Filmregisseur Werner Herzog ist 80

Sei­ne Lebens­zeit beinhal­tet knapp drei­ßig Jah­re an deut­schen Spiel­fil­men, die revo­lu­tio­när waren und heu­te Klas­si­ker sind, eben­so drei­ßig Jah­re an Doku­men­tar­fil­men für den eng­lisch­spra­chi­gen Markt, die die The­men sei­ner Fil­me ver­wan­delt und mas­sen­taug­li­cher auf­grei­fen. Sei­ne Stim­me, die­ses ruhi­ge, war­me Tim­bre mit dem star­ken deut­schen Akzent, ist bei sei­nem Publi­kum in der angel­säch­si­schen Welt ikonisch.

In Mün­chen wäh­rend des Krie­ges gebo­ren und in dem klei­nen idyl­li­schen Berg­dorf Sach­rang auf­ge­wach­sen, kam Her­zog zum ers­ten­mal mit dem Medi­um Film in Berüh­rung, als wäh­rend sei­ner Kind­heit ein rei­sen­der Film­vor­füh­rer in dem ein­zi­gen Klas­sen­zim­mer der Dorf­schu­le eine Vor­stel­lung gab. Sei­ne ers­te eige­ne Kame­ra stahl der jugend­li­che Her­zog: »Ich betrach­te es nicht als Dieb­stahl. Es war ein­fach eine Not­wen­dig­keit. Ich hat­te ein natür­li­ches Recht auf eine Kame­ra, ein Werk­zeug, mit dem ich arbei­ten konnte.«

Den ers­ten eige­nen Spiel­film ver­wirk­lich­te er schließ­lich 1968 mit Lebens­zei­chen, einer Neu­in­ter­pre­ta­ti­on der roman­ti­schen Erzäh­lung Der tol­le Inva­li­de auf dem Fort Raton­ne­au von Achim von Arnim, des­sen Hand­lung Her­zog jedoch in den Zwei­ten Welt­krieg und auf die grie­chi­sche Insel Kos ver­leg­te. Den Anstoß zu die­sem Schau­platz hat­te ver­mut­lich Her­zogs eige­ner Groß­va­ter, der Archäo­lo­ge und Alt­phi­lo­lo­ge Rudolf Her­zog, gege­ben, der dort zu Beginn des 20. Jahr­hun­derts Aus­gra­bun­gen vor­ge­nom­men hat­te. Des­sen letz­ter noch leben­der ehe­ma­li­ger Mit­ar­bei­ter ist im Film in einer Neben­rol­le als grie­chi­scher Dorf­be­woh­ner zu sehen.

Im Rück­blick muß man Lebens­zei­chen als eine Art Urauf­füh­rung des Her­zogs­chen Kos­mos begrei­fen. Denn Her­zogs Früh­werk läßt sich vor allem dann ver­ste­hen, wenn man den Ein­fluß der deut­schen Roman­tik auf sein Schaf­fen mit ein­be­zieht. Ganz nach dem Vor­bild der Erzäh­lung von Achim von Arnim geht es in Lebens­zei­chen um einen jun­gen Mann im Mili­tär­dienst, der dem Wahn­sinn ver­fällt. Das ist, in aller­lei Varia­tio­nen, ein Grund­the­ma der frü­hen Herzog-Filme.

Eben­falls an die Bild­spra­che der Roman­tik erin­nern die Wanderer‑, Gauk­ler- und Stra­ßen­mu­sik­erfi­gu­ren, die sich immer wie­der omi­nös in das Gesche­hen schlei­chen, wenn sie nicht gleich mit der Haupt­fi­gur iden­tisch sind. In Lebens­zei­chen gibt es etwa einen jun­gen, geheim­nis­vol­len Zigeu­ner, der einen Flie­gen­zir­kus mit sich führt und den jun­gen Sol­da­ten Kar­tentricks vorführt.

Gegen Ende des Films – die Haupt­fi­gur ist hier bereits dem Wahn­sinn ver­fal­len – sieht man den Zigeu­ner in den Stra­ßen der grie­chi­schen Insel tan­zen, und die­se Ver­bin­dung von Tanz und Wahn­sinn taucht in spä­te­ren Fil­men Her­zogs wie­der auf.

Wesent­lich ist Her­zogs Blick auf die Land­schaft. Ihre Dar­stel­lung ist dabei nicht nüch­tern, nicht karg, son­dern sug­ges­tiv und auf­ge­la­den. Die Land­schaft ist erha­be­nes Pan­ora­ma und bei­na­he ein wei­te­rer Prot­ago­nist. In Leben­zei­chen ist sie es, die den Prot­ago­nis­ten in den Wahn­sinn fal­len läßt: Als der Sol­dat bei einer Wan­de­rung mit einem Mal in ein Tal und dort in ein Meer aus krei­sen­den Wind­müh­len­rä­dern blickt, zückt er sein Gewehr und eröff­net wie manisch das Feuer.

Inter­na­tio­nal bekannt wur­de Her­zog durch den Film Aguir­re, der Zorn Got­tes (1972), einen Aben­teu­er­film über Kon­quis­ta­do­ren im perua­ni­schen Dschun­gel, haupt­säch­lich über den namens­ge­ben­den Lope de Aguir­re und sei­ne Sucher nach dem sagen­um­wo­be­nen El Dora­do. His­to­ri­sche Kor­rekt­heit ist für Her­zog dabei neben­säch­lich, die Tage­buch­ein­trä­ge des Domi­ni­ka­ner­mön­ches und Mis­sio­nars Gas­par de ­Car­va­jal beein­flus­sen die Hand­lung eben­so wie die Erzäh­lun­gen rund um Aguir­re, wenn­gleich bei­de zwei völ­lig ver­schie­de­ne Rei­sen durch das Ama­zo­nas­ge­biet unternahmen.

Die­se Land­schaft wird zum direk­ten Wider­sa­cher Aguir­res, ein undurch­dring­li­ches und feind­se­li­ges Gewirr aus Pflan­zen, Sümp­fen und rei­ßen­den Strö­men. Mit der Zeit wird Aguir­re selbst zu einer Erwei­te­rung der Land­schaft, ein jagen­des, ver­rück­tes Tier, nicht unähn­lich den Schlan­gen, Affen und Papa­gei­en, mit denen sich die Rei­sen­den her­um­schla­gen. Die­se in Wahn­sinn umschla­gen­de Getrie­ben­heit und Gier spie­geln sich im Lau­fe des Films in den Gesichts­zü­gen von nie­mand Gerin­ge­rem als Klaus Kin­ski (1926 – 1991) wider.

Der Film wur­de das ers­te von ins­ge­samt fünf Wer­ken Her­zogs, wel­che in Zusam­men­ar­beit mit Klaus Kin­ski ent­stan­den. Die Anek­do­ten und Hin­ter­grund­ge­schich­ten, die die­se Fil­me dabei umge­ben, sind mitt­ler­wei­le wohl popu­lä­rer als die dar­aus ent­stan­de­nen Fil­me selbst. ­Kin­ski, der nicht ledig­lich ein groß­ar­ti­ger ­Schau­spie­ler, son­dern auch ein ego­ma­ni­scher Nar­zißt war, ver­lang­te häu­fig gigan­ti­sche Gagen, bekam wäh­rend der Dreh­ar­bei­ten regel­mä­ßi­ge Tob­suchts­an­fäl­le und ver­such­te mehr­fach, Her­zog in den fil­mi­schen Schaf­fens­pro­zeß hineinzureden.

Sei­nen Höhe­punkt erreich­ten die Aus­ein­an­der­set­zun­gen schließ­lich wäh­rend der Dreh­ar­bei­ten zum eben­falls im Urwald spie­len­den und gedreh­ten Fitz­car­ral­do (1982), bei dem die Film­crew nicht nur mit der wid­ri­gen Umge­bung zu kämp­fen hat­te. Tra­gö­di­en spiel­ten sich ab, und bei Kin­ski, der es nur schwer ertra­gen konn­te, nicht im Zen­trum der Auf­merk­sam­keit zu ste­hen, führ­ten der­ar­ti­ge dra­ma­ti­sche Ereig­nis­se zu Wut- und Schrei­an­fäl­len. In einer beson­ders hef­ti­gen Aus­ein­an­der­set­zung droh­te Her­zog nach eige­ner Aus­sa­ge, zuerst Kin­ski und anschlie­ßend sich selbst zu erschie­ßen, soll­te die­ser, wie in einem vor­an­ge­gan­ge­nen Streit ange­kün­digt, den Dreh abbrechen.

Kin­ski war aller­dings nicht der ein­zi­ge erin­ne­rungs­wür­di­ge Schau­spie­ler, der Her­zogs Fil­me präg­te. Min­des­tens eben­so wich­tig war sei­ne Ent­de­ckung von Bru­no Schlein­stein (1932 – 2010), einem als geis­tig min­der­be­mit­telt ein­ge­stuf­ten Ber­li­ner Stra­ßen­mu­si­ker. Her­zog heu­er­te Schlein­stein als Haupt­rol­le für sei­nen Film Jeder für sich und Gott gegen alle (1974) an, nach­dem er ihn in einer Fern­seh­do­ku­men­ta­ti­on gese­hen hatte.

Der Film dreht sich um das Fin­del­kind Kas­par Hau­ser, das 1828 völ­lig ver­wirrt in der Nürn­ber­ger Innen­stadt auf­tauch­te, kaum in der Lage war, mehr als ein­zel­ne Wör­ter und Satz­fet­zen zu spre­chen, und schließ­lich von dem Phi­lo­so­phen ­Georg Fried­rich Dau­mer in Pfle­ge genom­men und unter­rich­tet wur­de. Mit der Zeit offen­bar­te Hau­ser eine bizar­re Geschich­te über sei­ne Kind­heit: Angeb­lich sei er, solan­ge er den­ken kön­ne, in einem ein­zel­nen Raum gefan­gen­ge­hal­ten wor­den und habe nur von Was­ser und Brot gelebt, die ihm ein Unbe­kann­ter nachts hin­ge­stellt habe.

Kas­par Hau­sers Zurecht­kom­men, oder eben Nicht-Zurecht­kom­men, in der nor­ma­len Welt ist das The­ma. Denn obwohl Hau­ser rasche Fort­schrit­te beim Spre­chen, Schrei­ben und Phi­lo­so­phie­ren macht, fällt es ihm nach wie vor schwer, das gesell­schaft­li­che Mit­ein­an­der zu verstehen.

Einen unglaub­li­chen, fast schon schmerz­haf­ten Qua­si-Rea­lis­mus erhält der Film aller­dings durch die Figur von Bru­no Schlein­stein, der die­se Fremd­ar­tig­keit nicht spielt, nicht spie­len muß, weil er sie tat­säch­lich ver­kör­pert. Die stei­fe Kör­per­hal­tung, die selt­sa­men Manie­ris­men, die Schwie­rig­kei­ten beim Arti­ku­lie­ren, der ängst­lich-stau­nen­de Blick Kas­par Hau­sers sind authen­ti­sche Ver­hal­tens­wei­sen Schlein­steins. All­ge­mein schien ihn die Gren­ze zwi­schen sei­ner Film­fi­gur und dem eige­nen Ich zeit­wei­se zu verwirren.

Her­zog erzähl­te spä­ter, daß Schlein­stein sein Kos­tüm oft auch nach Abschluß der Dreh­ar­bei­ten anbe­hal­ten und teil­wei­se sogar dar­in geschla­fen habe.

Drei Jah­re spä­ter schrieb Her­zog ihm einen wei­te­ren Film auf den Leib: In Str­o­szek (1977) ist die Haupt­fi­gur ein Ber­li­ner Stra­ßen­mu­si­ker (wie der rea­le Schlein­stein), der aus dem Gefäng­nis ent­las­sen wird, sich mit einer Pro­sti­tu­ier­ten anfreun­det und mit ihr, nach eini­gen schwer­wie­gen­den Aus­ein­an­der­set­zun­gen mit ihren Zuhäl­tern, in die USA flieht. Doch das Land der Frei­heit ist zugleich ein Land ohne Stüt­ze und ohne Sicher­heit, regiert von Geschäfts­män­nern und Spe­ku­lan­ten. Der nai­ve und etwas wun­der­li­che Str­o­szek ist dem nicht gewach­sen. Nach­dem er sich von einem Immo­bi­li­en­mak­ler übers Ohr gehau­en fühlt, über­fällt er eine Bank, wird von der Poli­zei gejagt und begeht schließ­lich in einem Ver­gnü­gungs­park Suizid.

Die­se letz­te Sze­ne wur­de über die Jah­re zu einer Art kul­tu­rel­ler Chif­fre. Als Str­o­szek bereits tot ist, durch­su­chen Poli­zis­ten den Ver­gnü­gungs­park und sto­ßen auf ein tan­zen­des Huhn, eine trom­meln­de Ente und ein Kanin­chen, das in einem Feu­er­wehr­au­to sitzt. »We can’t stop the dan­cing chi­cken«, gibt einer der Poli­zis­ten an sei­ne Kol­le­gen über Funk durch. Tat­säch­lich ist die Poli­zei ohn­mäch­tig, so wie die Figu­ren in Her­zogs Fil­men am Ende immer ohn­mäch­tig gegen­über ihren äuße­ren Umstän­den sind. Das tan­zen­de Huhn ver­kör­pert so etwas wie den Wahn­sinn der Natur und des Daseins, eine sich ewig wie­der­ho­len­de Bewe­gung, deren Sinn und Zweck zuwei­len frag­lich scheinen.

Die bri­ti­sche Dra­ma­ti­ke­rin Sarah Kane zitier­te den Satz in ihrem Thea­ter­stück 4.48 Psy­cho­sis (hier heißt es: »the chicken’s still dan­cing, the chi­cken won’t stop«) und beging noch vor der Urauf­füh­rung des Stücks Sui­zid. Und auch Ian Cur­tis, Sän­ger der bri­ti­schen Post­punk-Band Joy Divi­si­on, soll den Film am Abend sei­nes Frei­tods gese­hen haben.

Str­o­szek zeigt die Dop­pel­bö­dig­keit der Her­zogs­chen Roman­tik. Sei­ne Fil­me ver­zau­bern die Welt und ent­zau­bern sie zugleich; die Natur ist erha­ben und schön, aber eben­so grau­sam. Der Mensch ist ihr gegen­über macht­los und macht­los gegen­über sei­nem eige­nen Wesen, aber glei­cher­ma­ßen ist er rüh­rend, lie­bens­wür­dig und fähig zur Größe.

Ein Freund erklär­te mir ein­mal, daß er bei der Lek­tü­re von Ador­nos Jar­gon der Eigent­lich­keit an Her­zog den­ken muß­te, aller­dings in einem posi­ti­ven Sin­ne. Denn Her­zogs Bil­der haben etwas »Eigent­li­ches«, eine gewis­se Klar­heit und Unge­bro­chen­heit, ein »So ist es« und ein »Dies alles gibt es also«.