Herbst, Empörung, Grundsätze (4): Leipzig

Die Bil­der von einem vol­len Markt­platz in Mag­de­burg sind stark, der Auf­bau war pro­fes­sio­nell, die Struk­tu­ren ste­hen, die Poli­ti­ker rund um Frak­ti­ons­chef Kirch­ner und Lan­des­chef Rei­chardt sind gut vor­be­rei­tet, wol­len auf die Stra­ße gehen und den Pro­test in die Regio­nen tragen.

Aber wir waren nicht in Mag­de­burg, son­dern in Leip­zig. Dort war es unschön, dort stan­den sich Lin­ke und Rech­te gegen­über, aber nicht, wie sonst, weil die eine Sei­te ver­hin­dern woll­te, was die ande­re vor­hat­te. Dies­mal ging es um die Fra­ge, ob die gemein­sa­me Geg­ner­schaft aus­rei­chen wür­de, um die Gren­zen zwi­schen den poli­ti­schen Lagern wenigs­tens zu verwischen.

Denn wenn die Lin­ke um ihren Spit­zen­red­ner Gre­gor Gysi unter dem Slo­gan “Wir frie­ren nicht für euren Krieg” antrat, dann war das nicht weit von dem ent­fernt, was die “Frei­en Sach­sen” for­der­ten und durch Red­ner wie Jür­gen Elsäs­ser, Mar­tin Kohl­mann und – ganz am Ende – Anselm Lenz vor­tra­gen ließen.

Um es gleich zu sagen: Aus der erträum­ten Quer­front wur­de an die­sem Abend nichts, und das war abzu­se­hen, schon bevor sich die bei­den Grup­pen sam­mel­ten. Die Auf­tei­lung des Augus­tus­plat­zes in Leip­zig war sym­bo­lisch: Vor dem Opern­haus die Lin­ke, pro­fes­sio­nel­ler, mit guten Laut­spre­cher­an­la­gen, vor dem Gewand­haus die Frei­en Sach­sen – mehr Impro­vi­sa­ti­on. Schon der Umstand, daß man die Red­ner nicht ver­stand, wenn man sich nicht dicht bei den Laut­spre­chern auf­hielt, sorg­te dafür, daß sich nichts bün­del­te und ausrichtete.

Die Lin­ke grenz­te sich nach rechts mit einem unver­söhn­li­chen Ban­ner ab, die Rech­te beton­te mit einem Spruch­band das Gemein­sa­me. Aber zwi­schen den bei­den Ban­nern, den Absperr­bar­rie­ren und den Poli­zei­ket­ten, zwi­schen dem also, was eh schon trenn­te, roll­te die Stra­ßen­bahn wei­ter, durch­trenn­te die Mit­te die Platz-Hälf­ten, wur­de der Pen­del­ver­kehr zwi­schen den Lagern unterbunden.

Ver­mut­lich sind sol­che Bil­der viel zu roman­tisch für den pro­sai­schen Vor­gang, daß hier nichts zusam­men­fand, nicht zusam­men­fin­den wird und vor allem nichts zusam­men­fin­den soll. Nichts spielt den Macht­ha­bern bes­ser in die Kar­ten als die Auf­spal­tung derer, die ein gemein­sa­mes Ziel aus­han­deln könnten.

Es wird also anders kom­men: Der Stär­ke­re wird sich durch­set­zen und Leu­te auf sei­ne Sei­te zie­hen kön­nen, mit denen er heu­te noch nicht rech­nen kann. Das war bei den Coro­na-Maß­nah­men-Pro­tes­ten ja auch so: daß plötz­lich das The­ma doch grö­ßer war als der Richtungszwang.

Leip­zig: Ein Pro­test­zug setz­te sich in Marsch, man zog auf den Ring, wir zogen mit, um zu sehen, was sich ereig­nen wür­de. Aber wir ahn­ten es ja schon, und so kam es auch. Sol­che Pro­test­zü­ge sto­cken, man läuft nach vorn, um das, was man weiß, noch ein­mal mit eige­nen Augen zu sehen: Eine dün­ne Ket­te nicht ein­mal beson­ders muti­ger Anti­fas konn­te sich see­len­ru­hig auf der Stra­ße nie­der­las­sen, gedul­det von den Poli­zis­ten, die wie­der­um von jenen ange­wie­sen wur­den, denen genau die­ses Bild in die Hän­de spielte:

Die Frau­en­stim­me aus dem Ein­satz­wa­gen wusch sanft über wenig ble­chern ein­ge­stell­te Laut­spre­cher die Hän­de ihres anwe­sen­den Berufs­stan­des in Unschuld und rief 3000 ste­hen­de Bür­ger zu Geduld, Ein­sicht und Zuver­sicht auf: Man dür­fe wei­ter­zie­hen, sobald die Blo­cka­de geräumt sei. Aber nie­mand räum­te, und das war das Signal in die ande­re Rich­tung: Bleibt geschützt durch die Staats­macht noch ein Weil­chen auf der Stra­ße sit­zen. Wir wis­sen zwar, daß ihr es seid, die mor­gen (oder gleich nach­her) wider Stei­ne und Fla­schen auf uns werft, aber jetzt gera­de macht ihr das im Rah­men unse­rer Stra­te­gie rich­tig gut.

Was pas­siert solan­ge dort, wo gestan­den wer­den muß? Immer das­sel­be: Die Leu­te grum­meln, die Leu­te skan­die­ren, die Leu­te mur­meln etwas von ihrem guten Recht, von Uner­hör­tem und davon, daß man nun etwas machen müs­se. Die­ses Machen besteht dar­in, daß ein Teil den Rück­weg antritt, ein ande­rer die Poli­zei­ket­te und die Sitz­blo­cka­de zu umge­hen ver­sucht (bloß: wohin dann? Es sieht ja jen­seits der Anti­fa nicht bes­ser aus…). Der weit­aus größ­te Teil bleibt ste­hen und eine ganz klei­ne Grup­pe ver­sucht zu drän­geln und zu drü­cken und schiebt eine Beu­le in die Polizeikette.

Die­sen Vor­gang erleb­ten wir weit vorn mit und sahen vor allem eines: extrem gut geschul­te, säch­si­sche Poli­zei, die in Wel­len den Druck solan­ge mal abbran­den ließ, mal erwi­der­te, bis die Lage tat­säch­lich dees­ka­liert war. Daß sie dies ver­moch­te, war ein Glücks­fall: Die schlech­te Pres­se wäre mit desas­trö­sen Bil­dern unter­legt worden.

Es war dann auch vor­bei, wir gin­gen zurück zum Augus­tus­platz. Wir­re Stun­de, wider­sprüch­li­che Ansät­ze, aus­ge­frans­tes Ende, wir hat­ten genug gese­hen. So geht es nicht.

Wie oft will man die Leu­te noch auf­hei­zen (und damit ver­bren­nen), indem man Knast für die Regie­rung for­dert und zur Atta­cke auf das “Sys­tem” bläst, wenn man noch nicht ein­mal einen Plan B hat, falls man auf­läuft. PEGIDA hat das damals aus dem Stand her­aus bes­ser hin­ge­kriegt und eben deut­lich weni­ger gefor­dert. Man muß füh­ren, wenn 3000 Leu­te Anwei­sun­gen fol­gen. Man darf kei­ne Sack­gas­sen auf­su­chen, aus denen man nur ent­we­der frus­triert oder mit genau den Bil­dern zurück­kommt, die man nicht bie­ten wollte.

Was gut war: Die Lin­ke hat sich über dem rich­ti­gen Umgang mit der rech­ten Offer­te wei­ter­hin zu beschäf­ti­gen, und sie ahnt, daß sie nicht als Anfüh­re­rin in den Herbst gehen wird. Sie ahnt auch, daß sie als akzep­tier­ter Teil eines Bünd­nis­ses aus Alt­par­tei­en, kapi­tal­in­ten­si­vem Gesell­schafts­um­bau und Macht­zy­nis­mus nicht im Ansatz so frei agie­ren kann wie die Oppo­si­ti­on von rechts. Die Aus­la­dung von Sah­ra Wagen­knecht ist sym­pto­ma­tisch für die­se Fesselung.

Den­noch: In Mag­de­burg – das ist mein Ein­druck – woll­te man fürs ers­te weni­ger und tat gut dar­an. Man ent­ließ die Bür­ger mit dem glaub­haf­ten Ver­spre­chen, dies sei die Anfangs­fan­fa­re gewe­sen, nach der nun das gan­ze Orches­ter ein­set­ze. Ich bin auf das Zusam­men­spiel gespannt.

