Kritik der Woche (37): Omertà

Beschwie­gen wer­den ande­re Din­ge: das, was man über sich nicht ger­ne erzäh­len will, und das, was man in einem Regime nicht laut sagen darf – Nei­gun­gen und Schwä­chen, Staats­ter­ror und irre Plä­ne. Die­ses Beschwei­gen kann ein Ver­stum­men sein, ein Nicht-Sagen, ein ­Lügen, ein Spre­chen zwi­schen den Zei­len: Andrea ­Tom­pas Roman spielt die­se und ande­re For­men des Schwei­gens durch.

Omertà besteht aus vier Büchern. Drei Frau­en und ein Mann erzäh­len der Rei­he nach aus ihrem Leben, stets im Ich.

Die Bäue­rin Kali beginnt, sie stammt aus der Nähe von ­Kolozsvár, das auf rumä­nisch Cluj-Napo­ca heißt, auf deutsch Klau­sen­burg. Sie gehört der unga­ri­schen Volks­grup­pe der Sze­kler an, die seit dem Ver­trag von Tria­non auf rumä­ni­schem Staats­ge­biet leben müs­sen und sich nun, unter der kom­mu­nis­ti­schen Füh­rung der Volks­re­pu­blik Rumä­ni­en, gemein­sam mit den ande­ren Natio­na­li­tä­ten »über­win­den« sol­len, um in einem brü­der­li­chen Volk aufzugehen.

Kalis Buch – das ist bäu­er­li­che Spra­che über fast 200 Sei­ten. Wer je ein­mal mehr als ein paar Sät­ze mit einem der alten deutschru­mä­ni­schen Bau­ern aus Sie­ben­bür­gen wech­sel­te, erkennt den Ton sofort wie­der: die Satz­kon­struk­tio­nen, den ange­nehm redu­zier­ten Wort­schatz, das ver­schmitz­te Selbst­be­wußt­sein, das Wache und das Bodenständige.

Die Über­set­zung aus dem Unga­ri­schen durch die selbst preis­ge­krön­te Schrift­stel­le­rin Teré­zia Mora ist eine Meis­ter­leis­tung: Die Spra­che ist stim­mig, pas­send zum Cha­rak­ter einer Frau Mit­te Drei­ßig, die gern hart arbei­tet und der man nichts vor­ma­chen kann.

Kali floh von ihrem sau­fen­den und prü­geln­den Mann fort in die Stadt und ver­dingt sich nun bei einem Rosen­züch­ter, einem hin­ge­bungs­vol­len Gärt­ner, des­sen Pas­si­on sie fast bespöt­telt. Die­ser Vil­mos ist anders als die Män­ner, die Kali kennt: ein Wis­sen­schaft­ler, der aus der Zucht eine Kunst macht und der Natur­wüch­sig­keit in einer Mischung aus Dienst und Ein­griff gegenübertritt.

»Kom­pli­zier­te Ein­fach­heit« ist sein Ide­al, Züch­tung müs­se so sein, daß es die Natur hät­te selbst fer­tig­brin­gen kön­nen, »weil man kann Rosen machen, die innen rot sind, außen weiß, aber so etwas will zu auf­fäl­lig sein.« Auch Frau­en will Vil­mos nicht prot­zen sehen, son­dern lie­ber ent­blät­tern. Kali wird schwan­ger, aber als das Kind kommt, setzt Vil­mos sie in ein klei­nes Häus­chen auf dem Dorf. Ein »unge­ord­ne­tes Pri­vat­le­ben« kann er sich als Funk­tio­när der Par­tei nicht mehr leisten.

Soweit ist es mitt­ler­wei­le näm­lich gekom­men, und Vil­mos berich­tet in sei­nem Buch (dem 2. und umfang­reichs­ten im Roman) von sei­nem Auf­stieg zum Lei­ter einer gro­ßen Ver­suchs­gärt­ne­rei, von sei­ner Fahrt zu einer Rosen­aus­stel­lung nach Paris, sei­nen absur­den Ver­su­chen mit sowje­tisch-wis­sen­schaft­li­chen Metho­den einer neu­en Land­wirt­schaft, die sich mit­tels Wil­le und Theo­rie über Natur­ge­ge­ben­hei­ten, Wit­te­rung, Zucht und jahr­hun­der­te­lan­ge Erfah­rung hin­weg­set­zen will.

Wie Vil­mos sich ver­hält, wie er die Lei­ter hin­auf­ge­scho­ben wird, wie er die Spra­che des Regimes über­nimmt und das beschweigt, von dem er als Ken­ner weiß, daß es nie­mals wird funk­tio­nie­ren kön­nen: das zeigt ihn als Nutz­nie­ßer des Regimes, denn er kann züch­ten und for­schen, und die­ser Ver­wirk­li­chungs­mög­lich­keit ord­net er alles ande­re unter, auch die Anteil­nah­me am Leid derer, die in die Müh­le des Regimes gera­ten sind.

Im Gespräch mit einem ver­zwei­fel­ten Oppo­si­tio­nel­len, der saß und der im Zuge des Ungarn-Auf­stands 1956 erneu­te Repres­sa­li­en fürch­tet, wie­gelt Vil­mos ab. Wir wis­sen das, wir üben das gera­de: Auch Schön­re­den ist eine Form des Verschweigens.

Der den Men­schen gegen­über empa­thie­lo­se Vil­mos: Annu­sch­kas Buch berich­tet davon, im Ton und aus der Sicht eines Mäd­chens, das, fünf­zehn, sech­zehn Jah­re alt, die schwe­re Arbeit einer Gemü­se­bäue­rin leis­tet, um sich und ihren alko­hol­kran­ken ­Vater durch­zu­brin­gen. Sie schweigt vor die­sem Mann und spricht lie­ber mit ihrem Gemü­se, ihrem Pferd und der toten Mutter.

Sie ver­fällt dem ­Vil­mos, das möch­te man nicht lesen, aber es ist fol­ge­rich­tig. Vil­mos steht im Zen­trum des Buchs, sei­ne Gestalt schrei­tet einen Bogen ab: Kali zeigt ihn als hal­be Mär­chen­fi­gur, er selbst berich­tet von sich selbst als einem weh­lei­di­gen und von Rosen beses­sen Mann, aber in Annu­sch­kas Buch sinkt sein Stern rapi­de: Denn als ihn die­se über­an­streng­te jun­ge Frau, die er in sein Bett zerr­te, end­lich um Hil­fe für ihr beschlag­nahm­tes Pferd und dann für ihre inter­nier­te Schwes­ter bit­tet, muß Vil­mos »Rück­sich­ten« neh­men und tut kei­nen Strich für sie.

Annu­sch­kas Schwes­ter ist die Non­ne Eleo­nora. Sie erzählt das vier­te Buch. Vil­mos wird dar­in nur noch flüch­tig erwähnt. Eleo­no­ras Bericht ist eine Ver­schrän­kung von Rück­blick und neu­er­li­chem Lebens­ver­such, begin­nend mit ihrer Ent­las­sung aus dem Gefäng­nis, in dem sie und ihre Mit­schwes­tern jah­re­lang einsaßen.

Sie ist krank, aber beharr­lich und ganz bei Gott, ver­mit­telt also eine Wider­stands­form, die im gebun­de­nen Wort, dem fest­ge­leg­ten Gebet, ihre ganz eige­ne Spra­che hat.

Hier erhält der Roman sei­ne Ver­klam­me­run­gen: Kom­pli­zier­te Ein­fach­heit ist für Vil­mos die Rosen­zucht, für Eleo­no­ra der Rosen­kranz, die­ses schlich­te Gebet, in dem man doch durch­ein­an­der­kom­men kann, wenn man sich nicht kon­zen­triert. Wäh­rend sie um ihr Gewand, ihr Habit kämpft, legt Kali ihre Sze­kler-Tracht ab, um die­se for­ma­le Fest­le­gung auf ein volks­treu­es Ungarn­tum zu beenden.

Erst in Eleo­no­ras Buch fällt dann das Wort Omertà. Sie muß unter­schrei­ben, daß sie nicht ein Ster­bens­wört­chen über das berich­ten wer­de, was sie im Gefäng­nis erleb­te. Auch der Roman hält sich dar­an – aus Andeu­tun­gen erschließt man sich man­ches, und Eleo­no­ras Zustand spricht Bän­de, obwohl sie eisern schweigt.

Zuletzt: Omertà schließt etwas auf, das uns Deut­schen ver­lo­ren­ging. Es ist das Wis­sen um und das Gespür für die Befind­lich­kei­ten des Völ­ker­tep­pichs jen­seits von Wien. Wir waren nie “Wes­ten”, waren nie trans­at­lan­tisch ori­en­tiert, son­dern immer kon­ti­nen­tal, mit Durch­drin­gungs- und Befruch­tungs­bah­nen in alle Län­der. Damit ist es fast vor­bei – die Geschich­te Deutsch­lands im 20. Jahr­hun­dert kann auch als eine der Kap­pung und Selbst­zer­stö­rung die­ser Ner­ven­bah­nen gele­sen werden.

Omertà schil­dert also auch eine Welt, die unser Volk einst kann­te, weil es in ihr sein Kon­tin­gent stell­te. Es blei­ben Wer­ke wie die­ses. Vier Bücher in einem, kein all­wis­sen­der Erzäh­ler, vier Stim­men, das Kalei­do­skop eines Welt­aus­schnitts – sel­ten las ich einen so vir­tuo­sen Roman.

– – –

Andrea Tom­pa: Omertà. Buch des Schwei­gens. Roman, Ber­lin: Suhr­kamp 2022. 950 S., 34 € – hier unbe­dingt bestel­len.