Demographie, was sonst! (2/2)

1991 waren es knapp 25. So ähn­lich sah es auch in West­deutsch­land vor dem „Pil­len­knick“, also vor der Eta­blie­rung der hor­mo­nel­len Ver­hü­tung in den frü­hen Sech­zi­gern aus.

Zwi­schen West- und Ost­deutsch­land unter­schei­det sich das Alter der Mut­ter bei der Geburt ihres ers­ten Kin­des heu­te sta­tis­tisch nur um ein hal­bes Jahr: so zwi­schen drei­ßig und dreißigeinhalb.

(Am Ran­de: Im Tschad beträgt die­ses Durch­schnitts­al­ter 17,9, in Niger 18.1, in Ban­gla­desch 18,5 Jah­re. In Län­dern wie Indi­en, Elfen­bein­küs­te, Ango­la, Tan­sa­nia und den bei­den Kon­gos steht eine 19 vor dem Kom­ma. Die­se Leu­te haben nicht unbe­dingt vor, dort zu bleiben.)

Aus sub­jek­ti­ver Sicht wun­der­te mich die­se Zahl, die­ser sehr klei­ne Unter­schied zwi­schen West- und Mit­tel­deutsch­land, kolos­sal. Ich habe her­aus­ge­fun­den, wor­an die­se Irri­ta­ti­on liegt.

Mei­ne ers­ten bei­den Mäd­chen besuch­ten einen West­kin­der­gar­ten. Auf den Eltern­aben­den fühl­te mich (als Mitt­zwan­zi­ge­rin) damals wie eine Jugend­li­che unter deut­lich Älte­ren. Die ande­ren waren doch fast alle 35 +! Nach unse­rem Umzug gen Sach­sen-Anhalt fand ich mich plötz­lich als Mut­ter unter Gleich­alt­ri­gen. (Ich rede von mei­nen älte­ren Kin­dern). Die Dif­fe­renz kann doch unmög­lich nur ein hal­bes Jahr betragen?

Ich rei­me es mir (plau­si­bel) so zusam­men: Mei­ne Kin­der besuch­ten im Wes­ten eine rein­wei­ße, katho­li­sche Ein­rich­tung. Die im Wes­ten sonst weit ver­brei­te­ten migran­ti­schen Alters­brem­sen spiel­ten dort also kei­ne Rol­le. Rech­ne­te man die ein­ge­wan­der­ten Müt­ter bzw. die mit mus­li­mi­schem Migra­ti­ons­hin­ter­grund aus der Sta­tis­tik (Alter von Erst­ge­bä­ren­den) her­aus, käme man sicher­lich auf einen deut­lich höhe­ren Alters­durch­schnitt von Jung­müt­tern in West­deutsch­land. Heißt: Die Müt­ter in mei­nem pri­vi­le­gier­ten wei­ßen West-Vor­ort waren damals wirk­lich deut­lich älter als ich.

Ob man also unse­re Jugend zum frü­hen Kin­der­krie­gen ani­mie­ren soll­te? Unser Kame­ra­mann Simon Kau­pert (@dersimonkaupert) hat­te im ver­gan­ge­nen Hoch­som­mer fol­gen­den Tweet abgesetzt:

Erfreu­li­cher Trend im mei­nem unpo­li­ti­schen Umfeld: Jun­ge Frau­en um die 20 set­zen 1. Kind noch wäh­rend der Ausbildung/letzten Semes­ter an, WEIL sie kei­nen Bock auf Wirt­schafts­kri­se und Hamsterrad/Arbeitslosigkeit haben.

Die­ses „unpo­li­ti­sche Umfeld“ tei­le ich ganz unge­fähr mit (dem jün­ge­ren) Kau­pert. Kau­pert befin­det sich alters­mä­ßig zwi­schen uns und unse­ren Kin­dern. Und tat­säch­lich ist der Trend in die­sen zwar „unpo­li­ti­schen“, aber von außen doch als „rechts“ ver­or­te­ten (also „tra­di­tio­nel­len“) Krei­sen deut­lich: Frau gebärt früh und legt rasch nach. Das Sta­tis­ti­sche Bun­des­amt ist längst nicht so weit, sei­ne Nata­li­täts­zif­fern nach welt­an­schau­li­cher Prä­fe­renz zu sortieren.

Wäre die Gebur­ten­quo­te die­ser unpo­li­ti­schen, tra­di­tio­nel­len Krei­se amt­lich, dann ohweh! In die­sen Gefil­den ist es nicht sel­ten, das ers­te Kind mit 19 und das letz­te mit 44 Jah­ren zu bekommen.

Tja. Natür­lich ist es immer die berühm­te „per­sön­li­che Ent­schei­dung“, aber den­noch wird man als sie­ben­fa­che Mut­ter einen Rat los­wer­den dür­fen: Als ich neun­zehn­jäh­rig für unse­re Abi­zei­tung auf die Fra­ge „Was bringt die Zukunft?“ for­mu­lier­te, ich wol­le „Mut­ter von vier Kin­dern“ wer­den, waren die (abge­druck­ten) Reak­tio­nen der Mit­schü­le­rin­nen genervt: „Ellen: Haupt­sa­che Pro­vo­ka­ti­on“, und: „Wenn eine kin­der­los bleibt, dann Ellen“.

Naja, ich hab dann rasch das Gegen­teil bewie­sen. Außer mir wur­de im Jahr­gang nur eine kroa­ti­sche Mit­schü­le­rin mit unter 23 Jah­ren Mut­ter. Unse­re Leh­re­rin­nen, Ordens­schwes­tern, hat­ten uns bra­ven Mäd­chen drin­gend gera­ten, nicht zu früh „in die Fal­le“ zu gehen. Erst, wenn das Leben voll­stän­dig geord­net sei. Die aller­meis­ten folg­ten die­sem Rat. Vie­le haben ihr Leben nie „voll­stän­dig geord­net“, scha­de. Typisch für die Artigen.

Man soll­te nie einer Devi­se von außen fol­gen. Man soll­te aber auch nie rein aus Trotz zuwi­der­han­deln. Ohne Berufssab­schluß ein Kind in die Welt zu set­zen, ist ris­kant. Ich selbst hat­te mein Stu­di­um (Geschichte/Deutsch, Staats­examen) fast in Regel­zeit und ohne Ber­ur­lau­bung been­det. Es war, mit zwei klei­nen Kin­dern, aber wirk­lich ätzend und for­der­te mich auf´s Äußers­te. Genau genom­men wür­de ich die­sen Gang rück­bli­ckend aber wie­der­ho­len. Manch­mal muß man an die Gren­zen gehen!

Ich rate ab: vom kin­der­lo­sen Leben. Wer mit Frucht­bar­keit begabt ist, soll die­se Her­aus­for­de­rung anneh­men. Selbst­ge­wähl­te Kin­der­lo­sig­keit, erst recht als Frau (die­sen Sexis­mus ver­zei­he man mir), erscheint mir als schlimms­tes Los. Eine sol­che Potenz ver­geu­den! Es wäre, als lehn­te man den Haupt­ge­winn im Lot­to ab, weil man irgend­wel­chen Prin­zi­pi­en folgt.

Das “Schick­sal des deut­schen Vol­kes” steht bei die­sen Über­le­gun­gen für mich übri­gens unge­fähr an 71. Stel­le. Gewoll­te Kin­der­lo­sig­keit hat in mei­nen Augen aber Krank­heits­wert, außer man wäre Non­ne mit noch höhe­rem Ziel.

Ich rate eben­falls ab: vom bewußt­s­eins­lo­sen Kin­der­krie­gen. Vie­le „kon­tra­kul­tu­rel­le“ oder „völ­ki­sche“ Leu­te krie­gen heu­te Kin­der, um raus zu sein aus dem Spiel. Das ist ver­lo­ckend. Kein Hams­ter­rad mehr, kein Druck von außen, kei­ne Anfor­de­run­gen. Im Deutsch­land-von-heu­te, das die sozia­le Hän­ge­mat­te immer beque­mer macht, ist die­se Opti­on beson­ders ver­lo­ckend, erst recht, wenn man sich das durchrechnet.

BRD-Ver­äch­ter prei­sen das: dem ver­haß­ten Staat auf der Tasche lie­gen, „sein eige­nes Ding“ machen, wäh­rend der Staat neben Kin­der­geld auch Kin­der­zu­schlag, Wohn­geld, Kran­ken­ver­si­che­rung, Zahn­ersatz, Kin­der­gar­ten, Essens­geld etc. zahlt.

Nein, so geht es nicht. Nein, egal, ob unse­re neu­en Mit­bür­ger ali­as Migran­ten doch auch davon pro­fi­tie­ren. So sind wir nicht. Ein sol­ches Kon­zept geht vor allem gegen die Dis­zi­plin. Gegen das, was man frü­her „Man­nes­zucht“ nann­te. Die Frau­en dür­fen sich ein­ge­mein­det füh­len. „Ganz die Mama sein“ ist für etli­che Jah­re schön und sogar vor­teil­haft für die Nach­kom­men. Irgend­wann ist aber auch gut.

Wir sind längst nicht an dem Punkt, wo wir aus­ru­hen könn­ten. „Sich wapp­nen“ heißt, prä­sent zu sein. Die Repro­duk­ti­on ist wich­tig. Aber sie ist nur das eine. Wir brau­chen gut aus­ge­bil­de­te Leu­te. Das dür­fen auch Müt­ter sein.

Ja, das ist anstren­gend. Anstren­gen­der als in den ein­zig­ar­tig fet­ten Jah­ren zwi­schen 1960 und 2000, wo “Haus­frau” eine lebens­lan­ge Opti­on war. Heu­te müs­sen wir Frau­en unse­re Mus­keln anspan­nen. Ich garan­tie­re: Es geht.