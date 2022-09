Wer hat die Nord Stream-Pipelines gesprengt? (2/2)

Nehmen wir an, Putin stecke hinter dem Anschlag auf die Nord Stream-Pipelines.

Das ist natür­lich die Theo­rie, die von unse­rer poli­tisch-media­len Klas­se bevor­zugt und geför­dert wird, auch wenn es noch kei­ne Bewei­se gibt. Füh­ren­de Anglo-Medi­en sind bereits dabei, das Nar­ra­tiv von der rus­si­schen Täter­schaft unter Umge­hung aller Ele­fan­ten und Goril­las im Raum fest­zu­ma­chen, etwa die bri­ti­sche Times.

Die­se The­se zu begrün­den, bedarf es aller­dings eini­ger Gedan­ken­akro­ba­tik, im Gegen­satz zum Ver­dacht der US/­NA­TO-Täter­schaft, wo das “cui bono” glas­klar zu Tage liegt. Im Grun­de läuft alles, was momen­tan in die­se Rich­tung kur­siert, auf die Behaup­tung hin­aus, Putin habe mit der Sabo­ta­ge eine Art psy­cho­lo­gi­sche Kriegs­füh­rung betrieben.

Der Anschlag die­ne vor allem der Abschre­ckung und der Demons­tra­ti­on der eige­nen Macht. Putin habe “damit signa­li­siert, daß er die euro­päi­sche Ener­gie­in­fra­struk­tur nach Belie­ben beschä­di­gen kann und dies auch in Zukunft tun wird” (meint z. B. die­ses Fräu­lein vom US-Think­tank Stim­son Cen­ter, meint z. B. Car­lo Masa­la von der Uni­ver­si­tät der Bun­des­wehr München).

Ich nen­ne es die “Warn­schuß ins eige­ne Knie”-Theorie. Wer will, kann sie sich hier anhö­ren, und danach ent­schei­den, wie plau­si­bel sie ist. Sie klingt ein biß­chen nach einem “Mexi­can Stand­off”, in dem sich einer der Prot­ago­nis­ten in den Fuß schießt, um zu zei­gen, daß sei­ne Pis­to­le gela­den ist (ich weiß nicht mehr, von wem ich die­sen Witz geklaut habe).

Noch schlaue­re Hirn­akro­ba­ten sehen in dem Anschlag eine Art 4D-Schach, um Ver­un­si­che­rung zu stif­ten und den Nähr­bo­den für Des­in­for­ma­ti­on zu berei­ten, indem etwa der Ver­dacht auf den Hege­mon des Wes­tens gelenkt und das Ver­trau­en in die NATO unter­mi­niert wird. Damit ver­wandt ist die Theo­rie, daß Putin Euro­pa kom­plett auf­ge­ge­ben hat, und “akze­le­ra­tio­nis­tisch” sei­nen kom­plet­ten Ruin vor­an­trei­ben, alle Brü­cken abbre­chen will.

Wie man es nun auch dreht und wen­det, unterm Strich kommt stets her­aus, daß Putin im Fall einer Täter­schaft einen lang­ge­heg­ten glü­hen­den Wunsch sei­ner Fein­de, der USA, der Polen, der bal­ti­schen Staa­ten und des sons­ti­gen “Sla­va Ukraina”-Teams erfüllt hät­te, mit dem Bonus, daß sie die­se Num­mer für anti­rus­si­sche Stim­mungs­ma­che ver­wen­den können.

Und ver­mut­lich ging hier auch ein ins­ge­hei­mer Wunsch der deut­schen Regie­rung in Erfül­lung, von deren Feig­heit und bes­ten­falls nur halb­her­zi­gem Ein­satz für natio­na­le Inter­es­sen man aus­ge­hen kann. Klo­n­ovs­ky berichtet:

Heu­te im Bun­des­tag sag­te ein Spre­cher der Bun­des­re­gie­rung (in einer nicht­öf­fent­li­chen Sit­zung), egal wer die bei­den Pipe­lines gesprengt habe, jetzt kön­ne immer­hin nie­mand mehr im Win­ter für ihre Wie­der­in­be­trieb­nah­me demonstrieren.

Erin­nern wir uns auch an Mei­nungs­ar­ti­kel wie die­sen, erschie­nen in der Welt vom 18. August, Autor Felix Eick, Redak­teur für Wirt­schaft und Finan­zen. Dar­in heißt es:

Baut die Pipe­lines ab! Das wäre ein ulti­ma­ti­ves Zei­chen der Stär­ke gegen Putin.(…) Die Ener­gie-Siche­rung ist auf einem guten Weg – grund­sätz­lich. Jetzt müs­sen Deutsch­land und Euro­pa auf den ent­schei­den­den Pfad kom­men und ein star­kes Signal sen­den. War­um jeder Kilo­me­ter weni­ger Pipe­line mehr Frei­heit bedeu­tet. (…) Ohne Pipe­lines ist das Sys­tem Putin nichts.

Hat Putin Euro­pa und Deutsch­land nun ein paar Kilo­me­ter mehr “Frei­heit” geschenkt? Ist sein “Sys­tem” jetzt zu “nichts” zer­fal­len? Hat Euro­pa an “Stär­ke” gewon­nen? Wenn die Ant­wort ja ist, wie kann er dann als Täter in Fra­ge kom­men? Und gibt es womög­lich noch ande­re Mäch­te, die Euro­pa und Deutsch­land schwä­chen und kon­trol­lie­ren wollen?

Da die Pipe­line ohne­hin schon längst mora­lisch und poli­tisch “out” war, scheint sich die all­ge­mei­ne öffent­li­che Empö­rung nur recht ver­hal­ten ein­zu­stel­len. Die Sprech­pup­pen in der deut­schen Regie­rung und in der EU sagen ihre Sprech­pup­pen­sprü­che, die wie müde und heuch­le­ri­sche Pflicht­übun­gen klingen.

Scholz hat sich bereits dazu ver­stie­gen, die­se bei­spiel­lo­sen Atten­ta­te auf die kri­ti­sche deut­sche Infra­struk­tur lau­nig-infan­til als “Dop­pel­wums” zu ver­nied­li­chen, wäh­rend er den Niko­lo-Modus ein­schal­te­te und mal eben so aus der Hüf­te her­aus “einen 200 Mrd. Euro Abwehr­schirm” ver­sprach.

Es wird mit Sicher­heit kei­ne ernst­haf­te Auf­klä­rung des Anschlags geben, und selbst­ver­ständ­lich wird Ruß­land davon abge­hal­ten wer­den, sich an den Unter­su­chun­gen zu betei­li­gen oder eige­ne anzu­stel­len. Der Bericht von Gott­fried Curio aus dem Innen­aus­schuß im Bun­des­tag ver­heißt nichts Gutes:

Schon nur bei der Fra­ge der Zustän­dig­kei­ten in der Regie­rung die Ermitt­lun­gen betref­fend, herrsch­te Ver­wir­rung – offen­sicht­lich hat man gar nicht vor, sich um die Auf­klä­rung zu küm­mern. Schon gar nicht wird in alle Rich­tun­gen ermit­telt, son­dern nur in jene, die in das eige­ne Rußland=böse und USA=gut Nar­ra­tiv paßt – und dies tat­säch­lich auf Basis der Aus­kunft, man wis­se zwar eigent­lich noch gar nichts, aber man kön­ne jetzt schon davon aus­ge­hen, dass es die Rus­sen waren. Auch bei den War­nun­gen des ame­ri­ka­ni­schen Geheim­diens­tes vor Anschlä­gen auf Nord­stream blieb die Infor­ma­ti­ons­po­li­tik der Bun­des­re­gie­rung man­gel­haft: weder wur­den danach Abwehr­maß­nah­men getrof­fen, um so einen Anschlag zu ver­ei­teln, noch wur­de über­haupt nur der Eigen­tü­mer von Nord­stream von der Gefähr­dungs­la­ge in Kennt­nis gesetzt. In Anbe­tracht des bis­lang größ­ten Anschla­ges auf die deut­sche Ener­gie­in­fra­struk­tur wur­de nur eines deut­lich: Inter­es­se an der Unver­sehrt­heit die­ser Pipe­lines bestand gar nicht und statt Auf­klä­rung soll bereits neue Pro­pa­gan­da betrie­ben werden.

Die gan­ze Wahr­heit wer­den wir nie erfah­ren, eben­so­we­nig wie über “9/11”. Und ver­mut­lich wer­den die Pipe­lines auch nicht mehr repa­riert wer­den (inzwi­schen wur­de übri­gens ein vier­tes Leck ent­deckt).

Ob das alles genü­gen wird, auch noch die letz­ten Trans­at­lan­ti­ker, revi­ta­li­siert durch den Krieg, wach­zu­rüt­teln und von ihren Illu­sio­nen zu befrei­en? Wie kann man den west­li­chen, ame­ri­ka­nisch domi­nier­ten Eli­ten in einen Krieg fol­gen, den sie selbst beharr­lich pro­vo­ziert und eska­liert haben? Wie kann man ihnen Ver­trau­en schen­ken, wenn sie selbst einen hybri­den Krieg gegen ihre eige­nen Völ­ker füh­ren, schlim­mer, als Putin es je zustan­de bräch­te und offen­bar auch gar nicht beabsichtigt?

Auf eine sehr merk­wür­di­ge Art befin­det sich Deutsch­land, das geo­po­li­ti­sche “Heart­land” Euro­pas, sie­ben­und­sieb­zig Jah­re nach Ende des zwei­ten Welt­kriegs erneut in der Zan­ge zwi­schen dem Hege­mon im Osten und dem Hege­mon im Wes­ten. Gibt man Putin die Schuld an der Nord Stream-Spren­gung, dann muß man auch zuge­ben, daß er damit Biden und den USA freund­li­cher­wei­se ent­ge­gen­ge­kom­men ist. Was für ein selt­sa­mes Bild ent­steht hier?

Erin­nern wir uns an einen Arti­kel aus dem Glo­ba­lis­ten­blatt Eco­no­mist, der Mit­te Sep­tem­ber auf Deutsch im Focus erschie­nen ist. Man muß­te sich fast die Augen rei­ben, als man die Schlag­zei­le sah: “Putin ver­wirk­licht Mor­gent­hau-Plan und Deutsch­land droht Deindus­tria­li­sie­rung”. Aus dem Text:

Fast 80 Jah­re spä­ter könn­te es Wla­di­mir Putin gelin­gen, einen Teil des Pla­nes von Mor­gent­hau umzu­set­zen. Indem er das von der mäch­ti­gen deut­schen Indus­trie drin­gend benö­tig­te Erd­gas als Waf­fe ein­setzt, bringt der rus­si­sche Prä­si­dent die viert­größ­te Volks­wirt­schaft der Welt und ihren dritt­größ­ten Waren­ex­por­teur ins Wanken. (…) Deutsch­lands größ­tes Pro­blem sind aber die explo­die­ren­den Ener­gie­kos­ten. Der Strom­preis für das kom­men­de Jahr hat sich laut BDI bereits ver­fünf­zehn­facht und der Gas­preis ver­zehn­facht. Im Juli ver­brauch­te die Indus­trie 21 Pro­zent weni­ger Gas als im Vorjahresmonat. (.…) Hol­ger Schmie­ding, Chef­volks­wirt der Pri­vat­bank Beren­berg, pro­gnos­ti­ziert, dass ange­sichts der wohl noch eine Wei­le anhal­ten­den hohen Ener­gie­kos­ten zwei bis drei Pro­zent der deut­schen Indus­trie­un­ter­neh­men mit ener­gie­in­ten­si­ven Her­stel­lungs­ver­fah­ren ihre Pro­duk­ti­on ins Aus­land ver­la­gern wer­den. Ein Groß­teil der Indus­trie­be­trie­be wird sei­ne Pro­duk­ti­on in die­sem und im nächs­ten Win­ter drosseln. Ste­fan Kooths vom Kie­ler Insti­tut für Welt­wirt­schaft warnt davor, dass „eine öko­no­mi­sche Lawi­ne auf Deutsch­land zurollt“. In Kür­ze wer­den die Kun­den deut­scher Unter­neh­men in aller Welt den Wider­hall zu spü­ren bekommen.

Man wird in dem Text ver­geb­lich eine Begrün­dung suchen, inwie­fern es nun Putin ist, der die Deindus­tria­li­sie­rung Deutsch­lands vor­an­treibt. Wie Wagen­knecht im Bun­des­tag rich­tig sagte:

Die hohen Ener­gie­prei­se, viel höher als in ande­ren euro­päi­schen Län­dern, sind doch nicht vom Him­mel gefal­len, die sind doch das Ergeb­nis von Politik.

Und zwar zu einem gro­ßen Teil der Sank­ti­ons­po­li­tik gegen Ruß­land. Wirk­lich “gegen Ruß­land”? Das war der schlaue Schach­zug des Wes­tens seit Beginn des Krie­ges: Putin bestra­fen, in dem wir uns selbst von den Ener­gie­lie­fe­run­gen aus Ruß­land abschneiden.

Das wur­de ziem­lich rasch mit Pro­pa­gan­da­kam­pa­gnen nach dem Mot­to “Frie­ren gegen Putin” gebut­tert, qua­si “inter­sek­tio­nal” unter­stützt mit Kli­ma­pa­nik- und “Nachhaltigkeits”-Slogans, in denen die Mas­sen auf kom­men­de Ein­schrän­kun­gen hin­kon­di­tio­niert wur­den, auf eine Wei­se, die ziem­lich genau den Mus­tern der Lock­down-Pro­pa­gan­da entspricht.

So hat “Putin” die Rol­le des Dämons “Coro­na” über­nom­men: Frü­her hieß es immer, “Coro­na” mache die­ses und jenes, trei­be den Mit­tel­stand in den Bank­rott, brin­ge das Kul­tur­le­ben zum Erlah­men, oder erzeu­ge Angst­neu­ro­sen und Sprech­stö­run­gen bei unse­ren Kin­dern. Es war aber nicht “Coro­na”, das all die­se Din­ge voll­bracht hat, son­dern es waren die Regie­rungs­maß­nah­men, die als völ­lig alter­na­tiv­los hin­ge­stellt und von arbi­trä­ren auf- und abstei­gen­den “Zah­len” abhän­gig gemacht wurden.

Und nun wird “Putin” regel­mä­ßig in die Schu­he gescho­ben, was haupt­säch­lich das Werk unse­rer eige­nen Regie­run­gen und Eli­ten ist. Das geschieht mit einer der­ar­ti­gen Offen­kun­dig­keit, daß man sich schon fast blö­de vor­kommt, sie zu bemer­ken und anzu­spre­chen, weil es gar so ein­fach, all­zu ein­fach erscheint.

Ich für mei­nen Teil habe sehr wenig Ahnung von Wirt­schaft. Aber sogar ich hät­te im Februar/März zwei und zwei zusam­men zäh­len und vor­aus­sa­gen kön­nen, daß die Sank­ti­ons­po­li­tik gegen Ruß­land zu einem mas­si­ven Schuß ins Knie unse­rer eige­nen Volks­wirt­schaf­ten füh­ren wird. Wenn ich tota­ler Dilet­tant dies kom­men sah, wie ist es mög­lich, daß Scholz oder John­son oder Macron es nicht sahen?

Hat Deutsch­land wirk­lich die “dümms­te” Regie­rung Euro­pas, wie Wagen­knecht sagt, dabei her­un­ter­spie­lend, daß die­se “Dumm­heit” gera­de Gene­ral­li­nie mehr oder weni­ger der gesam­ten west­li­chen Poli­tik gegen­über Ruß­land ist? Man­che ihrer Ver­tre­ter wir­ken tat­säch­lich außer­or­dent­lich dumm, wie die plap­pern­de Kind­frau Baer­bock (ein “Young Lea­der” made in Davos), ande­re eher ver­schla­gen-oppor­tu­nis­tisch wie Olaf Scholz (“Agen­da con­tri­bu­tor” des WEF) oder heil­los über­for­dert und vom Angst­schweiß gezeich­net wie Habeck (eben­falls ein Davos-Mann).

Die alte Fra­ge steht wie­der im Raum: Dumm­heit, böse Absicht, Kor­rup­ti­on, oder eine Mischung aus allem zusam­men? Die Zer­stö­rung der euro­päi­schen Wirt­schaft und Indus­trie, ins­be­son­de­re Deutsch­lands, macht jeden­falls den Ein­druck einer kon­trol­lier­ten Spren­gung: Gre­at Reset, Teil 2.

Mehr dar­über demnächst.