Sammelstelle für Gedrucktes (53): Linke Selbstzerstörung

Ein Grund ist, daß die Par­tei Die Lin­ke in Deutsch­land tra­di­tio­nell mit »dem Volk« frem­delt. Sie stellt anti­fa­schis­ti­sche Ideo­lo­gie über imma­te­ri­el­le und mate­ri­el­le Inter­es­sen des »klei­nen Man­nes«, den sie für poten­ti­ell »rechts« und »klein­bür­ger­lich« hält, jeden­falls nicht zwin­gend für vertrauenswürdig.



Ein wei­te­rer Grund, der mit die­ser Hal­tung frei­lich ver­bun­den ist, bleibt auch lan­ge nach »2015« die Apo­lo­gie der offe­nen Gren­zen »für alle«. Die­se abs­trak­te For­de­rung mün­de­te nun, aus­ge­rech­net in Sach­sen, in eine kon­kre­te Tat.

Mar­cel Leu­be­cher berich­tet in der Tages­zei­tung Die Welt (v. 12.9.2022) dar­über, daß ein Links­par­tei-Büro »offen­bar bei Ein­schleu­sun­gen« half. Was war passiert?

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag­abend wur­den laut Krei­sen des Land­tags sie­ben Nord­afri­ka­ner bei der uner­laub­ten Ein­rei­se aus Polen nach Gör­litz von Poli­zis­ten beob­ach­tet. Kurz dar­auf­hielt nach Doku­men­ten, die WELT vor­lie­gen, ein Sko­da Octa­via an und fuhr zunächst vier der sie­ben Per­so­nen zum loka­len Büro der Linkspartei,

womit das »Bür­ger­bü­ro« eine gänz­lich neue Funk­ti­on fin­det, indem die Wäh­ler von mor­gen dort ver­sam­melt werden.

Leu­be­cher führt aus:

Als der deut­sche Fah­rer wenig spä­ter zu den übri­gen drei Migran­ten fuhr, um sie abzu­ho­len, wur­de er dem­nach von der Bun­des­po­li­zei ange­hal­ten. Gegen ihn wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Ein­schleu­sens von Aus­län­dern ein­ge­lei­tet, wie die Staats­an­walt­schaft Gör­litz WELT bestätigt.

Han­delt es sich bei den Geflüch­te­ten um Ukrai­ner aus dem Don­bass oder gar Arme­ni­er aus Berg­ka­ra­bach? Nein:

Bei den sie­ben Migran­ten han­delt es sich um sechs Ägyp­ter und einen Algerier,

also um Men­schen, die kei­nes­wegs aus Kriegs­ge­bie­ten stam­men, son­dern aus Han­dels­part­nern der Euro­päi­schen Union.

Pikant:

Auf dem Han­dy des Alge­ri­ers befand sich auch die Tele­fon­num­mer, mit der die Abho­lung durch den deut­schen Fah­rer orga­ni­siert wurde,

und die­se Han­dy­num­mer ist, man ahnt es bereits,

auf den Gör­lit­zer Lin­ke Abge­ord­ne­ten Mir­ko Schult­ze ange­mel­det, zu des­sen Büro die Migran­ten Sams­tag­abend gefah­ren wurden.

Schult­ze zeigt sich gegen­über der Zei­tung kei­ner Schuld bewußt. Es gebe »immer mal wie­der die Situa­ti­on«, in der sein Büro um Hil­fe gebe­ten werde:

Es gibt in Gör­litz eine Grup­pe von Ehren­amt­li­chen, die Erst­hil­fe leis­tet, ihnen stel­le ich mein Büro zur Ver­fü­gung. In mei­nem Büro wer­den die Men­schen in der Regel mit einem hei­ßen Getränk ver­sorgt und bera­ten, wo sie Poli­zis­ten fin­den, um einen Asyl­an­trag zu stellen.

Nur sein Auto sei es nicht gewe­sen, obschon das Num­mern­schild die Initia­len »MS« auf­weist und damit einen ent­spre­chen­den Ver­dacht nährt.

Ein Ein­zel­fall oder die Lin­ke als Teil einer Schleuserallianz?

So oder so:

Seit ver­gan­ge­nem Som­mer nimmt die Asyl­zu­wan­de­rung nach Deutsch­land wie­der deut­lich zu,

und das kann man dem Bür­ger künf­tig nur schwer­lich erklä­ren, denn jeder Neu­an­kömm­ling, so ille­gal sein Auf­ent­halts­sta­tus sein mag, wird durch die All­ge­mein­heit finan­ziert. Eine All­ge­mein­heit, die zuneh­mend an die Gren­zen des finan­zi­ell Erträg­li­chen gelangt.

Aus der Links­par­tei sind mir kei­ne kri­ti­schen oder posi­ti­ven Wort­mel­dun­gen zu die­sem Vor­fall bekannt. Das ist aber auch nahe­lie­gend; die Par­tei hat ande­re Sor­gen – Existenzsorgen.

Im Motor des grü­nen Vor­felds, der taz (v. 12.9.2022), liest man bei Pas­cal Beu­cker über »die gute Mie­ne zur tie­fen Spal­tung« bei der par­tei­lin­ken Konkurrenz.

Spal­tung? Davon wol­len die (Noch)-Parteichefs Janin Wiss­ler und Mar­tin Schir­de­wan (noch) nichts wis­sen. Sie beschwö­ren die »Ein­heit der Partei«.

Wiss­ler:

Des­we­gen appel­lie­re ich an alle, wirk­lich die­ses his­to­ri­sche Pro­jekt nicht zu gefährden.

Nun, dafür dürf­te es zu spät sein. Das mit­tel­deut­sche Anti­fa-Trio um Katha­ri­na König-Preuss (Thü­rin­gen), Julia­ne Nagel (Sach­sen) und Hen­ri­et­te Qua­de (Sach­sen-Anhalt) haben eine inner­par­tei­li­che Initia­ti­ve gestar­tet, Sah­ra Wagen­knecht – als Per­so­ni­fi­zie­rung der Spal­tung – aus der Bun­des­tags­frak­ti­on aus­zu­schlie­ßen, fer­ner die Frak­ti­ons­spit­ze ihrer Ämter zu entheben.

Die taz berich­tet über die Hin­ter­grün­de des neu­er­li­chen Ris­ses durch die dun­kel­ro­te Seele:

Seit dem umstrit­te­nen Bun­des­tags­auf­tritt Sah­ra Wagen­knechts ver­gan­ge­ne Woche, bei dem die Ex-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de der Bun­des­re­gie­rung vor­ge­wor­fen hat­te, einen Wirt­schafts­krieg gegen Russ­land “vom Zaun” gebro­chen zu haben, bro­delt es hef­tigst in der Par­tei. Für etli­che ist nun end­gül­tig die Schmerz­gren­ze überschritten.

Beu­cker gibt die Posi­ti­on des Anti­fa-Tri­os wieder:

Mit ihrer Rede habe Wagen­knecht „die Ver­tei­lungs­un­ge­rech­tig­keit in Deutsch­land gegen die ange­grif­fe­ne Bevöl­ke­rung in der Ukrai­ne aus­ge­spielt, damit Putin in die Hän­de gespielt und die Rede­zeit für rechts­of­fe­ne popu­lis­ti­sche Plat­ti­tü­den verschwendet”.

Die drei wer­den wei­ter aus­führ­lich zitiert (ohne Gegen­stim­men, ver­steht sich):

Die Gren­ze des Erträg­li­chen ist mit Blick auf das Geba­ren von Sah­ra Wagen­knecht und ihrer Getreu­en schon lan­ge erreicht.

Kon­se­quen­zen gab es bis­her nicht wie gewünscht. Zwei pro­mi­nen­te Aus­trit­te haben aber jeden­falls auch nicht zur Ent­span­nung bei­getra­gen: Ulrich Schnei­der, Haupt­ge­schäfts­füh­rer des Pari­tä­ti­schen Wohl­fahrts­ver­bands, hat die Links­par­tei ver­las­sen – auch als Zei­chen gegen Wagen­knecht, womit er aber König-Preuss et al. kei­nen Gefal­len tat.

Doch Die Lin­ke schrumpft nicht nur auf der einen Flan­ke. Gewis­ser­ma­ßen auf der ande­ren Sei­te der Par­tei hat mit Fabio De Masi der pro­fi­lier­tes­te Finanz­po­li­ti­ker der Lin­ken das Hand­tuch gewor­fen. Der Deutsch-Ita­lie­ner, der in Sachen Wire­card und CumEx deutsch­land­weit für Furo­re sorg­te, wird oft­mals als Wagen­knecht-nah gela­belt. Nun ist auch er (vor­erst?) parteilos.

Ist die­ser Pro­zeß des Nie­der­gangs zu stop­pen? Das wird in die­ser Form kaum mög­lich sein. Dem­entspre­chend frus­triert fal­len Wort­mel­dun­gen aus dem Rest der Par­tei aus. Die Freie Pres­se aus Chem­nitz (v. 15.9.2022) berichtet:

Die säch­si­schen Lan­des­vor­sit­zen­den Susan­ne Scha­per und Ste­fan Hart­mann spra­chen auf Anfra­ge von „frucht­lo­sen Debat­ten um Per­so­nen”. Zu den „Haupt­bau­stel­len” gehö­re der­zeit ande­res — sich in Par­la­men­ten, Ver­bän­den, Ver­ei­nen und auch auf der Stra­ße für die Abmil­de­rung der „schlimms­ten Aus­wir­kun­gen die­ser Explo­si­on der Lebens­hal­tungs­kos­ten” einzusetzen.

Aber wie soll die­se Par­tei, die so zer­ris­sen ist und kon­ti­nu­ier­lich schrumpft, das Zep­ter auf der Stra­ße in der Hand hal­ten und bei­spiels­wei­se Bür­ger­pro­test in ihre Bah­nen lenken?

Die Süd­deut­sche Zei­tung (v. 14.9.2022) berich­tet daher mit eini­ger Berech­ti­gung dar­über, wie »die Lin­ke zerbröselt«.

Auch Boris Herr­mann macht natur­ge­mäß Sah­ra Wagen­knecht als zen­tra­le Spal­tungs­per­so­na­lie aus:

Dass die ehe­ma­li­ge Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Wagen­knecht seit gerau­mer Zeit in der Lin­ken eine Art inner­par­tei­li­che Oppo­si­ti­ons­be­we­gung anführt, das weiß nun wirk­lich fast jeder. Dass sie in Fra­gen der Wirt­schafts­sank­tio­nen gegen Russ­land im Spe­zi­el­len und des Umgangs mit Wla­di­mir Putin im All­ge­mei­nen eine Posi­ti­on ver­tritt, die der Beschluss­la­ge ihrer Par­tei dia­me­tral wider­spricht, dürf­ten auch die meis­ten mit­be­kom­men haben,

also: auch die Frak­ti­ons­spit­ze. Herr­mann fragt folgerichtig:

War­um in der Haus­halts­wo­che des Bun­des­tags die ein­zi­ge Red­ne­rin der Lin­ken zur Wirt­schafts- und Ener­gie­po­li­tik dann aus­ge­rech­net Sah­ra Wagen­knecht hieß? Das ist ein Rät­sel, wel­ches die Par­tei ver­mut­lich noch län­ger beschäf­ti­gen wird,

also: sofern sie den Kri­sen­herbst und ‑win­ter in die­ser Form über­le­ben sollte.

Aber was macht Wagen­knechts Rede so anstö­ßig, jen­seits des­sen, daß sie eben eine Wagen­knecht-Rede war?

Sie hat – von mei­nem Stand­punkt aus – Rich­ti­ges und Fal­sches gesagt. Scharf, aber kor­rekt war der Angriff in Rich­tung Regierung:

Das größ­te Pro­blem ist Ihre gran­dio­se Idee, einen bei­spiel­lo­sen Wirt­schafts­krieg gegen unse­ren wich­tigs­ten Ener­gie­lie­fe­ran­ten vom Zaun zu brechen.

Falsch war die Bezeich­nung als »dümms­te Regie­rung«. Denn »dumm« (oder auch unwis­send, naiv, unfä­hig etc.) sind fal­sche Gewich­tun­gen in bezug auf die grün domi­nier­te Ampel, wie sie auch in AfD-Krei­sen zu oft ver­wen­det werden.

Die Grü­nen wis­sen, was sie tun. Ihre Poli­tik ist zugleich moral­po­li­tisch grun­diert und ideo­lo­gisch inter­es­sen­ge­lei­tet. Habeck, Baer­bock und Co. dem­nach Unwis­sen­heit oder situa­ti­ve Dumm­heit vor­zu­wer­fen, ent­las­tet sie sogar von der Ver­ant­wor­tung. Nein: Das innen- wie außen­po­li­ti­sche Desas­ter die­ser Regie­rung ist kon­se­quent der grü­nen Norm fol­gend, was Wagen­knecht aber sicher­lich ahnt.

Mit ihrer Rede hat sie die Fra­ge der Fra­ge in der Lin­ken auf Top 1 der inner­par­tei­li­chen Tages­ord­nung kata­pul­tiert: Wann tritt sie aus? Und fol­gen ihr mehr als drei Bundestagsabgeordnete?

Falls es mehr als drei Abge­ord­ne­te wären, wür­de die Lin­ke ihren Frak­ti­ons­sta­tus im Bun­des­tag verlieren,

weiß die Süd­deut­sche, aber weiß auch Wagen­knecht und wis­sen die meis­ten der Par­tei­funk­tio­nä­re. Wohl auch des­halb bleibt – bis­her – der ganz gro­ße Knall aus. Es geht um Geld, Pos­ten, Arbeits­plät­ze und Außen­wir­kung. Letz­te­re ist aber ohne­hin dabei, zer­stört zu werden.

So oder so: Sah­ra Wagen­knecht wird als »Public Intel­lec­tu­al«, als Medi­en­fi­gur und wohl auch als Poli­ti­ke­rin die Links­par­tei überleben.

Ihre Rol­le ist – aus unse­rer Per­spek­ti­ve – durch­aus ambi­va­lent zu bewerten.

Einer­seits ist sie die belieb­tes­te Poli­ti­ke­rin in der AfD-Wäh­ler­schaft. Sie ver­tritt Stand­punk­te, die her­vor­ra­gend zur AfD, min­des­tens im Osten, pas­sen. Es sind sou­ve­rä­nis­ti­sche, popu­lis­ti­sche und glo­ba­li­sie­rungs­kri­ti­sche Aspek­te, die ich in mei­nem kapla­ken-Band Blick nach links ana­ly­sie­re und Schritt für Schritt auf Kom­pa­ti­bi­li­tät mit dem Soli­da­ri­schen Patrio­tis­mus abklopfe.

Wagen­knecht öff­net – zum Ärger anti­fa­schis­ti­scher Tür­ste­her – den Dis­kurs­raum für ent­spre­chen­de welt­an­schau­li­che Ansät­ze und speist zudem real­po­li­ti­sche Impul­se in die poli­ti­sche Öffent­lich­keit ein. Da kann man anset­zen; das hilft.

Ande­rer­seits ist Wagen­knecht – aller inter­ner Selbst­zer­stö­rung zum Trot­ze – nach wie vor in der Links­par­tei, wo ihre Strö­mung für maxi­mal 25 Pro­zent der Mit­glie­der spre­chen darf. Der Bun­des­kurs der Par­tei Die Lin­ke ist Wagen­knechts Kurs kraß entgegengesetzt.

Indem sie also für die Lin­ke wei­ter in TV und anders­wo agiert, führt sie mit volks­na­hen Argu­men­ten und kon­se­quent sozia­lem Kurs poten­zi­el­le Wäh­ler aus­ge­rech­net zu einer Par­tei, in der volks­ver­nei­nen­de, woke und links­glo­ba­lis­ti­sche Pro­gram­ma­tik wei­ter­hin domi­niert. Das ist eine Art Eti­ket­ten­schwin­del, den es als sol­chen zu benen­nen gilt.

Mei­ne Pro­gno­se lau­tet: Das erle­digt sich von selbst. Ich den­ke, daß die Links­par­tei in die­ser Form, wie sie am 15. Sep­tem­ber exis­tiert, den »hei­ßen Herbst« und den eis­kal­ten Win­ter nicht über­le­ben wird.

Das Feld um Wagen­knecht wird sich neu sor­tie­ren. Eine Lis­te Wagen­knecht kann dabei kei­ne Erfolgs­ga­ran­tie für sich bean­spru­chen – könn­te aber zur laten­ten Bedro­hung für die AfD im Osten der Repu­blik wer­den, wo die Zustim­mungs­wer­te zu Wagen­knechts Posi­tio­nen und AfD-Posi­tio­nen erstaun­lich kon­gru­ent zu ver­lau­fen scheinen.

2022 bleibt spannend.