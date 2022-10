Kritik der Woche (38): Selbstbehauptung

Dar­un­ter befin­det sich eine Stu­die über den »Wes­ten und die neue Welt­ord­nung«. Sein neu­es Buch, Selbst­be­haup­tung, darf als Zuspit­zung der Fra­ge­stel­lung gel­ten. Thei­sen, der bis zu sei­ner Pen­sio­nie­rung an der Katho­li­schen Hoch­schu­le Nord­rhein-West­fa­len lehr­te, wagt dar­in eine umfas­sen­de Deu­tung der glo­ba­len Gegen­warts­si­tua­ti­on. Die Ana­ly­sen gehen weit über die im Titel ange­deu­te­te The­ma­tik hinaus.

Zen­tra­ler Auf­hän­ger der Über­le­gun­gen ­Thei­sens ist das viel­fäl­ti­ge Phä­no­men der Gren­zen. Die prak­tisch unli­mi­tier­te Finan­zie­rungs­or­gie der Euro­päi­schen Zen­tral­bank, die einen nicht unwe­sent­li­chen Anteil an augen­blick­li­chen infla­tio­nä­ren Ten­den­zen im Euro­raum besitzt, zählt eben­so zu den Betrach­tungs­ob­jek­ten des Autors wie die Unfä­hig­keit vie­ler euro­pä­isch-west­li­cher Län­der, die eige­nen Gren­zen vor ille­ga­ler Migra­ti­on hin­rei­chend zu schützen.

Para­do­xer­wei­se kor­re­spon­diert damit das Ziel glo­ba­lis­tisch agie­ren­der Spit­zen­po­li­ti­ker in den USA wie Eu­ropa, in hyper­mo­ra­lis­ti­scher Poin­tie­rung die gan­ze Welt mit den angeb­li­chen Wohl­ta­ten eige­ner Wer­te zu über­schüt­ten. Nicht erst das Desas­ter in Afgha­ni­stan 2021 för­der­te offen zuta­ge, daß beson­ders die USA an einer Über­deh­nung lei­den. Zu Hau­se drin­gend benö­tig­te Gel­der wur­den in weit ent­fern­ten Regio­nen in den Sand gesetzt. Dazu kom­men vie­le Opfer unter den eige­nen Soldaten.

Pri­mä­res Ziel war ein Nati­on-buil­ding, vor allem im Nahen Osten, des­sen Umset­zung von vorn­her­ein illu­so­risch war. Es fehlt in die­sen Gegen­den, in denen zum Teil noch tra­di­tio­nel­le Stam­mes­struk­tu­ren vor­herr­schen, der kul­tu­rel­le Unter­bau für das Gelin­gen eines sol­chen monu­men­ta­len Unterfangens.

Der uni­ver­sa­lis­ti­sche Huma­ni­ta­ris­mus und sei­ne Illu­sio­nen sind um so gefähr­li­cher, als in vie­len Regio­nen der Erde (Ruß­land, Chi­na, isla­mi­sche Welt) durch­aus Kräf­te domi­nie­ren, die bereit sind, west­li­che Macht­struk­tu­ren zu desta­bi­li­sie­ren, etwa mit Hil­fe der Migrationswaffe.

Mit die­sen im Wes­ten ver­brei­te­ten Ten­den­zen der Selbst­über­schät­zung geht der nahe­lie­gen­de The­ra­pie­vor­schlag des Autors ein­her: Selbst­be­haup­tung und Selbst­be­gren­zung sind wich­ti­ge Anti­do­ta zu den Irr­we­gen der letz­ten Jahr­zehn­te. Ent­spre­chen­de Wei­chen­stel­lun­gen wie die Prio­ri­tät der eige­nen Nati­on (»Ame­ri­ca first«) sind schon seit eini­ger Zeit Gegen­stand inten­si­ve­rer Debat­ten, wer­den aber vor allem wegen des Wider­stands des polit­me­dia­len Estab­lish­ments nicht kon­se­quent und dau­er­haft umgesetzt.

Der im Wes­ten öfters prak­ti­zier­ten Auf­ga­be des Eige­nen wird eine »Ach­se der Selbst­be­haup­tung« gegen­über­ge­stellt, die die basa­len Errun­gen­schaf­ten unse­rer Zivi­li­sa­ti­on (Rechts­staat, Sozi­al­staat, öko­lo­gi­sche Grund­la­gen und so fort) nicht nur defi­niert, son­dern auch verteidigt.

Von die­sem nüch­tern-rea­lis­ti­schen Stand­punkt aus­ge­hend, erör­tert Thei­sen vie­le Gegen­warts­er­schei­nun­gen: den selbst­auf­lö­sen­den Trend der west­li­chen Kul­tur; par­ti­el­le antiglo­ba­lis­ti­sche Gegen­re­ak­tio­nen wie den Pro­tek­tio­nis­mus; die Aus­wir­kun­gen der Kli­ma­po­li­tik; die Neu­aus­rich­tung der Euro­päi­schen Uni­on, die der Autor nach dem Vor­bild der Schweiz gestal­ten will; das janus­köp­fi­ge Gesicht Chi­nas. Vie­le wei­te­re Schwie­rig­kei­ten kom­men zur Sprache.

Thei­sen prä­sen­tiert dis­ku­ta­ble Vor­schlä­ge zur Lösung etli­cher der ange­spro­che­nen Pro­ble­me. Dazu zählt der Hin­weis auf eine ver­stärk­te regio­na­le Gestal­tung des Glo­ba­li­sie­rungs­pro­zes­ses, aber auch auf eine Renais­sance der Bür­ger­lich­keit. Sol­che Ten­den­zen wur­den in letz­ter Zeit oft benannt, schwie­ri­ger dage­gen ist eine adäqua­te Umset­zung. Dar­über hin­aus stellt der Autor die Rele­vanz des (frei­lich immer stär­ker schwä­cheln­den) insti­tu­tio­na­li­sier­ten christ­li­chen Glau­bens heraus.

Her­vor­zu­he­ben sind die deut­li­chen Wor­te zur augen­blick­li­chen Lage oft­mals ver­wirrt anmu­ten­der deut­scher All­tags­de­bat­ten. Außer­dem ver­die­nen sei­ne (wie immer) dif­fe­ren­zier­ten Aus­füh­run­gen zum Ukrai­ne­krieg Lob. Thei­sen hat also eine Abhand­lung vor­ge­legt, die zeigt, wie sehr ein kla­rer und gut begrün­de­ter Stand­punkt hel­fen kann, die viel­schich­ti­ge Welt bes­ser zu ver­ste­hen. Die Lek­tü­re berei­chert ungemein.

– – –

Selbst­be­haup­tung. War­um Euro­pa und der Wes­ten sich begren­zen müs­sen, Rein­bek: Lau Ver­lag 2022. 389 S., 24 € – hier bestel­len.