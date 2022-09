Deutsche Katholikenelite am Abgrund

Das habe ich nicht vor. Wer die offi­ziö­se Lang­form die­ses Krebs­gangs (in allen Bedeu­tun­gen des Wor­tes) nach­le­sen mag, sei sim­pel auf den Wiki­pe­diaar­ti­kel verwiesen.

Gemes­sen an der Zahl von 1,3 Mil­li­ar­den Katho­li­ken welt­weit, denen man die Vor­gän­ge am Kopf der deut­schen katho­li­sche Kir­che nur schwer begreif­lich machen kön­nen dürf­te, ist es ein Sturm im Was­ser­glas. Aber der hat es in sich.

Es ist ein deut­scher Sonderweg.

Also: Anfang 2019 beschlos­sen die deut­schen Bischö­fe gemein­sam mit den katho­li­schen Lai­en-Ver­ei­ni­gun­gen, via „syn­oda­lem [gemein­sa­mem] Weg“ fol­gen­de vier The­men­be­rei­che zu klären:

Umgang mit kle­ri­ka­lem Machtmißbrauch

Ände­run­gen an der „Lebens­form“ von Bischö­fen und Priestern

Erneue­rung der kirch­li­chen Sexualethik

Rol­le der Frau­en in der Kirche

Grob zusam­men­ge­faßt spiel­ten also Sex/Gender eine gro­ße Rol­le. Man könn­te hier kichern – aber es ist nicht zum Lachen. Nicht für den, der es ernst meint. Sogar dem bekann­ter­ma­ßen denk­bar pro­gres­si­ven Papst Fran­zis­kus stell­ten sich hier die Nacken­haa­re auf. In einem Brief an das „das pil­gern­de Volk Got­tes in Deutsch­land“ warn­te er, es dür­fe nicht um eine Anpas­sung an den Zeit­geist gehen.

Als Reak­ti­on auf Fran­zis­kus’ Schrei­ben ver­faß­ten Bischof Voder­hol­zer vom Bis­tum Regens­burg und Kar­di­nal Woel­ki vom Erz­bis­tum Köln im August 2019 einen alter­na­ti­ven, weni­ger auf sexu­el­le und Gen­der­fra­gen fokus­sier­ten Sat­zungs­ent­wurf. Er wur­de mit 21 zu 3 Stim­men (bei 3 Ent­hal­tun­gen) abgelehnt.

Höchst­kirch­li­che War­nun­gen, wonach es sich ange­sichts der geplan­ten The­men des Syn­oda­len Weges um ein vom Vati­kan zu geneh­mi­gen­des Par­ti­ku­lar­kon­zil hal­te, wies Kar­di­nal Marx scharf zurück. Der ange­streb­te „Syn­oda­le Weg“ sei kein kir­chen­recht­lich defi­nier­tes For­mat, son­dern „etwas eigenes“.

Marx, der sich unter ande­rem mit dem osten­ta­ti­ven Nicht­tra­gen des Bischofs­kreu­zes bei sei­nem Besuch in Jeru­sa­lem (wozu man wis­sen darf, daß der Kar­di­nal zugleich Groß­pri­or der „Deut­schen Statt­hal­te­rei des Rit­ter­or­dens vom hl. Grab zu Jeru­sa­lem ist“!) und zuletzt mit der Fei­er eines „Queer“-Gottesdienstes einen Namen gemacht hat, war bis März 2020 Vor­sit­zen­der der deut­schen Bischofs­kon­fe­renz. Sein Nach­fol­ger, Georg Bät­zing, zeich­net sich eben­falls durch libe­ra­le und pro­gres­si­ve Posi­tio­nen aus.

Die Syn­odal­ver­samm­lung setzt sich aus den 69 Mit­glie­dern der Deut­schen Bischofs­kon­fe­renz und 69 Mit­glie­dern des Zen­tral­ko­mi­tees der deut­schen Katho­li­ken zusam­men. Hin­zu kom­men Abord­nun­gen von Orden und Ver­tre­ter ande­rer Grup­pie­run­gen, so daß letzt­lich 227 Teil­neh­mer bei den bis­lang vier Tref­fen in Frankfurt/Main zusam­men­ka­men. Dar­un­ter waren 160 männ­lich, 66 weib­lich; eines sei „divers“.

Über die Umset­zung von Beschlüs­sen, die eine welt­kirch­li­che Rele­vanz ent­fal­ten, ent­schei­det letzt­lich der Apos­to­li­sche Stuhl – wodurch die auf dem „Syn­oda­len Weg“ gefaß­ten Beschlüs­se zuvör­derst pro­kla­ma­to­ri­schen Cha­rak­ter haben: ein „Flag­ge­zei­gen“.

Wel­che Far­ben die­se Flag­ge letzt­lich tra­gen soll­te, war von vor­ne­her­ein klar: die des Regen­bo­gens! (Bekann­ter­ma­ßen läßt die sechs (statt: sie­ben-) strei­fi­ge Homo-/Queer-/Pri­de-/LGBTQ-Fah­ne gegen­über dem christ­li­chen Regen­bo­gen – den Bund zwi­schen Mensch und Gott sym­bo­li­sie­rend – einen Farb­ton aus, das maria­ni­sche Hell­blau. Der syn­oda­le Regen­bo­gen nun war sechs­far­big, ohne Grün. Randnotiz!)

Es gab im Ver­lauf des „Syn­oda­len Wegs“, also zwi­schen dem 1. Dezem­ber 2019 und Sep­tem­ber 2022 eine Men­ge schrof­fer Frik­tio­nen, die es aber sel­ten in die Tages­nach­rich­ten schaff­ten. Eine Auswahl:

Der Köl­ner Weih­bi­schof Domi­ni­kus Schwa­der­lapp hat­te sich im Mai 2020 aus dem Forum “Erneue­rung der kirch­li­chen Sexu­al­ethik” zurück­ge­zo­gen, da die dort mehr­heit­lich ver­folg­te Linie auf eine Ver­än­de­rung der kirch­li­chen Sexu­al­mo­ral abzie­le und die­ser Weg nicht der sei­ne sei.

Kar­di­nal Woel­ki beklag­te die demo­kra­tis­ti­sche alpha­be­ti­sche Sitz­ord­nung: Er sprach von „fal­scher Gleich­ma­che­rei“, die nichts mit dem zu tun habe, „was katho­li­sche Kir­che ist und meint“; damit wer­de die hier­ar­chi­sche Struk­tur der Kir­che in Fra­ge gestellt.

Der frü­he­re Bischof von Regens­burg und eme­ri­tier­te Prä­fekt der römi­schen Kon­gre­ga­ti­on für die Glau­bens­leh­re, Kar­di­nal Ger­hard Lud­wig Mül­ler, bezeich­ne­te den Beschluß der Syn­odal­ver­samm­lung, ihre Ent­schei­dun­gen sei­en gül­tig, auch wenn sie der katho­li­schen Leh­re wider­sprä­chen, als „sui­zid­ar­ti­gen Prozess“.

Sta­nisław Gąde­cki, der Vor­sit­zen­de der Pol­ni­schen Bischofs­kon­fe­renz, kom­men­tier­te den Syn­oda­len Weg „mit Sor­ge“. Er kri­ti­sier­te die Posi­tio­nen zur Abschaf­fung des Pflicht­zö­li­bats, zum Pries­ter­tum der Frau­en, zur Kom­mu­ni­on für wie­der­ver­hei­ra­te­te Geschie­de­ne und die Seg­nung von gleich­ge­schlecht­li­chen Part­ner­schaf­ten als „Wie­der­ho­lung abge­dro­sche­ner Slo­gans und Stan­dard­for­de­run­gen“. Gąde­cki warn­te die Kir­che in Deutsch­land davor, „die Leh­re Jesu stän­dig mit den aktu­el­len Ent­wick­lun­gen in der Psy­cho­lo­gie und den Sozi­al­wis­sen­schaf­ten zu kon­fron­tie­ren“, da Wis­sen­schaft in stän­di­ger Ent­wick­lung sei und auch Feh­ler mache.

70 Bischö­fe, über­wie­gend aus den USA und afri­ka­ni­schen Län­dern, unter­schrie­ben einen im April 2022 ver­öf­fent­lich­ten Brief, in dem es hieß, daß die Tex­te des Syn­oda­len Wegs „größ­ten­teils nicht vom Wort Got­tes und der Tra­di­ti­on“ geprägt” sei­en, son­dern „von sozio­lo­gi­schen Ana­ly­sen und zeit­ge­nös­si­schen poli­ti­schen Ideo­lo­gien, ein­schließ­lich der Gen­der­ideo­lo­gie“ auf der Grund­la­ge eines fal­schen Freiheitsverständnisses.

In der drit­ten Syn­odal­ver­samm­lung, Febru­ar 2022, war unter­des­sen mit Mehr­heit beschlos­sen worden:

die Ordi­na­ti­on von Frauen

ver­stärk­tes Mit­sprach­recht von Lai­en bei der Bischofsernennung

öffent­li­che Seg­nungs­fei­ern für homo­se­xu­el­le Paare

der Welt­ka­te­chis­mus sol­le bezüg­lich homo­se­xu­el­ler Hand­lun­gen geän­dert werden

ver­hei­ra­te­te Män­ner sol­len zum Pries­ter­amt zuge­las­sen werden.

Inso­fern lief alles per­fekt wie am Schnür­chen einer Neu­en Welt­ord­nung. Dann kam aber die 4. Syn­odal­ver­samm­lung vom 8.- 10. Sep­tem­ber 2022. Es ging nun um das The­ma „Leben in gelin­gen­den Bezie­hun­gen – Lie­be leben in Sexua­li­tät und Partnerschaft“.

Co-Prä­si­den­tin Irme Stet­ter-Karp for­der­te zu Beginn „flä­chen­de­cken­de Abtrei­bungs­mög­lich­kei­ten auch im länd­li­chen Raum.“ Der Aache­ner Bischof Hel­mut Die­ser sag­te, er habe von den Bischofs­kol­le­gen kei­ne Kri­tik für sei­ne Aus­sa­ge (kurz zuvor in der ZEIT-Bei­la­ge „Christ und Welt“) bekom­men, daß Homo­se­xua­li­tät gott­ge­wollt sei.

Der dann zur Abstim­mung vor­ge­leg­te Text the­ma­ti­sier­te Fra­gen der Emp­fäng­nis­ver­hü­tung, homo­se­xu­el­ler Part­ner­schaf­ten, der Seel­sor­ge für wie­der­ver­hei­ra­te­te Geschie­de­ne und der Gleich­wer­tig­keit nicht-hete­ro­se­xu­el­ler Ori­en­tie­run­gen und Prak­ti­ken. Bei­spiels­wei­se soll­te auch Mas­tur­ba­ti­on kirch­lich legi­ti­miert werden.

Nach kon­tro­ver­ser Debat­te ergab die Abstim­mung eine Zustim­mung von 82,8 Pro­zent der anwe­sen­den Dele­gier­ten. Da jedoch von den anwe­sen­den Bischö­fen „nur“ 33 Bischö­fe (61,1 Pro­zent) dafür stimm­ten und 21 (38,9 Pro­zent) bei drei Ent­hal­tun­gen dage­gen, war die von der Geschäfts­ord­nung des Syn­oda­len Weges gefor­der­te Zwei-Drit­tel-Mehr­heit der Bischö­fe nicht erreicht, so daß der vor­ge­schla­ge­ne Text nicht ver­ab­schie­det wurde.

Das sorg­te für unge­heu­res Auf­heu­len in den Medi­en und bei den Teil­neh­mern. Tagesschau.de berichtete:

Fast hun­dert Syn­oda­le ver­sam­mel­ten sich spon­tan in der Mit­te des Saa­les und bil­de­ten einen Kreis um ein Pla­kat mit der Auf­schrift “Kei­nen Platz für Menschenfeindlichkeit”.

Und wei­ter:

Beson­ders empö­rend wirk­te – einer nann­te es Feig­heit -, dass nur drei der 21 Bischö­fe, die am Ende die neue Sexu­al­ethik zu Fall brach­ten, sich vor­her in der Debat­te als Reform­geg­ner zu erken­nen gege­ben hat­ten. So ent­stand das Gefühl, hier sei­en kon­ser­va­ti­ve Hecken­schüt­zen am Werk, denen es um stra­te­gi­sche Reform­blo­cka­den geht, denen die gan­ze Rich­tung nicht passt.

Übri­gens ein wei­te­rer Beleg der The­se, wonach Kon­ser­va­ti­ve immer ver­lie­ren. Aber­mals stieg der Pegel; via tagesschau.de:

So sei Syn­oda­li­tät nicht gedacht, sich nicht ins Gespräch ein­zu­brin­gen und am Ende mit dem roten Abstim­mungs­knopf sei­ne Macht aus­zu­spie­len, kri­ti­sier­te Prä­si­den­tin Irme Stet­ter-Karp den Trä­nen nahe.

Für eini­ge Tage waren die Sys­temm­edi­en kon­ster­niert. Gab es also wirk­lich noch kon­ser­va­ti­ve Resis­tenz in den Rei­hen deut­scher Bischöfe?

Nein. Nichts wird so heiß geges­sen, wie es gekocht wird. Es wur­den nament­li­che „Pro­be­ab­stim­mun­gen“ gefor­dert und durch­ge­führt. Ein Teil der Syn­oda­len hat­te da bereits die Syn­odal­kon­fe­renz trot­zig-erregt ver­las­sen. Die­se „re-trau­ma­ti­sier­ten, wei­nen­den Leu­te“ (Zitat #Staats­funk) kehr­ten dann aber mit ihrem Stimm­recht zurück.

In den fol­gen­den Tagen konn­ten dann eini­ge Reform­pa­pie­re ver­ab­schie­det wer­den: Etwa zuguns­ten der Pries­ter­wei­he für Frau­en und zuguns­ten der Pries­ter­wei­he homo­se­xu­el­ler Anwär­ter. All­ge­mein sol­le homo­se­xu­el­le und „nicht­bi­nä­re“ Sexua­li­tät in der Kir­che „neu bewer­tet“ wer­den. Wört­lich heißt es:

Da die homo­se­xu­el­le Ori­en­tie­rung zum Men­schen gehört, wie er*sie von Gott geschaf­fen wur­de, ist sie ethisch grund­sätz­lich nicht anders zu beur­tei­len als die hete­ro­se­xu­el­le Ori­en­tie­rung. Gleich­ge­schlecht­li­che – auch in sexu­el­len Akten ver­wirk­lich­te – Sexua­li­tät ist damit kei­ne Sün­de, die von Gott trennt, und sie ist nicht als in sich schlecht zu beurteilen.

Die deut­sche Bischofs­kon­fe­renz über­holt damit aber­mals den defi­ni­tiv pro­gres­si­ven Papst Fran­zis­kus links. Denn der hat­te im Juni 2022 geäußert: