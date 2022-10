Notizen zu Rütger Esséns “Die russische Gleichung” (2/3)

"Man sagt nicht selten, daß die Gewalt keine Probleme lösen kann", so Rütger Essén 1941 in seiner Schlußbetrachtung zu Die russische Gleichung.

“Das ist, geschicht­lich betrach­tet, eine Unwahr­heit”, fährt er fort. “Die Gewalt, und vor allem die orga­ni­sier­te Gewalt in ihrer höchs­ten Potenz, dem Krieg, hat vie­le geschicht­li­che Pro­ble­me gelöst.”

Das ist eine har­te Wahr­heit, die auch in den heu­ti­gen soge­nann­ten west­li­chen Demo­kra­tien wie­der in die Mode gekom­men ist. Denn der Kon­sens des Main­streams ist, daß das Pro­blem Russ­land-Ukrai­ne aus­schließ­lich mit Gewalt zu lösen sei; der blo­ße Gedan­ke an “Ver­hand­lun­gen” gilt als ver­pönt und wird als gefähr­li­ches “Appease­ment” abgekanzelt.

Essén sieht die Rol­le der Gewalt aller­dings auf einen “ope­ra­ti­ven Ein­griff” beschränkt. Sie kann kei­ne “Wer­te schaf­fen”, son­dern nur dem “Schaf­fen eine neue Rich­tung und neue Vor­aus­set­zun­gen” geben. In dem “Rie­sen­kampf” , der im Juni 1941 begon­nen hat, sah er die Chan­ce, “eine Lösung des rus­si­schen Pro­blems zu schaf­fen”, und zwar eine “dau­er­haf­te und halt­ba­re” – also sozu­sa­gen eine “End­lö­sung der Rus­sen­fra­ge”, aller­dings kei­ne genozidale.

Sie kön­ne etwa so funk­tio­nie­ren: Das “Sowjet­re­gime und sei­ne Trä­ger” müs­se gestürzt und die Aus­deh­nung des Rus­si­schen Rei­ches beschnit­ten wer­den, vor allem im Wes­ten, aber auch teil­wei­se im asia­ti­schen Teil (ins­be­son­de­re, was die Grenz­zie­hun­gen zur Mon­go­lei und zur Man­dschu­rei angeht, die zu die­sem Zeit­punkt unter japa­ni­scher Kon­trol­le war).

Der rus­si­sche Bevöl­ke­rungs­zu­wachs soll nach Osten, Rich­tung Ural und Sibi­ri­en, abge­lei­tet wer­den, eben­so wie der “unwi­der­steh­li­che und irra­tio­na­le”, gera­de­zu trieb­haf­te Drang nach Expan­si­on, der die­sem “Volks­da­sein” eigen sei. Das rus­si­sche Volk sei über­haupt von einem star­ken “Noma­den­zug” gekenn­zeich­net, der ihm die “tie­fe Ver­wur­ze­lung in der Land­tra­di­ti­on” erschwe­re, “die für die euro­päi­schen Kul­tur­völ­ker kenn­zeich­nend ist.”

Das Bal­ti­kum müs­se kom­plett von der rus­si­schen Vor­herr­schaft befreit wer­den, Finn­land sol­le “sei­ne natür­li­che und stra­te­gisch gege­be­ne Gren­ze vom Fin­ni­schen Meer­bu­sen über den Lado­ga und One­ga zum Wei­ßen Meer” erhal­ten. Die “Wohn­ge­bie­te der rus­si­schen Volks­grup­pen” sol­len durch Umsied­lung ver­än­dert wer­den, etwa in Karelien:

Die rus­si­sche Bevöl­ke­rung, die jetzt in die­sen Gegen­den wohnt, ist zum größ­ten Teil im letz­ten Vier­tel­jahr­hun­dert mit Zwangs­mit­teln nach dort trans­por­tiert wor­den und kann des­halb auch am bes­ten im eige­nen und all­ge­mei­nen Inter­es­se zurück­trans­por­tiert werden.

Da die “rus­si­sche Glei­chung” nicht lös­bar, son­dern nur redu­zier­bar sei, wird Ruß­land jedoch als geo­po­li­ti­scher Fak­tor bestehen bleiben:

Groß­ruß­land mit bedeu­tend über 100, bald viel­leicht 150 Mil­lio­nen Ein­woh­nern [heu­te sind es 144 Mil­lio­nen. – ML ] , wird nach wie vor in sei­ner gewal­ti­gen Aus­deh­nung vom Fin­ni­schen Meer­bu­sen bis zum Stil­len Oze­an [Pazi­fik] dalie­gen, mit sei­nen frucht­ba­ren Ebe­nen, sei­nen Wäl­dern, sei­nen rei­chen Roh­stoff­quel­len aller Art und sei­ner gedul­di­gen, arbei­ten­den und reich begab­ten Bevölkerung. Die­ses Reich und die­ses Volk wer­den nach dem engül­ti­gen Ver­un­glü­cken der ver­fehl­ten euro­pa­feind­li­chen Erobe­rungs­po­li­tik zu ihrem eige­nen Nut­zen und From­men dar­auf ange­wie­sen sein, an der eige­nen inne­ren Ent­wick­lung zu arbeiten.

Frei­lich wür­de eine Nie­der­la­ge der Sowjet­herr­schaft zunächst “eine neue Peri­ode eines star­ken aus­län­di­schen Kon­troll­ein­flus­ses im Dasein des rus­si­schen Vol­kes erzwin­gen”, der jedoch “nicht bis in alle Ewig­keit dau­ern” wer­de (was auch immer die­se vage Anga­be bedeu­ten soll). Das post-bol­sche­wis­ti­sche Ruß­land wer­de nach sei­ner Ein­däm­mung und Befrie­dung einen “eigen­ar­ti­gen rus­si­schen Natio­na­lis­mus” ent­wi­ckeln, der “abend­län­di­sche Ein­flüs­se” auf “posi­ti­ve und auf­bau­en­de Wei­se gel­tend machen könnte.”

Ideen die­ser Art wären wohl auch für anti­bol­sche­wis­ti­sche rus­si­sche Natio­na­lis­ten die­ser Zeit unan­nehm­bar gewe­sen. Zu phan­tas­tisch erscheint die Vor­stel­lung einer wohl­wol­len­den “aus­län­di­schen” Kon­troll­macht, die das rus­si­sche Volk in einem gewal­ti­gen, poli­tisch umheg­ten eura­si­schen Gar­ten wach­sen und gedei­hen läßt, und sich ins­be­son­de­re ver­kneift, sich an den noch heu­te äußerst gefrag­ten “rei­chen Roh­stoff­quel­len aller Art” zu vergreifen.

Zumal die­ser aus­län­di­sche Hege­mon, der im Jahr 1941 nach Esséns Vor­stel­lung das bol­sche­wis­ti­sche Regime stür­zen und nach dem Sieg die Ein­däm­mung Ruß­lands gewähr­leis­ten soll­te, das Groß­deut­sche Reich unter natio­nal­so­zia­lis­ti­scher Füh­rung war. Allein wür­de es die­ses Kunst­stück jedoch nicht voll­brin­gen kön­nen. Essén schrieb:

Die ers­te Vor­aus­set­zung für die euro­päi­sche Sicher­heit im Osten ist die Schaf­fung einer euro­päi­schen Einheitsorganisation.

Mit ande­ren Wor­ten eine Art Euro­päi­sche Uni­on, die zu die­sem Zeit­punkt natür­lich aus mehr oder weni­ger faschis­ti­schen Staa­ten bestehen und in der Deutsch­land die vor­herr­schen­de Rol­le spie­len wür­de, viel­leicht mit Ita­li­en als “Unter­chef” in Süd- und Süd­ost­eu­ro­pa. Dies schreibt Essén nicht so direkt, wie ich es hier tue, aber es geht aus sei­ner Argu­men­ta­ti­on klar her­vor, wohin die Rei­se gehen soll.

Welt­an­schau­lich sieht er den Krieg so, wie er im wesent­li­chen auch heu­te noch gese­hen wird, wenn auch mit unter­schied­li­cher Wer­tung: Als Kampf zwi­schen Bolschewismus/Kommunismus, Liberalismus/Demokratie (die als Fas­sa­de für eine fak­ti­sche “Plu­to­kra­tie” gewer­tet wird) und eben Faschismus/Nationalsozialismus, in Dugin’schen Begrif­fen zwi­schen ers­ter, zwei­ter und drit­ter “poli­ti­scher Theorie”.

Für Essén kann das “Abend­land” bzw. “Euro­pa” bzw. “die euro­päi­sche Kul­tur und Zivi­li­sa­ti­on” in der welt­po­li­ti­schen Lage des Jah­res 1941 allein durch auto­ri­tä­re Natio­na­lis­men ver­tei­digt wer­den, die auf der Grund­la­ge eines “gut­or­ga­ni­sier­ten natio­na­len Wirt­schafts­sys­tems” (Kor­po­ra­tis­mus) und eines “völ­ki­schen Zusam­men­ge­hö­rig­keits­ge­fühls” (Prin­zip der Volks­ge­mein­schaft, die den Klas­sen­kampf auf­hebt) beruhen.

Libe­ra­lis­mus und Par­tei­en­de­mo­kra­tie sei­en dazu nicht imstan­de, und hät­ten viel­mehr den Zwil­lin­gen Plu­to­kra­tie und Bol­sche­wis­mus das Feld geebnet:

(…) ein ent­na­tio­na­li­sier­ter Raub­ka­pi­ta­lis­mus, für den das Wirt­schafts­le­ben nur ein Feld der Aus­beu­tung dar­stellt, ist dage­gen der nächs­te Vor­läu­fer des Bolschewismus.

Essén voll­zieht nicht aller­dings den in der NS-Dok­trin und ‑Pro­pa­gan­da übli­chen Schritt, “Bol­sche­wis­mus” und “Plu­to­kra­tie” als nur schein­bar ver­fein­de­te Mas­ken des “Welt­ju­den­tums”, das in Washing­ton eben­so das Sagen habe wie im Kreml, zu subsumieren.

Das Vor­ha­ben, ein geein­tes faschis­ti­sches Euro­pa bzw. eine Art euro­päi­sche Föde­ra­ti­on der faschis­ti­schen Staa­ten zu erschaf­fen, die imstan­de sei, sowohl dem trans­at­lan­tisch-kapi­ta­lis­ti­schen als auch dem öst­lich-bol­sche­wis­ti­schen Feind zu trot­zen, wur­de bekannt­lich nie­mals ver­wirk­licht und hät­te unter den Bedin­gun­gen des Krie­ges wohl auch nicht ver­wirk­licht wer­den können.

In der NS-Pro­pa­gan­da tauch­te zwar immer wie­der das Schlag­wort eines vage defi­nier­ten “Neu­en Euro­pa” auf, ein Ziel, das Tei­le der NS-imma­nen­ten Oppo­si­ti­on und etli­che “Euro­fa­schis­ten” (man den­ke an Dri­eu La Rochel­le) ernst­haft anstreb­ten, das sich aber rasch als Deck­man­tel für das chau­vi­nis­tisch-impe­ria­lis­ti­sche Stre­ben der deut­schen Füh­rung entpuppte.

Hans Wer­ner Neu­len schreibt in sei­nem Stan­dard­werk An deut­scher Sei­te (1985) über die inter­na­tio­na­len Frei­wil­li­gen der Wehr­macht und Waffen-SS:

Hit­ler und sei­ne Satra­pen waren die bes­ten Garan­ten dafür, das Ver­trau­en der euro­päi­schen Völ­ker in eine supra­na­tio­na­le Ord­nung zu zer­stö­ren. Das natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Dog­ma der unter­schied­li­chen ras­si­schen Wer­tig­keit der Völ­ker muß­te jede Ein­heit Euro­pas spren­gen. Die ras­sen­bio­lo­gi­sche Optik Ber­lin eng­te Euro­pa auf den ger­ma­nisch dekla­rier­ten Raum ein. Aber selbst die ger­ma­nisch­ten Völ­ker konn­ten kaum erwar­ten, in Hit­lers Nach­kriegs­eu­ro­pa ihr eigen­stän­di­ges und auto­no­mes Staats­le­ben zu behal­ten. Hol­land, Bel­gi­en, Däne­mark und Nor­we­gen hät­ten im bes­ten Fall den Sta­tus gleich­ge­schal­te­ter Vasal­len­staa­ten erhal­ten, wahr­schein­li­cher ist, daß sie Pro­vin­zen bzw. Reichs­gaue des Groß­ger­ma­ni­schen Rei­ches gewor­den wären.

Noch schlech­ter wäre es wahr­schein­lich den sla­wi­schen und bal­ti­schen Völ­kern ergangen:

Polen, die Tsche­chei, das Bal­ti­kum, die Ukrai­ne, für sie war Platz im Neu­en Euro­pa nur als Sied­lungs­ge­biet der ger­ma­ni­schen Kern­völ­ker, ihr natio­na­les Volks­le­ben soll­te aus­ge­löscht wer­den. Betrach­te­te Hit­ler Euro­pa mit­hin allein als deut­schen Ver­fü­gungs­raum, so konn­te das Reich nie ein posi­ti­ves Ord­nungs­bild ent­wi­ckeln, das bei der Mehr­heit der Euro­pä­er hät­te Ver­trau­en erwe­cken können.

Eine “euro­fa­schis­ti­sche” Alli­anz hät­te sich aus recht hete­ro­ge­nen Bestand­tei­len zusam­men­setz­ten müs­sen: Ers­tens, aus Län­dern, die nicht von Deutsch­land besetzt waren, in denen aber ideo­lo­gisch ver­wand­te Regime herrsch­ten (Ita­li­en, Spa­ni­en, Rumä­ni­en, Ungarn, Por­tu­gal, Bul­ga­ri­en, Slowakei…);

zwei­tens aus mili­tä­risch besetz­ten Län­dern, in denen die Besat­zungs­macht ideo­lo­gisch ver­wand­te Regime instal­liert oder auf ande­re Wei­se die Kon­trol­le über­nom­men hat­te (Frank­reich, Nor­we­gen, Däne­mark, Bel­gi­en, Kroa­ti­en, Niederlande…);

drit­tens aus Län­dern, die ange­sichts der sowje­tisch-rus­si­schen Bedro­hung kei­ne ande­re Wahl hat­ten, als ein Bünd­nis mit Deutsch­land ein­zu­ge­hen (Finn­land, die bal­ti­schen Staa­ten, die 1940 von der Sowjet­uni­on besetzt, 1941 von Deutsch­land “befreit” wur­den). Hin­zu kamen besetz­te Län­der, aus denen prak­tisch nichts zu holen war, weder Ver­bün­de­te noch Kriegs­frei­wil­li­ge (Polen, Tsche­chi­en, Griechenland…).

Hät­ten der Anti­bol­sche­wis­mus und die Furcht vor der Erobe­rung durch den Osten allein genügt, um eine “euro­päi­sche Ein­heits­or­ga­ni­sa­ti­on” zusam­men­zu­schmie­den? Mit Sicher­heit nicht.

In den Län­dern der zwei­ten Kate­go­rie wur­de die deut­sche Besat­zung von der Mehr­heit der Men­schen als unmit­tel­ba­re­res Joch emp­fun­den als die nur poten­ti­el­le Gefahr aus dem Osten; wer sich den Okku­pan­ten anschloß, galt in den Augen gro­ßer Tei­le der Bevöl­ke­rung als Lan­des­ver­rä­ter, auch wenn er para­do­xer­wei­se aus radi­kal­na­tio­na­lis­ti­schen Moti­ven handelte.

Der Anti­bol­sche­wis­mus bedeu­te­te zudem in vie­len besetz­ten Län­dern auch eine Bür­ger­kriegs­er­klä­rung nach innen, denn sie waren noch nicht von Kom­mu­nis­ten und Sozia­lis­ten “gesäu­bert” wie das natio­nal­so­zia­lis­ti­sche Deutschland.

Wie sah es nun mit den Völ­kern der Sowjet­uni­on aus? Essén emp­fahl: “Das rus­si­sche Reich kann ent­spre­chend sei­nen Haupt­volks­stäm­men zer­sprengt wer­den.” Eine Schlüs­sel­rol­le spie­le hier­bei die Ukraine:

Der Ukrai­ne kann eine eige­ne staat­li­che Zukunft und eine neue Ziel­set­zung ihrer Ent­wick­lung gege­ben werden. (…)

Über­haupt sei die Ukrai­ne das “ers­te und größ­te Pro­blem” der groß­rus­si­schen Staats­bil­dung, wel­che genau an die­ser Schwach­stel­le sabo­tiert wer­den könne:

Es ist der Sowjet­herr­schaft, eben­so wie der Zaren­herr­schaft, nicht gelun­gen, aus den groß­rus­si­schen und klein­rus­si­schen Volks­stäm­men eine ein­heit­li­che Nati­on zu bil­den. Das Ver­hält­nis der Ukrai­ne zu Groß­ruß­land erhielt beson­ders in der Sowjet­zeit in stei­gen­dem Maß den Cha­rak­ter einer Aus­beu­tung. Das selb­stän­di­ge Dasein der ukrai­ni­schen Natio­na­li­tät auf dem sprach­li­chen und kul­tu­rel­len Gebiet läßt sich nicht mehr bestrei­ten. Es liegt im all­ge­mei­nen Inter­es­se des ukrai­ni­schen Vol­kes und Euro­pas, daß die Ent­wick­lung zu staat­li­cher Unab­hän­gig­keit, die durch die bol­sche­wis­ti­sche Erobe­rung 1918/19 unter­bro­chen wur­de, erneut auf­ge­nom­men wird.

Die Ukrai­ne scheint zu die­sem Zeit­punkt für so man­chen Sym­pa­thi­san­ten des Natio­nal­so­zia­lis­mus und des Deut­schen Reichs eine gro­ße Anzie­hungs­kraft gehabt zu haben. Etwa zur sel­ben Zeit wie Essén, im Juli 1941, geriet zum Bei­spiel der fran­zö­si­sche Faschist Jac­ques Benoist-Méchin in einen “Sla­va Ukraina”-Taumel und träum­te von einer unab­hän­gi­gen Ukrai­ne, die zum Schmuck­stück einer neu­en euro­päi­schen Ord­nung wer­den könne.

Im Vor­wort zu sei­nem 1939 ver­faß­ten, 1941 publi­zier­ten schwär­me­risch-schwüls­ti­gen Pam­phlet L’U­krai­ne des ori­gi­nes à Sta­lin (Die Ukrai­ne von ihren Anfän­gen bis Sta­lin) schrieb er:



Die Ukrai­ne, Land der Krie­ger und Dich­ter, der “Het­mans” und der Acker­bau­ern, in dem die Musik und der Hero­is­mus eben­so zur Land­schaft gehö­ren wie die Wei­te der Erde und des Him­mels, das Land von Sten­ka Rasin und Nes­tor Mach­no, das Land des bewun­derns­wer­ten Gogol, des Autors der “Toten See­len”, der uns unter die­sem Titel das Por­trät eini­ger der leben­digs­ten See­len über­haupt hin­ter­las­sen hat. (…) Wie­der taucht am Hori­zont die begehr­te Ukrai­ne auf, deren Ern­te­fel­der wie Jasons Gol­de­nes Vlies durch einen Vor­hang aus Feu­er und Blut leuch­ten. Und die­ses Mal ist es nicht das geschlos­se­ne Getram­pel der mon­go­li­schen Hor­den, die aus den Tie­fen der asia­ti­schen Step­pe her­an­strö­men, son­dern das mäch­ti­ge Dröh­nen der Pan­zer­di­vi­sio­nen der Wehr­macht, die den gro­ßen Kreuz­zug des Abend­lan­des ankündigen.

Essén sieht eben­falls einen schick­sals­haf­ten Wen­de­punkt in der abend­län­di­schen Geschich­te gekom­men, drückt dies aller­dings viel nüch­ter­ner aus. Ein befrei­te, staat­lich unab­hän­gi­ge Ukraine

… wird eine bedeu­ten­de Ver­än­de­rung im euro­päi­schen Dasein mit sich brin­gen. Die Ukrai­ne ist ihrer gan­zen Natur nach euro­päi­scher als es das bis­he­ri­ge rus­si­sche Reich im gro­ßen und gan­zen gewe­sen ist. Hier sind die Vor­aus­set­zun­gen für eine neue und posi­ti­ve Ent­wick­lung von größ­ter Bedeu­tung vor­han­den. Aber nur Ruß­lands Nie­der­la­ge hat die­se Mög­lich­keit eröff­nen können.

Nicht anders als Jahr­zehn­te spä­ter der ame­ri­ka­nisch-pol­ni­sche Geo­stra­te­ge Zbi­gniew Brze­ziń­ski, erblickt Essén in der Ukrai­ne den ent­schei­den­den Rie­gel, mit dem Euro­pa vor dem Zugriff Ruß­lands abge­si­chert und mit dem Ruß­lands impe­ria­les Stre­ben ein­ge­dämmt wer­den kann. In sei­nem viel­zi­tier­ten Buch Die ein­zi­ge Welt­macht (The Grand Chess­board) schrieb er 1997:

Allein schon die Exis­tenz einer unab­hän­gi­gen Ukrai­ne hilft, Russ­land zu ver­än­dern. Ohne die Ukrai­ne hört Russ­land auf, ein eura­si­sches Impe­ri­um zu sein. Es kann zwar immer noch impe­ria­len Sta­tus bean­spru­chen, wür­de dann aber in Kon­flik­te mit den zen­tral­asia­ti­schen Staa­ten ver­wi­ckelt. Auch Chi­na wür­de sich erneu­ter rus­si­scher Domi­nanz in Zen­tral­asi­en ent­ge­gen­stel­len. Wenn Russ­land aber die Kon­trol­le über die Ukrai­ne zurück­ge­winnt, wäre es wie­der eine Imperialmacht.

Fort­set­zung folgt.

