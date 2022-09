Kritik der Woche (36): Der Rote Diamant

Das schmerzt mich, weil ich lan­ge dar­auf beharr­te, daß es natür­lich objek­ti­ve Bewer­tungs­kri­te­ri­en gäbe. Logisch sah ich den Main­stream des Kul­tur­feuil­le­tons oft von mei­nem per­sön­li­chen Urteil abweichen.

Aber – pfff, man kennt ja die­se Typen. Sie prei­sen irgend­was als heiß, weil die Autorin eine Fesche ist oder weil Autor X mit Z ver­ban­delt ist, und Z ist zufäl­lig Nich­te von Q, dem Ver­le­ger, bei dem man gern selbst irgend­wann mal unter­kom­men mag.

Vor zwei Jah­ren hat­te Rowohlt einen viel­be­ach­te­ten Bel­le­tris­tik­che­cker her­aus­ge­bracht, Die Schlan­ge im Wolfs­pelz. Das Geheim­nis Gro­ßer Lite­ra­tur von Micha­el Maar. (Ja, das ist der Sohn von Paul Maar, Das Sams).

Mir brach­te die­ses groß­ar­ti­ge Kom­pen­di­um Erleich­te­rung, weil Maar ganz dezi­diert zwi­schen Stil­göt­tern und Murk­lern unter­schied – und ich bei sei­nen Kri­te­ri­en weit­hin „mit­ge­hen“ konnte.

„Was ist Stil?“ – Maar brach­te es auf den Punkt bzw. die Punk­te. Ein Dik­tum aus sei­ner Feder:

Wenn man den Jar­gon mei­det, ist man sti­lis­tisch schon auf dem rich­ti­gen Weg.

Nun haben wir in unse­ren Rei­hen (Kom­men­ta­ri­at!) einen gewis­sen maior­domus. Jeder, der auch nur gele­gent­lich unse­re Inter­net­run­de besucht, kann wis­sen, daß wir es hier mit einem mehr­fach exzel­len­ten Fach­mann (der Geis­tes­wis­sen­schaf­ten) zu tun haben. Bele­sen, x‑fach publi­ziert, elo­quent, ver­traut und zu beacht­li­chen Tei­len per­sön­lich bekannt mit Geis­tes­grö­ßen deut­scher Zun­ge. Ein Kenner.

Mir ist seit Jah­ren auf­ge­fal­len, daß unser maior­domus den Schrift­stel­ler Mar­tin Mose­bach nicht schätzt. Für mich hin­ge­gen ist Mose­bach frag­los einer der Aller­größ­ten sei­ner Zunft. Ich kann ver­si­chern, daß er es auch dann wäre, wenn ihm nicht das Eti­kett des „Reak­tio­nä­ren“ etc. anhef­te­te. Sei­ne Roma­ne sind ja unpo­li­tisch. Aber er kann es ein­fach! Es gibt kei­nen leben­den bes­se­ren Men­schen­schil­de­rer, es gibt kei­nen ele­gan­te­ren Sti­lis­ten, punkt.

Gut -, maior­domus, gebil­det wie mei­nungs­freu­dig, lehnt ihn ab. Er lehnt ihn so sehr ab, daß er das in min­des­tens zehn Mei­nungs­bei­trä­gen in die­sem Forum kund­ge­tan hat. Überdeutlich!

Mag er viel­leicht grund­sätz­lich kei­ne zeit­ge­nös­si­schen Autoren? Nein, er hat wie­der­holt Tho­mas Hür­li­mann erwähnt und geprie­sen. Zuletzt hat­te es maior­domus gewurmt, daß Hür­li­manns Roter Dia­mant nicht auf der Lon­g­list zum Deut­schen Buch­preis auf­ge­taucht sei.

Jetzt wur­de ich neu­gie­rig. Hür­li­mann ist einer von ca. tau­send „renom­mier­ten“ zeit­ge­nös­si­schen Autoren, die ich nie gele­sen habe. Zuletzt erschien Der Rote Dia­mant sogar auf der SWR-Bes­ten­lis­te. In der eben ver­gan­ge­nen Woche dann lie­fer­te der Staats­funk eine wah­re Elo­ge auf die­sen Roman

Ich habe mir das Werk also gekauft. Hür­li­mann ist 1950 in Zug/Schweiz gebo­ren. Offen­kun­dig schreibt er – viel­fach preis­ge­krönt, vor allem als Dra­ma­ti­ker – gern ent­lang auto­bio­gra­phi­schen Mus­tern. Zwi­schen 1963 und 1971 besuch­te er das Gym­na­si­um im Klos­ter Ein­sie­deln. Unge­fähr dort spielt der hier zu bespre­chen­de Roman. Nur heißt das Schul­klos­ter hier „Maria zum Schnee“.

Ich habe die Lek­tü­re nicht bereut. Ich wur­de eini­ger­ma­ßen gut unter­hal­ten. Aber sie war mir über Stre­cken pein­lich. Wie kann ein erfah­re­ner Autor immer wie­der der­art abglei­ten? Schmerz­haft dane­ben­lie­gen? So glit­schig wer­den? So abge­schmackt formulieren?

Wor­um geht es also?

Es ist ein „Arthur Goldau“, der hier in ers­ter Per­son den schmerz­vol­len Abschied von „Mimi“, sei­ner „Frau Maman“ exer­ziert. Sie fährt ihren Jun­gen (per PKW, etwa anno 1961) zum katho­li­schen Inter­nat, in dem er in den nächs­ten acht Jah­ren gebil­det und erzo­gen wer­den soll. Mimi ist ent­schie­den, forsch, bestim­mend, auf fast bra­chia­le Art. Als sie den Herrn Soh­ne­mann zum Inter­nat bringt, rutscht sie in einer Steil­kur­ve in den Gra­ben. Was tut sie zunächst? Sie packt ihr Beau­ty­ca­se aus, zieht sich die Lip­pen nach, tupft Puder auf die Wan­gen etc. Hür­li­mann ver­kauft uns das als stau­nens­wer­te Cool­ness und stei­len Stil.

Ein Mose­bach hät­te einen beob­ach­ten­den, skep­ti­schen, wenn nicht iro­ni­schen Abstand ein­ge­zo­gen zu die­ser domi­nan­ten Mut­ter­fi­gur. Hür­li­mann schafft das nicht; sei­ne „Maman“/“Mimi“ und die Abdrü­cke, die ihre har­ten Stö­ckel­schu­he im Lin­ole­um des Klos­ters hin­ter­las­sen, gera­ten hagio­gra­phisch. Sie nennt ihren Sohn „Arthi-Dar­ling“ und wird das auch noch fünf­zig Jah­re spä­ter tun. Ist das nicht über­zo­gen? Ja. Hier ist jemand wahn­sin­nig stolz auf sei­ne cra­zy Mut­ter avant la lettre.

Es geht wei­ter mit dem Klos­ter-Pfört­ner, der die Dele­ga­ti­on Arthi-Dar­ling und Mimi emp­fängt. Der Pfört­ner näm­lich reagiert auf die arg ver­spä­te­te Ankunft mit rei­nem „Vogel­zwit­schern“. Arthi-Dar­ling muß die Spra­che des „pfei­fen­den Vogel­manns“ für sei­ne stur­selbst­be­wuß­te „Maman“ übersetzen.

Kann man sich solch über­zeich­ne­tes, kari­kier­tes Per­so­nal vor­stel­len? Wird es in der Vor­stel­lung leben­dig? Nein und nein. Es gibt kei­ne Men­schen, die rein zwit­schern und kei­ne, die Gezwit­scher über­set­zen. Es sind ein­fach fal­sche, über­trie­be­ne Bilder.

Hür­li­mann pflegt die Spra­che einer Dra­ma­queen. Was wohl real “kraß” war an den Zurich­tun­gen in einer sol­chen Schu­le, an den Idio­syn­kra­si­en der geist­li­chen Brü­der, wird hier als min­des­tens “super­me­ga­kraß” aus­ge­walzt. Alles wird auf zwei‑, drei‑, viel­fa­che Stär­ke ver­grö­ßert. Hier, auf Sei­te 20, beginnt der Slap­stick, und er wird bis Sei­te 317 – „FINIS“ – nicht enden.

Hür­li­mann zeich­net viel­fach die Qua­len eines katho­li­schen Inter­nats­le­bens nach. Die Brü­der, auch die leh­ren­den, wer­den gering­fü­gig unter­schie­den: Einer spinnt, einer stinkt wie ein Bock, ein ande­rer nach „feuch­tem Hund“, einer ist dement bis zur Blöd­heit, einer hat einen Sexu­al­fe­tisch. Nein, den haben natür­lich meh­re­re! Alle haben einen über­deut­li­chen Knall. Sie “wim­mern”, “krei­schen”, “kräch­zen”, “krä­hen”, “gei­fern”, “säu­seln”, “win­seln”. Was für bil­li­ge Accessoires!

Einer der Mön­che voll­zieht lau­fend und meist unan­ge­bracht Lie­ge­stüt­ze zwecks Trieb­ab­fuhr – hier fin­den wir uns auf dem Niveau von RTL II wie­der. Sol­ches Niveau bedient Hür­li­mann gern. Da er nicht durch blo­ße, genaue Beschrei­bung zur Kennt­lich­keit ent­stel­len kann, muß er per­ma­nent über­trei­ben. Wie dürftig!

Einer der Brü­der gilt ihm als „Ave-Maria-Appa­rat“, weil der unent­wegt betet. Wie unschön:

Über sei­ne aus­ge­stülp­te, rot­flei­schi­ge, schne­cken­ar­ti­ge Unter­lip­pe roll­te ein Ave-Maria nach dem ande­ren, immer­zu, unauf­hör­lich. Wohl bis zu sei­nem Able­ben und dar­über hin­aus (sofern ein Ave-Maria über­haupt able­ben konnte)

Aar­gh, das ist so „wit­zig“, daß man sich fragt, wel­ches Trau­ma der Autor wohl erlit­ten hat. Weiter:

Dem Arthur kommt das Gerücht vom „Roten Dia­man­ten“ und des­sen mys­te­riö­sen Ver­bleib recht bald zu Ohren. Der unend­lich kost­ba­re Edel­stein soll einst zwi­schen den Brüs­ten der Kleo­pa­tra gele­gen haben, dann aus Kai­ser Rudolfs Kro­ne her­aus ver­track­te Wege zurück­ge­legt haben: Vom Brust­kreuz diver­ser Päps­te über die Wie­ner Hof­burg, über einen Lohen­grin-Dar­stel­ler und einen Puff hin zum Klos­ter Maria zum Schnee.

Arthur Goldau (des­sen jüdi­sche Abkunft hier ein biß­chen absichts­voll her­ein­ge­mo­gelt erscheint – wer weiß schon, wofür das gut ist!) und sei­ne Klas­sen­ka­me­ra­den fahn­den nun jah­re­lang nach dem Dia­man­ten. Nein, jahrzehntelang!

Wie das geht, ist das eine. Wie sich der All­tag im klös­ter­li­chen Gym­na­si­um gestal­tet, ist das andere.

Ein alter Mönch mit „ent­fleisch­tem“ Gesicht (die­se Wen­dung kommt hier x- mal vor) lädt Arthur ein in sein Zim­mer „voll­ge­stopft mit Foli­an­ten Glo­ben Sand­uh­ren Bro­schü­ren Akten Per­ga­men­ten See­kar­ten.“ Logisch hat er einen Tip. Um es vor­weg­zu­neh­men: Jede Drei-Fra­ge­zei­chen-Geschich­te ist spannender.

Die expres­sio­nis­tisch-atem­lo­se Wort­rei­hung wird bei Hür­li­mann zum Tick. X‑mal kommt sie in fol­gen­der Zuckung vor:

Wir träum­ten (von Tit­ten Schnit­zeln Hin­tern Fritten).

Ah, man stand unter Strom, wie fas­zi­nie­rend. Hür­li­mann beschreibt auch genüß­lich die Samen­er­güs­se des puber­tä­ren Arthur, drun­ter geht´s nicht. Es soll ja moder­ne Lite­ra­tur sein!

Dem letz­ten Dep­pen ist längst klar: Hier soll geschil­dert wer­den, wie extrem eine katho­li­sche Sexu­al­mo­ral das Begeh­ren nur anheiz­te. Es kommt letzt­lich sogar zum blu­ti­gen Geschlechts­ver­kehr zwi­schen Arthur und einem Mäd­chen aus dem Dorf. Männerphantasien!

Durch´s Buch zieht sich eine Melo­die: Bob Dylan´s „The Times They Are a‑Changing“. Das ist der bas­so con­ti­nuo, der hier eine pene­tran­te Mar­ke hin­ter­läßt. Hür­li­manns Mot­to: „Leu­te, ihr merkt schon, daß ich damals Teil­neh­mer einer Umbruchs­zeit war?!“ Mei­ne Güte, was für ein altes, lang­wei­li­ges Lied. Ja, die alte Zucht & Ord­nung ist dahin, und wer will, mag sich freu­en darüber.

Naja, man kann das hier bestel­len und lesen und sich ein Urteil bil­den – ernst­haft lang­wei­lig ist es bloß sel­ten. Am Ende (vier­tes und letz­tes Kapi­tel, Arthur kehrt als alter Mann zurück zum Klos­ter und erwischt end­lich den Roten Dia­man­ten; es wird extrem hol­ly­woo­desk, das heißt sen­sa­tio­nell, auf­ge­bläht und unglaub­wür­dig) wird Hür­li­mann red­un­dant und faßt „alles noch­mal zusammen“.

Man kann ande­rer­seits auch den neu­en Mose­bach vor­be­stel­len: Tau­be und Wild­ente wird Mit­te Okto­ber erschei­nen.