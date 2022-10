Entropie privat

Mehr als an Studien und Lektüren zum meist abständig Abstrakten wachsen wir an Erfahrungen im nahen Konkreten.

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Inten­siv wirk­sam sind die ein­dring­li­chen Betreff­nis­se: Nie­der­la­gen, Krank­heit, Schmerz. Also das, was an und unter die Haut geht.

Erfolg ist ein­drucks­voll und, klar, wohl­tu­end, aber ist er pro­duk­tiv? Man mag durch ihn erken­nen, daß man sehr vor­über­ge­hend Ent­schei­den­des wohl pas­send regel­te und einen auf­merk­sa­men Sen­sor für das Erspü­ren des Glücks oder für den Kai­ros (Καιρός) ent­wi­ckelt hat, mehr aber nicht.

Ein Bei­spiel aus dem eige­nen Nahbereich:

Im letz­ten Febru­ar begann plötz­lich in mei­nem unte­ren Rücken ein ful­mi­nant ein­drucks­vol­ler Schmerz, der sogleich tief ins rech­te Bein und bis in den Fuß aus­strahl­te. Ken­nen vie­le: Band­schei­ben­vor­fall. An sich tri­vi­al, aber tri­vi­al fin­den wir nur, was uns nicht betrifft. Ich igno­rier­te das zunächst und hielt‘s für Alt­män­ner­kram. Ja, ich dach­te an mein Alter, mein­te aber: Ich doch nicht! Nicht bei so sat­ten Trainingseinheiten.

Aus Gewohn­heit hielt ich gegen: Ein­fach wei­ter mit Kraft- und Aus­dau­er­trai­ning, so wie seit Jah­ren. Kein Nach­las­sen, eher die Schlag­zahl erhö­hen. Nichts wur­de bes­ser, son­dern alles schlim­mer. Vor allem: Der Schmerz blieb und über­nahm die Herrschaft.

Bald saß ich einem rou­ti­nier­ten Ortho­pä­den gegen­über, dem sicht­lich nichts so fremd war wie Enga­ge­ment. Er hat­te einen Rol­la­tor­park­platz auf dem Flur und das gan­ze War­te­zim­mer vol­ler alter ver­bo­ge­ner Men­schen. Es lief bei ihm.

Also tat er das Übli­che, über­wies mich zum MRT, ohne selbst irgend­was zu unter­neh­men. Die vom Radio­lo­gen über­mit­tel­te Dia­gno­se las er mir wie ein Notar vor: Band­schei­ben­vor­fall zwi­schen zwei­tem und drit­tem sowie vier­tem und fünf­tem Wir­bel, dar­über hin­aus noch ein Gan­gli­on, das auf einen Nerv drück­te, als Zuga­be irgend­wo eine Rißbildung.

Zum einen ist das zwar etwas viel auf ein­mal, im Wesent­li­chen, aber den­noch eine Art Stan­dard­fall in mei­ner Alters­grup­pe, zum ande­ren war ich von jeher dafür prä­de­sti­niert: Sko­lio­se, aller­lei ortho­pä­di­sche Fehl­stel­lun­gen von unten bis oben.

Von Kind­heit an hat­ten es Ärz­te ver­wun­dert bis kon­ster­niert bemerkt, und nach einer ers­ten mich nahe­zu recht­wink­lig beu­gen­den Schmerz­at­ta­cke wäh­rend der Armee­zeit und inten­si­ver Kurz­be­hand­lung in einem Laza­rett dach­ten küh­le DDR-Mili­tär­ärz­te sogar über vor­zei­ti­ge Aus­mus­te­rung nach, ent­schie­den sich aber schließ­lich dage­gen. Zur Ver­ab­schie­dung nach den Unter­su­chun­gen auch spä­ter immer wie­der das erns­te Ora­kel: Mit ihrer Wir­bel­säu­le wer­den Sie aber irgend­wann noch rich­ti­ge Pro­ble­me bekom­men. Schul­ter­zu­cken – und weiter.

Ortho­pä­disch ganz gesund ist bekannt­lich nie­mand, des­we­gen nahm ich’s locker – und sport­lich. Jahr­zehn­te­lang Aus­dau­er­läu­fe, Fahr­rad sowie­so, Kraft­übun­gen. Als die Knie ver­schlis­sen waren und ich auf lan­ge Läu­fe ver­zich­ten muß­te, saß ich wei­ter­hin auf dem Rad und ent­wi­ckel­te mir eine spe­zi­el­le Gym­nas­tik, ori­en­tiert an Yoga und tibe­ti­schem Lu Jong. Täg­lich zog ich mei­ne Übun­gen durch. Man arbei­te mit dem Zeug, was einem von Geburt an mit­ge­ge­ben ist, mit den Talen­ten eben­so wie mit den Han­di­caps. Ers­te­res mag beglü­cken, Zwei­te­res schult.

Mein Feh­ler: Wie stets Ver­mes­sen­heit. Ich hielt mich näm­lich für gefeit. Mit stil­ler Häme dach­te ich an die Ver­hei­ßun­gen der Medi­zi­ner, irgend­wann wür­de ich schon einen Wir­bel­säu­len­scha­den spü­ren. Ha, ich doch nicht! Bei dem Pen­sum Kraft, Aus­dau­er und Gym­nas­tik gar nicht mög­lich. Man las doch über­all, daß Män­gel in der Sta­tik des Ske­letts durch kräf­ti­ge Mus­ku­la­tur auf­ge­fan­gen würden.

Nun also doch ein Crash, wider­lich schmerz­haft, obwohl ich frü­her annahm, ordent­lich was aus­hal­ten zu kön­nen. Der miß­mu­ti­ge Ortho­pä­de mein­te, ich könn­te mir immer mal ein Rezept für die grö­ße­ren Ibu­profen-For­ma­te abho­len. Ein­fach vorn am Tre­sen Bescheid geben, wird dort flott aus­ge­druckt, neu­er­li­cher Ter­min nicht nötig. – Ach, und eins noch, Herr B., rief er mir nach. Sie sind doch rich­tig gut beweg­lich. Sol­che wie Sie kom­men immer irgend­wie durch. –

Mona­te­lang ver­sorg­te ich mich mit Ibu­profen. Mit 600, gar 800 Mil­li­gramm davon läuft alles, einer­lei, wel­chen ortho­pä­di­schen Scha­den man hat. Schwie­rig­kei­ten im Magen-Darm-Bereich muß man ris­kie­ren. Risi­ko gehört nun mal dazu.

In stil­ler Arro­ganz pfiff ich zunächst auf die anemp­foh­le­ne Phy­sio­the­ra­pie, nach­dem ich auf dem Über­wei­sungs­schein die Wor­te Wär­me­be­hand­lung und Fan­go gele­sen hat­te. Ist eher eine Beschäf­ti­gungs­the­ra­pie für Rent­ner, dach­te ich mir, und exer­zier­te auf Ibu­profen wei­ter mei­ne ver­traut har­ten Übun­gen, die meis­ten davon in mei­ner Situa­ti­on ver­mut­lich falsch bis unsin­nig. Wenigs­tens die Han­teln hät­te man wohl weg­las­sen müssen.

Sank der Ibu-Spie­gel, stell­te sich pünkt­lich wie ein Gespenst der vie­hi­sche Schmerz ein und tacker­te mich fest. Bewe­gungs­ap­pa­rat umfas­send blo­ckiert. Also nach­le­gen, mehr Ibu ein­spü­len, um durch den Tag und die Nacht zu kom­men. Wochen­lang, monatelang.

Als ich merk­te, daß die Inten­si­tät des Schmer­zes gedul­dig zunahm, ließ ich mich auf die War­te­lis­te eines Schmerz­the­ra­peu­ten set­zen, fut­ter­te bis dahin noch ein wei­te­res Vier­tel­jahr Ibu­profen, bis ich bei jeder Kon­sul­ta­ti­on in der neu­en Pra­xis eine Sprit­ze in den Rücken und ein Rezept für Groß­pa­ckun­gen von Pil­len gegen neu­ro­pa­thi­schen Schmerz sowie Mor­phin­prä­pa­ra­te bekam. Kein Ibu mehr, dafür Tili­din, das ich von Capi­tal Bra kann­te, der damit so sei­ne eige­nen Pro­ble­me hatte.

End­lich nahm ich die Phy­sio­the­ra­pie ernst, arbei­te­te die Ter­mi­ne artig ab und woll­te was ler­nen, da mir die Angst im Nacken saß. Vor rich­ti­gem Schmerz bekommt man näm­lich gera­de­zu Angst – auch in der Wei­se, daß plötz­lich irgend­was ein­tritt, was einen völ­lig bricht oder gar noch das Bein lähmt.

Zudem: Man ist mit Schmer­zen nicht anzu­bie­ten. Oder meint es wenigs­tens. Bes­ten­falls ste­hen Kol­le­gen, Ver­wand­te, Freun­de hilf­los dane­ben, wenn sie mit­be­kom­men, daß es in einem bestän­dig reißt, obwohl man sich zusam­men­reißt. Was soll­ten sie tun? Man muß es allein tra­gen, ist aber nicht in Stim­mung und sinnt immer­fort auf Rück­zug. Allein kann man bes­ser flu­chen oder stun­den­lang bei Klas­sik-Radio den mür­ben und ver­spann­ten Leib dehnen.

Noch immer beflei­ßi­ge ich mich der neu erlern­ten Übun­gen und ver­su­che nicht mehr kerl­nar­ziß­tisch wie frü­her die eigent­lich sicht­ba­re Mus­ku­la­tur aus­zu­bil­den, son­dern jene, die dicht am Ske­lett liegt. Alles mit sehr mäßi­gem Erfolg, denn ohne phar­ma­zeu­ti­sche Unter­stüt­zung kom­me ich bis­lang weder durch Tage noch Nächte.

Dies als Beschrei­bungs­skiz­ze im Sin­ne eines Fall­bei­spiels. Mir liegt nun genau nicht dar­an, hier eine ortho­pä­di­sche Selbst­hil­fe­grup­pe unter mei­nen Boo­mer-Gefähr­ten zu begrün­den, mir liegt noch weni­ger am wohl­mei­nen­den Rat von Betrof­fe­nen oder gar Medi­zi­nern, denn prin­zi­pi­ell bli­cke ich durch.

Ich sah zudem genug You­tube-Vide­os höchst gelen­ki­ger Phy­sio­the­ra­peu­ten, die damit war­ben, sie wüß­ten genau die rich­ti­ge Übung, nicht sel­ten sogar jene, die sofort und unmit­tel­bar alle Blo­cka­den löst. Ich habe eine Men­ge davon durch, und daß ich mich kräf­tig­te, stör­te den Schmerz selbst über­haupt nicht. Der blieb mir ganz ver­bind­lich treu. So, wie er frü­her stets fehl­te, war er neu­er­dings immer prä­sent, mitt­ler­wei­le bei­na­he als guter Vertrauter.

Wich­ti­ger als alle Tur­ne­rei scheint die bewuß­te Erfah­rung des Ver­falls, also zu erle­ben, inwie­fern wir – wie alles ande­re – der Entro­pie unter­wor­fen sind, jenem gera­de­zu onto­lo­gisch zu ver­an­schla­gen­dem grund­sätz­li­chen Vor­gang, der gemäß zwei­tem Haupt­satz der Ther­mo­dy­na­mik ganz zwangs­läu­fig zur ste­ti­gen Ent­la­dung der Bat­te­rien führt, die unse­re Rea­li­tät und somit unser Leben antrei­ben. So jeden­falls for­mu­lier­te es Bri­an Gree­ne in Anleh­nung an Bert­rand Rus­sell.

Gewis­se­rer als jede Struk­tur, jede Bil­dung, jede Ord­nung sind die Auf­lö­sung, der Zer­fall, die Unord­nung. Der Vor­gang des Zer­split­terns eines Gla­ses, das auf dem har­ten Boden auf­schlägt, ist zeit­lich nur in eben die­ser Rich­tung vor­stell­bar und nicht umkehr­bar; die Split­ter fin­den sich nicht von allein zu einem neu­en Glas zusammen.

Unse­rem Kör­per ergeht es nicht anders. Wir wer­den amorph und zer­brö­seln. Man lese bei Inter­es­se wei­ter bei Lud­wig Boltz­mann nach. Eine Band­schei­be, die raus­flutscht, zieht sich nicht ein­fach so wie­der dort­hin zurück, wo in der Jugend ihr Platz war. Die auf­rech­te Hal­tung, die sta­bi­le Gewach­sen­heit einer Struk­tur ist das Unwahr­schein­li­che, die Unord­nung und Auf­ge­löst­heit viel wahrscheinlicher.

Medi­zi­ner und Phy­sio­the­ra­peu­ten kön­nen für unse­re leben­di­gen Kör­per vor­läu­fig und kurz­fris­tig so aller­lei kor­ri­gie­ren, auf­schie­bend, lin­dernd, mit­un­ter auch Hard­ware-Schä­den repa­rie­rend – so dass irgend­wann ein paar Stück­chen Titan in der Asche lie­gen. Nur bleibt letzt­lich doch nur der Ver­fall und also das Erfor­der­nis, eine Art des ver­son­nen lächeln­den Umgangs damit zu ent­wi­ckeln, solan­ge man wei­ter­le­ben will, soll­te oder muß.

Auf die The­ma­ti­ken des Maß­hal­tens und Redu­zie­rens bin ich aus beson­de­ren Grün­den seit Jah­ren gera­de­zu fixiert. Und sicher dar­in, daß genau das prin­zi­pi­ell gute Mög­lich­kei­ten offeriert.

Hin­zu kommt die Übung in der Demut, unver­trau­ert ein­zu­se­hen, daß ich – wie alles Leben – in mei­ner Ein­zel­va­ri­an­te Dasein ver­gäng­lich bin, daß ich ver­fal­le, erst hier und da über ein­kra­chen­den Soll­bruch­stel­len, schließ­lich aber in Gän­ze. Man kann das an den eige­nen Eltern beob­ach­ten, denen man in ihrer Hin­fäl­lig­keit hilft, und soll­te wis­sen: Ihnen fol­ge ich nach, unwei­ger­lich ver­schlei­ßend und schließ­lich absterbend.

Dage­gen­hal­ten, klar, da sich ansons­ten die Entro­pie vor der uns gege­be­nen Zeit durch­setzt, aber im Wider­stand doch sanft ver­fah­ren, also leis­ten, was (noch) mög­lich ist, das aber ernst­haft und dis­zi­pli­niert. Oder im Sin­ne eines leich­ten Spiels als Tanz mit dem Schick­sal. Immer jedoch wis­sen: Letzt­lich steht man auf ver­lo­re­nem Pos­ten. Daher gel­te das kraft­vol­le: Trotzdem!

In eili­ger Über­tra­gung im hin­ken­den Ver­gleich: Die­sen Satz hal­te ich übri­gens für eine Grund­ein­sicht des Kon­ser­va­tis­mus. Aufs Gan­ze gese­hen ver­liert er immer, den­noch bedarf es sei­ner als eines bestän­di­gen Korrektivs.

Also wei­ter: Sich in Ruhe und gründ­lich üben. Das ist ein Prin­zip, was über medi­zi­ni­sche Pro­ble­ma­ti­ken hin­aus­weist und all­ge­mein gilt. Übe dich, ver­su­che das Mög­li­che, geh in den Schmerz hin­ein, ste­he ihn durch, stre­cke und deh­ne dich wie eine jun­ge Kat­ze am Mor­gen, einer­lei wie du aufwachst.

Ich habe den Ein­druck, daß dies, die­ses All­tags­ge­bot, in einem umfas­sen­de­ren Sin­ne, näm­lich „gesell­schaft­lich“, zu wenig gefor­dert wird. Die poli­tisch-phra­sen­haf­te sozi­al-demo­kra­ti­sche Dau­er­schlei­fe von Bedar­fen-Teil­ha­ben-Nach­teils­aus­glei­chen-Gerech­tig­keit scheint mir von der Ten­denz zu sein, den Men­schen, „unse­ren Bür­gern“, immer mehr von dem all­zu locker zurei­chen zu wol­len, was sie sich mit zu ent­wi­ckeln­der und zu erhal­ten­der Spann­kraft und Elas­ti­zi­tät erar­bei­ten müß­ten, inso­fern mensch­li­ches Leben vor allem eines ist – per­ma­nen­te Selbstüberwindung.

Wenn man sich erst kapi­tu­lie­rend gänz­lich dem medi­zi­nisch-phar­ma­ko­lo­gi­schen Kom­plex über­gibt, auf daß der einen mit Medi­ka­men­ten „ein­stellt“ und mit sei­nen Appa­ra­tu­ren hilft, gerät man in eine dan­tes­ke Welt der Todes­ver­zö­ge­rung, die trotz vor­läu­fi­gen Tros­tes unheim­lich erscheint.

Mein wüten­der Kraft­ak­kord gegen einen dop­pel­ten Band­schei­ben­vor­fall, mei­ne star­re Reak­ti­on, war frei­lich idio­tisch destruk­tiv. Mag sein, damit habe ich mir vor­erst den Rest gege­ben. Und ob ich je wie­der schmerz­frei leben wer­de, steht dahin, aber:

Im Akt des Trotz­dem die Mat­te aus­rol­len und sich Zeit neh­men für die Siche­rung des­sen, was in der eige­nen Befä­hi­gung liegt, stellt eine Lei­bes- eine Lebens­übung dar, der man fol­gen soll­te, selbst wenn sie – letzt­lich – zweck­los ist. Es geht weni­ger um einen Zweck als um Hal­tung. In mei­nem Fall sogar im Wort­sin­ne, näm­lich ortho­pä­disch (Mach dich mal gera­de, Alter!), aber eben­so in erwei­ter­ter Weise:

Übe Dich auch bei mise­ra­blen Aus­sich­ten, nimm Rück­schlä­ge hin, sei gefaßt dar­auf, daß es nichts wird, aber sei nicht so schwach, dich vorn­her­ein hän­gen­zu­las­sen. Drück den Rücken durch! Mei­de Fana­tis­mus, um so mehr aber arbei­te ruhig und ste­tig vor dich hin, behut­sam bis zu der Gren­ze, die du schon sicher erspü­ren wirst.

Nur nicht auf die zurück­ge­lehn­ten Ärz­te ver­las­sen: Na, Herr B., Sie ken­nen doch Ihr Geburts­da­tum. Da kom­men die Ein­schlä­ge nun mal dich­ter. Sie haben sich doch noch ganz gut gehalten.

Wei­ter hal­ten! Gegen­hal­ten. Nicht ver­bis­sen, son­dern lächelnd. Und was man nicht weg­at­men kann, das läßt sich immer noch igno­rie­ren. Mehr jeden­falls, als man anneh­men mag.