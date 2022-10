Putins Rede zur Annexion der Ostukraine (1/2)

Jeder Angriff auf die­se Gebie­te wird nun von Russ­land als Angriff auf sein eige­nes Ter­ri­to­ri­um gewer­tet. Die Ukrai­ne ist geo­gra­phisch ampu­tiert und wird selbst im Fal­le eines “Sie­ges” oder einer Zurück­er­obe­rung der sepa­ra­tis­ti­schen Tei­le erheb­li­che Schwie­rig­kei­ten haben, die­se wie­der in den Nach­kriegs-Natio­nal­staat zu inte­grie­ren. Hier gibt es wohl nichts mehr zu kit­ten, die Grä­ben sind gezo­gen und mit Blut gefüllt.

Im Wes­ten wer­den die Abstim­mun­gen als “Schein­re­fe­ren­den” und blo­ßes Pro­pa­gan­da­thea­ter ent­wer­tet. Die außer­or­dent­lich hohen Zustim­mungs­ra­ten las­sen Zwei­fel auf­kom­men, ob die Ergeb­nis­se nicht etwas “auf­ge­motzt” wur­den, wie es bei sol­chen Vor­gän­gen his­to­risch durch­aus üblich ist. Aller­dings kann man mit Sicher­heit davon aus­ge­hen, daß der über­wie­gen­de Teil der Bevöl­ke­rung die­ser Gebie­te, für die der Krieg schon 2014 begon­nen hat, tat­säch­lich nicht mehr von Kiew aus regiert wer­den will.

Wla­di­mir Putin hat die Anne­xi­on der Ost­ukrai­ne zum Anlaß genom­men, eine bemer­kens­wer­te Rede zu hal­ten, die von der deut­schen Pres­se ver­höhnt oder in die übli­chen grel­len Rah­mun­gen ein­ge­packt wird. Am inbrüns­tigs­ten schäum­te die BILD-Zei­tung: “Putins Rede vol­ler Hass und Lügen”, “Putin will den Wes­ten spal­ten: Die Hass­re­de des Rus­sen-Dik­ta­tors”, “Gähn-Vor­trag im Sti­le eines grö­ßen­wahn­sin­ni­gen Geschichts­leh­rers”, “So viel Ver­zweif­lung steckt in Putins Rede”, “ein wir­rer Vor­trag mit Lügen, Unter­stel­lun­gen und Beschul­di­gun­gen” undsoweiter.

Bezeich­nend ist, wor­an das trans­at­lan­ti­sche Revol­ver­blatt beson­de­ren Anstoß nahm, etwa dies:

Teil­wei­se wur­de es abstrus: „Der Wes­ten lügt wie Goe­b­bels“, sag­te Putin an einer Stel­le. An ande­rer behaup­te­te er, Deutsch­land sei von den USA besetzt.

Wie kommt man auf sowas? Abstru­ser, absur­der und abar­ti­ger geht es wohl gar nicht mehr! Am meis­ten haben sich die Kom­men­ta­to­ren der BILD jedoch über fol­gen­de Stel­le der Rede empört:

Tief­punkt: Den Alli­ier­ten warf er „pure Grau­sam­keit“ bei der Bom­bar­die­rung Nazi-Deutsch­lands vor – ohne die Ver­ant­wor­tung für die Gräu­el des Zwei­ten Welt­kriegs zu erwähnen. (…)

Man darf anneh­men, daß ein rus­si­scher Prä­si­dent ein biß­chen eine Ahnung hat von “Gräu­eln des Zwei­ten Welt­kriegs” durch “Nazi-Deutsch­land”, ein The­ma, das er bei ande­ren Gele­gen­hei­ten auch reich­lich bespielt.

Hal­ten wird jeden­falls fest, daß es im Jahr 2022 immer noch deut­sche Mas­sen­blät­ter gibt, die im Brust­ton der Empö­rung Kriegs­ver­bre­chen am deut­schen Volk rechtfertigen.

Letz­te­res Zitat über den “Tief­punkt” stammt von Ukrai­ne-Kor­re­spon­dent Paul Ron­zhei­mer (Jahr­gang 1985). Die­ser schreibt auch:

Der gefähr­li­che Kern von Putins Rede aber war ein ande­rer: Der rus­si­sche Prä­si­dent erklär­te die vier ukrai­ni­schen Regio­nen „für immer“ für rus­sisch, for­der­te die ukrai­ni­sche Armee auf, die Kämp­fe ein­zu­stel­len und zeig­te sich gleich­zei­tig bereit, zu verhandeln.

Ich muß­te den Satz zwei­mal lesen, weil ich ihn kaum glau­ben konn­te. Der “gefähr­li­che Kern” von Putins Rede ist also nach Ron­zhei­mer, “daß er sich bereit zeig­te, zu ver­han­deln”. Und war­um ist das so “gefähr­lich”? Die Ant­wort lautet:

Damit unter­nimmt Putin erneut den Ver­such, den Wes­ten maxi­mal zu spalten!

Offen­bar, indem er damit eini­ge Län­der des Wes­tens in Ver­su­chung führt, aus der abso­lu­ten Kriegs­front, wie sie Washing­ton wünscht, aus­zu­sche­ren. Hier ist die ori­gi­na­le Stel­le aus Putins Rede:

Wir for­dern das Kie­wer Regime auf, sofort alle Kampf­hand­lun­gen und Feind­se­lig­kei­ten ein­zu­stel­len, den Krieg, den es 2014 ent­fes­sel­te, zu been­den und an den Ver­hand­lungs­tisch zurück­zu­keh­ren. Dazu sind wir bereit, wie wir schon mehr als ein­mal gesagt haben. Aber die Ent­schei­dung der Men­schen in Donezk, Lug­ansk, Sapo­rischsch­ja und Cher­son steht nicht zur Debat­te. Die Ent­schei­dung ist gefal­len, und Russ­land wird sie nicht betrügen.

Was wäre die Alter­na­ti­ve zum “Ver­hand­lungs­tisch”? Tota­ler Krieg, bis hin zur nuklea­ren Eskalation?

Das ist momen­tan der Tenor der Medi­en, nicht nur der BILD-Zei­tung: Jeg­li­cher Gedan­ke, mit Ruß­land zu ver­han­deln oder des­sen Inter­es­sen in irgend­ei­ner Wei­se anzu­er­ken­nen, wird blind­lings und reflex­ar­tig als Defai­tis­mus, Wehr­kraft­zer­set­zung, “Spal­tungs­ver­such” und so wei­ter nie­der­ge­brüllt. Wie die­se Leu­te immer von “Spal­tung” reden, und anneh­men, jeder, der im Wes­ten lebt, wäre ihrer Mei­nung oder müß­te sich mit ihnen in eine Rei­he stellen!

Der Mul­ti­mil­li­ar­där Elon Musk, der die digi­ta­le Infra­struk­tur der Ukrai­ne mit sei­nem Star­link-Sat­eli­ten­sys­tem gestärkt hat, hat­te neu­lich die Stirn, via Twit­ter (das er nun doch kau­fen will) einen “Frie­dens­plan” vor­zu­schla­gen. Der sah so aus:

Wie­der­ho­lung der Wah­len in den annek­tier­ten Regio­nen unter Auf­sicht der UN. Russ­land ver­lässt die Regi­on, wenn dies der Wil­le des Vol­kes ist.

Die Krim bleibt for­mell bei Russ­land, so wie sie es seit 1783 (bis zu Chruscht­schows Feh­ler) war.

Die Was­ser­ver­sor­gung der Krim wird sichergestellt.

Die Ukrai­ne bleibt neutral.

Die­sem Vor­schlag füg­te er eine Umfra­ge bei; 59% der Twit­ter-User, die sich dar­an betei­lig­ten, stimm­ten für “Nein”. Auch Selen­skyj zeig­te sich nicht erfreut, ganz zu schwei­gen von Andrij Mel­nyk, dem unver­schäm­tes­ten Pöb­ler sei­nes Lan­des. Der Trend geht zur kom­plet­ten Rück­erobe­rung der Ukrai­ne, ein­schließ­lich der Krim, als ein­zig denk­ba­re und erlaub­te Option.

Musk ver­such­te es mit einer wei­te­ren Umfra­ge: “Soll der Wil­le der Men­schen, die im Don­bass und auf der Krim leben, dar­über ent­schei­den, ob sie Teil Russ­lands oder der Ukrai­ne sind?” Dies­mal ant­wor­te­ten wider­sprüch­li­cher­wei­se 59% mit “Ja”. Immer­hin 40% schei­nen nicht mehr viel vom “Selbst­be­stim­mungs­recht der Völ­ker” zu halten.

Letz­te­res hat Putin expli­zit ins Feld geführt, um die Abspal­tung der Ost­ukrai­ne und ihre Auf­nah­me in die Rus­si­sche Föde­ra­ti­on zu begrün­den. Dabei beton­te er aber, daß er die Legi­ti­ma­ti­on die­ser Idee weni­ger aus der UNO-Char­ta ablei­tet, son­dern aus der rus­si­schen Geschichte.

Es ist zwei­fel­los ihr Recht, ein ange­bo­re­nes Recht, das in Arti­kel 1 der Uno-Char­ta besie­gelt ist, in dem der Grund­satz der Gleich­be­rech­ti­gung und der Selbst­be­stim­mung der Völ­ker direkt fest­ge­schrie­ben ist. Ich wie­der­ho­le, es ist ein ange­bo­re­nes Recht der Völ­ker. Es beruht auf unse­rer his­to­ri­schen Ver­bun­den­heit, und es ist die­ses Recht, das Genera­tio­nen unse­rer Vor­gän­ger, die Russ­land seit Jahr­hun­der­ten auf­ge­baut und ver­tei­digt haben, seit der Zeit der Alten Rus, zum Sieg geführt hat. (.…) Aber es gibt nichts Stär­ke­res als die Ent­schlos­sen­heit von Mil­lio­nen von Men­schen, die sich auf­grund ihrer Kul­tur, Reli­gi­on, Tra­di­tio­nen und Spra­che als Teil Russ­lands betrach­ten und deren Vor­fah­ren jahr­hun­der­te­lang in einem ein­zi­gen Land gelebt haben. Es gibt nichts Stär­ke­res als ihre Ent­schlos­sen­heit, in ihre wah­re his­to­ri­sche Hei­mat zurückzukehren.

Das ist eine expli­zit natio­na­lis­ti­sche Argu­men­ta­ti­on, die sich kon­trär zum west­li­chen Mensch­heits­glo­ba­lis­mus stellt.

Hier nun also ein paar kom­men­tier­te Zita­te aus Putins Rede, wobei ich die Über­set­zung der Welt­wo­che nut­ze. Sie ist in der Tat alles ande­re als “wirr” oder langweilig.

Das Bemer­kens­wer­te dar­an ist, daß Putin einen gro­ßen welt­ge­schicht­li­chen Bogen zeich­net, in dem der Krieg in der Ukrai­ne eine epo­cha­le Zei­ten­wen­de mar­kiert. Sie ist eine zor­ni­ge Gene­ral­kri­tik des “Wes­tens”, womit er im Wesent­li­chen das anglo-ame­ri­ka­ni­sche Impe­ri­um und sei­ne Vasal­len meint.

Er beginnt mit einer Beschwö­rung der Zeit nach dem Zusam­men­bruch der Sowjet­uni­on und des War­schau­er Pak­tes, als Fran­cis Fuku­ya­ma das ver­meint­li­che “Ende der Geschich­te” durch den Sie­ges­zug der libe­ra­len Demo­kra­tie ver­kün­de­te – eine Peri­ode, die in Ruß­land in sehr schlech­ter Erin­ne­rung geblie­ben ist, da in ihr Kor­rup­ti­on, Ver­bre­chen und Armut vor­herrsch­ten, wäh­rend an der Spit­ze des Staa­tes ein schwa­cher, von den USA gesteu­er­ter Prä­si­dent stand.

Unse­re Lands­leu­te, unse­re Brü­der und Schwes­tern in der Ukrai­ne, die Teil unse­res geein­ten Vol­kes sind, haben mit eige­nen Augen gese­hen, was die herr­schen­de Klas­se des soge­nann­ten Wes­tens für die Mensch­heit als Gan­zes vor­be­rei­tet hat. (…) Als die Sowjet­uni­on zusam­men­brach, beschloss der Wes­ten, dass die Welt und wir und alle sich dau­er­haft sei­nem Dik­tat unter­wer­fen soll­ten. 1991 dach­te der Wes­ten, Russ­land wür­de sich nach sol­chen Erschüt­te­run­gen nie wie­der erhe­ben und von selbst in sich zusam­men­fal­len. Das wäre auch fast pas­siert. Wir erin­nern uns an die furcht­ba­ren 1990er Jah­re, an Hun­ger, Käl­te und Hoff­nungs­lo­sig­keit. Aber Russ­land blieb auf­recht, wur­de leben­dig, wur­de stär­ker und nahm sei­nen recht­mäs­si­gen Platz in der Welt ein.

Ruß­land ist in der Defen­si­ve gegen die­ses über­grif­fi­ge Imperium:

Sie wer­den so lan­ge kei­ne Ruhe geben, wie sie wis­sen, dass es ein so gros­ses Land mit einem so rie­si­gen Ter­ri­to­ri­um in der Welt gibt, mit natür­li­chen Reich­tü­mern, Res­sour­cen und Men­schen, die sich nicht nach den Wün­schen ande­rer rich­ten kön­nen und wollen. (…)

Die­se Pas­sa­ge könn­te genau­so­gut von Noam Chom­sky oder ande­ren lin­ken und rech­ten Anti-Imps aus dem Wes­ten stammen:

Der Wes­ten ist bereit, jede Gren­ze zu über­schrei­ten, um das neo­ko­lo­nia­le Sys­tem auf­recht­zu­er­hal­ten, das es ihm erlaubt, von der Welt zu leben, sie dank der Vor­herr­schaft des Dol­lars und sei­ner Tech­no­lo­gie aus­zu­plün­dern, einen regel­rech­ten Tri­but von der Mensch­heit zu kas­sie­ren, ihre wich­tigs­te Quel­le unver­dien­ten Wohl­stands, die an den Hege­mon gezahl­te Mie­te, abzuschöpfen. Die Auf­recht­erhal­tung die­ser Mie­te ist ihr wich­tigs­tes, wirk­li­ches und abso­lut eigen­nüt­zi­ges Motiv. Dies erklärt ihre Aggres­si­on gegen­über unab­hän­gi­gen Staa­ten, tra­di­tio­nel­len Wer­ten und authen­ti­schen Kul­tu­ren, ihre Ver­su­che, inter­na­tio­na­le und Inte­gra­ti­ons­pro­zes­se, neue glo­ba­le Wäh­run­gen und tech­no­lo­gi­sche Ent­wick­lungs­zen­tren, die sie nicht kon­trol­lie­ren kön­nen, zu unter­gra­ben. Für sie ist es von ent­schei­den­der Bedeu­tung, alle Län­der zu zwin­gen, ihre Sou­ve­rä­ni­tät an die Ver­ei­nig­ten Staa­ten abzutreten. In eini­gen Län­dern erklä­ren sich die herr­schen­den Eli­ten frei­wil­lig dazu bereit, wer­den frei­wil­lig zu Vasal­len; ande­re wer­den besto­chen oder ein­ge­schüch­tert. Und wenn das nicht funk­tio­niert, zer­stö­ren sie gan­ze Staa­ten und hin­ter­las­sen huma­ni­tä­re Kata­stro­phen, Ver­wüs­tun­gen, Rui­nen, Mil­lio­nen von zer­stör­ten und ver­stüm­mel­ten Men­schen­le­ben, ter­ro­ris­ti­sche Enkla­ven, sozia­le Kata­stro­phen­ge­bie­te, Pro­tek­to­ra­te, Kolo­nien und Halb­ko­lo­nien. Das inter­es­siert sie nicht. Alles, was sie inter­es­siert, ist ihr eige­ner Vorteil. (…) Und alles, was wir hören, ist, dass der Wes­ten auf einer auf Regeln basie­ren­den Ord­nung beharrt. Woher kommt das eigent­lich? Wer hat die­se Regeln jemals gese­hen? Wer hat sie ver­ein­bart oder gebil­ligt? Hört zu, das ist ein­fach nur ein Hau­fen Unsinn, völ­li­ger Betrug, Dop­pel­mo­ral oder gar Drei­fach­mo­ral! Die hal­ten uns wohl für dumm.

Putin benutz­te auch Schlag­wor­te aus dem lin­ken, “anti­fa­schis­ti­schen” Arse­nal, um den Wes­ten zu atta­ckie­ren, wie “Apart­heid” oder “Ras­sis­mus”.

Die west­li­chen Eli­ten leug­nen nicht nur die natio­na­le Sou­ve­rä­ni­tät und das Völ­ker­recht. Ihre Hege­mo­nie trägt aus­ge­präg­te Züge von Tota­li­ta­ris­mus, Des­po­tis­mus und Apart­heid. Sie tei­len die Welt dreist in ihre Vasal­len – die soge­nann­ten zivi­li­sier­ten Län­der – und alle ande­ren ein, die nach den Vor­stel­lun­gen der heu­ti­gen west­li­chen Ras­sis­ten auf die Lis­te der Bar­ba­ren und Wil­den gesetzt wer­den sollten. (…) Wir haben einem sol­chen poli­ti­schen Natio­na­lis­mus und Ras­sis­mus nie zuge­stimmt und wer­den ihm auch nie zustim­men. Wor­in, wenn nicht im Ras­sis­mus, besteht die Russo­pho­bie, die sich in der Welt ver­brei­tet? Wor­in, wenn nicht im Ras­sis­mus, besteht die dog­ma­ti­sche Über­zeu­gung des Wes­tens, dass sei­ne Zivi­li­sa­ti­on und neo­li­be­ra­le Kul­tur ein unum­stöss­li­ches Modell ist, dem die gan­ze Welt fol­gen sollte?

Aller­dings fin­det hier eine sub­ti­le Umdeu­tung des Begriffs “Ras­sis­mus” statt. Putin weiß mit Sicher­heit sehr wohl, daß der “Anti­ras­sis­mus” ein zen­tra­les Ideo­lo­gem ist, das sich der Wes­ten auf die mis­sio­na­ri­schen Fah­nen geschrie­ben hat. Er dreht den Spieß um, und erklärt den west­li­chen Uni­ver­sa­lis­mus zu einer Form des “Ras­sis­mus”, nicht anders, als es etwa Hen­ning Eich­berg oder Alain de Benoist in den sieb­zi­ger Jah­ren getan haben (sie­he dazu mein Buch Eth­nop­lu­ra­lis­mus).

Mehr im zwei­ten Teil.