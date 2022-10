"Man ritzt sich..."

Leute, fast immer junge, fügen sich absichtlich blutende Wunden zu. Was steckt hinter diesem seltsamen Trend zum „Ritzen“?

In der Schul­klas­se einer mei­ner Töch­ter „rit­zen“ sich zwei Mäd­chen offen­siv. Offen­siv meint: Jeder soll es sehen. Dafür wird auch gesorgt.

Um was geht es? Man kratzt sich die Haut auf, bis es blu­tet. Mit Fin­ger­nä­geln, Mes­ser, Scher­ben etc. Man­che – die­se Klas­sen­ka­me­ra­din­nen eher nicht – stel­len dann davon Bil­der auf ihre Social-Media-Kon­ten. Das bringt Likes. Oder sie tra­gen ihre Ver­wun­dun­gen im ech­ten Leben sicht­bar vor. Ban­da­giert, ver­pflas­tert oder unver­sorgt. Das sorgt für Dis­kus­sio­nen und Besorgt­sein in der Mitwelt.

Natür­lich auch für Häme: „Oh Gott, sie zeigt uns wie­der, wie schlecht es ihr geht…“ Ande­re lei­den heim­lich. Bauch oder Ober­schen­kel eig­nen sich for­mi­da­bel für der­ar­ti­ge Eingriffe.

Wozu der Auf­wand, wenn der Auf­schrei-Effekt von außen aus­bleibt? Span­nungs­ab­bau, „sich selbst füh­len“, heißt es. Und: see­li­sche Schmer­zen durch kör­per­li­che aus­kno­cken. Man soll­te das nicht belä­cheln. Es ist durch­aus ein erns­ter Auf­schrei, auch wenn er spie­le­risch weit ent­fernt sein mag vom sui­zi­da­len “sich die Puls­adern aufschneiden.”

Mei­ne haupt­städ­ti­sche Freun­din berich­te­te mir gera­de von ihrem Sohn (17):

„Bei F. im Berufs­schul-Inter­nat gibt es meh­re­re Jugend­li­che, die sich rit­zen, und die geben damit an. Einer borg­te sich im Unter­richt eine schär­fe­re Sche­re von einem ande­ren und ver­schwand aufs Klo, F bestürzt das sehr.“

Der Ritz-Trend ist nicht ganz neu. Er war schon in mei­nen Jugend­jah­ren ver­brei­tet. Es ist vor allem (nicht nur; auch deut­lich Erwach­se­ne rit­zen sich) ein Über­gangs­syn­drom. Ein Sur­ro­gat für Initia­ti­ons­ri­ten, die heu­te und seit lan­gem feh­len. Es gibt kei­ne Mann­bar­keits­ri­ten mehr.

Was für ein schwa­cher Abklatsch ist dage­gen ein Jung­ge­sel­len­ab­schied oder der ers­te Kater. Und das „Rol­len­bild“ der erwach­se­nen Frau ist heu­te noch um eini­ges dif­fu­ser, gebläh­ter und ver­wir­ren­der als das des jun­gen Mannes.

Grund genug zur ech­ten Ver­zweif­lung für emp­find­sa­me See­len (was ich nicht her­ab­las­send mei­ne: dump­fe­re Leu­te leben ganz gut mit ihrer Fühl- und Ori­en­tie­rungs­lo­sig­keit), Grund genug, wenigs­tens durch‘s blu­ti­ge Rum­ge­fuch­tel mit einem schar­fen Gegen­stand sich selbst oder ande­ren zu bewei­sen, daß man wenigs­tens irgend­was Kras­ses wagt.

In mei­ner Par­al­lel­klas­se gab es damals ein beein­dru­ckend „coo­les“ Mäd­chen, Julika, das sich im Gesicht ritz­te. Wenn sie wütend war, meist im Zoff mit den Eltern, fuhr sie sich mit den Fin­ger­nä­geln über die hüb­sche Stirn und Wan­gen. Hef­tig, mehr­mals, bis ihr der rote Stoff durch die Fin­ger rann.

Das war beein­dru­ckend! Vor allem, weil sie die Strie­men auf ihre wil­de, unge­zo­ge­ne Kat­ze schob und nur Ein­ge­weih­te wuß­ten, was wirk­lich los war. Das war damals: Wow. Hier mach­te eine ernst mit ihrem Zorn! Es war die Zeit, als MTV und die Musik­vi­de­os groß wur­den. Julika wäre eine Star­be­set­zung gewe­sen für die fil­mi­sche Unter­ma­lung eines melan­cho­lisch-wil­den Songs.

Unter­des­sen ist das Rit­zen zur ech­ten Volks­krank­heit gewor­den. Eine Toch­ter hat­te sogar eine jun­ge Leh­re­rin, deren (ver­jähr­te) Rit­zun­gen an den Ober­ar­men offen­kun­dig waren.

Laut wiki­pe­dia sind in Deutsch­land „bis zu 5,6 Mio. Jugend­li­che im Alter zwi­schen 15 und 24 Jah­ren“ von selbst­ver­let­zen­dem Ver­hal­ten (SVV) betrof­fen. Die Zahl nun erscheint mir all­zu spek­ta­ku­lär. Es wäre damit unge­fähr die Hälf­te der Alters­ko­hor­te, die zu kran­kem, min­des­tens unan­ge­mes­se­nem Ver­hal­ten neig­te, betrof­fen. Das wäre eine ech­te Massenneurose.

Wer weiß – wir sagen ja oft, die­se Gesell­schaft sei “krank”. Ist sie es meta­pho­risch oder wirklich?

Zum Spek­trum des SVV zählt nicht nur das Rit­zen, son­dern etwa auch das Kopf­schla­gen (gegen Gegen­stän­de), Ver­let­zun­gen her­vor­ru­fen­de Faust­schlä­ge, das Aus­rei­ßen von Haa­ren, Ziga­ret­ten­aus­drü­cken auf der eige­nen Haut oder Zer­kau­en der Wangeninnenhaut.

Im Grun­de genom­men wür­de ich – und das wür­de die Zahl der Betrof­fe­nen wie­der­um erhö­hen – auch das Spek­trum der Eßstö­run­gen zum selbst­ver­let­zen­den Ver­hal­ten zäh­len: Mager­sucht und Buli­mie. „Bin­ge-Eating“ (noto­ri­sches Über­es­sen) wür­de ich bei mei­ner Betrach­tung aus­neh­men, da es nicht in den For­men­kreis der „Selbst­be­stra­fung“ paßt.

Bei Mager­sucht und Buli­mie haben wir ein ande­res Erschei­nungs­bild als beim klas­si­schen SVV, weni­ger jäh, mehr the­ma­tisch fokus­siert und mehr auf Dau­er gestellt, aber im Kern doch auch mit Selbst­haß und „Aus­hal­ten“ als Triebfeder.

Man­ches ist banal. Vie­le Rit­ze­rei­en sind Cli­quen­ver­hal­ten geschul­digt. Es sind dann mehr Mut­pro­ben. Eine trau­ri­ge Mode. Auch auf tic­toc ritzt man sich. Es rit­zen sich Beeinflusserinnen.

Trends sind eben Trends und haben sel­ten mit ratio­na­lem Ver­hal­ten zu tun. Was kein spe­zi­ell zeit­ge­nös­si­sches Phä­no­men ist: Unge­sund und wider die Ver­nunft waren auch das Zuschnü­ren der Tail­le, das Stö­ckeln in über­ho­hen Schu­hen und das Fla­gel­lan­ten­tum (immer­hin mit meta­phy­si­schem Hin­ter­grund); wenigs­tens unver­nünf­tig sind auch die finan­zi­el­len Auf­wen­dun­gen zur groß­flä­chi­gen Täto­wie­rung des Kör­pers und sämt­li­che ande­ren Körpermodifikationen.

Aus mei­ner Sicht gehö­ren sol­che – teils his­to­ri­schen – Phä­no­me­ne durch­aus auch dem For­men­kreis des SSV an. Im Grun­de sind die Über­gän­ge vom „Aus­hal­ten, Schmerz ertra­gen“ bis hin zum Krank­haf­ten flie­ßend. Leis­tungs­sport­ler (aber auch ande­re Hoch­leis­ter wie Pro­fi-Musi­ker) befin­den sich in so einer Grau­zo­ne: Sich selbst gegen alle Schwach­heit, Müdig­keit, gegen den Schmerz zum Äußers­ten antrei­ben! Durch­hal­ten, wei­ter­ma­chen, und noch wei­ter, auch wenn es eigent­lich das gesun­de Maß überschreitet!

Wenn wir also davon aus­ge­hen, daß ein paar Mil­lio­nen Jugend­li­che „im bes­ten Deutsch­land, das wir je hat­ten“ (Frank Stein­mei­er, 3.Oktober 2020) sich selbst Scha­den zufü­gen – was ist da los bei uns?

In unse­rer Zeit und Gesell­schaft herr­schen zwei Pole: Der eine wird von den Ehr­gei­zi­gen bewohnt. Das sind die mit den zahl­rei­chen Fol­lo­wern, den hüb­schen Kör­pern, dem Erfolg oder mit der Leis­tungs­be­reit­schaft. Die Schö­nen und die Klugen.

Der ande­re Pol ist von den Leis­tungs­emp­fän­gern domi­niert. Unser sozia­les Netz hat eine unge­heu­re Abfe­de­rungs­stär­ke. Man kann es sich in der Hän­ge­mat­te bequem machen. Alles fließt ja; Bür­ger­geld, Wohn­geld, Kran­ken­ver­si­che­rungs­bei­trä­ge, Heiz­kos­ten­zu­schuß – kann man alles haben.

Die­ses Pola­ri­tät betrifft auch die Ritz-Jahr­gän­ge. Jede kann heu­te Abi machen. Sie kann es auch las­sen. Aber sie soll­te nicht den­ken, daß ein Abschluß als Köchin, Elek­tri­ke­rin, Kon­di­to­rin etc. für lau zu haben wäre. Solch ein Durch­kom­men gau­keln nur die not- to – belie­ve-Bericht­erstat­tun­gen im Fern­se­hen vor: Von der Schul­ab­bre­che­rin zur Tier­dres­seu­rin! Vom Abi­ver­sa­ger zum Kunst­tisch­ler! Ohne Haupt­schul­ab­schluß zum Influencer!

Heu­te büf­feln die meis­ten jun­gen Leu­te (nur kurz unter­bro­chen durch Bing- und Pling und die Serie, die Du sehen mußt) und ver­sa­gen oft doch.

Das muß gerächt wer­den! Sehr ein­fach geht es über ein soma­ti­sches Schuld­be­kennt­nis: Man fügt sich etwas zu. Als Zei­chen dafür, daß man schlicht nicht mehr kann. Die Gren­ze zum Nicht-mehr-kön­nen frei­lich ist individuell.

Um es – den Druck, der da las­tet – kurz auf­zu­schlüs­seln: 1950 erhiel­ten 5 % der Schul­ab­sol­ven­ten (BRD) die Hoch­schul­zu­gangs­be­rech­ti­gung. 1960 waren es 7%, 1970 11%. 1980 stieg der Pro­zent­satz dann rapi­de auf 22%, 1990 waren wir bei 31,4 %. Gesamt­deutsch waren 2012 knapp 60% der Absol­ven­ten studierfähig.

Frü­her gin­gen die bes­ten Schü­ler auf´s Gym­na­si­um, und nur eine Eli­te stu­dier­te. (Neben­schau­platz: Ist es nicht ulkig, daß über die gigan­ti­schen Stu­di­en­ab­re­cher­zah­len fast nie berich­tet wird? Die Quo­te beträgt etwa 30%; ich glau­be, der enor­me wirt­schaft­li­che Scha­den wur­de kaum je berech­net. Was kos­te­te es den Staat, wenn eine Bau­in­ge­nieur­stu­den­tin – über 50 % Abbre­cher­quo­te – im 7. Semes­ter die Segel streicht?)

Die Intel­lek­tua­li­täts­an­for­de­rung setzt die jun­gen Leu­te enorm unter Streß: Heu­te schafft „es“ jeder; wer bin ich also, der es knapp nicht schafft? Ich streng mich doch an! Wollt ihr einen Beweis, daß ich echt an mei­ne Gren­zen gehe? Hier! Das ist mein Blut­zeug­nis. Ich habe alles gegeben!

Jun­ge Leu­te rit­zen sich unter Leis­tungs­druck. Umstrit­ten ist, ob bei sol­cher Selbst­ver­let­zung Endor­phi­ne („Glücks­hor­mo­ne“) aus­ge­schüt­tet wer­den. Der uni­ver­si­tä­re Bil­dungs­hype ist ohne­hin per­vers. Wir brau­chen nicht noch mehr Sozio­lo­gen, Kunst­his­to­ri­ke­rin­nen und Poli­tik­wis­sen­schaft­ler; wir brau­chen Kin­der­gärt­ner, Kran­ken­schwes­tern, Klemp­ner, Instal­la­teu­re und Tischlerinnen.

Rit­zen ist zudem – mei­ne The­se – ein Kriegs­er­satz. Angeb­lich – ich habe kei­ne vali­dier­ten Stu­di­en gefun­den und bezie­he mich auf soli­de wir­ken­de Netz­fun­de – sind 40% der Rit­zer männ­lich. Daß Jungs in unse­rer pazi­fi­zier­ten Gesell­schaft einen anthro­po­lo­gi­schen Leer­stand haben, soll­te klar sein. Online-Kriegs­spie­le boo­men seit Jahr­zehn­ten. Rit­zen ist im Grun­de eine fol­ge­rich­ti­ge Konsequenz.

Und die Mädels? “Wenn es dem Esel zu wohl ist, geht er auf´s Eis.” War das Luther? Anschei­nend machen lan­ge Frie­dens­zei­ten ner­vös und „ficke­rig“. Wann hat­te es das je gege­ben – über 75 Jah­re Kampflosigkeit?

Man/frau will sich aus­tes­ten. Gren­zen spü­ren. Schmerz erle­ben in einer all­seits abge­fe­der­ten Welt. Etwas her­aus­schrei­en, ohne laut wer­den zu müs­sen. Man will nie­man­dem Krieg wün­schen. Man will auch lie­ber „sanf­te“ Gebur­ten ohne Zeter & Mor­dio. Nie­mand wünscht sich die Zei­ten der Back­pfei­fen und Ord­nungs­schel­len zurück.

Aber irgend­et­was muß schon her, das bestan­den wer­den will, oder? So ein komi­sches, unver­nünf­ti­ges, schmerz­haf­tes, nach Grö­ße­rem suchen­des Bedürf­nis bleibt ja offenbar.