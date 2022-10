David Engels und der polnische Nationalismus

Seit eini­gen Jah­ren schon arbei­tet er an nichts Gerin­ge­rem als einer geis­tig-poli­ti­schen Wie­der­grün­dung Euro­pas unter dem Stich­wort “Hespe­ria­lis­mus”, also eines gesamt­abend­län­di­schen Patrio­tis­mus. Er soll die künf­ti­ge Zusam­men­ar­beit der euro­päi­schen Natio­nen auf eine Grund­la­ge stel­len, die bes­ser sein wür­de als die­je­ni­ge, die sie der­zeit die Euro­päi­schen Uni­on bietet.

Engels hat unter ande­rem einen Sam­mel­band unter dem Titel Euro­pa Aeter­na her­aus­ge­ge­ben, mit teils nam­haf­ten Autoren, die eben­falls in die­se Rich­tung denken.

Zugleich ist David Engels am pol­ni­schen “Ins­ty­tut Zachod­ni” beschäf­tigt, dem West­in­sti­tut in Posen also. Damit tritt er in his­to­risch bri­san­te Fuß­stap­fen. An der Posen­ser Uni­ver­si­tät wur­de vor 1939 an der Begrün­dung weit­rei­chen­der pol­ni­scher Gebiets­an­sprü­che gegen­über Deutsch­land gear­beit. Radi­ka­le Visio­nen für ein “Polen an Oder und Ost­see” stamm­ten aus die­sem Umfeld.

Nach 1945 setz­te man die­se Arbeit eben in Posen im nun for­mal gegrün­de­ten Insti­tut fort, die nun unter ande­rem dar­in bestand, die tat­säch­lich unter pol­ni­sche Kon­trol­le gefal­le­nen deut­schen Län­der wie Schle­si­en oder Pom­mern dem brei­ten Publi­kum als soge­nann­te “Wie­der­ge­won­ne­ne Gebie­te” erschei­nen zu las­sen. Bei aller inner­pol­ni­schen Vor­kriegs­het­ze war dies in der pol­ni­schen Bevöl­ke­rung kei­nes­wegs eine selbst­ver­ständ­li­che Ansicht, zumal die Erfah­rung der “Neu­sied­ler” im täg­li­chen Leben in offen­sicht­lich deut­schen Städ­ten wie Stet­tin oder Bres­lau ihr gera­de­zu Hohn sprach.

Heut­zu­ta­ge gel­ten die deut­schen Ost­ge­bie­te als fest ein­ge­bucht in den pol­ni­schen Staats­ver­band, mate­ri­ell wie ideell. Am West­in­sti­tut arbei­tet man fol­ge­rich­tig an wei­ter­ge­hen­den Pro­jek­ten und macht ganz ande­re, neue Rech­nun­gen auf. Im Herbst 2021 fand dort bei­spiels­wei­se eine Tagung statt, die sich mit pol­ni­schen Repa­ra­ti­ons­for­de­run­gen gegen­über der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land befaßte.

Zu Wort kam unter ande­rem der deut­sche Arzt und His­to­ri­ker Karl Heinz Roth, sei­nes Zei­chens ein Alt68er (Jg. 42) von echt extre­mis­ti­schem Schrot und Korn, mit Ver­bin­dun­gen in den dama­li­gen Links­ter­ro­ris­mus und in die­sem Zusam­men­hang auch ein­mal wegen Poli­zis­ten­mor­des angeklagt.

Seit eini­gen Jah­ren tritt Roth in Zusam­men­ar­beit mit Orga­ni­sa­tio­nen wie der Rosa-Luxem­burg-Stif­tung als “Exper­te” für Besat­zungs­po­li­tik auf. Zusam­men mit dem Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Hart­mut Rüb­ner hat er auch ein Buch über die angeb­lich noch aus­ste­hen­den deut­schen Repa­ra­ti­ons­zah­lun­gen an Grie­chen­land und eben Polen verfaßt.

Dies traf selbst in dem an sich wohl­wol­lend links­ge­strick­ten Rezen­si­ons­por­tal H‑Soz-Kult auf Zurück­hal­tung und Kri­tik. Dort fie­len Stich­wor­te wie “ten­den­ziö­se Inter­pre­ta­ti­on” von Quel­len und es gab Irri­ta­tio­nen wegen Roths For­de­rung, die “gro­ßen Sie­ger­mäch­te” und die “jüdi­sche Welt der west­li­chen Hemi­sphä­re […] soll­ten in die zwei­te Rei­he tre­ten, weil sie an der Pro­spe­ri­tät der Nach­kriegs­jah­re teilhatten”.

Das klang nach frei­er Fahrt für einen spä­ten Beu­te­zug der klei­nen Sie­ger­mäch­te, an den Rege­lun­gen der gro­ßen Sie­ger vor­bei – jenen Rege­lun­gen eben, laut denen die Repa­ra­ti­ons­fra­gen recht­lich ein­deu­tig abge­schlos­sen sind. In pol­ni­schen Regie­rungs­krei­sen füh­len sich des­halb vie­le um den Zins und Zin­ses­zins deut­scher Wie­der­gut­ma­chungs­leis­tun­gen gebracht, wie sie in den letz­ten Jahr­zehn­ten an die jüdi­sche Opfer­sei­te gingen.

Tat­säch­lich aber stammt die Zahl von 1,3 Bil­lio­nen Euro als neu­er­dings erho­be­ne pol­ni­sche For­de­rung offen­bar von Roth per­sön­lich. Zuvor von pol­ni­scher Regie­rungs­sei­te genann­te Zah­len klan­gen bereits aben­teu­er­lich genug, lagen aber doch noch deut­lich unter einer Bil­li­on. Eine beson­de­re mate­ri­el­le Begrün­dung gibt es weder für das eine noch das andere.

Den Bericht über Roths eben erwähn­ten Auf­tritt am West­in­sti­tut schrieb David Engels per­sön­lich. Ein Wort kri­ti­scher Distanz fand sich dar­in nicht. In einem Bei­trag in der “Epoch Times” mach­te er sich dar­über hin­aus vor eini­gen Wochen dar­an, die inzwi­schen von der pol­ni­schen Regie­rung tat­säch­lich offi­zi­ell erho­be­ne Repa­ra­ti­ons­for­de­rung in vol­lem Umfang zu verteidigen.

Die pol­ni­schen Repa­ra­ti­ons­for­de­run­gen an sich sei­en “legi­tim”, weil an der deut­schen “Schuld” kein Zwei­fel bestehe. Ihre Höhe sei laut Engels gar “mode­rat”, weil angeb­lich gera­de ein­mal 64 Pro­zent der deut­schen Steu­e­rin­nah­men eines Jah­res umfas­send. Über­haupt habe Deutsch­land 1870 schließ­lich auch von Frank­reich Scha­den­er­satz gefor­dert. Zudem habe Ber­lin doch gera­de erst eine Mil­li­ar­de Wie­der­gut­ma­chung an Nami­bia überwiesen.

Außer­dem sei die Poli­tik von Ange­la Mer­kel und Olaf Scholz dafür ver­ant­wort­lich, daß die War­schau­er “Geduld” vor­bei sei. Letz­ten Endes gehe es doch sowie­so haupt­säch­lich um War­schau­er Innen­po­li­tik und die pol­ni­schen Wah­len von 2023.

Die­ses Sam­mel­su­ri­um an mehr oder weni­ger faden­schei­ni­gen Argu­men­ten führ­te nicht gera­de die Spra­che des euro­päi­schen Visio­närs. Es klang wie die Ver­tei­di­gung einer extre­men Markt­schreie­rei, mit der eine natio­na­le Öffent­lich­keit auf­ge­bracht wer­den soll. Die­se Ton­la­ge hat in Euro­pa im Zwei­fels­fall nie zur Zusam­men­ar­beit, son­dern ten­den­zi­ell eher in den Kon­flikt geführt.

Das poli­ti­sche Ber­lin wird wei­ter schwei­gen und Wege fin­den, hin­ter den Kulis­sen zu zah­len. Öffent­lich wird nicht reagiert wer­den, schon gar nicht mit einem Ver­weis auf die offe­nen Fra­gen der Ver­trei­bungs­schä­den und Ver­bre­chen an Deutschen.

Die­se Fra­gen wer­den unge­stellt blei­ben, und die gera­de­zu euro­päi­sche Lebens­lü­ge, in der Welt­kriegs­ära müs­se nur deut­sche Ver­ant­wor­tung ver­han­delt wer­den, wird als Basis von allem erhal­ten bleiben.