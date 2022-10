Was nottut, ist simpel: Mut

Zum einen ist es aufs Gan­ze gese­hen egal, ob es sich um ein (selbst­be­wuß­tes) Outing han­delt oder um ein (pein­li­ches) Geoutet-wer­den. In bei­den Fäl­len ste­hen im fol­gen­den unter­schied­li­che Hin­der­nis­se an: Der mit dem Out­co­m­ing muß sich recht­fer­ti­gen und erklä­ren; der unwil­lent­lich Geoute­te wird zusätz­lich dazu nei­gen, sich zu ent­schul­di­gen und den Tatbestand/Verdacht zu relativieren.

Dies alles ist frag­los völ­lig ätzend; und zwar so oder so. Es han­delt sich dabei ja nicht um büro­kra­ti­sche Vor­gän­ge, die man halt seuf­zend erle­di­gen muß wie einen Wech­sel des Strom­be­trei­bers oder einen Kir­chen­aus­tritt. Denn es steht bei „Rechts­ver­dacht“ immer die gan­ze Per­son zur Debat­te. Oft sogar die Fami­lie, wenn die sich nicht distan­ziert. Und wenn die sich distan­ziert: dann erst recht wehe…

Es hängt unter Umstän­den ein gan­zer Hau­fen dran: der Betrieb, der Ver­ein, die Nach­bar­schaft. Wenn die kein Unbe­ha­gen äußern, ergeht an sie die Gret­chen­fra­ge: „Sie haben also einen Rech­ten in ihren Rei­hen“, mit Bit­te um Stellungnahme.

Das ist also das eine. Was eben­so irrele­vant ist: Ob die als rechts Mar­kier­te sich über­haupt mit die­ser Wind­rich­tung iden­ti­fi­zie­ren oder wenigs­tens anfreun­den kann.

Viel­leicht sah sie sich selbst gar nie als „rechts“ – sie war nur gegen die Coro­na-Maß­nah­men. Oder gegen eine arg libe­ra­le Abtrei­bungs­pra­xis. Viel­leicht war sie nur gegen Gen­der­spra­che, gegen obli­ga­to­ri­sche Ganz­tags­be­schu­lung oder für die Öff­nung von Nord­stream 2? Egal: Jetzt sit­zen sie halt alle mit im Boot, die “irgend­wie als rechts” ent­larv­ten. Oft (wenn nicht: meist) ungewollt!

Eine Vera Lengs­feld mit einem Götz Kubit­schek, Mar­tin Sell­ner mit Moni­ka Maron, Nor­bert Bolz mit Mar­tin Licht­mesz, Susan­ne Dagen mit Björn Höcke, Die­ter Stein mit Phil­ip Stein, Micha­el Klo­n­ovs­ky mit Frank Franz, Alex­an­der Wal­l­asch mit mir.

Vie­le sträu­ben sich. Sie wol­len nicht ver­wech­selt wer­den, weil sie (aus ihrer jeweils fein­zi­se­lier­ten Sicht) doch vor­geb­lich ganz unter­schied­li­che Agen­den bespie­len. Sie weh­ren sich gegen die­se Einschätzung.

Das Spiel des Her­aus­re­dens ist so uralt wie beliebt. Wir erin­nern uns, daß der damals – vor 15 Jah­ren – noch zwie­späl­ti­ge Micha­el Klo­n­ovs­ky ein Büch­lein ver­öf­fent­licht hat­te mit dem skru­pu­lö­sen Titel Jede Sei­te ist die Fal­sche.

Ja, wir ver­ste­hen den Impuls. Sich auf die eine Sei­te zu schla­gen, zumal auf die „rech­te“, mag grund­sätz­lich etwas von Bekennt­nis, von man­geln­der Dif­fe­renz, es hat etwas von Paro­le, “ein­fa­chen Lösun­gen” und Grob­heit. Auch, wenn eben genau dies anhand der exis­tie­ren­den intel­lek­tu­el­len Rech­ten (nur um die geht´s hier) objek­tiv nicht nach­zu­wei­sen ist.

Man muß ja immer dif­fe­ren­zie­ren. Kaum jemand ist „ganz rechts“. Som­mer­feld und Licht­mesz hat­ten das links-rechts-Dilem­ma in ihrem Buch Mit Lin­ken leben von A‑Z durchexerziert.

Wir, Antai­os, hat­ten in den ver­gan­ge­nen Jah­ren zwei Pro­jek­te zum The­ma „Drang­sa­lie­rung“, „Rech­te als Opfer“ in Arbeit. Wir haben aller­dings kei­nen der bei­den Sam­mel­bän­de ver­öf­fent­licht, und zwar zum einen, um die Denun­zia­ti­ons­op­fer zu schützen.

Zwei­tens: Anony­mi­sier­te Berich­te („Fat­ma trägt eigent­lich einen ande­ren Namen“; ZEIT, Süd­deut­sche et al.) zie­hen nur im Main­stream. Bei Rech­ten steht gleich der Ver­dacht im Raum, es wür­den aus­ge­dach­te Stroh­män­ner beschrie­ben. Und drit­tens, weil der Ver­dacht nahe läge, daß hier jemand jam­me­re, der doch „ganz bewußt den Kon­sens ver­las­sen“ habe. Ein belieb­tes Motiv der Ankläger!

Unse­re Autorin Britt­a­ny Pet­ti­bo­ne hat zwei Bücher bei Antai­os ver­öf­fent­licht, zuletzt den packen­den Bericht An vor­ders­ter Front über ihren poli­ti­schen Kampf, den sie letzt­lich an die Sei­te Mar­tin Sell­ners führ­te. Ihr Jung, weib­lich, rechts (2019) ist bereits ver­grif­fen. Jeden­falls: Britt­a­ny und ich haben eine Gemein­sam­keit: Wir sam­meln seit Jah­ren (in mei­nem Fall: seit Jahr­zehn­ten) Apho­ris­men gro­ßer Den­ker. Weil sie ein Anhalt sind, eine Fund­gru­be, ein spruch­ge­wor­de­ner Segen.

Dar­um möch­te ich hier die­je­ni­gen unter uns (ich den­ke spe­zi­ell an X und Y, über­aus klu­ge Köp­fe) erin­nern, die sich zurückzogen:

Das Rech­te erken­nen und nicht tun, ist Man­gel an Mut. (Kon­fu­zi­us)

An die­je­ni­gen, die etli­che Gesprä­che mit Kubit­schek „in der Sicher­heit des Schwei­gens“ geführt haben, möch­te ich mit Mark Twain appellieren:

Mut ist Wider­stand gegen die Angst, Sieg gegen die Angst, aber nicht Abwe­sen­heit von Angst.

Den­je­ni­gen, die vor­presch­ten und nun zurück­ru­dern müs­sen, möch­te ich den alten Mat­thi­as Clau­di­us mitgeben:

Greif nicht leicht in ein Wespennest.

Doch wenn du greifst, so ste­he fest.

Und einen ganz spe­zi­el­len Berufs­po­li­ti­ker, der seit sei­nem Berufs­po­li­tiker­da­sein damit hadert, aber davon nicht las­sen kann und immer neue Grün­de fin­det, war­um es wich­tig ist, daß er jetzt die­sen und mor­gen jenen Kom­pro­miß mit­trägt, damit die „Mehr­hei­ten stim­men“, will ich an Hein­rich Hei­ne erinnern:

Fürs­ten hadern, Völ­ker streiten

Jeder will die Macht erbeuten;

Herr­schaft ist das höchs­te Gut,

Höchs­te Tugend ist der Mut.

Goe­the hin­ge­gen täte ich widersprechen.

Mut und Beschei­den­heit sind die unzwei­deu­tigs­ten Tugen­den; denn sie sind von der Art, daß Heu­che­lei sie nicht nach­ah­men kann.

Das stimmt defi­ni­tiv nicht. Es ist so leicht, Beschei­den­heit vor­zu­täu­schen! Nur für den Mut trifft es zu.

Ich hof­fe, daß die bei­den ange­spro­che­nen Bän­de irgend­wann den Weg den Weg in den Druck fin­den. Es geht hier um Fäl­le, die nie öffent­lich bespro­chen oder skan­da­li­siert wur­den: um Leu­te, denen von der Miet­ge­mein­schaft die „Höl­le heiß gemacht“ wur­de, nach­dem her­aus­ge­fun­den wur­de, daß sie die JF abon­nie­ren: um Kün­di­gun­gen, die aus­ge­spro­chen wur­den, weil jemand als Hel­fer am Wahl­stand „ent­tarnt“ wur­de. um Kon­takt­schuld mit hef­ti­gen Aus­wir­kun­gen; um Schul­ta­del, weil eine sich wei­ger­te, bei einer bestimm­te Akti­on mit­zu­wir­ken; sogar um Block­wart­sze­nen auf dem Kinderspielplatz.

Es braucht heu­te oft gar nicht viel, um mutig zu sein. Das Stöck­chen, über das es heu­te zu sprin­gen gilt, hängt recht nied­rig. Rei­ßen wir es! Wie sag­te der Pfar­rer ges­tern in sei­ner Pre­digt: Oft geht die Rech­nung erst im Him­mel­reich auf. Für Chris­ten ist das Auf­mun­te­rung genug.

– – –

Mut ist auch der Titel eines Buchs, das jüngst bei Antai­os erschien. Es ist eine Auf­for­de­rung, den Kul­tur­kampf zu insze­nie­ren. Björn Höcke emp­fahl es jüngst den Mit­glie­dern der Jun­gen Alter­na­ti­ve. Es ist ein Buch, das die Not­wen­dig­keit von Bekennt­nis, Bewe­gung und Angriffs­geist betont, also ein Buch gegen die Zufrie­den­heit. Man kann es hier bestel­len.