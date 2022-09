Suche nach der Nation: Boomer Ost

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Jeden­falls als Jun­gen. Nicht nur in die­ser frag­wür­di­gen Hin­sicht soll­ten wir früh als erwach­sen gelten.

Die uns präg­ten, die kraft­vol­le­ren Leh­re­rin­nen und Leh­rer, die Män­ner aus der Paten­bri­ga­de, die Aus­bil­der im ver­wa­sche­nen blau­en Kit­tel, die Schlei­fer bei der Armee, sie alle waren nach eige­nem Selbst­bild vom alten Schlag. Gut, nicht alle hat­ten den Krieg durch­ge­macht, aber den Nach­krieg, also den Man­gel. Sie wuß­ten sich zusam­men­zu­rei­ßen und erzo­gen uns genau dazu – sich zusam­men­rei­ßen und durch­zie­hen kön­nen. Preu­ßi­sche Tugen­den, natio­nal­so­zia­lis­tisch ver­schärft, sozia­lis­tisch genutzt.

Wo unse­re Vor­gän­ger­ge­nera­ti­on in die Leh­re gegan­gen war, herrsch­ten zum einen ein rau­er Ton, zum ande­ren aber ganz zwangs­läu­fig Auf­bruchs­stim­mung. Das Land muß­te wie­der­auf­ge­baut wer­den, einer­lei ob nun kapi­ta­lis­tisch, markt­wirt­schaft­lich oder sozialistisch.

Unten, wo gear­bei­tet wur­de, lief’s ideo­lo­gie­frei: Man leis­te­te, was not­wen­dig ist. Zement­mi­schung brauch­te kei­ne Poli­tik. Erst das Wir, dann das Ich; alle muß­ten ran, denn so wie fünf­und­vier­zig, sechs­und­vier­zig konn­te es nicht bleiben.

Leis­tung lohn­te sich nicht immer, zähl­te aber. Ein ech­ter Kerl war, wer ran­klot­zen und was schaf­fen konn­te und wer damit was ver­dien­te, und sei’s eher Ach­tung als nur Geld. Ein so ideo­lo­gi­sches Gewäsch, wie es in der Ber­li­ner Repu­blik gegen­wär­tig alle Abläu­fe über­wu­chert, hät­te damals nur das drin­gend Erfor­der­te auf­ge­hal­ten. Wenn man bedenkt, wel­che Kraft das immer dreis­ter agie­ren­de Poli­ti­sche gera­de frißt und wel­che Kos­ten es aus­löst! Die­ser Raum des lee­ren Gedöns fehl­te damals, selbst SED-Pro­pa­gan­da kon­zen­trier­te sich auf rele­van­te Zie­le, nur eben in poli­tisch frag­wür­di­ger Weise.

Der gro­ße Bereich der Ver­sor­gun­gen – von Buch­hal­tung über Bäu­er­li­che Han­dels­ge­nos­sen­schaft bis Han­del und Haus­halt – wur­de maß­geb­lich von Frau­en zusam­men­ge­hal­ten, die gleich­falls mehr kraft­voll und zäh als als zart wirk­ten. Selbst wenn sie zart waren: Frau­en in Kit­tel­schür­zen und mit Kopf­tü­chern, in den Ver­wal­tun­gen sol­che mit Her­ren­bril­len und straf­fem Dutt. Aber Frau­en fuh­ren auch Mäh­dre­scher.

Aus der Gegen­wart rück­be­trach­tet, stan­den wir DDR-Boo­mer aller­dings in einem Dilem­ma, denn wäh­rend die Welt unse­rer Alters­ge­nos­sen im Wes­ten fort­be­stand, ging unse­re 1989/90 unter.

Die Wen­de, die fried­li­che Revo­lu­ti­on, die Hel­den­stadt Leip­zig, das sind Begrif­fe, die einen stolz stim­men könn­ten, aber sie mach­ten schon in den Neun­zi­gern nicht mal die Hel­den­städ­ter selbst mehr stolz. Wir soll­ten uns bestän­dig so erlöst und befreit von der Dik­ta­tur füh­len und uns gefäl­ligst so auf­rich­tig freu­en, daß uns genau das bald schwer­fiel. Daß uns die poli­ti­sche Klas­se des Wes­tens min­des­tens in ihren Phra­sen am Tag der Ein­heit fei­er­te und lob­te, stimm­te uns zuneh­mend argwöhnisch.

Abge­se­hen davon, daß eher eine Restau­ra­ti­on begann. Die einst sub­ver­si­ven ost­deut­schen Voll­bart-Bür­ger­be­weg­ten wur­den ein­ge­hegt und beka­men einen gut dotier­ten Pos­ten, auf dem sie ver­stumm­ten, oder sie gran­tel­ten eben im Abseits weiter.

Gegen­über der ver­meint­li­chen Gna­de der Geschich­te, dem „Geschenk“ der Ein­heit, waren wir zuwei­len all­zu undank­bar, vor allem, als wir mit­be­ka­men, daß wir den frem­den kräf­ti­gen Bru­der, die Bun­des­re­pu­blik, offen­bar doch gehö­rig über­schätzt hat­ten, wie das mit Blick auf stär­ker anmu­ten­de Geschwis­ter oft geschieht.

Man kann es unfrei­wil­lig komisch fin­den, skur­ril oder sogar tra­gisch: Nach nicht mal drei Jahr­zehn­ten, die wir trotz oder wegen aller Schwie­rig­kei­ten immer noch als Auf­bau unse­res Lan­des ver­stan­den hat­ten, selbst wenn nicht weni­ge von uns mit die­sem Land über Kreuz lagen, brach unse­re klei­ne Geschich­te, von der gro­ßen gerich­tet, ganz abrupt ab.

Nicht allein unse­re Kind­heit und Jugend war zu Ende, son­dern zugleich die Welt, die damit ver­bun­den war. Das ein­zig Ein­drucks­vol­le dar­an war das unmit­tel­ba­re Erle­ben, wie alle erns­ten Ver­ein­ba­run­gen, selbst die Ver­fas­sung, dazu die hoch­ge­rüs­te­te Exe­ku­ti­ve, dar­un­ter die gan­ze Sta­si, dazu über drei­hun­dert­tau­send Sowjet­sol­da­ten aller Waf­fen­gat­tun­gen im Land, wie also ein Staat mit sei­nem ein­drucks­vol­len Appa­rat und der gesam­ten sowje­ti­schen Unter­stüt­zung in kür­zes­ter Frist bei­na­he geräusch­los unter­ging. Plötz­lich und unspek­ta­ku­lär war’s zu Ende. Ohne Abspann.

Dar­in hat der Exis­ten­tia­lis­mus ein­fach recht:

Gleich allen ande­ren Men­schen, ins Dasein gewor­fen, konn­ten wir DDR-Boo­mer nicht wis­sen, wel­chen Gang die Welt nimmt, in die wir hin­ein­ge­bo­ren wur­den, und wir wuß­ten eben­so­we­nig, wel­chen Weg wir neh­men wür­den. Jedem Men­schen geht es so, nicht nur jenen star­ken DDR-Jahr­gän­gen, die von 1955 bis 1969 gebo­ren wur­den, mit dem demo­gra­fisch her­vor­ste­chen­den Geburts­jahr 1964, zu dem ich gehö­re. Nie­mand weiß, was das Schick­sal bereit­hält oder was der Beschluß Got­tes ist, aber bestän­dig mei­nen wir ver­mes­sen, wir wüß­ten das genau.

Eines aber ist Fakt: Wir waren nun mal vie­le. Man­ches gleicht dem, was Tho­mas E. Schmidt gera­de sehr tref­fend über die West-Boo­mer schrieb:

„Immer zusam­men, immer im Rudel, fast alle mit Geschwis­tern, inmit­ten stram­peln­der, sich schlän­geln­der Kin­der­lei­ber, in allen Ver­wahr­an­stal­ten als Her­de behan­delt, auch spä­ter immer ‚der Trend‘, das gut und ver­läß­lich Beob­acht­ba­re, sta­tis­tisch gese­hen die Wahr­heit über die Republik.“ –

Im Wes­ten wie im Osten beka­men die Fami­li­en in den Fünf­zi­gern, Sech­zi­gern – vor dem Pil­len­knick – vie­le Kin­der, mehr als davor und danach, was den etwas simp­len, aber nicht fal­schen Schluß zuläßt: Selbst wenn es den Leu­ten noch am spä­ter ver­trau­ten Kom­fort fehl­te, so hat­ten sie mit Blick in die Zukunft doch ein Grund­ge­fühl der Zuver­sicht. Ganz im Gegen­satz zu heu­te: Kom­fort ist weni­ger wich­tig als Hoff­nung. Die­se fehlt heu­te, wäh­rend wir an jenem über­satt sind.

West­deutsch­land gab der Erfolg seit dem Wirt­schafts­wun­der Recht; unse­re Welt jedoch brach ab, bevor wir drei­ßig wur­den. Zwangs­läu­fig, aber das erkann­ten wir erst im nach­hin­ein, klar.

Zuvor waren die Plä­ne und Hoff­nun­gen enorm: ers­ter „Arbei­ter- und Bau­ern­staat auf deut­schem Boden“, „Sie­ger der Geschich­te“ und Sie­ger im „Wett­streit der Sys­te­me“, der Mensch angeb­lich im Mit­tel­punkt und sowie­so das Maß aller Din­ge, die Chan­cen für jeden nicht nur gleich, son­dern in den bevor­ste­hen­den Mög­lich­kei­ten unver­gleich­lich. Hieß es. Dach­ten wir zunächst, nicht alle, aber doch eine Mehr­heit. Wer arro­gant dar­über urteilt, soll­te beden­ken: Wir waren Hin­ein­ge­bo­re­ne und kann­ten nur unse­re Welt.

Die pro­duk­ti­ve Zwei­fel und die kri­ti­sche Skep­sis herrsch­ten in Pfarr­haus und Kir­che, in den Intel­lek­tu­el­len- und Künst­ler­mi­lieus und bei jenen, die noch ein ande­res Wirt­schaf­ten kann­ten. Die nach­voll­zieh­bar schwer Frus­trier­ten und Ent­rech­te­ten, ent­eig­ne­te Mit­tel­ständ­ler und Bau­ern etwa, hat­ten die DDR größ­ten­teils ver­las­sen, bevor wir gebo­ren wur­den. Wer blieb, arran­gier­te sich zumeist und freu­te sich der Erfolge.

Noch war Nach­krieg, schon des­we­gen konn­te es nur nach vorn, mit Kurs auf das Bes­se­re, das Fried­li­che­re und so in Rich­tung nicht zuletzt eines gewis­sen Wohl­stands gehen.

Äußer­lich schien es ja pas­sa­bel zu lau­fen. Es wur­de gebaut, es gab also neue Woh­nun­gen, und die Plat­ten­bau­ten hie­ßen damals ein­fach Neu­bau­ten; sie wirk­ten licht und modern gegen das Grau des durch­aus spür­ba­ren Ver­falls der Innen­städ­te; und es war ja, mein­ten wir, das Alte, das zer­fiel, das Neue wur­de erst geschaf­fen. Wird schon, dach­ten wir.

Im Wes­ten lief es schnel­ler, glat­ter und bun­ter und ja sowie­so demo­kra­tisch und in Wür­de und in Frei­heit, wie bis heu­te betont wird, aber obwohl wir den Wes­ten in ARD und ZDF sahen, erleb­ten wir ihn ja nicht, er blieb eine fer­ne, uner­reich­ba­re und daher letzt­lich unwirk­li­che, ja gewis­ser­ma­ßen vir­tu­el­le Welt, die es offen­bar so nur bei „Der­rick“ gab – und etwas Duft davon im „Inter­shop“, für jene, die West­geld hatten.

Und was eigent­lich mit Frei­heit, mit Wür­de, mit Demo­kra­tie gemeint war, wuß­ten wir so genau nicht, weil wir’s nicht ein­ge­übt hat­ten. Noch heu­te wird den Ost­lern, ins­be­son­de­re den Sach­sen, ja didak­ti­schen Tones vor­ge­wor­fen, sie beherrsch­ten Demo­kra­tie ein­fach nicht, min­des­tens wür­dig­ten sie die nicht genügend.

Außer­dem war der Wes­ten etwas, was er ab 1989 urplötz­lich gar nicht mehr sein woll­te oder soll­te und was heu­te offen­bar völ­lig ver­ges­sen ist:

Er war der Feind.

Daß die Welt, aus der die West­pa­ke­ten kamen, es im Kal­ten Krieg poli­tisch und mili­tä­risch nicht gut mit uns mei­nen konn­te, paß­te für die meis­ten von uns durch­aus zusam­men. Wer West­ver­wand­te hat­te und sie sogar traf, hat­te vor ihnen Respekt, bewun­der­te sie gar, bemerk­te aber:

Die woll­ten es nicht nur bes­ser wis­sen, die wuß­ten es tat­säch­lich bes­ser. Am Ende behiel­ten sie Recht. So, wie es bei uns gelau­fen war, hat­te es nicht lau­fen kön­nen; sie, die aus dem Wes­ten, hat­ten das ja immer gesagt. Wir muß­ten es spä­tes­tens 1990 zuge­ben, klar, aber wer gibt schon gern eine Nie­der­la­ge zu, selbst wenn er dar­an so ganz per­sön­lich nicht schuld sein kann. Als die Treu­hand das „Volks­ver­mö­gen“ ver­kauf­te, sahen wir artig zu. Ging nicht anders, dach­te wir, denn unser Wirtschafts‑, ja unse­re gesam­te Daseins­wei­se hat­te sicht­lich versagt.

Wir hat­ten nur eine Chan­ce: Wir muß­ten uns den West­bür­gern anglei­chen, sie zu imi­tie­ren ver­su­chen; wir soll­ten wer­den wie sie.

Aber vor­her war das da drü­ben, so unse­re Wahr­neh­mung, das alte Deutsch­land, wir waren das neue. Und selbst wenn das neue noch nicht so glatt aus­sah wie das alte, war es doch irgend­wie, nun ja, viel­leicht das ero­ti­sche­re Deutsch­land, ohne daß die­ses Bild gleich zur Blau­hemd-Impres­si­on der FDJ-Pfingst­tref­fen oder gar zu einem FKK-Farb­film zusam­men­schnur­ren muß.

Wir waren irgend­wie alle mit Hoff­nung gedopt, mei­ne Genera­ti­on jeden­falls, nicht nur unse­re Leis­tungs­sport­ler, die es kurio­ser­wei­se immer mit den Ath­le­ten der Super­mäch­te oder sogar vor denen zur Sie­ger­eh­rung schafften.

Ja, unser Mini-Land woll­te unbe­dingt selbst eine Super­macht unter den wirk­lich Gro­ßen sein, so wie bei den Olym­pia­den. Wir woll­ten Welt­meis­ter wer­den, ins­be­son­de­re um es dem feis­ten Deutsch­land-West als sein klei­ner, aber fit­ter Wider­part so rich­tig zu zei­gen, und das wirkt, bli­cken wir zurück, schon unfrei­wil­lig komisch und lächer­lich, jeden­falls infantil.

Jetzt gilt Deutsch­land immer noch als erfolg­reich, aber es ist alt, eine ger­ia­tri­sche Repu­blik, weit­ge­hend sozi­al­de­mo­kra­tisch den Trans­fer- und Für­sor­ge­sys­te­men oder direkt dem medi­zi­nisch-phar­ma­ko­lo­gi­schen Kom­plex über­ant­wor­tet. Immer weni­ger geschröpf­te Leis­tungs­trä­ger schlep­pen immer mehr Ali­men­tier­te mit, vor allem jene, die wir glo­bal ein­la­den und denen wir hier­zu­lan­de Teil­ha­be versprechen.

Inner­halb der Groß­städ­te wird eine als deutsch iden­ti­fi­zier­ba­re Kul­tur durch „woken“ Lebens­stil und die „bun­te“ Migran­ten­ge­mein­schaft abge­löst; außer­halb der Urba­ni­tät ver­däm­mert das Land sowie­so. Wich­ti­ger als die Trai­nings- dürf­ten mitt­ler­wei­le die Dia­ly­se-Zen­tren sein.

Vorm Unter­gang der DDR hör­ten wir andau­ernd, wir, die Jugend, wür­den drin­gend für die Zukunft gebraucht, man set­ze in uns die größ­ten Erwar­tun­gen, wir müß­ten die Eli­te des nächs­ten Jahr­hun­derts wer­den, und dafür hät­ten wir uns – Ver­dammt noch mal! – anzustrengen.

Es mag heu­te kuri­os wir­ken, aber die DDR sah sich nicht nur als eine, son­dern sogar als die eigent­li­che deut­sche Nati­on an, als Voll­ende­rin der deut­schen Geschich­te, als Bewah­re­rin des gro­ßen geis­ti­gen Erbes. Ihre Cur­ri­cu­la wei­sen das ins­be­son­de­re im Fach Lite­ra­tur nicht nur im umfang­ei­chen Lek­tü­re­ka­non so aus.

Wir konn­ten zur Wie­der­ver­ei­ni­gung noch nicht abse­hen, daß die uns so stark erschei­nen­de Bun­des­re­pu­blik als­bald gar kei­ne eige­ne Nati­on mehr sein woll­te, schon gar kei­ne dezi­diert deut­sche. Spä­tes­tens, als wir dazu­stie­ßen, fing sie an, sich ohne Not abzu­schaf­fen, erst über das Auf­ge­hen in Euro­pa, die Euro-Ein­füh­rung als Pfand für die Ein­heit, das Abtre­ten von immer mehr ganz ent­schei­den­den Rech­ten an die Brüs­se­ler Zen­tra­le, den Traum vom Welt­bür­ger­tum, schließ­lich der radi­ka­le Bruch mit der Ver­gan­gen­heit, das Aus­schla­gen des Erbes, nicht zuletzt über redu­zier­te Bil­dung, den ritua­li­sier­ten Schuld­kom­plex, end­lich die Umbe­nen­nun­gen, die Sprach­ver­hun­zung, die Can­cel-Cuture durch indok­tri­nier­te jun­ge Gar­den und deren Bil­der­stür­me­rei. Wir erkann­ten, daß nament­lich unse­re Boo­mer-Alters­ge­nos­sen West das so wünsch­ten und als befrei­end empfanden.

Tho­mas E. Schmidt wid­met in sei­nem Boo­mer-West-Buch dem eige­nen Befrem­den, die Ver­ei­ni­gung könn­te zur Wie­der­be­le­bung natio­na­len Emp­fin­dens füh­ren, ein gan­zes Kapi­tel und argumentiert:

„Die Fra­ge nach der Nati­on im grö­ßer gewor­de­nen Natio­nal­staat, also nach den inne­ren Grund­la­gen des Zusam­men­le­bens, wur­de von uns zwar auf­ge­wor­fen, an vie­len Stel­len auch debat­tiert, am Ende wur­de sich aber lie­gen­ge­las­sen. (…) Das Wir der Ein­heit war kei­nes­falls iden­tisch mit dem Wir der Nati­on. Es exis­tier­te ja in unse­ren Augen gar nichts Vor­her­ge­hen­des mehr, das ein kla­res his­to­ri­sches Ziel oder eine Rück­kehr hät­te begrün­den kön­nen. (…) Der Auf­ruf zur Neu­grün­dung der Bun­des­re­pu­blik im akti­ven Voll­zug eines links­li­be­ra­len Kon­sen­ses war für uns in Wirk­lich­keit so wenig anzie­hend wie das erneu­er­te Natio­nal­ge­fühl. (…) Etwas hät­te es gege­ben, nen­nen wir es Nati­on, das alles Tren­nen­de ein­ge­eb­net haben wür­de. Und genau die­sen Grund, jene Essenz bestrit­ten wir.“

Wir Ost­ler nicht. In einer selbst­be­wuß­ten und leis­tungs­fä­hi­gen Nati­on anzu­kom­men wäre das ein­zi­ge Ziel gewe­sen, was gelohnt hät­te, woll­te man sich nicht auf Dis­coun­ter-Kon­sum beschrän­ken. Gera­de ein Satz befrem­det: “Es exis­tier­te in unse­ren Augen gar nichts Vor­her­ge­hen­des mehr, das ein his­to­ri­sches Ziel oder gar eine Rück­kehr hät­te begrün­den kön­nen.” Das neue Ver­ständ­nis der Bun­des­re­pu­blik ging also davon aus, daß sie sich mit dem Grund­ge­setz erfun­den hat­te, und alles, was vor­her gesche­hen war, erschien als wert­los oder als kon­ta­mi­niert. Man woll­te es nicht mehr haben. Mit den schwie­ri­gen Antei­len schlug man gleich das gesam­te Erbe aus.

Zurück: Als ich mit Ver­set­zung in die neun­te Klas­se 1978 in das Inter­nat einer „Erwei­ter­ten Ober­schu­le“ kam, hör­te ich gemein­sam mit mei­nen Alters­ge­nos­sen in der alten neo­go­ti­schen Aula, die mit dem leuch­ten­den Orna­ment­glas der hohen Fens­ter mehr nach dem uralten Deutsch­land als nach Revo­lu­ti­on aussah:

Es ist eine Aus­zeich­nung, daß ihr hier seid, erweist euch ihrer wür­dig. Wer die Anfor­de­run­gen hier nicht besteht, von dem wer­den wir uns nach zwei Pro­be­jah­ren ver­ab­schie­den, aber es ist ja eine Ehre, in der Pro­duk­ti­on zu arbei­ten; nicht jeder gehört auf die Hoch­schu­le oder Uni­ver­si­tät. Wir hier wol­len die Bes­ten. Und dann wie­der: Ihr sollt die Eli­te der neun­zi­ger Jah­re werden.

Dabei wür­de es die­se Eli­te – wenigs­tens für die DDR – über­haupt nicht geben. Wir waren jung, aber unser Land tod­krank. Mag sein, unse­re Vor­gän­ger­ge­nera­ti­on, des­il­lu­sio­nier­ter als wir, die Genera­ti­on Bier­mann, ahn­te es; wir sahen es nicht.

Auf­grund der geschicht­lich aus­ge­lös­ten bio­gra­phi­schen Brü­che kön­nen wir nicht auf so ruhi­ge Kar­rie­ren ver­wei­sen wie unse­re Alters­ge­nos­sen aus dem guten alten Westen.

Im Kli­schee: eine von der Haus­frau-Mut­ter zu Hau­se beschirm­te Kind­heit, zei­tig aufs Gym­na­si­um, ruhi­ger Durch­lauf im lan­ge Erprob­ten, Abitur gesi­chert, sehr gern Zivil­dienst, dann ein lan­ges, gründ­li­ches, zei­tig auf­wen­di­ges Stu­di­um, in Ruhe an zwei, gar drei Uni­ver­si­tä­ten absol­viert, mög­lichst in Rich­tung eines ver­ant­wor­tungs­vol­len und daher ein­träg­li­chen Beru­fes, am bes­ten eine klei­ne Pro­mo­ti­on dran­ge­strickt – alles ideo­lo­gie- und sta­si­frei, ohne har­te his­to­ri­sche Tur­bu­len­zen, oft zusätz­lich abge­si­chert von der Erwar­tung eines ver­dien­ten Erbes, gedie­ge­ne Bio­gra­phien im gol­de­nen Westherbst des Kal­ten Krieges.

Aber das konn­ten wir in der neo­go­ti­schen Aula der Erwei­ter­ten Schu­le von der Per­le­berg, die die Namen Goe­thes trug, natür­lich nicht wis­sen. Also arbei­te­ten wir auf das von den Leh­rern gesetz­te Ziel hin, die Eli­te der neun­zi­ger Jah­re und des frü­hen nächs­ten Jahr­hun­derts zu wer­den … Damit jedoch lie­fen wir nun mal ins Leere.

Schon unse­re Ober­schul­jah­re hät­te so viel ahnen lassen:

1978 war plötz­lich ein Pole, Karol Woj­ty­la, Papst, 1979 wur­de Mar­ga­ret That­cher Pre­mier­mi­nis­te­rin und blieb es bin 1990, 1979 kehr­te Ruhol­lah Cho­me­ni im Zuge der „isla­mi­schen Revo­lu­ti­on“ aus dem Exil zurück, ab 1981 war Ronald Rea­gan Prä­si­dent, still tra­ten die Com­pu­ter ihren Sie­ges­zug Rich­tung Infor­ma­ti­ons­zeit­al­ter an … Was allein von jedem ein­zel­nen die­ser Ereig­nis­sen aus­ge­hen wür­de, ahn­ten wir nicht.

Ja, wir hör­ten Udo Lin­den­berg, wir hör­ten Pink Floyd, wir spiel­ten Dyl­an auf der Gitar­re, wir besorg­ten uns von irgend­wo­her Jeans, bevor unser Land selbst drei eige­ne Mar­ken pro­du­zier­te, die West­pa­ket­emp­fän­ger nur her­ab­las­send belä­chel­ten; unser Geschmack war west­re­giert wie der der gan­zen Welt, aber wir blei­ben – zwang­läu­fig, klar – die­sem selt­sa­men Land ver­haf­tet, das nicht mehr lan­ge zöger­te, bis es unterging.

Wir leb­ten in einer bipo­la­ren Welt, von der klar war, daß die eine Sei­te der jeweils ande­ren unter den Bedin­gun­gen eines ther­mo­nu­klea­ren Krie­ges den Gar­aus machen wür­de, wenn es zum ers­ten Schuß kam. Wenn es über­haupt noch ein Schlacht­feld geben soll­te, wür­de es Deutsch­land sein.

Der Viet­nam-Krieg, der Pino­chet-Putsch in Chi­le, die dreis­ten Ein­fluß­nah­men und Ein­krei­sun­gen durch die USA, schließ­lich der NATO-Dop­pel­be­schluß, das alles mach­te den Wes­ten für die meis­ten von uns poli­tisch nicht unbe­dingt so anzie­hend, wie er es all­tags­kul­tu­rell durch­aus war.

Mich wun­dert mehr, daß genau das schnell ver­ges­sen wur­de, die Tat­sa­che, daß die­ses Freund-Feind-Sche­ma über vier Jahr­zehn­te sehr ein­deu­tig Koor­di­na­ten des Stand­or­tes bestimm­te. Es ging nicht nur um die net­ten West­tan­ten drü­ben und deren Brü­der und Schwes­ter hüben; es ging viel­mehr um zwei hoch­ge­rüs­te­te Front­staa­ten, zu denen wir jeweils gehör­ten. In ver­schie­de­ne Welt­sys­te­me ein­ge­bun­den, soll­ten wir ein­an­der bekämp­fen, und genau dazu wur­den wir umfas­send ausgebildet.

Unser Vor­teil: Wir ver­zet­tel­ten uns nicht sinn­los bei Der­ri­da und stell­ten in Stil-Imi­ta­tio­nen Dekon­struk­ti­vis­mus gegen Kon­struk­ti­vis­mus; die Jung­in­tel­lek­tu­el­len von uns wären schon froh gewe­sen, hät­ten sie Scho­pen­hau­er, Nietz­sche, Freud im Buch­han­del bekom­men kön­nen – Namen, die drü­ben längst out waren, weil man, gedank­lich und poli­tisch wohl­stands­ver­wahr­lost, zwar end­lich über Mao hin­aus­fand, nun aber die Erlö­sung bei Bar­t­hes und Fou­cault such­te, ohne die dunk­len Suhr­kamp-Taschen­bü­cher je ganz durch­zu­le­sen und über­haupt auch nur mit einem Bein irgend­wie im Leben zu stehen.

Wir waren poly­tech­nisch erzo­gen, kann­ten uns also mit Alge­bra und Ana­ly­sis eben­so aus wie mit dem Drei­pha­sen-Wech­sel­strom­mo­tor, wir konn­ten LKW fah­ren und bewähr­ten uns auf Arbeits­ein­sät­zen sowie in der Ern­te, und wir Jun­gen wuß­ten min­des­tens die AK-47 zu hand­ha­ben, noch bevor wir über­haupt in die Streit­kräf­te ein­ge­tre­ten waren.

Das aber war der letz­te Akt: Ein­ein­halb oder drei Jah­re Armee in den Acht­zi­gern, schwie­ri­ge Jah­re lan­ger Tren­nun­gen von der Fami­lie und der Freun­din, zeit­gleich mit unse­rer Ver­ei­di­gung der Tod Leo­nid Iljitsch Bre­schnews und sei­ne Bei­set­zung wäh­rend die­si­gen Mos­kau­er Novem­ber­wet­ters an der Kremlmauer.

Wie ein Omen, ein Mene­te­kel, das einem etwas hät­te sagen kön­nen. Nach dem gespens­ti­schen Inter­mez­zo von Andro­pow und Tscher­nen­ko dann die nächs­te und letz­te Irri­ta­ti­on, Gor­bat­schows Reden und Auf­trit­te, die all­zu schö­nen Illu­sio­nen von Glas­nost und Pere­stroi­ka, nun gäbe es einen Neu­be­ginn in einer Art Freiheit.

Das Absur­de nun wie­der dar­an: Die­se Illu­sio­nen soll­ten dem Sozia­lis­mus, der eben nicht so aus­sah, wie er sein soll­te, die Hoff­nung und den Opti­mis­mus zurück­ge­ben, indem, so der neue Mann in Mos­kau, ein­fach kon­se­quent auf Lenin und des­sen Idea­le zurück­zu­grei­fen wäre, aber:

Gera­de in Lenins Zeit war die­ser Sozia­lis­mus genau der Alp­traum, den man uns ver­schwie­gen hat­te. Und prompt hol­ten uns Jun­ge, wie aus den Grä­bern der Geschich­te geru­fen, die alten Gespens­ter ein. Es stell­te sich her­aus, daß das, was Sols­he­ni­zyn beschrie­ben hat­te, eben kein „hys­te­ri­scher Anti­so­wje­tis­mus“ war, son­dern die har­te Wahr­heit. Für uns ein Schock. Die alp­traum­haf­ten Ver­bre­chen des Sozia­lis­mus lagen in den Genen sei­ner Ideologie.

Der letz­te Trug­schluß bestand dann noch dar­in, daß Sta­lin nichts mit Lenin zu tun hat­te, daß er eine Art Anti-Lenin gewe­sen wäre, vor dem die­ser pas­sen­der­wei­se noch gewarnt hat­te, aber das Gegen­teil stell­te sich als Wahr­heit heraus:

Ohne Lenin kein Sta­lin, ohne bei­de kei­ne schon damals erfolg­te tota­le Dis­kre­di­tie­rung des sozia­lis­ti­schen, gar kom­mu­nis­ti­schen Gedan­kens. Mag aber sein, es gab noch eine aller­letz­te Illu­si­on, jene, die bis heu­te fort­lebt und raunt, es hät­te gar einen ganz ande­ren Sozia­lis­mus geben kön­nen, einen demo­kra­ti­schen, einen – was für ein Lap­sus! – mit mensch­li­chem Ant­litz. – Eben nicht! Lei­der. Nur die­sen. Aber das ist eine ande­re Geschichte.

Unse­re Geschich­te ende­te mit dem Gejoh­le unse­rer Lands­leu­te im Gar­ten der Pra­ger Bot­schaft, wo sie dar­um bet­tel­ten, end­lich, end­lich in den Wes­ten gelas­sen zu wer­den. Was ihnen Hans Diet­rich Gen­scher dann vom Bal­kon aus, getaucht in eine Glo­rio­le aus Schein­wer­fer­licht, gestat­te­te. Das sah nicht nur wie die Eröff­nung eines neu­en Shop­ping-Cen­ters aus, es war genau das. Wir alle wur­den Pro­fi-Shop­per und dem Welt­markt end­lich zugeschlagen.

Damit ende­te die Geschich­te der Ost-Boo­mer, die sich dann den West-Boo­mern zuge­sell­ten, die zah­len­stärks­ten Kohor­ten, nun­mehr ver­eint, aber ein­an­der doch ziem­lich fremd.

Wir aus dem Osten blei­ben – unver­gnatzt – doch irgend­wie die ande­ren, wir wur­den der Bun­des­re­pu­blik nun mal nicht zuge­bo­ren, son­dern ihr ange­glie­dert, daher min­des­tens in Tei­len unse­res Befin­dens gewis­ser­ma­ßen deut­sche Asy­lan­ten in einem sich dezi­diert nicht mehr als Nati­on emp­fin­den­den Deutsch­land, das ja ohne­hin zu einer Asy­lan­ten­re­pu­blik avancierte.

Wir wur­den kei­ne neu­li­be­ral emp­fin­den­den Kos­mo­po­li­ten, kei­ne ech­ten Kunst- und nicht mal Wein­ken­ner. Die affek­tier­te Rede über Feuil­le­ton-The­men lag uns so fern wie der Zwang, im Small-Talk als ers­ter das cools­te Bon­mot raus­hau­en zu müs­sen, um geist­reich zu wir­ken. Wir blie­ben Pro­vin­zia­lis­ten jen­seits des von unse­ren West-Alters­ge­nos­sen beschwärm­ten metro­po­li­ta­nen Daseins. Wir kon­stru­ier­ten die klei­nen Ver­hält­nis­se unse­res Lebens; alle modi­sche Dekon­struk­ti­on hin­ge­gen lag uns fern, hat­ten wir doch unse­re Ursprungs­si­cher­heit verloren.