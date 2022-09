Faktenlage (18) Heißer Wahlherbst in Italien

Das rech­te Lager tri­um­phiert bei der ita­lie­ni­schen Par­la­ments­wahl. Mit 43,7 % erreicht die Mit­te-Rechts-Koali­ti­on sowohl in der Par­la­ments­kam­mer als auch im ita­lie­ni­schen Senat (44,02 %) die Regie­rungs­mehr­heit. Ein Sieg, der maß­geb­lich vom Zug­pferd und neu­en Aus­hän­ge­schild der ita­lie­ni­schen Rech­ten Gior­gia Melo­ni und ihrer Far­tel­li d‘Italia (FdI) – „Brü­der Ita­li­ens“ getra­gen wur­de. Mit 26 % konn­te die FdI ihren ful­mi­nan­ten Auf­wärts­trend aus den vor­her­ge­hen­den Umfra­gen noch­mals top­pen und somit ihren pro­zen­tua­len Anteil im Ver­gleich zur letz­ten Par­la­ments­wahl 2018 nahe­zu mit sechs mul­ti­pli­zie­ren. In den abso­lu­ten Stim­men erreich­te die FdI ein Plus von über 400 %. Inner­halb von vier Jah­ren hat Melo­ni es geschafft, die FdI von einer Kleinst­par­tei zur füh­ren­den Regie­rungs­kraft zu machen, womit Ita­li­en auch sei­ne ers­te Frau als Pre­mier­mi­nis­te­rin erhält.

Ein der­ar­ti­ger poli­ti­scher Auf­stieg erscheint in west­eu­ro­päi­schen Par­tei­sys­te­men als ein Novum. Die FdI erreich­te auch im west­eu­ro­päi­schen Ver­gleich den dritt­größ­ten Zuwachs (+20,9 %) einer Par­tei seit 1945.

Den­noch erscheint die­se Ent­wick­lung vor allem inner­halb der poli­ti­schen Kul­tur Ita­li­ens nicht voll­kom­men über­ra­schend. Seit jeher ist das Land für sei­ne poli­ti­sche Insta­bi­li­tät bekannt. Regie­run­gen und Minis­ter­prä­si­den­ten über­ste­hen nur sel­ten eine voll­stän­di­ge Legis­la­tur. Eine Regie­rung, die sich in Ita­li­en län­ger als andert­halb Jah­re hal­ten kann, ist eher die Aus­nah­me als die Regel. So kommt es auch, daß eini­ge ita­lie­ni­sche Medi­en bei Melo­ni beim Titel „kom­men­de Pre­mier­mi­nis­te­rin“ in Klam­mern ein „falls es zu kei­nen Über­ra­schun­gen kommt“ anfügen.

Die Mit­te-Rechts-Koali­ti­on aus der Far­tel­li d‘Italia, LEGA (Matteo Sal­vi­ni), For­za Ita­lia (Sil­vio Ber­lus­co­ni) und der Kleinst­par­tei Noi Mode­ra­ti dürf­te jedoch mit hoher Wahr­schein­lich­keit auch die kom­men­de ita­lie­ni­sche Regie­rung bil­den, auch wenn es vor allem für die LEGA und die For­za Ita­lia jetzt heißt Wun­den zu lecken. Das gene­rel­le Kräf­te­ver­hält­nis die­ser „Cen­tro­des­tra“ Koali­ti­on zeich­ne­te sich schon in den Umfra­gen ab. Eine star­ke FdI, die die ambi­tio­nier­ten Macht­po­li­ti­ker Sal­vi­ni und Ber­lus­co­ni mit in die Regie­rung trägt. Der Nie­der­gang der LEGA von Umfra­ge­wer­ten von über 35 % im Som­mer 2019 auf 12–15 % kurz vor der Par­la­ments­wahl 2022 war vor­aus­zu­se­hen. Am Ende reich­te es für Sal­vi­ni und sei­ne LEGA nicht ein­mal mehr für ein zwei­stel­li­ges Ergeb­nis. Die LEGA woll­te laut eige­nem Kam­pa­gnen­ziel zumin­dest an ihr Ergeb­nis aus der Par­la­ments­wahl 2018 mit 17,3 % auf­schlie­ßen und konn­te mit 8,85 % gera­de ein­mal knapp die Hälf­te errei­chen. Auch der abso­lu­te Stim­men­an­teil der LEGA redu­zier­te sich von 5,6 Mil­lio­nen auf nur noch 2,4 Mil­lio­nen Stimmen.

Die For­za Ita­lia unter der schril­len und in der ita­lie­ni­schen Poli­tik lang­jäh­rig bekann­ten Per­sön­lich­keit Sil­vio Ber­lus­co­ni muss­te Ver­lus­te von minus fünf Pro­zent ein­ste­cken. Ein bit­te­rer Wahl­abend für Sal­vi­ni, der inner­halb der Par­tei nun auch künf­ti­ge Füh­rungs­fra­gen auf­wirft. Ers­te LEGA-Funk­tio­nä­re und Abge­ord­ne­te for­dern bereits Erneue­rungs­pro­zes­se inner­halb der Partei.

Die Wäh­ler­wan­de­run­gen bestä­ti­gen zunächst die nahe­lie­gen­de Hypo­the­se, daß der außer­ge­wöhn­li­che Erfolg der FdI vor allem auf der Absor­bie­rung des gesam­ten ver­füg­ba­ren rech­ten Wäh­ler­spek­trums auf­baut. 40 % der LEGA-Wäh­ler aus der Par­la­ments­wahl 2018 set­zen jetzt ihr Kreuz bei der FdI. Die For­za Ita­lia ver­lor fast 1/3 ihrer Wäh­ler an Melo­ni und ihre Par­tei. Das heißt, die Hälf­te der FdI Wäh­ler, setzt sich aus den tra­di­tio­nel­len rechts­kon­ser­va­ti­ven Mobi­li­sie­rungs­re­ser­ven in Ita­li­en zusammen.

Die LEGA und For­za Ita­lia ver­lo­ren zusätz­lich zu glei­chen Tei­len knapp 20 % ihrer Wäh­ler­schaft an das Nicht­wäh­ler­la­ger. Gene­rell brach die Wahl­be­tei­li­gung um ‑9,1% ein. Nur noch 63 % der Ita­lie­ner trieb es zu die­ser Par­la­ments­wahl an die Urne. Die Abstra­fung der klas­si­schen Volks­par­tei­en und die nied­ri­ge Wahl­be­tei­li­gung dürf­ten also Aus­druck einer grund­sätz­li­chen poli­ti­schen Ver­trau­ens­kri­se sein.

Der Erfolg der FdI lässt sich jedoch nicht nur mono­kau­sal auf einen Sog­ef­fekt im rech­ten Wäh­ler­spek­trum zurück­füh­ren. Sowohl unter Nicht­wäh­lern als auch von der eher links­po­pu­lis­tisch aus­ge­rich­te­ten Fünf-Ster­ne-Bewe­gung konn­ten jeweils zwi­schen 9 und 17% der Wäh­ler mobi­li­siert wer­den. Die Fünf-Ster­ne-Bewe­gung selbst ist bei der letz­ten Par­la­ments­wahl 2018 mit 32 % stärks­te Kraft gewor­den und kommt nun nur noch auf 15 % der Stim­men. Immer­hin ein bes­se­res Ergeb­nis, als in den Umfra­gen zunächst pro­gnos­ti­ziert wur­de. Aber bei knapp sechs Mil­lio­nen ver­lo­re­nen Wäh­lern dürf­te es nur wenig Grund zu Opti­mis­mus geben. Die Fünf-Ster­ne-Bewe­gung galt im ita­lie­ni­schen Par­tei­en­sys­tem stets als sta­bi­les Wäh­ler­auf­fang­be­cken ver­schie­de­ner poli­ti­scher Milieus und wird auch als soge­nann­te „Catch-all-Par­ty“ bezeich­net, deren Wäh­ler­schaf­ten sich in rela­tiv aus­ba­lan­cier­ten Ver­hält­nis­sen in alle ideo­lo­gi­schen Him­mels­rich­tun­gen der poli­ti­schen Land­schaft ver­streu­en. Stu­di­en und Beob­ach­tun­gen konn­ten zei­gen, daß Sal­vi­nis Durch­marsch von 2018 auch durch die Mobi­li­sie­rung rech­ter und kon­ser­va­ti­ver Wäh­ler­schich­ten durch die Fünf-Ster­ne-Bewe­gung abge­fe­dert wer­den konn­te. 2022 zeig­te sich bei der Fünf-Ster­ne-Bewe­gung eine Ver­dich­tung im ideo­lo­gi­schen Wäh­ler­pro­fil hin zu einer rei­nen und klas­si­schen lin­ken Pro­test­par­tei. Der eher rechts­ori­en­tier­te Teil wan­der­te zur FdI über. Jeder drit­te Fünf-Ster­ne-Wäh­ler von 2018 blieb dem Urnen­gang jedoch fern.

Um die­se Wäh­ler­dy­na­mi­ken ein­zu­ord­nen, wird ger­ne auf die natür­li­che hohe Wäh­ler­vo­la­ti­li­tät im ita­lie­ni­schen Par­tei­en­sys­tem ver­wie­sen. Auch bei die­ser Wahl erreich­te die­se mit 31,8 % Wäh­ler­schwan­kungs­be­we­gun­gen den dritt­höchs­ten Wert in der ita­lie­ni­schen Geschich­te. Dies mag ein Erklä­rungs­mus­ter sein. Den­noch erscheint ins­be­son­de­re die Zustim­mung für rech­te Par­tei­en als über­ra­schend hoch. Das liegt unter ande­rem dar­an, daß es in Ita­li­en kei­nen klas­si­schen „Cor­don sani­taire“ in der poli­ti­schen Dis­kurs­kul­tur gibt. Die War­nun­gen vor der post­fa­schis­ti­schen Macht­über­nah­me lau­fen bei der ita­lie­ni­schen Wäh­ler­schaft ins Lee­re und dürf­ten bei der eher mode­ra­ten bis harm­lo­sen inhalt­li­chen Agen­da und Pro­gram­ma­tik der neu­en rech­ten Koali­ti­on ohne­hin eher ein lin­ker Mythos blei­ben. Der Kol­laps der lin­ken Par­tei­en bei die­ser Wahl dürf­te auch damit zusam­men­hän­gen, daß die War­nun­gen vor „faschis­ti­schen Macht­über­nah­men“ bereits als inhalt­li­che Bank­rott­erklä­run­gen der eta­blier­ten Par­tei­en wahr­ge­nom­men wer­den. Melo­ni konn­te der­weil deut­li­che eige­ne Akzen­te set­zen, die sich auf die tat­säch­li­chen poli­ti­schen und sozia­len Pro­ble­me fokus­sier­ten, wäh­rend die lin­ke Front stets das faschis­ti­sche Gespenst an die Wand mal­te. Die Par­la­ments­wahl 2022 ist zugleich das his­to­risch schlech­tes­te Abschnei­den lin­ker Par­tei­en in der ita­lie­ni­schen Geschichte.

Neben den tak­ti­schen und kam­pa­gnen­ori­en­tier­ten Erklä­run­gen gibt es in Ita­li­en jedoch auch gesell­schaft­lich-struk­tu­rel­le Vor­aus­set­zun­gen, die es rech­ten Par­tei­en und Koali­tio­nen ver­ein­fa­chen, ent­spre­chen­de Wäh­ler­re­ser­voirs zu akti­vie­ren und mobi­li­sie­ren. Die sozia­len Milieu­struk­tu­ren sind in Ita­li­en wesent­lich frag­men­tier­ter als in Deutsch­land. Zugleich sind sie auch in ihren klas­si­schen cha­rak­ter­li­chen Attri­bu­ten und Zuschrei­bun­gen meist unzu­frie­de­ner und politskeptischer.

Schaut man auf die sozia­le Clus­ter­ver­tei­lung und der ten­den­zi­el­len Par­tei­nei­gung, so fällt auf, daß die poli­ti­sche Rech­te in sie­ben gesell­schaft­li­chen Clus­tern am stärks­ten mobi­li­sie­ren kann, die zusam­men­ge­fasst 62 % der gesell­schaft­li­chen aus­ma­chen. Das lin­ke und libe­ra­le Lager domi­niert aller­dings nur in vier Clus­tern, die zusam­men­ge­nom­men nur 25 % aus­ma­chen, was bedeu­tet, daß die Rech­te in Ita­li­en ein grö­ße­res milieu­spe­zi­fi­sches Kern­spek­trum hat. Ita­li­en hat also schon struk­tu­rell ein rechts­of­fe­ne­res Wäh­ler­po­ten­ti­al, was sich auch dar­in zeigt, daß es seit den 90er-Jah­ren bereits vier rech­te Koali­tio­nen unter Füh­rung von Ber­lus­co­ni gab. Auch Melo­ni ist nicht voll­ends uner­fah­ren im Regie­rungs­ap­pa­rat. Von 2008 bis 2011 war sie unter Ber­lus­co­ni Jugend- und Sport­mi­nis­te­rin. Neu ist jedoch die Kräf­te­kon­stel­la­ti­on, indem mit der FdI eine dezi­diert rech­te Par­tei nicht nur der Koali­ti­ons­an­häng­sel ist, son­dern erst­mals auch die Regie­rung anführt und nun auch die Pre­mier­mi­nis­te­rin stellt.

Bei den sozio­de­mo­gra­phi­schen Daten zeigt sich, ähn­lich wie in ande­ren Län­dern, eine zuneh­men­de Front­stel­lung zwi­schen einer gut ver­sorg­ten und hoch­ge­bil­de­ten, libe­ra­len und post­ma­te­ri­el­len Klas­se und jener abstiegs­be­droh­ten Mit­tel­schicht in der kon­ven­tio­nel­len Arbeits­welt und mitt­le­ren Alters. Die FdI kann vor allem in den mitt­le­ren Alters­klas­sen zwi­schen 34 und 55, unter Selbst­stän­di­gen und der öko­no­mi­schen Mit­tel­schicht stark per­for­men, wäh­rend die Par­tei bei jün­ge­ren Wäh­lern und über­ra­schen­der­wei­se auch Arbeit­neh­mern eher unter­durch­schnitt­lich abschneidet.

Die FdI wird von den Wäh­lern also nicht als klas­si­sche sozi­al­po­pu­lis­ti­sche Rechts­par­tei gese­hen. Der Stim­men­an­teil nimmt bspw. line­ar zu den Wahl­krei­sen mit höhe­rer Arbeits­lo­sig­keit ab. Auch geo­gra­phisch zeigt sich ein deut­li­ches Über­ge­wicht der FdI Stim­men­an­tei­le im öko­no­misch stär­ke­ren Nor­den, wo unter ande­rem die LEGA-Par­tei ihre Hoch­bur­gen gegen­über der FdI räu­men muß­te. Im wirt­schaft­lich schwä­che­ren Süden des Lan­des kann der­weil die Fünf-Ster­ne-Bewe­gung ihre wich­tigs­ten Kern­ge­bie­te halten.

Ita­li­en ist als Grenz­staat Euro­pas bereits seit vie­len Jah­ren von der Mas­sen­mi­gra­ti­on über das Mit­tel­meer stark betrof­fen. Unter den Ein­stel­lungs­mus­tern der meis­ten sozia­len Milieus fin­den sich häu­fi­ge migra­ti­ons­kri­ti­sche Posi­tio­nen wie­der. Melo­ni hat­te ihre Kam­pa­gne unter ande­rem auch auf zen­tra­le Säu­len wie rech­te Iden­ti­täts­po­li­tik und Migra­ti­ons­kri­tik auf­ge­baut. Mit wach­sen­den regio­na­len Aus­län­der­an­teil zei­gen sich schließ­lich die stärks­ten Ergeb­nis­se für die FdI. In Ita­li­en scheint es dem­nach noch vita­le elek­to­ra­le Abwehr­kräf­te gegen die eth­ni­sche Wahl zu geben. Die Migra­ti­ons­po­li­tik wird dem­nach auch ein zen­tra­ler Indi­ka­tor sein, an dem die Wäh­ler die Cen­tro­des­tra-Koali­ti­on mes­sen werden.

Rech­ter euro­päi­scher Frühling?

Der Erfolg der Far­tel­li d´Italia reiht sich in den Start einer Erfolgs­se­rie rechts­po­pu­lis­ti­scher Par­tei­en in Euro­pa, die im April mit den Ach­tungs­er­fol­gen von LePen in Frank­reich ihren Anfang nahm und sich nun mit Regie­rungs­be­tei­li­gun­gen der Schwe­den­de­mo­kra­ten und der Far­tel­li d´Italia fort­setzt. Die Kri­sen­dy­na­mik bricht fest­ge­fah­re­ne For­ma­tio­nen des poli­ti­schen Estab­lish­ments auf und erweckt neue Impul­se, die sich bereits auch in den deut­schen Umfra­gen zur AfD wider­spie­geln. Den­noch wur­de ins­be­son­de­re der Sieg der FdI in Ita­li­en bis­her nicht mit einer über­schwäng­li­chen Eupho­rie aufgenommen.

Die spe­zi­fi­sche Lage der poli­ti­schen Kul­tur in Ita­li­en, aber auch die ernüch­tern­den Erfah­run­gen rechts­po­pu­lis­ti­scher Regie­rungs­pro­jek­te in den USA, Öster­reich oder auch Ita­li­en unter Sal­vi­ni haben dazu geführt, daß das rech­te Lager mit einer gesun­den Skep­sis als auch Vor­sicht auf die Fra­ge nach rech­ten Macht­zu­griffs­op­tio­nen in west­eu­ro­päi­schen Par­tei­sys­te­men schau­en. Melo­ni hat es geschafft, mit­tels einer prag­ma­ti­schen Posi­tio­nie­rung ihrer Par­tei auch den „Faschis­mus­vor­wurf“ ins Lee­re lau­fen zu las­sen, doch die Fall­hö­he in der ita­lie­ni­schen Poli­tik ist groß. Matteo Sal­vi­ni weiß ver­mut­lich am bes­ten um die Zwän­ge und Ver­lo­ckun­gen von Ver­ant­wor­tung und Macht und wie schnell man sich in die­sem poli­ti­schen Spiel auch ver­zo­cken kann.

Eine Rei­he von Fehl­ent­schei­dun­gen, mit denen er die dama­li­ge Koali­ti­on mit der Fünf-Ster­ne-Bewe­gung plat­zen ließ und schließ­lich sei­ne Par­tei in die völ­li­ge stra­te­gi­sche und inhalt­li­che Ori­en­tie­rungs­lo­sig­keit navi­gier­te, soll­ten für Melo­ni das Lehr­stück dafür sein, daß Wäh­ler­ver­trau­en immer auch mit bestimm­ten Erwar­tun­gen ver­knüpft ist und daß welt­an­schau­lich-ideo­lo­gi­sche Par­teiiden­ti­tä­ten sich nicht über­mä­ßig fle­xi­bi­li­sie­ren und stra­pa­zie­ren las­sen. Dies sind stra­te­gi­sche Leit­fra­gen, mit denen sich auch die AfD mit­tel­fris­tig aus­ein­an­der­set­zen wird müs­sen. Nach neu­es­ter INSA-Umfra­ge wäre die AfD in Ost­deutsch­land mit 27 % aktu­ell die stärks­te par­tei­po­li­ti­sche Kraft. Eine Tat­sa­che, die mit­tel­fris­tig noch inner­halb die­ses Jahr­zehnts die unwei­ger­li­che Fra­ge auf­wirft, ob und wie die AfD bereit wäre, poli­tisch auch in admi­nis­tra­ti­ver Funk­ti­on zu gestalten.