posi­ti­ves Men­schen­bild, in sich frag­wür­dig, bezieht sich ohne­hin nur auf die eige­ne Parteigängerschaft.

Wo Leben Leid ist, da ist Mit­leid Tugend, nach Scho­pen­hau­er in einem mys­ti­schen Akt. Der Sans­krit-Spruch „Tat twam asi.“ („Das bist du. – Du bist das.“) meint auch: Das dort, der ande­re, ja alles Leben­di­ge, das atmet, das bist auch du, du selbst. Des ande­ren Leid ist deines.

Mit­leid bedarf kei­ner Rühr­se­lig­kei­ten, ruhi­ger, tie­fer Lebens­ernst genügt – in Selbst­ver­ständ­lich­keit des­we­gen, weil mir das Leid aller ande­re Wesen in sei­ner Viel­ge­stalt an mir selbst wesens­ver­traut und selbst­ver­ständ­lich ist. Also: Im Leid sou­ve­rän exis­tie­ren, weni­ger dar­an lei­den, sich selbst nicht ver­fins­tern, son­dern mit Hal­tung hin­durch durch den Schmerz.

Erwach­sen gewor­den brau­chen wir nicht zu jam­mern und zu kla­gen, im Wis­sen, daß wir genau das bekom­men, was infol­ge unse­rer Hand­lun­gen zu erwar­ten war.

Den Men­schen lie­ben? Es ist schon viel, ihn in sei­ner Ver­lo­ren­heit zu ver­ste­hen. Erstaun­lich aber, daß der neue Mensch im Grun­de doch immer der alte ist. Einer­seits. Und daß uns ande­rer­seits im ande­ren Men­schen, im Du immer noch die Ein­ma­lig­keit des Ein­zel­nen zu begeg­nen scheint, mit­ten in der genorm­ten und stan­dar­di­sier­ten tech­ni­schen Kunstwelt.