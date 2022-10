Sammelstelle für Gedrucktes (55): Neusortierung

Die Konvergenz der Krisen ist in der Bundesrepublik die Zeit der AfD, nicht (nur) jene der Exekutive.

Immer dann, wenn das poli­ti­sche Estab­lish­ment mit grö­ße­ren Pro­ble­men zu kämp­fen hat, kann die Alter­na­ti­ve für Deutsch­land zulegen.

Das war 2015 so, als die Migra­ti­ons­kri­se das Land traf, und das ist jetzt so, im Zei­chen der Energie‑, Ver­sor­gungs- und Infla­ti­ons­kri­se. Tritt man einen Schritt zurück, kann man hier noch die Euro­kri­se ver­bu­chen – ohne die­se wäre bekann­ter­ma­ßen die Ursprungs­al­ter­na­ti­ve gar nicht gegrün­det und eta­bliert worden.

Nun ist die Kri­se da, und sie wird sich aller Vor­aus­sicht nach in den kom­men­den Win­ter­mo­na­ten zuspit­zen. Vor­bo­ten des »Wut­win­ters« sind Spa­zier­gän­ge und Demons­tra­tio­nen in Ost­deutsch­land, wobei Gera mit 10.000 und Chem­nitz mit 8.000 Teil­neh­mern in den letz­ten Tagen hervorstachen.

Zehn­tau­sen­de gehen bereits jetzt, Anfang Okto­ber, mon­tags auf die Stra­ße in Sach­sen und Thü­rin­gen, aber auch in ande­ren Bun­des­län­dern. Die FAZ (v. 8.10.2022) schreibt dazu:

Bei dut­zen­den Kund­ge­bun­gen in den ost­deut­schen Bun­des­län­dern waren es schät­zungs­wei­se ins­ge­samt mehr als 100 000 [Demons­tran­ten].

Der Fun­ken, den die­se ver­sprü­hen, kann jeder­zeit auf neue Regio­nen über­sprin­gen, wenn sich enga­gier­te Akteu­re auf­tun, die eine gere­gel­te Platt­form für legi­ti­mes und lega­les Auf­be­geh­ren schaffen.

Par­al­lel zum Auf­be­geh­ren auf der Stra­ße kann die AfD in Umfra­gen zule­gen: Ob Rhein­land-Pfalz, Hes­sen oder Nord­rhein-West­fa­len – selbst auf die­sen eher schwie­ri­gen Ter­rains sind der­zeit Zuge­win­ne zu pro­gnos­ti­zie­ren, ganz zu schwei­gen von Thü­rin­gen, wo die AfD kon­se­quent stärks­te Kraft ist, und neu­er­dings auch Bran­den­burg, wo man als Spit­zen­rei­ter nun bei 25 Pro­zent steht und die SPD in der eigent­lich »roten Mark« auf Abstand hält (22 Prozent).

Alles in But­ter also?

Mit­nich­ten. Es besteht kein Grund zur Eupho­rie, zumal der Eigen­an­teil an der pro­zen­tua­len Posi­tiv­ent­wick­lung, ob bei der Land­tags­wahl in Nie­der­sach­sen oder bei Umfra­gen in ande­ren Bun­des­län­dern, noch denk­bar gering ist.

In einer frü­he­ren »Sam­mel­stel­le« führ­te ich das »Drit­tel­prin­zip« aus und gebe es hier zur Erin­ne­rung gestrafft wieder:

Ein Drit­tel der Stim­mungs­la­ge hängt von objek­ti­ven Gege­ben­hei­ten ab, vom all­ge­mei­nen poli­ti­schen Zustand des Lan­des und der Wirt­schaft. Ein zwei­tes Drit­tel hängt von der »Per­for­mance«, der Leis­tungs­bi­lanz, der poli­ti­schen Geg­ner ab. Wel­che Skan­da­le lie­gen vor, was ging schief, wo liegt tota­les Ver­sa­gen vor. Und ein drit­tes Drit­tel hat man selbst in der Hand. Die AfD kann und muß die­ses selbst gestalten.

Ohne die nach­hal­ti­ge Auf­bau- und Struk­tur­ar­beit bei­spiels­hal­ber in Erfurt und Pots­dam zu schmä­lern: Aber es gibt gute Grün­de anzu­neh­men, daß die der­zei­ti­gen Zuwäch­se kri­sen­be­dingt sind; vie­le Wäh­ler ent­frem­den sich der herr­schen­den Par­tei­en und bekun­den Protestabsichten.

Das muß nicht so blei­ben, das kann aber so blei­ben – vor­aus­ge­setzt, die AfD erle­digt ihre Haus­auf­ga­ben als greif­ba­re, bür­ger­na­he und sozia­le Volks­par­tei, wie sie durch die AfD-Lan­des­chefin in Bran­den­burg erneut aus­ge­ru­fen wur­de. Eine sol­che Kraft bewahrt den Allein­ver­tre­tungs­an­spruch als Alter­na­ti­ve zum fal­schen Ganzen.

Und links der Mit­te, wo man stets auf sozia­le Kri­sen »hoff­te«, um nun gänz­lich leer aus­zu­ge­hen, was tut sich da?

Alles kreist sich, man kennt das Spiel, um Sah­ra Wagen­knecht. Ein Teil der Links­par­tei betreibt wei­ter ihren Aus­schluß, weil sie das Pro­blem dar­stel­le, ein ande­rer, klei­ne­rer Teil unter­stützt sie und ver­weist auf inner­lin­ken Pluralismus.

Nun kommt Bewe­gung in die Sache. Die Bild-Zei­tung (v. 6.10.2022) meldet:

Wäh­rend die Lin­ke in Umfra­gen und bei Wah­len eher schlecht abschnei­det, wür­den nach einer reprä­sen­ta­ti­ven INSA-Umfra­ge für BILD zehn Pro­zent der Wahl­be­rech­tig­ten („sehr sicher“) eine „Wagenknecht“-Partei wählen. 30 Pro­zent der Wahl­be­rech­tig­ten könn­ten sich vor­stel­len, dies zu tun.

Das gin­ge zwei­fel­los nicht nur auf Kos­ten der Links­par­tei, son­dern auch auf Kos­ten der AfD.

Denn Umfra­gen zufol­ge ist sie in der AfD-Wäh­ler­schaft über­aus beliebt. Sie ver­tritt denn auch eini­ge Stand­punk­te, die her­vor­ra­gend zur AfD, min­des­tens im Osten, pas­sen. Es sind sou­ve­rä­nis­ti­sche, popu­lis­ti­sche und glo­ba­li­sie­rungs­kri­ti­sche Aspek­te, die ich in mei­nem kapla­ken-Band Blick nach links ana­ly­sie­re und Schritt für Schritt auf Kom­pa­ti­bi­li­tät mit dem Soli­da­ri­schen Patrio­tis­mus abklopfe.

Wagen­knecht öff­net somit einer­seits – zum Ärger anti­fa­schis­ti­scher Tür­ste­her – den Dis­kurs­raum für ent­spre­chen­de welt­an­schau­li­che Ansät­ze aus dem »rech­ten« Kon­text und speist zudem real­po­li­ti­sche Impul­se in die poli­ti­sche Öffent­lich­keit ein. Da kann man anset­zen; das hilft.

Ande­rer­seits führt sie mit volks­na­hen Argu­men­ten und kon­se­quent sozia­lem Kurs poten­zi­el­le Wäh­ler aus­ge­rech­net zu einer Par­tei, in der volks­ver­nei­nen­de, woke und links­glo­ba­lis­ti­sche Pro­gram­ma­tik wei­ter­hin domi­niert. Das ist eine Art Eti­ket­ten­schwin­del, den es als sol­chen zu benen­nen gilt.

Nun also schwirrt das Gerücht durch das poli­ti­sche Deutsch­land, wonach die Par­tei­grün­dung Wagen­knechts näher rücke.

Der Wes­ten (v. 12.10.2022) fragt ein wenig zugespitzt:

Sah­ra Wagen­knecht: Zer­stört sie AfD und Lin­ke jetzt mit eige­ner neu­er Partei?

Dafür benö­tigt sie frei­lich erst die pas­sen­den Start­vor­aus­set­zun­gen. Ins Blaue hin­ein wür­de ein Polit­pro­fi wie sie nichts (mehr) star­ten; das kraß geschei­ter­te Expe­ri­ment »Auf­ste­hen« dürf­te War­nung genug sein.

Der Wes­ten son­diert daher die Lage:

Die Chan­cen auf Erfolg mit der Grün­dung ihrer eige­nen Par­tei ste­hen nicht schlecht für Wagen­knecht. So stie­gen die Zustim­mungs­wer­te der Lin­ken-Abge­ord­ne­ten zuletzt kon­trär zu dem poli­ti­schen Abstieg der Lin­ken. Ende Sep­tem­ber kata­pul­tier­ten sie Teil­neh­mer einer INSA-Umfra­ge für die „Bild“ auf Platz vier im Spit­zen-Ran­king der belieb­tes­ten Politiker,

was dia­me­tral ent­ge­gen­ge­setzt ist zum Stan­ding der Links­par­tei im Umfra­ge­kos­mos (bun­des­weit zwi­schen 3,5 und 5 Prozent).

Zunächst, und da hat Der Wes­ten recht, wür­de eine Lis­te Wagen­knecht folg­lich die Links­par­tei »zer­stö­ren«: 66 Pro­zent der Links-Wäh­ler wür­den eine Par­tei von Wagen­knecht begrü­ßen. Selbst wenn dann nicht jeder von die­sen Wäh­lern auch tat­säch­lich Wagen­knecht gegen­über der Links­par­tei bevor­zu­gen wür­de: Die Fünf­pro­zent­hür­de bun­des­weit wäre poten­ti­ell uner­reich­bar für eine Lin­ke mit Mar­tin Schir­de­wan und Jani­ne Wiss­ler, aber ohne Wagenknecht.

Das Pro­blem aus unse­rer Per­spek­ti­ve teilt Der Wes­ten indes eben­falls mit, denn

auch AfD-Wäh­ler zeig­ten sich bei der Umfra­ge begeis­tert von der Vor­stel­lung. 63 Pro­zent der befrag­ten AfD-Wäh­ler wür­den eine der­ar­ti­ge Par­tei-Neu­grün­dung eben­falls befürworten.

Nun kann »befür­wor­ten« vie­les hei­ßen: Man mag die Par­tei­grün­dung favo­ri­sie­ren, um die Links­par­tei end­gül­tig im Nir­va­na ver­senkt zu wis­sen, oder um die star­re Par­tei­en­land­schaft auf­zu­bre­chen, indem eine links­po­pu­lä­re Kraft das Feld erweitert.

Es kann aber auch hei­ßen, daß sich eine erkleck­li­che Zahl von Wäh­lern von der AfD abwen­det. Die Wahr­schein­lich­keit für ein ent­spre­chen­des Ver­hal­ten ist natur­ge­mäß bei jenen AfD-Wäh­lern am größ­ten, die die AfD aus­schließ­lich man­gels bes­se­rem wäh­len, um die Alt­par­tei­en »abzu­stra­fen«. Nie­der­sach­sen hat ganz aktu­ell gezeigt, daß dies für eine erheb­li­che Pro­zent­zahl, wohl mehr als die Hälf­te der Wäh­ler, aus­schlag­ge­bend war. Der Zulauf ist da, aber ob er nach­hal­tig ist, bleibt offen.

In der FAZ (v. 8.10.2022) wird dazu For­sa-Chef Man­fred Güll­ner konsultiert:

Sein Insti­tut zeigt in einer aktu­el­len Ana­ly­se, woher der Zulauf kommt. Neben Wäh­lern vom rech­ten Rand der ande­ren Par­tei­en, die sich dort laut Güll­ner vor­über­ge­hend “ver­steckt” haben, sind es vor allem eins­ti­ge Nicht­wäh­ler. Das passt zu der Erkennt­nis aus zurück­lie­gen­den Wah­len, wonach die AfD zuletzt vor allem des­halb Stim­men ver­lo­ren hat, weil ihre Wäh­ler zu Nicht­wäh­lern wurden,

was erneut die Not­wen­dig­keit unter­streicht, die eige­nen Wäh­ler an sich zu bin­den, Milieu­bil­dung zu betrei­ben und aus Pro­test- und Wech­sel­wäh­lern Stamm­wäh­ler zu machen, bevor man in neue Gefil­de aus­grei­fen kann. Blei­ben die AfD-Sym­pa­thi­san­ten ober­fläch­lich »dabei«, droht jeder­zeit die Abwan­de­rung bei bes­se­rem Alter­na­tiv­an­ge­bot auf dem Markt der poli­ti­schen Mitbewerber.

Nicht nur Die Lin­ke, son­dern auch die AfD müß­te daher mit Ver­lus­ten rech­nen, wenn es Wagen­knecht gelin­gen soll­te, die mühlse­li­ge Arbeit eines Par­tei­auf­baus zu bewerk­stel­li­gen. Wie­vie­le Deut­sche wür­den dann Wagen­knecht tat­säch­lich wählen?

Der Wes­ten meint:

Die Ant­wort könn­te das gesam­te poli­ti­sche Sys­tem umkrem­peln. So gaben 30 Pro­zent der Befrag­ten an, eine Wagen­knecht-Par­tei mög­li­cher­wei­se zu wäh­len. Sie könn­ten sich das vor­stel­len. 10 Pro­zent sei­en sich dies­be­züg­lich sogar „sehr sicher“,

wobei man bedau­er­li­cher­wei­se nicht erfährt, auf wel­che Kos­ten die­se 10 Pro­zent zu ver­bu­chen wären. Die Wahr­schein­lich­keit, daß Links­par­tei und AfD getrof­fen wür­den, ist jedoch immens.

Schon allein aus die­sem Grund ist Geg­ner­be­ob­ach­tung ange­ra­ten; es gibt kei­ne Garan­tie für die AfD, ein Mono­pol auf Pro­test­wahl zu bewah­ren. Auch wenn eine Lis­te Wagen­knecht dabei kei­ne Erfolgs­ga­ran­tie für sich bean­spru­chen kann, dürf­te sie damit zur Bedro­hung für die AfD wer­den. Grund genug, das eige­ne »Drit­tel« (sie­he oben) best­mög­lich zu bearbeiten.

Die AfD ist hier auf einem guten Weg; sie soll­te sich aber auch dann nicht von ihm abbrin­gen las­sen, wenn die media­len, poli­ti­schen und womög­lich auch repres­si­ven Stör­feu­er grö­ßer wer­den. Und mit jedem Pro­zent­punkt, den die AfD zulegt, ob in einem bestimm­ten Bun­des­land oder im Bund, wer­den die­se grö­ßer. Vor allem in der Kon­ver­genz der Kri­sen bedarf es daher küh­ler Köp­fe, bren­nen­der Her­zen und eines lan­gen Atems.