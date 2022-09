Netzfundstücke (138) – Urne und Gates

Bereits früh am Abend des 11. Sep­tem­ber waren die Wahl­ur­nen in Cott­bus aus­ge­zählt. Bei der Wahl für das Amt des Ober­bür­ger­meis­ters sicher­te sich der Kan­di­dat der SPD, Tobi­as Schick, mit 31,8 Pro­zent der abge­ge­be­nen Stim­men den 1. Platz, wäh­rend Lars Schies­ke für die AfD mit 26,4 Pro­zent den 2. Platz beleg­te: ein for­mi­da­bles Ergebnis.

Zur Stich­wahl zwi­schen Schick und Schies­ke geht es am 09. Okto­ber nun ein zwei­tes Mal an die Urne. Dabei ist der Sieg Schicks kei­nes­wegs so sicher, wie es der Aus­gang des 1. Wahl­gangs sug­ge­riert und man es sei­tens der SPD kolportiert.

Das liegt zum einen dar­an, daß ein aus­nahms­lo­ser Wech­sel der 24,6 Pro­zent CDU-Wäh­ler, die im 1. Wahl­gang den Kan­di­da­ten Tho­mas Berg­ner gewählt hat­ten, zu Schick kei­ne aus­ge­mach­te Sache ist, zum ande­ren an einem gro­ßen Nicht­wäh­ler­re­ser­voir – die Wahl­be­tei­li­gung lag nur bei 53,3 Pro­zent –, das sich durch die ein­trü­ben­de Gesamt­la­ge in der Bun­des­re­pu­blik, bei der ein­deu­ti­gen Wahl zwi­schen »Kanz­ler­par­tei« und dezi­dier­ter Oppo­si­ti­on, auf die Sei­te der ein­deu­ti­gen Alter­na­ti­ve schla­gen könnte.

Cott­bus ist nicht West­deutsch­land! Der von der poli­ti­schen Klas­se bereits ange­lei­er­te »anti­fa­schis­ti­sche« Ein­heits­block bil­det sich hier nicht mit der glei­chen Selbst­ver­ständ­lich­keit wie in den alten Bundesländern.

Die Abwehr die­ser »anti­rechts« Stra­te­gie und die Mobi­li­sie­rung des AfD-Wäh­ler­mi­lieus in Cott­bus sind aller­dings kei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit. Die im ers­ten Wahl­gang errun­ge­nen 26,4 Pro­zent erge­ben sich nicht von selbst.

Um die­ser gelun­ge­nen Mobi­li­sie­rung auf den Grund zu gehen, hat Sezes­si­on-Autor und Betrei­ber des Feld­zug-Blogs, Dani­el Fiß, mit dem Vor­sit­zen­den der AfD Cott­bus, Jean-Pas­cal Hohm, der maß­geb­lich für den OB-Wahl­kampf ver­ant­wort­lich war und ist, über den erfolg­rei­chen Wahl­kampf und die dafür ange­wand­ten Mit­tel gesprochen:

Hohm und sei­ne Mit­strei­ter haben schon jetzt vor­ge­macht, wie erfolg­rei­che AfD-Wahl­kämp­fe zu füh­ren sind. Aller­dings lebt so ein Wahl­kampf nicht von Luft und Lie­be: Der Ein­satz wird ehren­amt­lich geleis­tet, aber das benö­tig­te Wahl­ma­te­ri­al zahlt sich nicht von selbst.

Die Bun­des-SPD hat für die #OBWahl in #Cott­bus eine eige­ne Spen­den­kam­pa­gne gestartet. Nach einem Schrei­ben an alle 81 #AfD-MdB erhielt unser KV zur Haupt­wahl von 6 MdB ins­ge­samt 1.900 €. Nennt mich dreist, aber ich fin­de da geht noch was. Am 9.10. kön­nen wir echt was rei­ßen! https://t.co/VRgd1A0u3G — Jean-Pas­cal Hohm (@JeanPascal_Hohm) Sep­tem­ber 14, 2022

Nicht nur die AfD-MdBs und ‑MdLs die­ser Repu­blik sind dazu ange­hal­ten, den Weg für den ers­ten AfD-Ober­bür­ger­meis­ter zu ebnen, auch jede noch so klei­ne Pri­vat­spen­de bringt den Wahl­kampf auf sei­ner Ziel­ge­ra­den voran.

Unter­stüt­zen Sie unse­ren Wahl­kampf mit einer Spen­de. 100 Wahl­pla­ka­te kos­ten uns 730 Euro, 1000 Fly­er 45 Euro und ein Groß­pla­kat 130 Euro. Der ers­te alter­na­ti­ve Ober­bür­ger­meis­ter einer Groß­stadt wäre nicht nur für Cott­bus ein Zei­chen der Wen­de. Schrei­ben wir Geschichte!

Auf Lars Schies­kes Netz­prä­senz zur OB-Wahl fin­den Sie die Mög­lich­keit zur Spende:

OBERBÜRGERMEISTERWAHL-COTTBUS

In den letz­ten Fund­stü­cken hat­te ich den Text »Down­hill from Apex« des US-ame­ri­ka­ni­schen Blog­gers Lam­prey Milt prä­sen­tiert und aus­gie­big aus dem eng­li­schen Ori­gi­nal zitiert. Nicht ganz zu unrecht wur­de die­se Pra­xis im Kom­men­ta­ri­at bemängelt:

»Lie­ber Jonas Schick, wol­len Sie wirk­lich, daß nur, wer Eng­lisch kann, Ihre Bei­trä­ge ver­steht? Ich emp­fin­de sol­che fremd‑, gar feind­spra­chi­gen Abschnit­te in einer deut­schen Abhand­lung als ärger­lich bil­dungs­bür­ger­li­chen Hochmut«,

schrieb Jupp Koschinsky.

Zum Glück haben wir mit Nils Weg­ner einen fähi­gen Über­set­zer in unse­ren Rei­hen, der Milts Text dan­kens­wer­ter­wei­se für den Keh­re-Blog über­setzt hat. Aus »Down­hill from Apex« ist nun »Vom Gip­fel aus abwärts« geworden:

VOM GIPFEL AUS ABWÄRTS

Doch lei­der kom­men auch die 138. Fund­stü­cke nicht ohne einen eng­li­schen Bei­trag aus. Denn das US-ame­ri­ka­ni­sche Maga­zin Poli­ti­co hat in Zusam­men­ar­beit mit dem Sprin­ger-Blatt Die Welt eine inves­ti­ga­ti­ve Recher­che zur Ver­stri­ckung der Bill & Melin­da Gates Foun­da­ti­on in die poli­ti­schen Reak­tio­nen auf die Coro­na-Pan­de­mie veröffentlicht.

Ein lesens­wer­ter Text, der zeigt, wie exzes­si­ves poli­ti­sches Lob­by­ing die Maß­nah­men gegen das Virus beein­flußt haben. Auch wenn in der Repor­ta­ge eine unkri­ti­sche Posi­ti­on gegen­über den has­tig ent­wi­ckel­ten Impf­stof­fen ein­ge­nom­men wird, wirft sie ein Schlag­licht auf glo­ba­le Ent­schei­dungs­pro­zes­se im Hin­ter­zim­mer, die sich dem natio­na­len Zugriff und Kon­trol­le ent­zie­hen. Der an der George­town Uni­ver­si­ty leh­ren­de US-Pro­fes­sor Law­rence Gos­tin, der sich auf öffent­li­ches Gesund­heits­recht spe­zia­li­siert hat, bringt es im Text auf den Punkt:

»Ich den­ke, wir soll­ten zutiefst besorgt sein. Um es ganz kraß aus­zu­drü­cken: Mit Geld läßt sich Ein­fluß kau­fen. Und dies ist die schlimms­te Art von Ein­fluß. Nicht nur, weil es sich um Geld han­delt – obwohl das wich­tig ist, denn Geld soll­te nicht die Poli­tik dik­tie­ren –, son­dern auch, weil es sich um bevor­zug­ten Zugang hin­ter ver­schlos­se­nen Türen handelt.«

HOW BILL GATES AND PARTNERS USED THEIR CLOUT TO CONTROL THE GLOBAL COVID RESPONSE