Faktenlage (19) – Wahlanalyse Niedersachsen

Für die AfD liegt ein ereig­nis­rei­ches Wochen­en­de aus zwei wich­ti­gen Wah­len (Cott­bus und Nie­der­sach­sen) und einer Groß­de­mons­tra­ti­on in Ber­lin, mit über 10.000 Teil­neh­mern zurück. Ein Wochen­en­de, das erst­mals aus den stei­gen­den Umfra­ge­trends, nun auch den Prüf­stein für die Rea­li­tät mitlieferte.

Nach­dem die AfD über die letz­ten zwei Jah­re vor allem eine Rei­he von Wahl­nie­der­la­gen ver­kraf­ten muss­te und auf ihre bun­des­wei­te Kern­wäh­ler­schaft zwi­schen 9–12% ein­ge­bun­kert war, blick­ten vie­le mit eher pes­si­mis­ti­schem Blick auf das Wahl­jahr 2022. Der knap­pe Wie­der­ein­zug in Nord­rhein-West­fa­len und dem Saar­land und der Raus­wurf aus dem Kie­ler Land­tag schu­fen für die Land­tags­wahl in Nie­der­sach­sen eine Zie­ler­war­tung, die Par­tei irgend­wie über die 5‑Pro­zent-Hür­de zu heben. Der Wie­der­ein­zug in Nie­der­sach­sen galt als die wich­tigs­te Auf­ga­be des neu­ge­wähl­ten Bun­des­vor­stan­des in die­sem Jahr. Chru­pal­la und Co dürf­ten aller­dings schon in den letz­ten Wochen etwas ent­spann­ter in den Nord­wes­ten geschaut haben. Die Umfra­gen wie­sen zuver­läs­si­ge Ergeb­nis­se deut­lich über 5 % aus und spä­tes­tens in den 2–3 letz­ten Wochen des Wahl­kamp­fes konn­te die Zwei­stel­lig­keit als rea­lis­ti­sches Ziel aus­ge­macht werden.

Am Ende zieht die AfD mit 10,9 % der Stim­men in den nie­der­säch­si­schen Land­tag ein und kann damit ihr Ergeb­nis aus dem Jahr 2017 um 4,7 % stei­gern. In abso­lu­ten Stim­men hol­te die Par­tei knapp 160.000 Stim­men mehr im Ver­gleich zur letz­ten Wahl, was einem Zuwachs von knapp 68 % ent­spricht. Die Wäh­ler­strom­ana­ly­sen zei­gen, dass die Par­tei nur mar­gi­nal Stim­men an die eta­blier­ten Par­tei­en abgibt. 70 % der Wäh­ler von der letz­ten Land­tags­wahl konn­ten als fes­ter eige­ner Stamm gehal­ten wer­den. Die grö­ße­ren Stim­men­ver­lus­te ver­zeich­net die Par­tei an Ver­stor­be­ne und Fortgezogene.

Für eine west­deut­sche Par­la­ments­wahl ohne Fra­ge ein beacht­li­cher Erfolg, der das Stim­mungs­hoch aus ver­gan­ge­nen Umfra­gen defi­ni­tiv zu bestä­ti­gen scheint. Bun­des­weit erreicht die AfD inzwi­schen Umfra­ge­wer­te zwi­schen 14 und 16 %. In den INSA-Poten­ti­al­ana­ly­sen ist die grund­sätz­li­che Ableh­nung im Ver­gleichs­zeit­raum vor einem Jahr um 10 % zurück­ge­gan­gen, wäh­rend das erwei­ter­te Wäh­ler­po­ten­ti­al auf­sum­miert, inzwi­schen bei über 20 % liegt.

Schon am Wahl­abend begann inner­halb der Par­tei das gro­ße Rät­sel­ra­ten um die rich­ti­ge Inter­pre­ta­ti­on und kau­sa­len Zusam­men­hän­ge des Ergeb­nis­ses in Nie­der­sach­sen. War es die star­ke Wahl­kampf­per­for­mance des nie­der­säch­si­schen Lan­des­ver­ban­des und des­sen Posi­tio­nie­rung im soge­nann­ten „libe­ral­kon­ser­va­tiv-bür­ger­li­chen“ Lager der AfD? Ist es ein Erfolg des neu­en Bun­des­vor­stan­des, der es schafft, die par­tei­in­ter­nen Kon­flik­te ein­zu­he­gen und sinn­voll zu mode­rie­ren? Oder sind es eher die all­ge­mei­nen poli­ti­schen Dyna­mi­ken, die mehr Unzu­frie­den­heit, Frus­tra­ti­on und die höhe­re Bereit­schaft zur Pro­test­wahl hervorrufen?

Prä­zi­se und empi­risch-mess­ba­re Ana­ly­sen des Wahl­er­geb­nis­ses für die AfD wer­den am Ende nur eige­ne Nach­wahl­be­fra­gun­gen der Par­tei leis­ten kön­nen. Es dürf­te aber nahe­lie­gend sein, dass die bun­des­po­li­ti­sche Lage den Groß­teil der Stim­men­zu­wäch­se aus­mach­te. In der Gesamt­wäh­ler­schaft gaben 12 % mehr als noch 2017 an, dass die bun­des­po­li­ti­sche Lage für ihre Wahl­ent­schei­dung wich­ti­ger gewe­sen sei als lan­des­po­li­ti­sche Themen.

Grund­sätz­lich macht es für künf­ti­ge Ana­ly­sen in der AfD mehr Sinn, die Wahl­er­geb­nis­se unab­hän­gig von der jewei­li­gen Per­for­mance der Lan­des­par­tei zu begrei­fen. Die AfD wird nach wie vor als dezi­dier­te Pro­test­par­tei wahr­ge­nom­men. Pro­test­wäh­ler­schaf­ten sind immer äußerst hohen Schwan­kungs­brei­ten unter­wor­fen. Sie suchen nach einer Pro­jek­ti­ons­flä­che, in der die eige­ne Emp­fin­dung sich am bes­ten mit einem par­tei­po­li­ti­schen Reprä­sen­ta­ti­ons­an­ge­bot deckt. Das gilt im Übri­gen bei der AfD für den Wes­ten UND für den Osten.

Vor­läu­fig las­sen sich aus dem Wahl­abend vier Erkennt­nis­se zie­hen, die auch für die künf­ti­ge stra­te­gi­sche Aus­rich­tung der AfD von Bedeu­tung sein könnten.

1. Die Links­par­tei bleibt im Wes­ten mar­gi­na­li­siert und deut­lich unter ihrer 5 % Ziel­mar­ke. Sie ver­liert 1,9 % und damit knapp 80.000 ihrer Wäh­ler im Ver­gleich zu 2017. Durch die Ankün­di­gung einer gro­ßen eige­nen Kam­pa­gne zum „Hei­ßen Herbst“ woll­te sich die Lin­ke als größ­ter Kon­kur­rent zur AfD um die Pro­test- und Unzu­frie­den­heits­po­ten­tia­le auf­stel­len. 90% der AfD-Wäh­ler geben an, dass ihre Par­tei die ein­zi­ge ist, mit der sie ihren Pro­test über die aktu­el­le Poli­tik zum Aus­druck brin­gen können.

Die Nie­der­sach­sen-Wahl dürf­te die struk­tu­rel­le Kri­se der Par­tei ein­mal mehr ver­deut­licht haben. Ihr fehlt die Bin­dungs­kraft gegen­über den tra­di­tio­nel­len Pro­test­wäh­lern und jene, die lie­ber eine Woke und urba­ne Life­style-Lin­ke wol­len, füh­len sich längst bei den Grü­nen bes­ser auf­ge­ho­ben. Ins­be­son­de­re in den städ­ti­schen Gebie­ten fährt die Links­par­tei die größ­ten Ver­lus­te ein.

Die AfD kann damit ihr Allein­stel­lungs­pro­fil als Pro­test­par­tei und Aggre­ga­tor von poli­ti­scher Unzu­frie­den­heit wei­ter fes­ti­gen. Gleich­zei­tig muss sie die­sen Wäh­ler­raum jedoch so weit kon­so­li­die­ren, dass die­se Pro­test­wäh­ler zu lang­fris­ti­gen Über­zeu­gungs­wäh­lern wer­den. Zumin­dest zei­gen die Kom­pe­tenz­wer­te und wahl­ent­schei­den­den The­men unter den AfD-Anhän­gern, dass die Par­tei in der Lage ist als mehr als nur eine „Sin­gle-Issue“ Par­tei in Form der Migra­ti­ons­kri­tik wahr­ge­nom­men zu werden.

2. Das sozio­de­mo­gra­phi­sche Wäh­ler­spek­trum der AfD deckt sich mit dem, was aus ande­ren Wah­len bereits bekannt ist. Men­schen mitt­le­ren Alters, mit ein­fa­cher Bil­dung und über­wie­gend männ­lich geprägt und wohn­haft in länd­li­chen Gemein­den und Klein­städ­ten. Über­durch­schnitt­li­che Wer­te erhält die Par­tei vor allem unter den Berufs­grup­pen der Arbei­ter und den Selbst­stän­di­gen, also von den wert­schöp­fen­den Mit­tel­klas­sen und Net­to­steu­er­zah­ler, die von der aktu­el­len Kri­se am stärks­ten betrof­fen und bedroht sind.

Mehr als bei allen ande­ren Wäh­lern spiel­ten die The­men „Preis­stei­ge­run­gen“ und „Arbeits­platz­si­cher­heit“ unter AfD-Wäh­lern eine ganz ent­schei­den­de Rol­le. Die AfD wur­de in Nie­der­sach­sen offen­bar als die Stim­me jener wahr­ge­nom­men, die von ganz kon­kre­ten mate­ri­el­len Abstiegs­sor­gen betrof­fen sind. Auch ein Blick auf Wahl­kreis­kar­ten zeigt die höchs­ten Stim­men­zu­wäch­se in jenen Gebie­ten, die von einer hohen Indus­trie­ar­bei­ter­schaft geprägt sind.

3. Frü­he­re Stim­men­zu­wäch­se der AfD wur­den maß­geb­lich von Nicht­wäh­ler­mo­bi­li­sie­run­gen bestimmt. Die­ser Trend scheint sich mit der zuneh­men­den Ver­fes­ti­gung im Par­tei­en­sys­tem abzu­schwä­chen. Knapp über die Hälf­te der Zuge­win­ne kam aus ehe­ma­li­gen CDU- und FDP-Wählerschaften.

Für die FDP wie­gen die Ver­lus­te an die AfD am schwers­ten. Sie befin­det sich mit der Ampel-Koali­ti­on in einer stra­te­gi­schen Sack­gas­se, in der sie die Erwar­tun­gen ihrer immer noch mehr­heit­lich wert­kon­ser­va­tiv bis Mit­te-rechts ein­ge­stell­ten Kern­kli­en­tel erfül­len will, aber den­noch in das hege­mo­nia­le Gerüst einer lin­ken Regie­rungs­mehr­heit auf Bun­des­ebe­ne ein­ge­bun­den ist. Mit wel­chen aben­teu­er­li­chen Begrün­dun­gen man sich die Betei­li­gung an der Ampel schön­re­den will, ist fast schon amü­sant. Meh­re­re FDP-Funk­tio­nä­re erklär­ten am Wahl­abend, dass die FDP in der Ampel nicht sicht­bar genug wäre und sie den­noch als libe­ra­les Kor­rek­tiv zu den mehr­heit­lich links posi­tio­nier­ten Koali­ti­ons­part­nern not­wen­dig ist. Ein ein­zi­ger Selbstbetrug.

In der FDP wird man sicher­lich die demo­sko­pi­sche Umfra­gen- und Stu­di­en­la­ge zur eige­nen Wäh­ler­schaft ken­nen und genau wis­sen, dass man in der Ampel mit­tel­fris­tig nur noch auf einen mar­gi­na­len links­li­be­ra­len Kern von 4 bis 5 % zusam­men­schrump­fen wird. Ob die Par­tei die Reiß­lei­ne zieht und mög­li­cher­wei­se die Koali­ti­on auf Bun­des­ebe­ne auf­kün­digt, dürf­te nicht mehr als völ­lig unwahr­schein­lich gel­ten. Die Minis­ter­pos­ten dürf­ten aktu­ell aller­dings noch zu gut schmecken.

Die Zuge­win­ne von der CDU dürf­ten zunächst man­che Befürch­tun­gen eines kon­ser­va­ti­ven CDU-Ange­bots, wel­ches in Kon­kur­renz um AfD-Wäh­ler­stim­men tritt, ent­kräf­tet haben.

Die Uni­on ver­such­te im Wahl­kampf auch aus der Bun­des­par­tei aus­kom­mend eini­ge popu­lis­ti­sche Spit­zen (Stich­wort „Sozi­al­tou­ris­mus“, Merz) zu set­zen, von denen sie dann nach lin­ken öffent­li­chen Druck wie­der Abstand neh­men muss­te und schnell zurück­ru­der­te. Die CDU ist längst im Zwei­kampf mit den Grü­nen und muss daher einer­seits eine lin­ke und eine rech­te Flan­ke zusam­men­hal­ten. Unter den ange­tre­te­nen Par­tei­en ver­liert sie einer­seits 45.000 Wäh­ler an die Grü­nen und 40.000 an die AfD. Unter die­sen Bedin­gun­gen wird sich die CDU im Zwei­fel immer an den hege­mo­nia­len Struk­tu­ren ori­en­tie­ren und die Ver­lus­te nach rechts als Kol­la­te­ral­schä­den bilan­zie­ren. Nach 16 Jah­ren Mer­kel gibt es für die CDU längst ein höhe­res Ver­lust­po­ten­ti­al auf der lin­ken als auf der rech­ten Seite.

4. Wäh­rend sich die bei­den gro­ßen Volks­par­tei­en SPD und CDU das Spek­trum der 60+ Wäh­ler auf­tei­len und ange­sichts der demo­gra­phi­schen Über­macht die­ser Grup­pe zuver­läs­sig 25–30 % ein­fah­ren, pola­ri­siert sich an ande­rer Stel­le ein ele­men­ta­rer Kon­flikt im Par­tei­en­sys­tem zwi­schen Grü­nen und AfD, der in der aktu­el­len Kri­se noch wei­ter ver­schärft wer­den könnte.

Ich habe in zwei ande­ren Arti­keln die­se völ­lig kon­trä­ren Milieus und Lebens­wel­ten bereits skiz­ziert, hier und hier. Auch die Nie­der­sach­sen-Wahl macht deut­lich, dass es vor allem grü­ne Wäh­ler­schaf­ten sind, die fern­ab aller kon­kre­ten öko­no­mi­schen und mate­ri­el­len Rea­li­tä­ten leben. Die wahl­ent­schei­den­den The­men spiel­ten bei den Grü­nen-Anhän­gern kaum eine Rol­le. Nur 8 % von ihnen sind in Sor­ge über die kom­men­den Preis­stei­ge­run­gen. Eine Mehr­heit von 60% schätzt die aktu­el­le wirt­schaft­li­che Lage als „gut“ ein. Ihre Kern­wäh­ler­schaft lebt in den hip­pen Uni­ver­si­täts­städ­ten wie Göt­tin­gen oder Lüne­burg, wo sie auch eini­ge Direkt­man­da­te holen konnten.

Sie kön­nen meist hohe Bil­dungs­ab­schlüs­se vor­wei­sen und sind häu­fig Ange­stell­te im öffent­li­chen Dienst. Die bei­den wach­sen­den Wäh­ler­la­ger von AfD und Grü­nen könn­ten in Zukunft also nicht nur Aus­druck einer spon­ta­nen poli­ti­schen Erre­gung sein. Die Wahl, der jeweils einen Par­tei wird dann auch als schar­fes Abgren­zungs­si­gnal zur ande­ren ver­stan­den. Das heißt, wer die AfD wählt, mag dann nicht zwangs­läu­fig inhalt­lich von ihr über­zeugt sein, son­dern will durch sein Votum vor allem die Ableh­nung gegen­über den Grü­nen kennt­lich machen.

Die AfD-Nie­der­sach­sen zieht nun mit 18 Abge­ord­ne­ten und damit dop­pelt so vie­len wie in der letz­ten Legis­la­tur in den Land­tag von Han­no­ver. Zuletzt war die Frak­ti­on auf nur noch sechs Leu­te zusam­men­ge­schrumpft und konn­te nur als Grup­pe statt als Frak­ti­on auf­tre­ten. Der Lan­des­ver­band gilt weder in sei­nem Par­tei­vor­stand noch in der par­la­men­ta­ri­schen Ver­tre­tung als per­so­nell bestän­dig. Die gröbs­ten Kon­flik­te konn­ten zwar über die Zeit des Wahl­kamp­fes ein­ge­stellt werden.

Ob die Frak­ti­on aus ihren 18 Män­nern und Frau­en bis zum Ende der Legis­la­tur geschlos­sen und voll­zäh­lig bleibt, sehen aber selbst wohl­wol­len­de Beob­ach­ter mit Skep­sis. Der vor­aus­sicht­li­che Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de Ste­fan Mar­zi­schew­ski wird alle Hän­de voll zu tun haben, den Laden zusam­men­zu­hal­ten und vor allem arbeits­fä­hig aufzubauen.

Ansons­ten über­wiegt jetzt in der Gesamt­par­tei die Zuver­sicht. Das Wahl­jahr 2022 konn­te mit einem Erfolg abge­schlos­sen wer­den. Die Umfra­gen sehen posi­tiv aus und die Par­tei baut lang­sam wie­der eine soli­de Kam­pa­gnen­fä­hig­keit auf, die sich auch in eigen­stän­di­ge Pro­test­for­ma­te auf der Stra­ße nie­der­schlägt. Intern kann man geschlos­sen auftreten.

Den­noch bleibt für die Par­tei die Unge­wiss­heit, wie lan­ge sie das aktu­el­le Hoch hal­ten und auch lang­fris­tig fes­ti­gen kann. Sie muss auch mit Sze­na­ri­en arbei­ten, in denen die all­ge­mei­ne Unzu­frie­den­heit und Besorg­nis wie­der sinkt und dabei das eige­ne Wäh­ler­po­ten­ti­al nicht wie­der auf die bun­des­wei­te Kern­an­hän­ger­schaft zwi­schen 10 und 12% zusam­men­schrumpft. Jetzt steht uns eine län­ge­re wahl­kampf­freie Zeit bevor, was die Tak­tung, Mobi­li­sie­rung und Schlag­kraft für eige­ne Kam­pa­gnen wie­der etwas erschwe­ren dürf­te. Doch die AfD darf jetzt auf kei­nen Fall ruhen. Die nächs­ten Mona­te könn­ten die Basis für die Wah­len der kom­men­den drei Jah­re bilden.