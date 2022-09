Sammelstelle für Gedrucktes (54): Vertrauensverlust

Die AfD erreicht bun­des­weit in Umfra­gen (wie­der) 15 Pro­zent, in Ost­deutsch­land ist sie mit 27 Pro­zent stärks­te Kraft.

Ich gehe per­sön­lich von einem Drit­tel­prin­zip aus:

Ver­ein­facht gesagt heißt das in bezug auf die AfD: Ein Drit­tel der Stim­mungs­la­ge hängt von objek­ti­ven Gege­ben­hei­ten ab, vom all­ge­mei­nen poli­ti­schen Zustand des Lan­des, der Wirt­schaft, damit ver­bun­den ins­be­son­de­re auch vom Ver­trau­en der Men­schen in die Herr­schen­den – doch dazu gleich mehr.

Ein zwei­tes Drit­tel hängt von der »Per­for­mance« der poli­ti­schen Geg­ner ab. Wel­che Skan­da­le lie­gen vor, was ging schief, wo liegt tota­les Ver­sa­gen vor (aktu­ell: Ber­lin­wahl­de­sas­ter, Nord Stream 2‑Schweigen usf.) – oder wo gelingt es der Wahl­kon­kur­renz, Posi­ti­ves zu gestal­ten oder zu inszenieren.

Und ein drit­tes Drit­tel: Das hat man selbst in der Hand. Die AfD kann und muß die­ses selbst gestal­ten, offen­siv, mutig, vorwärtsdrängend.

Sie pro­fi­tiert inso­fern des­halb auto­ma­tisch (ers­tes und zwei­tes Drit­tel), als daß sie die ein­zi­ge par­la­men­ta­ri­sche Kraft ver­kör­pert, die zwei­fel­los kei­nen Anteil an der Kon­ver­genz der Kri­sen, wie wir sie nun erle­ben, besitzt. Sie war und ist »Dage­gen«, sie ist kein Teil des hege­mo­nia­len Appa­ra­tes, sie herrscht(e) nicht.

Was sie tun muß, ergibt sich aus der Natur der Din­ge: als par­la­men­ta­ri­sche Inter­es­sen­ver­tre­tung der Bür­ger­pro­tes­te wir­ken und ent­spre­chend Druck aus­üben. Zudem gilt es, »ins Volk zu gehen«, also nicht abseits zu ste­hen, wo sich Men­schen ver­sam­meln. Viel­mehr muß man über­all, wo nötig, selbst die Initia­ti­ve ergrei­fen und ganz grund­sätz­lich in der Flä­che Prä­senz zei­gen – was in Ost­deutsch­land bereits jetzt immer bes­ser funktioniert.

In der Leip­zi­ger Volks­zei­tung (v. 29.9.2022) fin­det man einen von vie­len (!) Grün­den für die­se Ost-West-Diver­genz anhand einer brand­ak­tu­el­len Umfra­ge erläutert:

Wäh­rend bei­spiels­wei­se bei den drän­gends­ten Pro­ble­men im Wes­ten Kli­ma und Umwelt genannt wur­den, waren das im Osten sozia­le Gerech­tig­keit und Inflation,

und bei­des kann man als volks­ver­bun­de­ne Oppo­si­ti­on glaub­haf­ter the­ma­ti­sie­ren als auf den inhalt­lich schwie­ri­gen, poli­tisch natur­ge­mäß grün bemann­ten kli­ma­ideo­lo­gi­schen Zug auf­zu­sprin­gen, der nicht der unse­re ist.

Von die­sem The­ma abge­se­hen: Zupas­se kommt der AfD im beson­de­ren und der patrio­ti­schen Sze­ne­rie im all­ge­mei­nen der erst­mals in einer beson­de­ren Inten­si­tät zuneh­men­de Ver­trau­ens­ver­lust brei­ter Gesell­schafts­schich­ten in die herr­schen­den Ver­hält­nis­se und deren Gestalter.

Die FAZ (v. 29.9.2022) ver­mel­det, daß nur noch 42 Pro­zent der Deut­schen mit der poli­ti­schen Situa­ti­on im Land »alles in allem zufrie­den« seien:

Das sind zehn Pro­zent­punk­te weni­ger als 2020, ergab eine reprä­sen­ta­ti­ve Umfra­ge unter 4000 Per­so­nen im Juli und August im Auf­trag des Ost­be­auf­trag­ten der Bun­des­re­gie­rung, Cars­ten Schneider,

also noch vor Beginn der Volks­pro­tes­te ins­be­son­de­re in Sach­sen, Thü­rin­gen, Meck­len­burg-Vor­pom­mern, Bran­den­burg und Sachsen-Anhalt.

Doch zugleich berich­tet die FAZ, daß die­se Ent­wick­lung kein Ost­phä­no­men sei:

Der Rück­gang sei in allen Tei­len Deutsch­lands deut­lich, heißt es in dem am Mitt­woch in Ber­lin vor­ge­stell­ten Bericht.

Auch die kon­kre­te Zufrie­den­heit mit der Regie­rung sinkt:

Waren 2020 noch 53 Pro­zent der Deut­schen mit ihr zufrie­den, sind es heu­te noch 35 Pro­zent, im Osten gar nur 26 Prozent,

was dann doch die Son­der­rol­le des patrio­ti­schen Hoff­nungs­rau­mes akzentuiert.

Auch bezüg­lich der Fra­ge, wie die Deut­schen es der­weil mit der par­la­men­ta­ri­schen, reprä­sen­ta­ti­ven Demo­kra­tie hal­ten, sind West-Ost-Unter­schie­de festzustellen.

Denn es zei­gen sich

59 Pro­zent der West‑, aber nur 39 Pro­zent der Ost­deut­schen zufrieden

mit der

Demo­kra­tie, so wie sie in Deutsch­land funktioniert.

Kei­ne Über­ra­schung ist indes die Wahr­neh­mung der Befrag­ten hin­sicht­lich der gefühl­ten Mei­nungs­frei­heit in der BRD:

Nur noch 43 Pro­zent der Ost und 58 Pro­zent der West­deut­schen ver­tre­ten die Auf­fas­sung, dass man in hier­zu­lan­de sei­ne Mei­nung stets frei sagen kön­ne, ‘ohne Ärger zu bekommen’,

was das herr­schen­de Kar­tell aus Libe­ra­len und Lin­ken aller Art nur all­zu ger­ne mit dem Ver­weis »kon­tert«, man dür­fe alles sagen, nur muss man dann halt manch­mal mit Kon­se­quen­zen rech­nen (Dun­ja Haya­li, ZDF). Dies scheint mir als ein fort­ge­setz­ter Affront gegen­über allen Men­schen in die­ser Repu­blik, die die Kon­se­quen­zen – von Anti­fa-Über­grif­fen bis zu Job­ver­lus­ten – bereits erfah­ren durften.

Das neue deutsch­land (v. 29.9.2022) ver­weist unter­des­sen auf eine wei­te­re inter­es­san­te Zahl aus der Stu­die des Ost­be­auf­trag­ten der Bundesregierung:

Nur noch 32 Pro­zent der Ost­deut­schen äußer­ten die Ansicht, dass den Poli­ti­ke­rin­nen und Poli­ti­kern das Wohl unse­res Lan­des wich­tig sei. Im Wes­ten waren dies noch 42 Prozent.

Es ist für Akteu­re, die seit Jah­ren poli­tisch aktiv sind, eine Bin­sen­weis­heit, und doch kommt sie erst durch Habecks und Baer­bocks mas­sen­me­di­al ver­mit­tel­tes Frem­deln mit deut­schen Inter­es­sen ans Tageslicht: