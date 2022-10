Netzfundstücke (139) – Freiheit, Bauer, Mangel

Alt­links­neu­rechts hat wie­der zuge­schla­gen. Der Chef­re­dak­teur für Über­re­gio­na­les der in Olden­burg ansäs­si­gen Nord­west-Zei­tung, Alex­an­der Will, stieß auf die von Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kubit­schek mode­rier­te Dis­kus­si­ons­run­de zwi­schen Sezes­si­on-Autor Mar­tin Licht­mesz und mei­ner Wenig­keit, die wir anläß­lich des Som­mer­fes­tes in Schnell­ro­da zum The­ma »Öko­lo­gie und Mili­tanz« führ­ten, und sah sich zu vul­gär­li­be­ra­ler Abgren­zung verleitet:

“Aske­se, Demut, Dis­zi­plin, Pflicht­be­wusst­sein, Spar­sam­keit” – für den A… Dage­gen set­ze man Genuss, das erho­be­ne Haupt, Unge­hor­sam, Frei­heit und Großzügigkeit. — Dr. Alex­an­der Will (@AF_Will) Sep­tem­ber 12, 2022

Was stieß Will so sau­er auf, daß er sei­ne Affi­ni­tät zu Völ­le­rei und infan­ti­ler Imper­ti­nenz – auf nichts ande­res läuft sei­ne Beto­nung von Genuß und Unge­hor­sam hin­aus – auf Twit­ter der­art unter­strich? Oder aus ande­rer Per­spek­ti­ve betrach­tet: Was macht einen für Will zum »natio­na­len Sozialisten«?

Dafür muß man nicht viel tun. Es reicht schon, wie im Fall von Kubit­schek, von drei Nacken­steaks nicht zwei weg­wer­fen zu wollen:

Also die Fra­ge, mit wel­chem unglaub­li­chen Ener­gie­in­put wir über­haupt so leben kön­nen, wie wir leben. Daß für 1000 Kalo­rien, die Sie essen, unge­fähr 12.000 Kalo­rien Ener­gie gepumpt wer­den. […] Ich habe die gro­ße Befürch­tung, daß die­ser Begriff der Frei­heit, der Frei­heit von der Gän­ge­lung durch die grü­ne Poli­tik oder die Frei­heit von der Gän­ge­lung durch ande­re Ver­bo­te und For­mie­rungs­ver­su­che der Gesell­schaft […] auf unse­rer Sei­te dazu führt, daß man nicht begreift, wie undank­bar wir eigent­lich leben. Und wie fern von dem, was eigent­lich so von rechts mit den Begrif­fen Aske­se, Demut, Dis­zi­plin, Pflicht­be­wußt­sein, Spar­sam­keit usw. umris­sen ist. Und die Fra­ge ist, ob das Idea­lis­ti­sche in unse­rem Milieu aus­reicht, um die mate­ri­el­le Mög­lich­keit trotz­dem zurück­zu­drän­gen. Und da sehe ich im Moment beim Blick auf unse­re Sze­ne eher düster. […] Und das ist des­we­gen etwas, was wir in nächs­ter Zeit auch stär­ker machen wer­den. Also die Fra­ge, ob wir uns sozu­sa­gen jeder popu­lis­ti­schen Bewe­gung an den Hals wer­fen müs­sen, die für die Frei­heit kämpft, drei Nacken­steaks zu essen und zwei davon wegzuwerfen.

Die­ser die Dis­kus­si­on zu »Öko­lo­gie und Mili­tanz« abbin­den­de Hin­weis an das Publi­kum lock­te, nach Wills Echauf­fie­ren ob der dar­in ent­hal­te­nen »Frei­heits­feind­lich­keit«, sogar poli­ti­sche Geis­ter her­vor, denen seit der jüngs­ten Land­tags­wahl in Nord­rhein-West­fa­len nicht ein­mal mehr die Gän­ge des Düs­sel­dor­fer Land­tags zum Spu­ken bleiben:

Kubit­schek ver­ach­tet Frei­heit. Sie bedeu­tet ihm Unter­gang und Dege­ne­ra­ti­on. Wie deut­lich muss er noch wer­den, bis Sie das verstehen? — Mar­cus Pret­zell (@MarcusPretzell) Sep­tem­ber 13, 2022

Das führ­te Will wie­der­um ein paar Ant­wor­ten spä­ter zu die­sem indi­vi­dua­lis­ti­schen Extrakt:

Na – mir wäre kein Staat lie­ber. Ich möch­te bit­te kein Kol­lek­tiv haben, das – auch noch so wohl­mei­nend – “für mich da ist”. Das gru­selt mich & das mache ich schon allein. — Dr. Alex­an­der Will (@AF_Will) Sep­tem­ber 14, 2022

»Kein Gott, kein Staat, kein Kali­fat!«, wuß­te schon die Bre­mer Anti­fa. Den Aus­lö­ser die­ser »Debat­te« sehen Sie hier:

Damit die Nacken­steaks im Über­fluß ver­füg­bar sind und einem die »Frei­heit« gege­ben ist, von drei Stü­cken zwei weg­zu­wer­fen, muß die Pro­duk­ti­ons­sei­te – die Land­wirt­schaft – ent­spre­chend lie­fern. Das hat sozia­le und öko­lo­gi­sche Fol­gen. Wo einst Bau­ern das Land bewirt­schaf­te­ten, lei­ten heu­te Land­wir­te ratio­na­li­sier­te Betriebe.

Ein wesent­li­cher Akteur, der die­se Ent­wick­lung in Euro­pa seit dem Fall des Eiser­nen Vor­hangs vor­an­treibt, ist die Euro­päi­sche Uni­on. Um die euro­päi­schen Land­wir­te in den Welt­markt zu inte­grie­ren, hat­te man die Gemein­sa­me Agrar­po­li­tik (GAP) Anfang der 1990er libe­ra­li­siert und seit­dem immer wie­der dem­entspre­chend angepaßt.

Eine neue, für das Jahr 2023 ange­setz­te Reform, soll nun das Man­ko, daß die GAP kei­ne rele­van­ten Anrei­ze für eine öko­lo­gi­sche­re Bewirt­schaf­tung der Flä­che schafft, min­dern und die Sub­ven­ti­ons­me­cha­nis­men an der Nach­hal­tig­keits­för­de­rung orientieren.

Doch bereits die ein­lei­ten­de Selbst­ein­ord­nung der GAP-Reform macht deut­lich, daß man sich dies­be­züg­lich an der Qua­dra­tur des Krei­ses versucht:

Arti­kel 39 AEUV ent­hält die Zie­le der GAP, nämlich

die Pro­duk­ti­vi­tät der Land­wirt­schaft durch För­de­rung des tech­ni­schen Fort­schritts, Ratio­na­li­sie­rung der land­wirt­schaft­li­chen Erzeu­gung und den best­mög­li­chen Ein­satz der Pro­duk­ti­ons­fak­to­ren, ins­be­son­de­re der Arbeits­kräf­te, zu steigern;

auf die­se Wei­se der land­wirt­schaft­li­chen Bevöl­ke­rung, ins­be­son­de­re durch Erhö­hung des Pro-Kopf-Ein­kom­mens der in der Land­wirt­schaft täti­gen Per­so­nen, eine ange­mes­se­ne Lebens­hal­tung zu gewährleisten;

die Märk­te zu stabilisieren;

die Ver­sor­gung sicherzustellen;

für die Belie­fe­rung der Ver­brau­cher zu ange­mes­se­nen Prei­sen Sor­ge zu tragen.

Die­se, der GAP vor­an­ge­stell­ten Zie­le haben die Land­wirt­schaft erst zu dem Moloch gemacht, der sie heu­te ist. Ein Moloch, in dem die zu Land­wir­ten trans­for­mier­ten Bau­ern im Hams­ter­rad der Ratio­na­li­sie­rung gefan­gen sind und die Kul­tur­land­schaft als öko­lo­gi­scher Bei­trag der Land­wirt­schaft abge­räumt wurde.

In Frank­reich führ­te die­se Poli­tik wie andern­orts zur sozia­len Zer­rüt­tung inner­halb der Bau­ern­schaft, aller­dings mit teils dras­ti­sche­ren Aus­wüch­sen: Bau­ern wird das Vieh weg­ge­nom­men. Wer sich nicht den büro­kra­ti­schen Vor­ga­ben der Behör­den beugt, muß mit Maxi­mal­maß­nah­men rechnen.

Die links­al­ter­na­ti­ve Bau­ern­ge­werk­schaft Con­fé­dé­ra­ti­on Paysan­ne (Kurz­por­trait in der Keh­re 5) stemmt sich gegen die­se Ent­wick­lung. Die Doku­men­ta­ti­on Tod eines Vieh­züch­ters beleuch­tet den Wider­stand, den die der Gewerk­schaft nahe­ste­hen­den Bau­ern leisten.

Ein Wider­stand mit töd­li­chen Folgen:

Wäh­rend­des­sen wird es immer enger. Zwar wird aller Vor­aus­sicht nach für die ers­ten Win­ter­mo­na­te genü­gend Gas ver­füg­bar sein, jedoch hat die poli­ti­sche Ver­knap­pung des Ener­gie­mark­tes zu Prei­sen geführt, die die deut­sche Wirt­schaft an die Belas­tungs­gren­ze bringen:

Die Strom­prei­se für 2023 sind aktu­ell auf mehr als 700 Euro pro Mega­watt­stun­de gestie­gen – mehr als das 15-Fache des Preis­ni­veaus der ver­gan­ge­nen Jah­re. Der Gas­preis hat um 1000 Pro­zent auf mehr als 300 Euro pro Mega­watt­stun­de zuge­legt. Die Lage ist für vie­le Unter­neh­men schon jetzt oder in Kür­ze toxisch, nicht nur wegen des Gas­man­gels, son­dern vor allem wegen der aber­wit­zi­gen Preissteigerungen,

kon­sta­tier­te der BDI-Prä­si­dent Sieg­fried Russ­wurm. Die­se Preis­stei­ge­run­gen belas­ten die Öko­no­mie so stark, daß die glo­ba­le Ölnach­fra­ge und damit ver­bun­den der Bar­rel­preis wie­der sin­ken. Unge­ach­tet des­sen zeigt die aktu­el­le Kri­se, daß die Ener­gie­märk­te sich beim Weg­fall eines gewich­ti­gen För­de­rers von fos­si­len Roh­stof­fen schwer damit tun, den Kapi­ta­lis­mus mit der für ihn essen­ti­el­len Res­sour­ce, bil­li­ge Ener­gie, zu füttern.

In die­ser Situa­ti­on tor­pe­dier­te die taz-Redak­teu­rin Ulri­ke Herr­mann im Vor­gang zur Ver­öf­fent­li­chung ihres Buches Das Ende des Kapi­ta­lis­mus, den Glau­bens­satz des eige­nen Lagers, die Abhän­gig­keit der Indus­trie- und Kon­sum­ge­sell­schaf­ten west­li­cher Pro­ve­ni­enz von fos­si­len Ener­gie­trä­gern mit erneu­er­ba­ren Ener­gien (EE) über­win­den zu können.

Ers­tens sei bei einer Umstel­lung auf 100 Pro­zent EE die gewon­ne­ne Ener­gie zu teu­er, um damit rei­bungs­los Wachs­tum zu erzeu­gen, wie wir es die letz­ten Jahr­hun­der­te gewohnt waren. Zwei­tens schös­sen die benö­tig­ten Ener­gie­men­gen bei einer voll­stän­di­gen »Dekar­bo­ni­sie­rung« der­art in die Höhe, daß der EE-Kapi­ta­lis­mus schon an der infra­struk­tu­rel­len Umset­zung schei­tern wür­de (sie­he Ver­bin­dung zu hohen Ener­gie­prei­sen aus EE).

Libe­ral­kon­ser­va­ti­ven dient Herr­manns rea­lis­ti­sche Betrach­tung der Situa­ti­on als Argu­ment, an den fos­si­len Ener­gie­trä­gern fest­zu­hal­ten (u.a hier bei Tichys Ein­blick), wäh­rend sie selbst dar­aus die Not­wen­dig­keit zur Schrump­fung ableitet.

Auch wenn sich Herr­mann an der ein oder ande­ren Stel­le davor sträubt, ihre ein­ge­schla­ge­nen Gedan­ken­gän­ge strin­gent zu Ende zu den­ken (die von ihr favo­ri­sier­te sta­tio­nä­re Öko­no­mie wür­de mit gro­ßer Wahr­schein­lich­keit eine kon­ser­va­ti­ve­re Sozi­al­struk­tur anneh­men, als ihr das vor­schwebt und lieb wäre), und man nicht von typisch links­li­be­ra­len Geschichts­my­then ver­schont bleibt – chao­ti­scher Abbruch des wirt­schaft­li­chen Wachs­tums führt zu 1933 und Hit­ler etc. – lohnt es sich, einem ihrer Vor­trä­ge zu folgen: