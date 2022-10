Netzfundstücke (141) – Apolda, Wut, Trauma

Auf dem Bun­des­kon­greß der Jun­gen Alter­na­ti­ve, der am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de im thü­rin­gi­schen Apol­da statt­fand, strich der gela­de­ne Thü­rin­ger AfD-Vor­sit­zen­de, Björn Höcke, in sei­ner Rede vor der ver­sam­mel­ten Par­tei­ju­gend die­se drei Säu­len her­aus, auf denen nach Fran­çois Bous­quet, Ver­le­ger und Chef­re­dak­teur der Élé­ments – zen­tra­les publi­zis­ti­sches Organ der Nou­vel­le Droi­te –, ein von Erfolg gekrön­ter Kul­tur­kampf zu ste­hen habe.

Dar­über hin­aus appel­lier­te er an den Saal, »daß jeder jun­ge Akti­vist sich gegen den links-libe­ra­len Zeit­geist und für eine men­schen­wür­di­ge Alter­na­ti­ve selbst in den Stoff stel­len müs­se«. Auf sei­nem Tele­gram­ka­nal resü­mier­te Höcke im Nach­gang zur Ver­an­stal­tung, daß ihm bei einem Rund­gang am Ver­an­stal­tungs­ort schnell klar gewor­den sei, daß er Eulen nach Athen getra­gen habe: »Denn die­ses Bewußt­sein wur­de in Apol­da bereits gelebt. Das konn­te man wun­der­bar an den zahl­rei­chen Stän­den able­sen, die im Ver­an­stal­tungs­raum und im Foy­er dicht gedrängt auf­ge­baut waren – das poli­ti­sche Vor­feld prä­sen­tier­te sich und sei­nen Bei­trag zum oben erwähn­ten Kul­tur­kampf in beein­dru­cken­der Art und Weise.«

Wenn Höcke zur Mobi­li­sie­rung der JA Bous­quet zitiert, greift er wie­der­um selbst auf die Extrak­te des von ihm her­vor­ge­ho­be­nen Vor­felds zurück. Denn ohne die ver­le­ge­ri­sche Arbeit des »rei­fen Onkels«, wie Ver­le­ger Götz Kubit­schek im Inter­view mit Info-DIREKT-Chef­re­dak­teur Miche­al Scharf­mül­ler sei­nen Ver­lag Antai­os vor Ort selbst bezeich­ne­te, wäre Bous­quets Text Cou­ra­ge nicht auf Deutsch als Mut erhält­lich. Ist es aber, und zwar hier.

Mut, das Hand­buch für die Kul­tur­gue­ril­la, blie­be den meis­ten ver­wehrt. Daher war es ein wich­ti­ger Schritt, den die JA in Apol­da gegan­gen ist: Wäh­rend bei den Par­tei­ta­gen der Eta­blier­ten sich das »Who is Who« der Lob­by­is­ten im Foy­er tum­melt, war die Vor­hal­le des Ver­an­stal­tungs­orts in Apol­da von idea­lis­ti­schen Gras­wur­zel­pro­jek­ten bevölkert.

Einen guten Ein­druck vom dort ver­sam­mel­ten Oppo­si­ti­ons­geist gibt das Ver­an­stal­tungs­vi­deo des öster­rei­chi­schen Maga­zins Info-DIREKT:

Daß sich auf der bun­des­deut­schen Par­tei­en­ebe­ne in der AfD der fun­da­men­tals­te Oppo­si­ti­ons­geist bün­delt, dringt im Ange­sicht der durch den Krieg in der Ukrai­ne aus­ge­lös­ten exis­ten­ti­el­len Ener­gie­kri­se immer mehr beim Wäh­ler durch.

Konn­te man mit der Coro­na­skep­sis in den alten Bun­des­län­dern kaum punk­ten, sieht das hin­sicht­lich der auf­zie­hen­den Rezes­si­on, die uns aller Vor­aus­sicht nach noch lan­ge beschäf­ti­gen wird, gänz­lich anders aus.

Selbst in Bun­des­län­dern wie Rhein­land-Pfalz, in denen man bei der letz­ten Land­tags­wahl noch her­be Ver­lus­te hin­neh­men muß­te, weist der Trend ein­deu­tig nach oben. Im Osten der Repu­blik, wo die AfD schon mit ihrer Coro­na­kri­tik reüs­sier­te, läßt man vie­ler­orts sogar die gesam­te Par­tei­en­kon­kur­renz hin­ter sich.

Kein Wun­der also, daß beim Rund­funk Ber­lin-Bran­den­burg Rede­be­darf besteht. Die­ser geht so weit, daß auch die sonst strikt prak­ti­zier­te Nicht­ein­la­dungs­po­li­tik der Öffent­lich-Recht­li­chen gegen­über AfD-Poli­ti­kern zu Polit­talk­run­den igno­riert wurde.

Im Sen­de­for­mat »Wir müs­sen reden!« dis­ku­tier­te daher unter Ein­be­zug von Bür­gern neben Gre­gor Gysi (Die Lin­ke),) und Olaf Sun­dermey­er (rbb-Jour­na­list) auch Leif-Erik Holm (AfD) zum The­ma »Zwi­schen Wut und Exis­tenz­angst – war­um gehen im Osten so vie­le auf die Straße?«.

Es ging hit­zig zur Sache, hier geht es zur Runde:

WIR MÜSSEN REDEN!

Der rest­lo­se Zusam­men­bruch eines Sys­tems reißt Löcher und schlägt tie­fe Wun­den. Manch einer ist der­art sei­ner Gewiß­hei­ten beraubt, daß er sich nicht anders als mit Sui­zid zu hel­fen weiß.

In den Wen­de­jah­ren war die­ses Phä­no­men auch in Deutsch­land zu beob­ach­ten und hallt auch etwas mehr als 30 Jah­re nach dem Fall des Eiser­nen Vor­hangs noch wirk­mäch­tig nach. Immer­hin voll­zog sich in Deutsch­land ein ver­gleichs­wei­se geord­ne­ter Über­gang. Etwas, das man vom post-sowje­ti­schen Ruß­land nicht behaup­ten kann.

Auf den Zusam­men­bruch folg­te ein Jahr­zehnt des Cha­os: Es ist das rus­si­sche Trau­ma des letz­ten Jahr­hun­derts, das für die US-Ame­ri­ka­ner, die ihren eins­ti­gen Haupt­feind in ein Spiel­feld des Kapi­ta­lis­mus ver­wan­deln woll­ten, bis heu­te unbe­greif­lich bleibt. Mehr noch: Sie sind blind für sei­ne Existenz.

Der eng­li­sche Doku­men­tar­fil­mer Adam Cur­tis hat nun ver­sucht, die­ses tief­sit­zen­de Trau­ma über unzäh­li­ge Archiv­auf­nah­men der BBC dar­zu­stel­len. Her­aus­ge­kom­men ist ein sehens­wer­ter Sie­ben­tei­ler, an des­sen Ende – als Fol­ge des Cha­os – der Auf­stieg Putins und die Ableh­nung der libe­ra­len, west­li­chen Demo­kra­tie steht (Die Tei­le 1–6 fin­den Sie auf You­Tube; wer mit VPNs umzu­ge­hen weiß, wird sich auch zu hel­fen wissen):

Dar­über hin­aus ist fol­gen­des Gespräch mit Adam Cur­tis zur Dokurei­he inter­es­sant, in dem er im Kon­text des rus­si­schen Trau­mas die »Gesell­schaft der Sin­gu­la­ri­tä­ten«, den über­bor­den­den Indi­vi­dua­lis­mus des Wes­tens scharf kritisiert:

Wer mehr über Cur­tis erfah­ren möch­te, der soll­te hier Nils Weg­ners »Wo sind die Radi­ka­len?« aus der Sezes­si­on 105 lesen.